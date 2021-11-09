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Новини
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Білорусь продовжить постачання електроенергії в Україну в рамках підписаного на листопад контракту, - "Біленерго"

Білорусь продовжить постачання електроенергії в Україну в рамках підписаного на листопад контракту, -

Білорусь продовжуватиме постачання електроенергії в Україну в рамках підписаного на листопад контракту.

Про це білоруське ДП "Біленерго" повідомило в телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що експорт здійснюється відповідно до зазначених у контракті зобов'язань.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Білорусь більше не постачатиме електрику в Україну. ДОКУМЕНТ

Білоруське підприємство пояснило, що лист, що потрапив до ЗМІ, про зміну умов співпраці був адресований конкретним компаніям, постачання електроенергії яким не було заплановано.

8 листопада з'явилася інформація про те, що білоруське державне виробничне об’єднання електроенергетики "Біленерго" повідомило партнерів, що з листопада не постачатиме електрику до України.

2 листопада Укренерго запросив аварійну допомогу Білорусі на постачання електроенергії для підтримки енергосистеми України. 6 листопада Білорусь відновила постачання електроенергії в Україну обсягом 5 МВт на годину. 8 листопада імпорт електроенергії з Білорусі до України збільшився до 400 МВт-год. 9 листопада, за даними Укренерго, імпорт електроенергії з Білорусі в Україну має становити 415 МВт-год.

Білорусь продовжить постачання електроенергії в Україну в рамках підписаного на листопад контракту, - Біленерго 01
Білорусь продовжить постачання електроенергії в Україну в рамках підписаного на листопад контракту, - Біленерго 02

Автор: 

Білорусь (7925) електроенергія (6180) Електрика (2042)


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Топ коментарі
+16
Будем спонсировать кровавый режим Лукашенки и дальше
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09.11.2021 13:25
+15
Бубочка ваще в курсе, что это его "пригавор"? Это пожизненное, в купе с вагнеровцами, малыш!
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09.11.2021 13:26
+10
для зеленського/геруса - гроші не пахнуть, навіть якщо це кроваві гроші лукашенко/путіна...

підтримувати лукашенко, коли ВЕСЬ нормальний світ тримається від нього подалі - для зеленського нормально..
як й отримувати фінансування від мінистерства оборони росії в 2017 році на зйомки фільмів для зебілів (в т.ч. на "слуг"..)
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09.11.2021 13:28
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Будем спонсировать кровавый режим Лукашенки и дальше
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09.11.2021 13:25 Відповісти
Це не білоруська електрика, а рашистська. Соромно !
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09.11.2021 13:41 Відповісти
Бубочка ваще в курсе, что это его "пригавор"? Это пожизненное, в купе с вагнеровцами, малыш!
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09.11.2021 13:26 Відповісти
Ужас! И скоро?
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09.11.2021 14:07 Відповісти
Не ранее, чем через 2 каденции ))
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09.11.2021 14:13 Відповісти
Уже полторы.
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09.11.2021 14:17 Відповісти
Скоро, Толя, скоро!
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09.11.2021 14:18 Відповісти
А кто сажать будет?
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09.11.2021 17:09 Відповісти
для зеленського/геруса - гроші не пахнуть, навіть якщо це кроваві гроші лукашенко/путіна...

підтримувати лукашенко, коли ВЕСЬ нормальний світ тримається від нього подалі - для зеленського нормально..
як й отримувати фінансування від мінистерства оборони росії в 2017 році на зйомки фільмів для зебілів (в т.ч. на "слуг"..)
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09.11.2021 13:28 Відповісти
Тупорилі ніяк на можуть дати ладу інфоаструктурі енергетики.
Манагери. Планування в їх діях від - хочу сцяти, то пішов. - не хочу, то не піду.
ЗЕбіли .ля (с).
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09.11.2021 13:29 Відповісти
за день 8 раз - то буде то не буде, хто ж вам, зеленим брехунцям-падлюкам повірить?
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09.11.2021 13:29 Відповісти
ты на украинском сайте тоже забугорнуй кацапский алень - бревно из задницы вытащи и заметь...
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09.11.2021 13:52 Відповісти
михась, не отвлекайся, вези сирию, ирак в беларусскую кацапскую область и гони ее на под автоматами на Польшу...
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09.11.2021 13:55 Відповісти
кароче... на верзах, в оп и у бацьки договорились отшить всех (ненужных) и отдать весь обьем одной (НУЖНОЙ) компании. вот и все
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09.11.2021 13:30 Відповісти
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09.11.2021 13:30 Відповісти
скажем спасибо зеленой энергетике что нету ни денег ни электроэнергии

"Доля "зеленой" генерации в Украине выросла до 8%. Возобновляемая энергетика (ВИЭ) контролирует порядка 26% всего денежного оборота рынка электроэнергии."
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09.11.2021 13:32 Відповісти
Под эту мульку с зелёной энергией гениальный дипломат набрался кредитов МВФ и убил энергетическую независимость Украины.
А ахмет дворец прикупил.
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09.11.2021 13:41 Відповісти
Хоть способ так себе, но распоясавшегося ахмета нужно приструнить, совсем уже охамел.
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09.11.2021 13:34 Відповісти
что он сделал, а тебе не понравилось? уголь из засРашки везти нельзя, из Бамбасса -спонсор терроризма, Роттердам+ это ужОс, из Африки по 300$ надо будет еще и доплатить. варианты????
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09.11.2021 13:39 Відповісти
Что сделал, спрашиваешь?
Та нагнул кучерявого, тот отдал ему ТЭС все, потом начал ныть, что нет угля и будет энергокризис, кудрявый сжалился и за деньги украинцев наротердамил ахмету угля, тот его сжёг и одновременно втюхал украинцам электрику по 6 грн кВт.
Сейчас, когда нет пети, у ахметовской ЧАСТНОЙ КОМПАНИИ ДЭТЭК проблемы.
Почему украинцы опять должны скидываться на решение проблем частной монополии ахмета, которую помог ему зааферить Петя?
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09.11.2021 13:57 Відповісти
у ахметовской ЧАСТНОЙ КОМПАНИИ ДЭТЭК проблемы./ Таки да. Ахметов купил виллу за 200 млн евро. Сын Ахметова приобрел виллу в Швейцарии почти за 2 млрд гривен. Ахметов поиздержался и : Суды разрешили ДТЭК Ахметова не платить "Укрэнерго" более 1 миллиарда. Виновата зелёная энергетика. Убеждают слуги Ахметова Буславец и Шмыгаль.
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09.11.2021 14:08 Відповісти
вообще то зеленая энергетика вся Ахметова и есть. тебе не нравится что он приватизировал ТЭС? ну допустим... причем тут солнечные ЭС? кто тебе мешает построить, и грести бабло лопатой?
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09.11.2021 15:11 Відповісти
вообще то зеленая энергетика вся Ахметова и есть./ Почему тогда слуги Ахметова Буславец и Шмыгаль в развале энергетики обвиняют зелёную энергетику?
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09.11.2021 15:28 Відповісти
тебе об этом в трамвае рассказали? ЗЭ не при чем, а что бы она нормально работала, нужно или поднимать тариф потребителю, или сокращать ее долю в общей выработке, повышая процент ТЭС и АЭС.
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09.11.2021 15:36 Відповісти
тебе об этом в трамвае рассказали? ЗЭ не при чем.-У Ивана Петровича Сидорова с трамваями напряг-до работы 10 минут пешком, а магазины на пол-дороге. Рассказали Буславец, Шмыгаль и специалисты. К примеру, этот и другие рядом с ним. Если им не поверишь, я тебе найду сотню-другую других специалистов.
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09.11.2021 16:47 Відповісти
не понял про кучерявого и что это, но то #уйня. из-за того, украинская тупая биомасса73 не удосуживается свое рыло сунуть в книгу, в тему, а кукарекает, моя страна 30 лет в жопе. 1.ты вася сначала посмотри когда Ринат Леонидович скупил ТЭС. 2.понимаешь что такое вертикально интегрированная компания? 3. в 2012 можно было спрогнозировать АРК и ДНР? 4.можно было предположить, что быдло типа Парсюка и Гришина перекроют доступ к шахтам в 17? 5.что тебе не понравилось в формуле Р+, кроме того, что ишак и другая мразь назвиздели лохам перед выборами? 6.а ты украинец? сколько скинулся, чудик))))? ФОП=1800грн. много.
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09.11.2021 15:08 Відповісти
покаж квитанцию,где ты платил по 6 грн квт...только не говори,что не сохранил,или мыши сгрызли сможешь вставить скрин на цензоре?
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09.11.2021 15:11 Відповісти
лично я считаю что эта вонь на тему электричества только повод быдлу кукарекать, что в его бедах виноват дядя. попробуй найти нормального менеджера на 10 тыс\мес. за 500 в день никто! сидят мудаки нихрена не делают, только скулят. в среднем 300кВт хоть по 1,5 грн =450, хоть по 2 грн 600, меньше чем интернет на месяц! 4 литра бензина.
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09.11.2021 15:16 Відповісти
А что делать, если всех президентов ( кроме Кравчука) Ахметов покупал и получал добро на дойку страны.
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09.11.2021 13:44 Відповісти
кто тебе в 90х мешал за копейки купить хотя бы парикмахерскую? был бы сейчас крутым. он рисковал, а ты пердел под одеялом.
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09.11.2021 15:27 Відповісти
То припинить, то продовжить. Кожного дня щось нове в зеленому балагані.
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09.11.2021 13:35 Відповісти
що за це Зенелох продав )(уйлу??
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09.11.2021 13:36 Відповісти
************ шевШенко потирає руки...
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09.11.2021 13:39 Відповісти
Європа обмежує кривавий режим Лукашенко-путіна, а наш Найвєлічайший буде їх фінансувати з українського бюджету. Як вам 73% - це ще не торгівля на крові? Це не мародерство і не бірига? Не озброєвання російської армії за наш рахунок? Це так борються з олігархами? Чи під прикриттям боротьби з олігархами знищують нашу економіку?
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09.11.2021 13:41 Відповісти
галабаротька барыга и мародёр
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09.11.2021 13:43 Відповісти
Виноватых в этом....
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09.11.2021 13:43 Відповісти
а мы не хотим
на те !!!
а нам не надо
жрите!
ну ладно давайте...
а хер вам !!!!!
а мы и сами не хотели..
на те и не скулите ! )))))))
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09.11.2021 14:00 Відповісти
Рано радовались порохоботы )
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09.11.2021 14:11 Відповісти
А нащо писати лисчта компаніям, постачання електроенергії яким не було заплановано.
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09.11.2021 14:44 Відповісти
Электрики, культурные люди.
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09.11.2021 15:39 Відповісти
Чё так скромно эл.энергию " в Беларуси ".... Давайте уже и газ "в Беларуси" покупать.... Этим мр#зям деньги солдатской кровью ведь не пахнут, особенно Бене и Зеле.....
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09.11.2021 14:54 Відповісти
Нужно белорусам подать Днепровскую воду на бартер для Крыма
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09.11.2021 15:00 Відповісти
купив у белоруси и продав словакам/уграм можно нормально так заработать на маеток где-нить на бееерегу Комо
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09.11.2021 15:24 Відповісти
велику повагу маю до журналістів, саме так і треба..
як би зелене кодло у опі не хотіло, що би ніхто нічого не знав - не взуваеться в них...
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09.11.2021 15:43 Відповісти
они откажутся когда за окном будет -30
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09.11.2021 16:02 Відповісти
Понятно. Взяли на понт, посмотрели зебильную реакцию
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09.11.2021 16:09 Відповісти
а наши конченые олигархи уже начали веерные отключения, ну в какой еще стране такие стратегические отрасли отданы беспредельному ворью, и не контролируются никем
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09.11.2021 17:33 Відповісти
а кем они должны контролироваться, если контролёры - такое же конченое ворьё?
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09.11.2021 18:02 Відповісти
 
 