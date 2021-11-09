Зеленський очолив антирейтинг політиків, 29,3% українців не підтримають його за жодних обставин, - опитування СОЦИСу. ІНФОГРАФІКА
29,3% українців за жодних обставин не проголосують за Володимира Зеленського як кандидата у Президенти України.
Про це свідчать дані опитування Центру SOCIS, передає Цензор.НЕТ.
За даними дослідження, якби вибори президента відбулися найближчої неділі, то 29,3% опитаних не проголосували за чинного главу держави Володимира Зеленського. За п'ятого президента Петра Порошенка не проголосували б 28,8% респондентів.
Трійку антирейтингу замикає Юрій Бойко з 25,3%.
За кума Путіна та лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука не проголосували б 22,1% опитаних, а за Юлію Тимошенко - 16,1%.
Опитування проводилось з 29 жовтня – 4 листопада 2021 року.
Результати репрезентативні на рівні всієї країни за показниками віку (старші 18 років), статі, типу поселення (місто/село) та поділу на області. Опитування не проводилось в АР Крим та на непідконтрольній українській владі частині Донецької та Луганської областей. Загалом було опитано 2000 респондентів.
Статистична похибка вибірки (довірчий інтервал): +/- 2,4%.
Будь ласка, зачекайте...
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Остально - лайно, разного цвета и концентрации.
Надеюсь, досидит свой срок, а потом остаток жизни - в тюрьме.
Вместе со всеми, без исключения, предыдущими презиками.
Ибо есть за что.
ИНАЧЕ -СНОВА ПОЙДЕМ ПО ПОРОЧНОМУ КРУГУ...
Ненедолго - лохов скоро разведут.
Однозначно - хитрожопые и иже с ними...
[голос Зеленського за кадром] "А-а-ааа!!! Куда вы меня тащите, п*дорасы?!.."
1. Не довіряю;
2. Не проголосую за жодних обставин.
Не буду казати про інших, але Зеленському не довіряють не менше 75%.
Олігархи і політики підло створюють таку ситуацію, що народу приходиться "обирати" серед людей, яким не довіряють.
Перша пара:
1. Кандидат з максимальним рейтингом
2. Кандидат з мінімальним анти рейтингом.
Друга пара:
1. Кандидат з другим місцем по рейтингу
2. Кандидат з другим по мінімуму місцем по антирейтингу
І так далі.
Але такого опитування робити не будуть. Бо це може наводити людей на роздуми які олігархам не потрібні.
Це - Разумков, Смешко, Рудик, Гройсман, Тягнибок.
Всього п'ять пар.
Рейтинги це шанс потрапити в другий тур , а антирейтинг це як раз в другому турі набрати голосів .
Але , що б потрапити в другий тур шанси мають виключно ті , в кого впізнанність висша за 90% .
Бо в 2019 році , коли ЗЕ включився в боротьбу , то тільки Гриценко давали шанси в 2-му турі виграти у ЗЕ . Але у Гриценко були нулюві шанси продертися в 2-й тур . Й саме Пєті давали максимально програшну різницю в парі з лідером - ЗЕ . 3-й номер Юля програвал б ЗЕ десь так 35-38% проти 65%-62% , Бойко вже був нереальним кандидатом , бо відставав від Пєті не меньше 5% навіть без адмінресурсу презідентського . Що це таке ресурс - ось Юлі всі опитування давали максимум 1.5% відставання . А 29 березня ЦВК видав різницю в 3% ...
У Смешка впізнаність десь так 50% , у Рудик 10% , у Гройсмана 95% , й у Тягнибока десь так ... Але в обох низький рейтинг . У Гройсмана через те , що йому йще 10 років буде потрібно , що його не пов"язували з Порошенко й щоб він спромігся потоптатися на електоральному полі соціально оріентованної Юлі , чи любителів поєднання військової дисципліни з науковим складом розуму - тобто Смешка . Для подавньої більшості Яценюк , Порошенко , Гройсман йще довго -- це один курс й одна команда . Причому , кому це до сподоби , вони за Пєтю . В того ж Тягнибока більше шансів повернути свій електорат від Пєті . Але для цього требо визнати , що українец це політична нація , а не етнічна . Міхальчишин би визнав , а страрше покоління "Свободи" - ніколи!
Тому реальні кандидати на 2-й тур , це ЗЕ/Разумков , Пєтя , Юля й Бойко . Повна маячня , що нібито в Мертветчука меньший антирейтинг ніж в Бойка . У Мертветчука нульові шанси на 2-й тур , а у Бойка теоритично зберігаються . Якщо від ЗЕ збіжить значна кількість не до Разумкова . Але дуже верогідно , що ЗЕ й Разумков втоплять шанси один іншого . Але це з лівого берега . А з правого - частково але суттєва частина : повернуться до Юлі , бо й до появи ЗЕ в якості кандидата саме ці голоси давали їх цілих 2 року абсолютне лідерство аж до кінця грудня 2018 . Усі ті , хто бажають євроінтеграції , але з такими ж самими соціальними гарантіями як в ЕС , а не як в Сінгапурі чи на Мадагаскарі . Усі ті , хто бачить , що певні "західні партнери" примушують владу робити те , що в їх країнах вони ніколи не мали б нахабство запропонувати . Хто проти дерібану землі , хто проти "ринку газу" , який віртуальний . Проти тотальної прихватизації під час війни .
Разумков має шанс частково отримати цей електорат виключно якщо вибере тактику ЗЕ в 2019 - відмовится від діалогу з опонентами в ефірах ... де йому (тобто виборцям) можуть 100 разів нагадати хто організовував нічне голосування по дерібану землі . Хто протягував шахраїський гральний бізнес , хто зробив "недоторканими" по факту виключно опозицію . Хто протягнув закон про неможливість інпічменту та неможливість провести референдум будь кому крім влади . Електорат це дуже рефлекторний , на Вову образився , але голосуванням в Раді не слідкує , й якщо електорату не нагадувати , що Дмитро вступив в конфлікт з Вофою виключно по тактично-процедурним питанням , які до дупи абсолютно усім виборцям , а стратегічно по соціальним пританням й питанням економічним нема різниці не тільки між Разумковим й ЗЕ , але й між Пєтєю й "Голосом" - усі за ринок компрадорського типу , тобто тотальну прихватизацію усього , що має цінність в Україні .
Хто має об'єднуватись і призвати - це окреме питання. Скажу тільки свою позицію, що в парламенті зараз не бачу і близько патріотів. Це мають бути хтось із відомих, шановних людей, в першу чергу не з політиків.
Якось так.
Об этом в комментариях я писал много и более подробно.
Притом если брать по недоверию (а не по "непроголосую в любом случае), то там во всей первой четверки недоверие выше 50%.
Ясно, что в этой абсурдной ситуции есть причины и творцы. Здесь без олигархических грязных технологий управления массами не обходится.