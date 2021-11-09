Україна не залишиться сам на сам з державою-агресором. Союзники готові виставити РФ великий цінник, - Кулеба

Готовність Сполучених Штатів до нового етапу стратегічного партнерства свідчить про високий рівень довіри між Україною та США.

Про це у Facebook повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Дуже важливо, що завдяки системній роботі ми вийшли на цю важливу подію саме зараз, коли Росія продовжує провокувати та вести себе агресивно щодо України. За цих умов ми надішлемо Москві чіткий меседж: Україна та США єдині. Україна не залишиться сам на сам з державою-агресором. Ми маємо потужних союзників і партнерів, які готові виставити РФ великий цінник за спробу розширення агресії. Це найкращий спосіб стримання Росії від ескалації", - зазначив голова МЗС.

За словами Кулеби, зустріч глав зовнішньополітичних відомств України та США закріпить новий рівень стратегічного партнерства з США галузі безпеки.

"Проведемо засідання Комісії стратегічного партнерства Україна-США за участі розширених делегацій обох держав. Завтрашнє засідання втілює домовленості, досягнуті на зустрічі президентів Володимира Зеленського та Джозефа Байдена. Після неї державні машини в Києві та Вашингтоні запрацювали на повну потужність, аби втілити їх у життя", - йдеться в повідомленні.

Міністр додав, що Комісія стратегічного партнерства є головним двигуном цього процесу: "Робота цього двигуна - це конкретні результати для безпеки і розвитку нашої країни. А безпека і розвиток країни загалом - це безпека і добробут кожного громадянина. Так ми реалізуємо Стратегію зовнішньополітичної діяльності на американському напрямі".

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