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Україна не залишиться сам на сам з державою-агресором. Союзники готові виставити РФ великий цінник, - Кулеба

Україна не залишиться сам на сам з державою-агресором. Союзники готові виставити РФ великий цінник, - Кулеба

Готовність Сполучених Штатів до нового етапу стратегічного партнерства свідчить про високий рівень довіри між Україною та США.

Про це у Facebook повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Дуже важливо, що завдяки системній роботі ми вийшли на цю важливу подію саме зараз, коли Росія продовжує провокувати та вести себе агресивно щодо України. За цих умов ми надішлемо Москві чіткий меседж: Україна та США єдині. Україна не залишиться сам на сам з державою-агресором. Ми маємо потужних союзників і партнерів, які готові виставити РФ великий цінник за спробу розширення агресії. Це найкращий спосіб стримання Росії від ескалації", - зазначив голова МЗС.

За словами Кулеби, зустріч глав зовнішньополітичних відомств України та США закріпить новий рівень стратегічного партнерства з США галузі безпеки.

"Проведемо засідання Комісії стратегічного партнерства Україна-США за участі розширених делегацій обох держав. Завтрашнє засідання втілює домовленості, досягнуті на зустрічі президентів Володимира Зеленського та Джозефа Байдена. Після неї державні машини в Києві та Вашингтоні запрацювали на повну потужність, аби втілити їх у життя", - йдеться в повідомленні.

Міністр додав, що Комісія стратегічного партнерства є головним двигуном цього процесу: "Робота цього двигуна - це конкретні результати для безпеки і розвитку нашої країни. А безпека і розвиток країни загалом - це безпека і добробут кожного громадянина. Так ми реалізуємо Стратегію зовнішньополітичної діяльності на американському напрямі".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кулеба про звільнення Росією утримуваних громадян України: Ситуація в "замороженому" стані

Автор: 

США (22568) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+3
Хватит уже пиз***ть. Это не мешки ворочать. Достало вранье беззубых толерастов. Им Х**ло скоро на голову насрет, а они только озабоченность выражают.
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09.11.2021 13:12
+2
как по будапештскому меморандуму или больше?
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09.11.2021 13:10
+1
Так,цінники постійно наші партнери виставляють...Біда лишень в тому,що найбільше по ним платимо ми...
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09.11.2021 13:12
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"Ми маємо потужних союзників і партнерів, які готові виставити РФ великий цінник за спробу розширення агресії.".
Союзники готові виставити цінник. Що зелені готові "продавати"?
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09.11.2021 13:09 Відповісти
как по будапештскому меморандуму или больше?
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09.11.2021 13:10 Відповісти
Хватит уже пиз***ть. Это не мешки ворочать. Достало вранье беззубых толерастов. Им Х**ло скоро на голову насрет, а они только озабоченность выражают.
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09.11.2021 13:12 Відповісти
Так,цінники постійно наші партнери виставляють...Біда лишень в тому,що найбільше по ним платимо ми...
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09.11.2021 13:12 Відповісти
На ,,озабоченнось,, двуличной европы ***** насрать с высокой колокольни. А зетничего не делает из положенных ему функции. А если и пытается делать то только с отрицательным результатом. Зебилы проголосовали за цуцванг.
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09.11.2021 13:16 Відповісти
Этот ценник называется "глубокая озабоченность"
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09.11.2021 13:23 Відповісти
Германия уже готова "великий цінник" получать в газовых кубометрах!
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09.11.2021 13:35 Відповісти
Україна залишилась сам на сам із земерзотою.
кулеба - один з них.
А найстрашніше - залишилась з 13,5млн дупоголових виборців!
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09.11.2021 13:43 Відповісти
особенно германия - через чехов поставляет раше двигатели для дронов.... да кулеба?
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09.11.2021 14:09 Відповісти
Пойди на привоз купи петуха разбей голову
--- и пудри ему мозги
Все они очень озабочены немцы
За это время построили два завода по сборке машин
Теперь Словакия Чехия Польша имет за транзит газа
/того российского который мы покупаем в ЕС /
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09.11.2021 14:33 Відповісти
Если Кулеба имеет ввиду Венгрию, Германию и Францию - этих путинских ******... так нам их озабоченность ни к чему, так же как и их венерические заболевания.
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09.11.2021 16:19 Відповісти
 
 