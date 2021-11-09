Ми врахуємо рекомендації Венеціанської комісії щодо внесення змін до законопроєкту про перехідний період, - Верещук

Україна врахує рекомендації Венеціанської комісії щодо внесення змін до законопроєкту про перехідний період.

Про це у програмі "Украина на самом деле" телеканалу "Дом" розповіла віцепрем'єр-міністерка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ.

"Я ознайомилась із рекомендаціями. І звернула увагу, що зауваження є досить жорсткими, й досить детальними. Вони прописані, звісно, у формі рекомендацій. Але суттєво змінюють тіло законопроєкту. Ми маємо робочу групу, яка розробила перше тіло законопроєкту. Ми врахуємо рекомендації Венеціанської комісії", - наголосила міністерка реінтеграції.

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Верещук також додала, що законопроєкт не потрапить до парламенту у 2021 році, оскільки для вивчення всіх інструментів потрібен час.

"Цей законопроєкт не потрапить до Верховної Ради цього року. Я вже про це говорила. Ми спокійно проаналізуємо всі інструменти, які пропонує цей законопроєкт. Зокрема конвалідацію документів, про які ви говорили (виданих на окупованих територіях, — ред.). Процес амністії, процес люстрації. Все це прописано в цьому законопроєкті, але потребує суттєвого доопрацювання", — сказала Верещук.

Попереду — копітка робота над текстом документу, наголосила вона.

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"Тому ми не поспішатимемо із цим законопроєктом. Ми ретельно опрацьовуватимемо. Ми правильно зробили, що пішли цим шляхом. Ми хоч позначили межі, ми побачили, куди ми рухаємося, що нам треба допрацьовувати. Тому перед нами ще велика й тривала робота", — підсумувала віцепрем'єрміністерка.

Нагадаємо, Венеціанська комісія рекомендує змінити законопроєкт про перехідний період щодо Криму та Донбасу. Так, радять узгіднити щодо міжнародного права положення про відповідальність за кримінальні злочини, скоєні у зв'язку з тимчасовою окупацією, звузити та уточнити положення про люстрацію. Рекомендується чітко сформулювати положення занулення документів, виданих на окупованих територіях. І ще один важливий пункт — відбити у проєкті особливий конституційний статус Криму та Севастополю. Є й інші зауваження "Венеціанки".