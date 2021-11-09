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Новини Коронавірус і карантин
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Російський держканал RT в РФ називає противників вакцинації "імбецилами" та "вбивцями", а на Заході став рупором антиковідників і поширює ненаукові відомості про вірус та згадує гестапо

Російський держканал RT в РФ називає противників вакцинації

Висвітлення державними ЗМІ РФ пандемії, вакцинації, локдаунів та інших санітарних заходів російською та рештою мов мовлення сильно відрізняється. Журналісти провладних медіа називають їх "недоумками-антиваксерами", а головний редактор RT Маргарита Симоньян заявила, що "після всіх умовлянь антивакцинатори, що залишилися, стали викликати неприязнь і сумнів у їхніх когнітивних здібностях".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Meduza.

Так, наприклад, у січні 2020 року головний редактор RT Маргарита Симоньян стверджувала, що новою коронавірусною інфекцією заражаються лише "етнічні китайці", згодом і вона сама, і її співробітники у своїх соцмережах підтримували всі антиковідні заходи та рекомендації російської влади: перехід на віддалену роботу, "неробочі дні", носіння масок та адміністративний примус співробітників до вакцинації.

Керівництво та колумністи RT вітають та схвалюють будь-які обмеження; закликають росіян до відповідальності і просять дотримуватися запобіжних заходів; пропагують вакцинацію; знімають ролики з "антирекламою" лікарняних ліжок для тих, хто купив фальшивий сертифікат; називають медиків, які відмовляють пацієнтів від щеплення, "імбецилами-вбивцями", а також звинувачують їх у "бардаку та саботажі".

У свою чергу, англомовне RT – повна протилежність російській версії. Якщо російськомовна версія каналу повністю ігнорує протести проти впровадження QR-кодів та інших обмежень у російських регіонах, то аналогічні заходи в інших країнах зарубіжні версії RT висвітлюють максимально докладно та з багатогодинними стрімами з місць подій. Якщо герої російськомовного RT — це лікарі та медсестри московської лікарні в Комунарці, яким доводиться боротися з коронавірусом, то герої англомовного — лікарі та медсестри, які звільнені за відмову від щеплення і які протестують проти "медичних експериментів".

"Дискусія" про запровадження вакцинних паспортів у Великій Британії у виконанні RT зводиться до переліку причин, чому вакцинуватися не потрібно: сертифікат про вакцинацію не гарантує, що його носій не заразний, природний імунітет кращий, а вірус не такий вже й смертоносний. І взагалі, будь-які обмеження для невакцинованих – це замаскований під виглядом "загального блага" примус до використання неперевіреної вакцини з невідомими побічними ефектами.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росія проводить інформаційну спецоперацію проти COVID-вакцинації в Україні, - РНБО. ІНФОГРАФІКА

Зарубіжні колумністи RT регулярно скаржаться, що їх "примушують" вакцинуватися від ковіду, хоча вони вже перехворіли і мають природний імунітет (вакцинуватися через пів року після одужання рекомендує і російське МОЗ), вважають невакцинованих "новою пригнічуваною меншістю", називають маски "огидними", а вимогу пред'явити QR-код - "санітарним авторитаризмом" і "справжнім гестапо". Також вони вимагають, щоб християнам надали відвід від вакцинації на підставі того, що під час розробки вакцин використовувався абортивний біоматеріал. До речі, все перераховане в цих двох абзацах — вкрай популярні аргументи й у російських антивакцинаторів, судячи з їхніх телеграм-каналів, проаналізованих "Медузою".

Але єдиної редакційної політики різні іншомовні версії RT не мають. Наприклад, як пояснює "Медузі" французький журналіст, який висвітлює діяльність RT у Франції (він попросив зберегти його анонімність, щоб захистити свої джерела), редакція RT Francais діє інакше. Вона уникає майже відкритих закликів до саботажу та громадянської непокори, як англійська версія телеканалу, та постійних порівнянь коронавірусних обмежень із політикою гітлерівського режиму, як німецька.

При цьому франкомовна редакція RT активно висвітлює протести проти вакцинації та запровадження паспортів вакцинації – як у Франції, так і в інших країнах, а також запрошує до студії прихильників теорій змови та "альтернативних" методів лікування коронавірусної інфекції. Наприклад, частий гість RT France — генеральний секретар Загальної конфедерації праці (профспілки) Гваделупи Філіп Белер, який стверджує, що влада островів влаштувала навколо івермектину "змову мовчання".

А ось іспанська версія RT поводиться скромніше. Іспанія — країна з одним із найвищих рівнів вакцинації, причому не лише в Європі, а й у світі (понад 80%). Антивакцинна риторика в цій країні загалом глибоко маргінальна — мабуть, тому RT в іспаномовній версії переважно її ігнорує. Матеріали, адресовані аудиторіям інших іспаномовних країн, здебільшого присвячені перевагам російської вакцини "Спутник V".

пропаганда (2796) росія (64969) ЗМІ (1357) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+17
Вчора депутат «слуга» Дмитрук в ефірі Наш заявив, що Україна має домовлятися з «ОРДЛО»про постачання вугілля.
І запропонував не називати Росію «агресором».
Абсолютно логічна здача національних інтересів країни після провалу опалювального сезону дилетантами Зеленського. Зе-мерзота.
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09.11.2021 13:54
+12
не сомневался что рашистская пропаганда действует по принципу - своим добро, украинцам - зло.
Вот почему что ни антивакцинатор - то ольгинец.
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09.11.2021 13:54
+11
Чого це? Кацапи дуже хитрі та підступні. Ось бачите - в Україні їм вдалось впевнити більшість у шкоді вакцинації. Правда, будемо відверті - нашу більшість можна запросто у будь-якій хєрні переконати, бо мізків немає.
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09.11.2021 13:59
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Коли роздавали розум-лапатнікі взували лапті...
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09.11.2021 13:53 Відповісти
Чого це? Кацапи дуже хитрі та підступні. Ось бачите - в Україні їм вдалось впевнити більшість у шкоді вакцинації. Правда, будемо відверті - нашу більшість можна запросто у будь-якій хєрні переконати, бо мізків немає.
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09.11.2021 13:59 Відповісти
Впевненість в шкоді вакцинації в адекватно мислячих людей викликають гестапівські методи її проведення та дуже сумнівна , а точніше, нульова, ефективність самих "вакцин".
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09.11.2021 15:48 Відповісти
Не брешiть ,пане. Бог никого не обидел. Кацапо бестолочь - ЭТО результ ПЬЯНОГО УГАРА ЖИЗНИ, СУМРАКА СОВКОВОГО СОЗНАНИЯ, ПОЛНОГО КАТАКЛИЗМА МОЗГОВ ВЕЛИКОГО ШОВИНИЗМА...
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09.11.2021 14:24 Відповісти
Вчора депутат «слуга» Дмитрук в ефірі Наш заявив, що Україна має домовлятися з «ОРДЛО»про постачання вугілля.
І запропонував не називати Росію «агресором».
Абсолютно логічна здача національних інтересів країни після провалу опалювального сезону дилетантами Зеленського. Зе-мерзота.
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09.11.2021 13:54 Відповісти
Он теперь из фракции Разумкова. Его могут выгнать из слуг.

Теперь это человек Разумкова, который буде6т в его партии и на выборы пойдет с ним. А Разумков теперь под Ахметовым.
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10.11.2021 00:07 Відповісти
не сомневался что рашистская пропаганда действует по принципу - своим добро, украинцам - зло.
Вот почему что ни антивакцинатор - то ольгинец.
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09.11.2021 13:54 Відповісти
кремляди своему нариду несут добро?
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09.11.2021 14:58 Відповісти
Тю, так в рашці ж колють скрєпний спутнік, а на бездуховному Заході - пфайзєри всілякі!

Як писав класик: **** не ясно?

рпц, до речі, теж у кацапії агітує за прививки, а у нас вони на мітингу антиваксів були!
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09.11.2021 13:55 Відповісти
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09.11.2021 13:58 Відповісти
В Україні рупором антивакцинації стаала РПЦ, яка тут називається УПЦ і вороги України - проросійські партії, але їх наша влада не бачить, мабуть повизазило, або їм це вигідно, щоб у майбутному було на кого списати свої прорахунки по вакцинації.
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09.11.2021 13:59 Відповісти
Представники самої влади, такі як Богуцька, Камельчук, Дмитрук самі активні антивакцинатори.
Одна банда.
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09.11.2021 14:05 Відповісти
Що значить "наша влада"?
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09.11.2021 15:05 Відповісти
представляете какая это мразь, а не народ. они агитируют доверчивых граждан в других странах рисковать жизнью что бы в кремле все чувствовали себя получше. реально орчья падаль
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09.11.2021 13:59 Відповісти
Ущбпгойся.
Сказано ж тебе - тупых кацапов провоцирует жидоармянская мафия - Мигранян, Симонян со своим мужем, разные жириновские, соловьевы.
Они - нация тупая, сами никаких идей генерировать не в состоянии вообще.
Чтоо видят по зомбоящику, то и правда.
А у нас лучше?
Аналогично - 73% дебилов, а там все 95%>
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09.11.2021 14:11 Відповісти
верят телеку большой % во многих странах, не везде одобрямс вызывает открытая пропоганда войны и агрессии. Включи у нас по телеку например про "фашистких молдован" и про "исконно наши земли бесарабии" и как надо бы научить их жить...в составе Украины и т.д. и т.п. по аналогии. Так эти телеканалы у нас быстро получат ответку в стране. Ибо у нас как и у большинства адекватных народов в 21 веке нет мыслей о территориальной експансии. а в скрепостане заходит, у них не все поняли еще что уже не 18 столетие видно же, им массово заходит этот "руский мир", что само по себе очень сильно пахнет фашизмом. вот мы там какие то великие руские православные люди, самые самые там. шо там отличается так сильно от режима Мусолини. И ладно, ну не любите вы украинцев, верите в эти басни там про распятых мальчиков и поезда бандеровцев. Нахрена вы способствуете смертям в Британии, Германии, Франции, США? И их это устраивает. устраивает что пукин в тихую убивает украинцев за руский язык, что пиндосам и жабоедам кукиши тычет и грозит ядерной бомбой, что травит перебежчика в Англии на зло англосаксам... от этого подгорает, что они в большинстве своей просто циничные ублюдки и мрази и над ними такое же вшивое гавно как квинтесенция существования мордора "на зло врагам и сам не буду жить и вам не дам"
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09.11.2021 15:03 Відповісти
Всё как у нас, 1 в 1
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09.11.2021 14:09 Відповісти
кацапня завжди бреше - ************...
не звертайте уваги, шановні, на ідіотів...
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09.11.2021 14:10 Відповісти
Ну да, просоветско-геббельсовская пропаганда - в своем амплуа.
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09.11.2021 14:18 Відповісти
Ага ага, только не все знают, что именно после госпитализации в больницу, многие не возвращаются.
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09.11.2021 14:21 Відповісти
От москалей одни проблемы
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09.11.2021 14:22 Відповісти
Кто вообще смотрит этот канал? Почему именно к нему такое внимание? Европейцам он нахрен не нужен, а русскоязычные давно на ИПтв перешли и тоже его не смотрят.
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09.11.2021 14:22 Відповісти
Тебе привели пример кацапской пропаганды.
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09.11.2021 14:27 Відповісти
та дайте уже идиотам, хворым до ковида, чипов - им точно не помешает.
им уже ничего не помешает..
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09.11.2021 14:36 Відповісти
прямо как наши чиновники и депутаты - от всех требують колоться, но сами что-то не спешат ни разу
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09.11.2021 14:37 Відповісти
ну так еще когда ас пушкин говорил - в чужой п..де соломинку ты видишь, ну а в своей не видишь и бревна
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09.11.2021 14:42 Відповісти
те саме робить їх агент впливу РПЦвУ, а нинішня влада тільки сприяє цьому..
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09.11.2021 14:43 Відповісти
Так же и церковь. На России сам Кирилл призывает всех вакцинироваться, а у нас РПЦ крестные ходы против прививок организовывает. Т.е. они сознательно хотят уничтожить Украину, сеют хаос, смерти и эпидемию.
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09.11.2021 14:46 Відповісти
а я-то удивлялся откуда такая риторика у наших ваксеров-цензорят оказывается, они по RT методичкам работают))
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09.11.2021 14:46 Відповісти
Ну так это скорее ты работаешь по RT методичке. Ты же за пределами рашки рассказываешь о том, что вакцинироваться не надо.
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09.11.2021 14:57 Відповісти
я не говорю что не надо. Я говорю Думай.те! кому надо прививаться, а кому нет, и самое главное - какой вакциной.
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09.11.2021 15:00 Відповісти
Не, "думай.те" так не говорят. Если ты критикуешь только одну из сторон, а вторую, не смотря на её слабость - нет, это не взвешенная позиция.
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09.11.2021 16:32 Відповісти
Ну так всё логично. Дезинформировать и подрывать надо противника, а своим - наоборот, вещать то, что надо для улучшения ситуации.
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09.11.2021 14:55 Відповісти
Двойные стандарты-для россиян очень превычное дело.
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09.11.2021 15:01 Відповісти
Пока Европейские лидеры, наконец, не проникнутся чувством опасности и не начнут системно мочить рашистов, выбирая наиболее иезуитские методы, вроде открытия уголовных дел против сынков российских олигархов и заморозку их счетов, остановку СП-2 и т.д. - мордор не остановится.
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09.11.2021 15:06 Відповісти
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09.11.2021 15:06 Відповісти
рпц ворог N1. Які там в дупу ру.канали(((
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09.11.2021 15:08 Відповісти
Это ты , тролина,с Раша Тудей скопировал?
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09.11.2021 15:39 Відповісти
Хозяин и вдохновитель вот этих побрехушек - Алекс Джонс, известный фейкомет и адепт секты теорий заговоров. И чем это отличается от руспобрехушек?
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09.11.2021 16:51 Відповісти
Сайт гавно,как и ты . Такие фейки как там ещё и на русвесне печатают.
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09.11.2021 18:11 Відповісти
Пусть этот канал почитает Цензор, узнает как его называют в Украине.
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09.11.2021 16:00 Відповісти
Єтот RT вообще ктото смотрит?)
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09.11.2021 16:14 Відповісти


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09.11.2021 16:49 Відповісти
 
 