Зеленський очолив антирейтинг політиків, 29,3% українців не підтримають його за жодних обставин, - опитування СОЦИСу. ІНФОГРАФІКА

29,3% українців за жодних обставин не проголосують за Володимира Зеленського як кандидата у Президенти України.

Про це свідчать дані опитування Центру SOCIS, передає Цензор.НЕТ.

За даними дослідження, якби вибори президента відбулися найближчої неділі, то 29,3% опитаних не проголосували за чинного главу держави Володимира Зеленського. За п'ятого президента Петра Порошенка не проголосували б 28,8% респондентів.

Трійку антирейтингу замикає Юрій Бойко з 25,3%.

За кума Путіна та лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука не проголосували б 22,1% опитаних, а за Юлію Тимошенко - 16,1%.

Опитування проводилось з 29 жовтня – 4 листопада 2021 року.

Результати репрезентативні на рівні всієї країни за показниками віку (старші 18 років), статі, типу поселення (місто/село) та поділу на області. Опитування не проводилось в АР Крим та на непідконтрольній українській владі частині Донецької та Луганської областей. Загалом було опитано 2000 респондентів.

Статистична похибка вибірки (довірчий інтервал): +/- 2,4%.

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