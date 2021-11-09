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Новини Війна
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Добитися від держави стягнення збитків неможливо. На все знаходиться відмазка, - адвокат родичів загиблих у катастрофі Іл-76 десантників Погосян

Добитися від держави стягнення збитків неможливо. На все знаходиться відмазка, - адвокат родичів загиблих у катастрофі Іл-76 десантників Погосян

Стягти моральну шкоду на користь родичів жертв збитого росіянами Іл-76 в аеропорту Луганська практично неможливо. В справі щодо генерала Назарова суд посилається на вирок ватажку російських найманців Плотницькому та іншим ватажкам, на яких повісили стягнення моральної шкоди на користь потерпілих. Однак ні їх самих, ні їхнього майна в Україні немає.

Про це написав на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" адвокат родичів загиблих у катастрофі Іл-76 десантників 25-ї бригади Віталій Погосян, інформує Цензор.НЕТ.

"Як нас зробили байдужими. 14.06.2014 в районі Луганського аеропорту було збито літак ІЛ-76 з 49 військовослужбовцями ЗСУ. Збиття літака спричинило чималий резонанс в суспільстві. Це була перша велика втрата під час так званого АТО", - пише Погосян.

Він нагадує, що за фактом збиття літака було відкрито два кримінальні провадження:

- стосовно генерала Назарова В.М. за фактом службової недбалості;

- стосовно ватажків бойовиків Плотницького, Патрушева, Гуреєва - за фактом органазації терористичного акту.

"Результат розгляду справи Назарова В.М. всім відомий - його виправдали, тому що не він один організовував вказаний переліт. При цьому, згідно з  висновками експертизи, дії посадових осіб штабу АТО під керівництвом Назарова перебувають в причинно-наслідковому зв‘язку із збиттям літака. Отже, після виправдання Назарова логічним було б відкриття кримінальних проваджень стосовно всіх посадових осіб штабу АТО, які організовували вказаний політ і не врахували інформацію про бойовиків з ПЗРК, які висунулися збивати літак", - підкреслює Погосян.

Але, за словами адвоката, в постанові ВС щодо справи Назарова, в якій було враховано вирок стосовно Плотницького, який ще не набрав чинності, є дуже цікавий момент: військовослужбовці ЗСУ перебували в стані наступального, оборонного та загальновійськового бою з представниками збройних формувань учасників терористичної організації "ЛНР". Отже, була бойова обстановка, простими словами - війна.

Читайте також: Адвокат родичів загиблих у катастрофі Іл-76 десантників Погосян подав позови в суд: "У зв'язку з неефективним розслідуванням проситимемо стягнути збитки з держави"

Він нагадує, що Плотницького, Патрушева та Гуреєва засудив суд першої інстанції за організацію терористичного акту.

"Терористичний акт під час безпосереднього бойового зіткнення з противником??? І ось тут виникає дуже цікавий момент. В справі Назарова позови потерпілих щодо стягненню моральної шкоди з держави залишили без задоволення, тому що Назарова виправдали, а стосовно інших нічого не порушили, та запропонували звертатися до цивільного суду. Стосовно Плотницького, Патрушева, Гуреєва - засудили до довічного та повісили на них стягнення моральної шкоди на користь потерпілих. Так, стягнули з тих, з кого стягнути неможливо, тому що ні їх, ні їхнього майна в Україні немає", - пише він.

Погосян також інформує, що деякі з потерпілих звернулися в порядку цивільного провадження.

"І ось тут найбільш цікавий момент. І Генпрокуратура, і МО, і Держказначейство посилаються на ефективне розслідування в справі Назарова та недоведеність незаконних дій військових службових осіб, які не відреагували на інформацію про існування реальної загрози збиття літака, плюс посилаються на вирок Плотницькому, - чого ви хочете, шкоду вам вже стягнули. На мій погляд, (це. - Авт.) пряме порушення ст.13 Європейської Конвенції, та ще деяких статей", -продовжує він.

"Ось таким чином і роблять нас байдужими, тому що справедливості добитися від держави неможливо. На все знаходиться відмазка. Сподіваюсь, ЄСПЛ надасть оцінку цьому", - додає адвокат.

Він також зазначає, що завтра о 13.00 можливо буде рішення апеляції стосовно Плотницького.

Також читайте: Верховний Суд визнав генерала Назарова невинуватим у загибелі десантників у збитому Іл-76

Нагадаємо, 14 червня 2014 року на території Луганської області з переносного зенітно-ракетного комплексу було збито літак Іл-76МД. Він загорівся і впав. На його борту перебували 40 військовослужбовців 25-ї окремої парашутно-десантної бригади і 9 членів екіпажу. Всі загинули. Згідно з висновком комісійної комплексної військово-тактичної криміналістичної експертизи, вжити заходів щодо подолання протиповітряної оборони терористів і гарантувати безпеку перельоту Іл-76 у контрольований бойовиками Луганськ 14 червня 2014 року зобов'язаний був безпосередньо начальник штабу АТО, тобто Назаров. Військова прокуратура звинувачувала генерала, який на момент трагедії очолював штаб АТО, у службовій недбалості. За версією прокуратури, Назаров знав про можливий теракт, але все ж відправив літак на виліт.

Автор: 

авіакатастрофа (1094) аеропорт (1850) Луганськ (576) літак (2899) Плотницький Ігор (249) Погосян Віталій (14)


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Топ коментарі
+5
"вирок ватажку російських найманців Плотницькому та іншим ватажкам, на яких повісили стягнення моральної шкоди на користь потерпілих. "
Это точно УКРАИНСКИЙ адвокат?!!! Не Плотницкого адвокат часом?

то есть украинский адвокат считает что украинский суд "!ПОВЕСИЛ" сбитый боевиками самолет на Плотницкого!!
вы в своем уме?!!
ПОВЕСИЛ - подразумевает, что Лугандон тут не при чем, а виноват тот кто послал самолет выручать десантнкиов?!

каким образов государство Украина должно ВОЗМЕЩАТЬ УЩЕРБ за сбитый БОЕВИКАМИ самолет?!!!
АУ!!
психушка по таким адвокатам плачет.
Или тюрьма.
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09.11.2021 14:42
+4
Быстро только Беня добивается и добивает страну.
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09.11.2021 14:40
+2
Чому, запитайте у Бені і Фірташа, вони відсудили в держави більше 100 мільярдів гривень, а ще скільки їм добрий Вова списав. У них все виходить, бо вони стоять по іншу сторону барикад.
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09.11.2021 15:16
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Вова-ці люди зегинули захищаючи Україну...
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09.11.2021 14:23 Відповісти
...ти ж головнокомандувач...
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09.11.2021 14:26 Відповісти
"вирок ватажку російських найманців Плотницькому та іншим ватажкам, на яких повісили стягнення моральної шкоди на користь потерпілих. "
Это точно УКРАИНСКИЙ адвокат?!!! Не Плотницкого адвокат часом?

то есть украинский адвокат считает что украинский суд "!ПОВЕСИЛ" сбитый боевиками самолет на Плотницкого!!
вы в своем уме?!!
ПОВЕСИЛ - подразумевает, что Лугандон тут не при чем, а виноват тот кто послал самолет выручать десантнкиов?!

каким образов государство Украина должно ВОЗМЕЩАТЬ УЩЕРБ за сбитый БОЕВИКАМИ самолет?!!!
АУ!!
психушка по таким адвокатам плачет.
Или тюрьма.
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09.11.2021 14:42 Відповісти
Моральна шкода? А, что, в этой общине существует мораль? Спросите у Зеленского и его бабы.
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09.11.2021 14:24 Відповісти
Оказали бы значительную материальную помощь. Они за копейку удавятся. Так же состоят и дела с семьями погибших на войне с парашей!!!
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09.11.2021 14:31 Відповісти
Ну, для этих целей и существует военно-страховая компания, а не для отмывания бабла, чем она занимается.
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09.11.2021 14:37 Відповісти
Ну Погосян, понятное дело, как адвокат хосет найти источник финансирования, но при чем тут Государство Украина? Погосян-зрадифил, идеология которого-если на войне, во время боевых действий погиб солдат-во всех случаях виноваты команадиры, не обеспечившие правила безопасности.
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09.11.2021 20:17 Відповісти
Быстро только Беня добивается и добивает страну.
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09.11.2021 14:40 Відповісти
1. Моральну шкоду в наших судах уже давно не можна стягнути.
2. Виправданя Назарова - це навіть теоретична неможливість компенсування моральної шкоди в кримінальному провадженні.
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09.11.2021 14:59 Відповісти
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09.11.2021 15:14 Відповісти
Добиться от государства взыскания ущерба невозможно.-Судя по отсутствию жалоб от сбежавших из Украины в Израиль колбасных мигрантов с выплатами обещанных им Зеленским пенсий от Украины всё в порядке.
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09.11.2021 15:15 Відповісти
Чому, запитайте у Бені і Фірташа, вони відсудили в держави більше 100 мільярдів гривень, а ще скільки їм добрий Вова списав. У них все виходить, бо вони стоять по іншу сторону барикад.
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09.11.2021 15:16 Відповісти
Это к вопросу, как наивные антиваксеры думают, что они из государства что-то выбьют.
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09.11.2021 15:28 Відповісти
Павлоградский суд Днепропетровской области постановил выплатить Министерством обороны Украины компенсацию ущерба близким погибших в самолете Ил-76 десантников, сбитых террористами в зоне АТО. В счет компенсации морального ущерба близкие родственники - матери, родители и другие - должны получить по 500 тысяч гривен. Судья Наталья Самоткан отметила, что гибель близкого человека - это невосполнимая потеря и безграничное горе.
https://ua.news/ru/rodstvenniki-pogibshix-v-il-76-desantnikov-poluchat-denezhnuyu-kompensaciyu/

Я что-то не пойму, какую еще компенсацию, якобы по заявлениям родственников погибших, этот адвокат хочет отсудить?
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09.11.2021 15:55 Відповісти
Адвокат имеет явное желание, ввести презумпцию виновности украинского командира за гибель военнослужащех во время боевых дейтвий. Отдал приказ атаковать противника, погибли люди, по версии Погосяна -виноват командир отдавший приказ и государство. Начался обстрел, погибли солдаты-то же самое. А Погосян деньги заработает.
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09.11.2021 20:25 Відповісти
Приговор Павлоградского суда, которым взысканы компенсации потерпевшим отменен. Родственники погибших ребят ни какой компенсации не получили.
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10.11.2021 09:44 Відповісти
https://replyua.net/news/6420-pogibshie-v-zone-ato-kakaya-pomosch-polozhena-ih-rodstvennikam.html https://replyua.net/news/6420-pogibshie-v-zone-ato-kakaya-pomosch-polozhena-ih-rodstvennikam.html


А так пробовали?
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10.11.2021 09:52 Відповісти
Я, Слава Богу, не отношусь к числу родственников. Вы упомянули приговор , а я ответила. Мое личное мнение - не должны матери оббивать пороги судов , вырывая копейки за отданные стране жизни детей.
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10.11.2021 11:55 Відповісти
 
 