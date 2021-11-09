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Новини
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Найближчими днями будуть оприлюднені норми звільнення від кримінальної відповідальності за купівлю підробленого COVID-сертифіката, - Клименко

Найближчими днями будуть оприлюднені норми звільнення від кримінальної відповідальності за купівлю підробленого COVID-сертифіката, - Клименко

В Україні розробляють правові норми звільнення від кримінальної відповідальності тих, хто купив підроблений сертифікат, але не користувався ним і хоче справді вакцинуватися.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив голова Національної поліція Ігор Клименко.

"Дивіться, у вас є куплений сертифікат, і ви хочете справді зробити собі вакцину... Міністерство охорони здоров'я, Верховна Рада... Нацполіція, МВС розробляють правові підстави, у який спосіб вам уникнути... в цьому разі кримінальної відповідальності", - пояснив він.

За словами Клименка, "десятки та сотні людей оступилися, і місяць чи два тому зробили такі сертифікати".

"Якщо ви не скористалися цим свідомо підробленим сертифікатом... Ми маємо нині напрацювати той правовий механізм, який дасть вам змогу, з одного боку, уникнути відповідальності, оскільки ви прийшли з повинною, а з іншого боку - виявити ту фізичну чи юридичну особу, яка займалася виготовленням та переданням вам цього сертифікату", - додав голова Нацполіції.

"Думаю, найближчими днями ми напрацюємо такі правові норми та оприлюднимо їх", - підсумував Клименко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Дотримання карантинних заходів та оригінальність COVID-сертифікатів перевіряє 1,4 тис. мобільних рейдових груп Нацполіції, - Клименко

Автор: 

підробка (437) Нацполіція (15138) сертифікат (426) кримінальна відповідальність (212) Клименко Ігор (481)


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Топ коментарі
+3
Якщо ви не скористалися цим свідомо підробленим сертифікатом

Это как с боевиками пополченцыми у которых нету крови на руках?
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09.11.2021 13:32
+3
1. повинeн бути хоча б штраф за придбання пiдробки самому придбачу.
2. у разi повинноi i здаття органзаторiв можна змeншувати чи анулювати штраф.

атак щоб купив i нiчого нe було - цe анархiя
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09.11.2021 15:12
+2
Вначале грозно топнули ножкой, а затем подумав, решили,что золотые яйца в корзинке лишними не будут.)
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09.11.2021 13:50
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Якщо ви не скористалися цим свідомо підробленим сертифікатом

Это как с боевиками пополченцыми у которых нету крови на руках?
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09.11.2021 13:32 Відповісти
Знову лунає пісня ця.
Курвам вже занесли і вони просякнулись ... грошима(
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09.11.2021 13:37 Відповісти
Ні, а що такий бізнес знищити? Раз, і взяли під контроль і ще одна річечка з баблом...
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09.11.2021 13:36 Відповісти
а как с естественным отбором
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09.11.2021 13:37 Відповісти
Все що могли, вже відібрали.
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09.11.2021 13:38 Відповісти
Вначале грозно топнули ножкой, а затем подумав, решили,что золотые яйца в корзинке лишними не будут.)
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09.11.2021 13:50 Відповісти
штраф хоча б. а так порядку нiколи нe будe. так вiдчуття що на чийсь жирний хвiст наступили i дають задню
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09.11.2021 15:08 Відповісти
Эти вампиры от власти Зеленского скоро будут отлавливать выборочно людей на улицах и брать у них кровь, чтобы посмотреть есть ли в ней вакцина.
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09.11.2021 13:58 Відповісти
Здай врача-корупціонера . Долаємо корупцію разом 🤣👍
КРАСАВЧІКИ .Дуже мудро придумано.
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09.11.2021 14:01 Відповісти
Можуть же , коли хочуть.
ГЕНІАЛЬНО ! 🤣👍
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09.11.2021 14:04 Відповісти
1. повинeн бути хоча б штраф за придбання пiдробки самому придбачу.
2. у разi повинноi i здаття органзаторiв можна змeншувати чи анулювати штраф.

атак щоб купив i нiчого нe було - цe анархiя
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09.11.2021 15:12 Відповісти
Шановний. Знову ви з наівними пропозиціями, які перебувають у абсолютно позаправовому полі.
Це нонсенс, те, що ви кажете. Чому? Бо в такому разі, згідно з юридичними нормами, потрібно буде довести злочинний намір покупця. А це (без відео-, чи аудіофіксації) зробити неможливо за визначенням.
Довести, що пацієнт купив сертифікат, а не був обдуреним лікарем при вакцинації, "нє прєдставляєтся возможним". Хіба що, буде зафіксований сам факт змови за допомогою ******** технологій. Що, знову ж, - дас іст фантастішь. Так шо, ці страшилки, - всього лиш басні моряка.
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09.11.2021 18:54 Відповісти
для тeбe пiдробка докумeнтiв нонсeнс ?

для мeнe нe вiдповiдати за пiдробку - нонсeнс. я нe пропонує ув"язнeння чи бєшeннi суми штрафу. алe зовсiм нiчого - так нe виховаєш новe суспiльство якe зi школи вчиться так творити починаючи з портфолiо у початкових класах дe дитина батькiвськi малюнки за своi видає.
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09.11.2021 20:04 Відповісти
Я не кажу про нонсенс, чи не нонсенс. Я кажу про юридичну потребу доведення факту злочину співучасті власника підробленого сертифіката у медичній процедурі "підробки".
Як можна довести, що суб'єкт вакцинаційного правочину отримав свій документ, свідомо знаючи, що він підроблений?
Без правового доведення цього факту в судовому провадженні будь-які юридичні дії щодо суб'єкта звинувачення будуть звичайним свавіллям. До того ж, правомірно оскарженим у будь-якому притомному суді. Наприклад, у Європейському з прав людини. З виплатою компенсації.
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09.11.2021 20:18 Відповісти
за процeдуру довeдeння думай сам. фактом є тe що такi рeчi нe повиннi залишатися бeзнаказанними як ти пропонуєш. ти змiшуєш питання aбо тобi край на цю тeму потрандiть трeба тому ти на нei виводиш
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09.11.2021 21:10 Відповісти
Дозвольте поцікавитися, - а коли буде запроваджена відповідальність за придбання фальсифікованих ліків, підробних продуктів, бензину, схожого на сечу віслюка?..
Пора саджати до буцегарні покупців, які насмілилися купувати продукцію "українського товаровиробника".
Ну, да, - виробники фальшивок нехай процвітають. Треба ув'язнювати покупців неякісних товарів. Слава зеленому аллаху! Гайбацюракриворога! )))
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09.11.2021 18:42 Відповісти
люди нe оступилися а використали осознано багатовiкову бeзнаказаннiсть. i якщо дeржава дає iм повну амнiстiю то признає що цe ii прокол - багатовiкова бeздiяльнiсть. алe цiєю амнiстiєю дeржава знов пропонує бeззаконить - зараз пронeсло i в наступний раз пронeсe. тому можнa дати строк для покаяння пiсля якого усi хто набрeхав i нe зeзнався. при виявлeннi будe оштрафований на додачу.
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09.11.2021 21:20 Відповісти
ещё одно чучело страдалец по "сильной руке".

диву даюсь быдлоэлекторату...
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09.11.2021 23:38 Відповісти
Стандартная политика управления 73% баранами. Ввести законопроект, нафиг ненужный, (достаточно существующей статьи о подделке документов), потом придумать непонятные условия об освобождении от ответственности (с необходимостью проходить специальную процедуру с неизбежным заносом бабла. Куда заносить расскажут потерпевшим.
Бородатая бабушка еще много чего полезного зеленому нелоху еще подскажет...
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09.11.2021 23:38 Відповісти
 
 