Білорусь продовжить постачання електроенергії в Україну в рамках підписаного на листопад контракту, - "Біленерго"
Білорусь продовжуватиме постачання електроенергії в Україну в рамках підписаного на листопад контракту.
Про це білоруське ДП "Біленерго" повідомило в телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що експорт здійснюється відповідно до зазначених у контракті зобов'язань.
Білоруське підприємство пояснило, що лист, що потрапив до ЗМІ, про зміну умов співпраці був адресований конкретним компаніям, постачання електроенергії яким не було заплановано.
8 листопада з'явилася інформація про те, що білоруське державне виробничне об’єднання електроенергетики "Біленерго" повідомило партнерів, що з листопада не постачатиме електрику до України.
2 листопада Укренерго запросив аварійну допомогу Білорусі на постачання електроенергії для підтримки енергосистеми України. 6 листопада Білорусь відновила постачання електроенергії в Україну обсягом 5 МВт на годину. 8 листопада імпорт електроенергії з Білорусі до України збільшився до 400 МВт-год. 9 листопада, за даними Укренерго, імпорт електроенергії з Білорусі в Україну має становити 415 МВт-год.
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підтримувати лукашенко, коли ВЕСЬ нормальний світ тримається від нього подалі - для зеленського нормально..
як й отримувати фінансування від мінистерства оборони росії в 2017 році на зйомки фільмів для зебілів (в т.ч. на "слуг"..)
Манагери. Планування в їх діях від - хочу сцяти, то пішов. - не хочу, то не піду.
ЗЕбіли .ля (с).
"Доля "зеленой" генерации в Украине выросла до 8%. Возобновляемая энергетика (ВИЭ) контролирует порядка 26% всего денежного оборота рынка электроэнергии."
А ахмет дворец прикупил.
Та нагнул кучерявого, тот отдал ему ТЭС все, потом начал ныть, что нет угля и будет энергокризис, кудрявый сжалился и за деньги украинцев наротердамил ахмету угля, тот его сжёг и одновременно втюхал украинцам электрику по 6 грн кВт.
Сейчас, когда нет пети, у ахметовской ЧАСТНОЙ КОМПАНИИ ДЭТЭК проблемы.
Почему украинцы опять должны скидываться на решение проблем частной монополии ахмета, которую помог ему зааферить Петя?
на те !!!
а нам не надо
жрите!
ну ладно давайте...
а хер вам !!!!!
а мы и сами не хотели..
на те и не скулите ! )))))))
як би зелене кодло у опі не хотіло, що би ніхто нічого не знав - не взуваеться в них...