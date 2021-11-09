Білорусь продовжить постачання електроенергії в Україну в рамках підписаного на листопад контракту, - "Біленерго"

Білорусь продовжуватиме постачання електроенергії в Україну в рамках підписаного на листопад контракту.

Про це білоруське ДП "Біленерго" повідомило в телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що експорт здійснюється відповідно до зазначених у контракті зобов'язань.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Білорусь більше не постачатиме електрику в Україну. ДОКУМЕНТ

Білоруське підприємство пояснило, що лист, що потрапив до ЗМІ, про зміну умов співпраці був адресований конкретним компаніям, постачання електроенергії яким не було заплановано.

8 листопада з'явилася інформація про те, що білоруське державне виробничне об’єднання електроенергетики "Біленерго" повідомило партнерів, що з листопада не постачатиме електрику до України.

2 листопада Укренерго запросив аварійну допомогу Білорусі на постачання електроенергії для підтримки енергосистеми України. 6 листопада Білорусь відновила постачання електроенергії в Україну обсягом 5 МВт на годину. 8 листопада імпорт електроенергії з Білорусі до України збільшився до 400 МВт-год. 9 листопада, за даними Укренерго, імпорт електроенергії з Білорусі в Україну має становити 415 МВт-год.



