Найближчими днями будуть оприлюднені норми звільнення від кримінальної відповідальності за купівлю підробленого COVID-сертифіката, - Клименко
В Україні розробляють правові норми звільнення від кримінальної відповідальності тих, хто купив підроблений сертифікат, але не користувався ним і хоче справді вакцинуватися.
Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив голова Національної поліція Ігор Клименко.
"Дивіться, у вас є куплений сертифікат, і ви хочете справді зробити собі вакцину... Міністерство охорони здоров'я, Верховна Рада... Нацполіція, МВС розробляють правові підстави, у який спосіб вам уникнути... в цьому разі кримінальної відповідальності", - пояснив він.
За словами Клименка, "десятки та сотні людей оступилися, і місяць чи два тому зробили такі сертифікати".
"Якщо ви не скористалися цим свідомо підробленим сертифікатом... Ми маємо нині напрацювати той правовий механізм, який дасть вам змогу, з одного боку, уникнути відповідальності, оскільки ви прийшли з повинною, а з іншого боку - виявити ту фізичну чи юридичну особу, яка займалася виготовленням та переданням вам цього сертифікату", - додав голова Нацполіції.
"Думаю, найближчими днями ми напрацюємо такі правові норми та оприлюднимо їх", - підсумував Клименко.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Это как с боевиками пополченцыми у которых нету крови на руках?
Курвам вже занесли і вони просякнулись ... грошима(
КРАСАВЧІКИ .Дуже мудро придумано.
ГЕНІАЛЬНО ! 🤣👍
2. у разi повинноi i здаття органзаторiв можна змeншувати чи анулювати штраф.
атак щоб купив i нiчого нe було - цe анархiя
Це нонсенс, те, що ви кажете. Чому? Бо в такому разі, згідно з юридичними нормами, потрібно буде довести злочинний намір покупця. А це (без відео-, чи аудіофіксації) зробити неможливо за визначенням.
Довести, що пацієнт купив сертифікат, а не був обдуреним лікарем при вакцинації, "нє прєдставляєтся возможним". Хіба що, буде зафіксований сам факт змови за допомогою ******** технологій. Що, знову ж, - дас іст фантастішь. Так шо, ці страшилки, - всього лиш басні моряка.
для мeнe нe вiдповiдати за пiдробку - нонсeнс. я нe пропонує ув"язнeння чи бєшeннi суми штрафу. алe зовсiм нiчого - так нe виховаєш новe суспiльство якe зi школи вчиться так творити починаючи з портфолiо у початкових класах дe дитина батькiвськi малюнки за своi видає.
Як можна довести, що суб'єкт вакцинаційного правочину отримав свій документ, свідомо знаючи, що він підроблений?
Без правового доведення цього факту в судовому провадженні будь-які юридичні дії щодо суб'єкта звинувачення будуть звичайним свавіллям. До того ж, правомірно оскарженим у будь-якому притомному суді. Наприклад, у Європейському з прав людини. З виплатою компенсації.
Пора саджати до буцегарні покупців, які насмілилися купувати продукцію "українського товаровиробника".
Ну, да, - виробники фальшивок нехай процвітають. Треба ув'язнювати покупців неякісних товарів. Слава зеленому аллаху! Гайбацюракриворога! )))
диву даюсь быдлоэлекторату...
Бородатая бабушка еще много чего полезного зеленому нелоху еще подскажет...