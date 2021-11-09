Найближчими днями будуть оприлюднені норми звільнення від кримінальної відповідальності за купівлю підробленого COVID-сертифіката, - Клименко

В Україні розробляють правові норми звільнення від кримінальної відповідальності тих, хто купив підроблений сертифікат, але не користувався ним і хоче справді вакцинуватися.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив голова Національної поліція Ігор Клименко.

"Дивіться, у вас є куплений сертифікат, і ви хочете справді зробити собі вакцину... Міністерство охорони здоров'я, Верховна Рада... Нацполіція, МВС розробляють правові підстави, у який спосіб вам уникнути... в цьому разі кримінальної відповідальності", - пояснив він.

За словами Клименка, "десятки та сотні людей оступилися, і місяць чи два тому зробили такі сертифікати".

"Якщо ви не скористалися цим свідомо підробленим сертифікатом... Ми маємо нині напрацювати той правовий механізм, який дасть вам змогу, з одного боку, уникнути відповідальності, оскільки ви прийшли з повинною, а з іншого боку - виявити ту фізичну чи юридичну особу, яка займалася виготовленням та переданням вам цього сертифікату", - додав голова Нацполіції.

"Думаю, найближчими днями ми напрацюємо такі правові норми та оприлюднимо їх", - підсумував Клименко.

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