Російський держканал RT в РФ називає противників вакцинації "імбецилами" та "вбивцями", а на Заході став рупором антиковідників і поширює ненаукові відомості про вірус та згадує гестапо

Висвітлення державними ЗМІ РФ пандемії, вакцинації, локдаунів та інших санітарних заходів російською та рештою мов мовлення сильно відрізняється. Журналісти провладних медіа називають їх "недоумками-антиваксерами", а головний редактор RT Маргарита Симоньян заявила, що "після всіх умовлянь антивакцинатори, що залишилися, стали викликати неприязнь і сумнів у їхніх когнітивних здібностях".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Meduza.

Так, наприклад, у січні 2020 року головний редактор RT Маргарита Симоньян стверджувала, що новою коронавірусною інфекцією заражаються лише "етнічні китайці", згодом і вона сама, і її співробітники у своїх соцмережах підтримували всі антиковідні заходи та рекомендації російської влади: перехід на віддалену роботу, "неробочі дні", носіння масок та адміністративний примус співробітників до вакцинації.

Керівництво та колумністи RT вітають та схвалюють будь-які обмеження; закликають росіян до відповідальності і просять дотримуватися запобіжних заходів; пропагують вакцинацію; знімають ролики з "антирекламою" лікарняних ліжок для тих, хто купив фальшивий сертифікат; називають медиків, які відмовляють пацієнтів від щеплення, "імбецилами-вбивцями", а також звинувачують їх у "бардаку та саботажі".

У свою чергу, англомовне RT – повна протилежність російській версії. Якщо російськомовна версія каналу повністю ігнорує протести проти впровадження QR-кодів та інших обмежень у російських регіонах, то аналогічні заходи в інших країнах зарубіжні версії RT висвітлюють максимально докладно та з багатогодинними стрімами з місць подій. Якщо герої російськомовного RT — це лікарі та медсестри московської лікарні в Комунарці, яким доводиться боротися з коронавірусом, то герої англомовного — лікарі та медсестри, які звільнені за відмову від щеплення і які протестують проти "медичних експериментів".

"Дискусія" про запровадження вакцинних паспортів у Великій Британії у виконанні RT зводиться до переліку причин, чому вакцинуватися не потрібно: сертифікат про вакцинацію не гарантує, що його носій не заразний, природний імунітет кращий, а вірус не такий вже й смертоносний. І взагалі, будь-які обмеження для невакцинованих – це замаскований під виглядом "загального блага" примус до використання неперевіреної вакцини з невідомими побічними ефектами.

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Зарубіжні колумністи RT регулярно скаржаться, що їх "примушують" вакцинуватися від ковіду, хоча вони вже перехворіли і мають природний імунітет (вакцинуватися через пів року після одужання рекомендує і російське МОЗ), вважають невакцинованих "новою пригнічуваною меншістю", називають маски "огидними", а вимогу пред'явити QR-код - "санітарним авторитаризмом" і "справжнім гестапо". Також вони вимагають, щоб християнам надали відвід від вакцинації на підставі того, що під час розробки вакцин використовувався абортивний біоматеріал. До речі, все перераховане в цих двох абзацах — вкрай популярні аргументи й у російських антивакцинаторів, судячи з їхніх телеграм-каналів, проаналізованих "Медузою".

Але єдиної редакційної політики різні іншомовні версії RT не мають. Наприклад, як пояснює "Медузі" французький журналіст, який висвітлює діяльність RT у Франції (він попросив зберегти його анонімність, щоб захистити свої джерела), редакція RT Francais діє інакше. Вона уникає майже відкритих закликів до саботажу та громадянської непокори, як англійська версія телеканалу, та постійних порівнянь коронавірусних обмежень із політикою гітлерівського режиму, як німецька.

При цьому франкомовна редакція RT активно висвітлює протести проти вакцинації та запровадження паспортів вакцинації – як у Франції, так і в інших країнах, а також запрошує до студії прихильників теорій змови та "альтернативних" методів лікування коронавірусної інфекції. Наприклад, частий гість RT France — генеральний секретар Загальної конфедерації праці (профспілки) Гваделупи Філіп Белер, який стверджує, що влада островів влаштувала навколо івермектину "змову мовчання".

А ось іспанська версія RT поводиться скромніше. Іспанія — країна з одним із найвищих рівнів вакцинації, причому не лише в Європі, а й у світі (понад 80%). Антивакцинна риторика в цій країні загалом глибоко маргінальна — мабуть, тому RT в іспаномовній версії переважно її ігнорує. Матеріали, адресовані аудиторіям інших іспаномовних країн, здебільшого присвячені перевагам російської вакцини "Спутник V".