Рада ЄС частково припиняє дію спрощеного візового режиму для Білорусі. Рішення стосується офіційних осіб

Рада ЄС у вівторок на тлі ситуації на білорусько-польському кордоні ухвалила рішення частково призупинити дію угоди з Мінськом про спрощену видачу віз – щодо представників влади Білорусі.

Про це йдеться у заяві ЄС, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми рішуче засуджуємо і відкидаємо перетворення міграції на спосіб (тиску. - Ред.) білоруським режимом", - наведено в заяві слова голови ради з внутрішніх справ ЄС Алеша Хойса.

Згідно із заявою, рішення не стосується звичайних жителів Білорусі.

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Ситуація в регіоні ускладнилася у понеділок, 8 листопада , коли велика група мігрантів почала концентруватися на території Білорусі на самому кордоні з Польщею.

На знятому на кордоні відео велика група мігрантів помітна в районі КПП "Кужниці". Раніше представник польських спецслужб Станіслав Жарін повідомив про рух великої колони мігрантів територією Білорусі в бік кордону з Польщею. Він назвав те, що відбувається, черговою ворожою акцією Мінська проти Польщі.

За даними польського МВС, сили, які здійснюють охорону кордону з Білоруссю, вже припинили щонайменше одну спробу прориву нелегалів на територію Польщі.

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Польща та низка інших європейських країн звинувачують Білорусь у тому, що саме вона створила хаос поблизу кордонів ЄС, оскільки не пускає назад нелегальних мігрантів із країн Близького Сходу та Африки, які намагаються потрапити до ЄС, але отримують відмову. Польща зі свого боку їх також не пускає, тому багато нелегалів застрягли у прикордонній зоні. Ця ситуація триває вже два місяці.

Польща розмістила на кордоні з Білоруссю тисячі військовослужбовців, збудувала загородження з колючим дротом і запровадила надзвичайний стан на кордоні, журналістам та неурядовим організаціям через режим НП відвідувати ці райони заборонено.