Мігрантів, що штурмують кордон із Польщею, контролюють спецслужби Білорусі, - Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда прокоментував ситуацію на кордоні з Білоруссю. Він вважає, що біженців контролюють білоруські спецслужби.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF 24.

Він запевнив, що польські служби в понеділок були готові до різних сценаріїв в умовах нинішньої кризи. Однак, "незважаючи на заворушення", вдалося запобігти порушенню кордону.

"Ті групи мігрантів, які вчора вирушили до польського кордону, кілька тисяч осіб, очевидно, як видно на відеозаписах, були під контролем білоруських спецслужб, які в останній момент вивели цих людей зі звичайної дороги в ліс для того, щоб атакувати кордон Польщі та Білорусі, де немає прикордонного переходу", - сказав президент Польщі.

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За його словами, серйозних інцидентів вночі не відбулося, хоча спроби перетину кордону були.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг обговорив з президентом Польщі Анджеєм Дудою ситуацію на польсько-білоруському кордоні.