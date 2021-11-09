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Новини
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Мігрантів, що штурмують кордон із Польщею, контролюють спецслужби Білорусі, - Дуда

Мігрантів, що штурмують кордон із Польщею, контролюють спецслужби Білорусі, - Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда прокоментував ситуацію на кордоні з Білоруссю. Він вважає, що біженців контролюють білоруські спецслужби.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна  з посиланням на RMF 24.

Він запевнив, що польські служби в понеділок були готові до різних сценаріїв в умовах нинішньої кризи. Однак, "незважаючи на заворушення", вдалося запобігти порушенню кордону.

"Ті групи мігрантів, які вчора вирушили до польського кордону, кілька тисяч осіб, очевидно, як видно на відеозаписах, були під контролем білоруських спецслужб, які в останній момент вивели цих людей зі звичайної дороги в ліс для того, щоб атакувати кордон Польщі та Білорусі, де немає прикордонного переходу", - сказав президент Польщі.

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За його словами, серйозних інцидентів вночі не відбулося, хоча спроби перетину кордону були.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг обговорив з президентом Польщі Анджеєм Дудою ситуацію на польсько-білоруському кордоні.

Білорусь (7925) мігранти (1107) Польща (8488) Дуда Анджей (770)


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Топ коментарі
+9
...а всім тим лайном керує головне лайно з бункеру...
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09.11.2021 14:11
+8
Дуда, шо ти там вже давно немає спецслужб Білорусі. Треба апелювати до *****. Він і тільки він контролює цей процес, а таракан вже нічого там не вирішує. Приклад тобі Донбас. ***** всім каже шо то народноє ополчєніє, а на самоу ділі всим процесом керує *****. Тільки одна різниця, що на Донбасі він керує маленькою часткою прокацапленого населення, а в Білорусії керую всією.
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09.11.2021 14:23
+7
Контролируйте мигрантов с помощью автоматной очереди
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09.11.2021 14:12
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Дуда-просто геній та великий мислитель...
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09.11.2021 14:10 Відповісти
...а всім тим лайном керує головне лайно з бункеру...
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09.11.2021 14:11 Відповісти
У нас это знали даже бабушки у подъездов с первого дня ! Харе там спать !
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09.11.2021 18:01 Відповісти
Контролируйте мигрантов с помощью автоматной очереди
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09.11.2021 14:12 Відповісти
Білоруси там ніхто і звуть їх ніяк. Без підтримки ФСБ ерефії, яка відпрацьовує черговий етап гібрідної війни, ніякі білоруси і близько до кордону Польші не підійшли б. Треба всім думати куди ця навала піде, як Польща вирішить свої проблеми. В Сірію їх не повезуть.
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09.11.2021 14:19 Відповісти
не хотят Украину в ЕС и НАТО принимать- НАТЕ ВАМ! организовать свои потоки мигрантов , желательно в Угорщину....
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09.11.2021 14:20 Відповісти
Дуда, шо ти там вже давно немає спецслужб Білорусі. Треба апелювати до *****. Він і тільки він контролює цей процес, а таракан вже нічого там не вирішує. Приклад тобі Донбас. ***** всім каже шо то народноє ополчєніє, а на самоу ділі всим процесом керує *****. Тільки одна різниця, що на Донбасі він керує маленькою часткою прокацапленого населення, а в Білорусії керую всією.
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09.11.2021 14:23 Відповісти
Дуда ясновидящий.А самолет с президентом сбили инопланетяне.
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09.11.2021 14:23 Відповісти
Не спроста таракан с плешивим сошлись, плешивый таракану помогает, но в замен просить кошмарить соседей. Плавно приблежаемся к точке невозврата.
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09.11.2021 14:26 Відповісти
У Поляков появился отличний ричаг давления на Германию и Францию по Северному потоку, если те его запустят, сказать что будем их пускать до Германии и Австрии)))) ох там запилает))))
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09.11.2021 14:53 Відповісти
если запустят СП-2 у ***** будут полностью развязаны руки, наша ГТС ему будет побарабану, переброска воинских частей из подаренной Китаю сибири не займёт много времени т.к. основная техника давно переброшена.
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09.11.2021 15:43 Відповісти
Цап царап и чык чырик две половины одной )1(опы
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09.11.2021 15:59 Відповісти
Они станут удобрением беловежской пущи...
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09.11.2021 16:54 Відповісти
 
 