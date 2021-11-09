Добитися від держави стягнення збитків неможливо. На все знаходиться відмазка, - адвокат родичів загиблих у катастрофі Іл-76 десантників Погосян

Стягти моральну шкоду на користь родичів жертв збитого росіянами Іл-76 в аеропорту Луганська практично неможливо. В справі щодо генерала Назарова суд посилається на вирок ватажку російських найманців Плотницькому та іншим ватажкам, на яких повісили стягнення моральної шкоди на користь потерпілих. Однак ні їх самих, ні їхнього майна в Україні немає.

Про це написав на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" адвокат родичів загиблих у катастрофі Іл-76 десантників 25-ї бригади Віталій Погосян, інформує Цензор.НЕТ.

"Як нас зробили байдужими. 14.06.2014 в районі Луганського аеропорту було збито літак ІЛ-76 з 49 військовослужбовцями ЗСУ. Збиття літака спричинило чималий резонанс в суспільстві. Це була перша велика втрата під час так званого АТО", - пише Погосян.

Він нагадує, що за фактом збиття літака було відкрито два кримінальні провадження:

- стосовно генерала Назарова В.М. за фактом службової недбалості;

- стосовно ватажків бойовиків Плотницького, Патрушева, Гуреєва - за фактом органазації терористичного акту.

"Результат розгляду справи Назарова В.М. всім відомий - його виправдали, тому що не він один організовував вказаний переліт. При цьому, згідно з висновками експертизи, дії посадових осіб штабу АТО під керівництвом Назарова перебувають в причинно-наслідковому зв‘язку із збиттям літака. Отже, після виправдання Назарова логічним було б відкриття кримінальних проваджень стосовно всіх посадових осіб штабу АТО, які організовували вказаний політ і не врахували інформацію про бойовиків з ПЗРК, які висунулися збивати літак", - підкреслює Погосян.

Але, за словами адвоката, в постанові ВС щодо справи Назарова, в якій було враховано вирок стосовно Плотницького, який ще не набрав чинності, є дуже цікавий момент: військовослужбовці ЗСУ перебували в стані наступального, оборонного та загальновійськового бою з представниками збройних формувань учасників терористичної організації "ЛНР". Отже, була бойова обстановка, простими словами - війна.

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Він нагадує, що Плотницького, Патрушева та Гуреєва засудив суд першої інстанції за організацію терористичного акту.

"Терористичний акт під час безпосереднього бойового зіткнення з противником??? І ось тут виникає дуже цікавий момент. В справі Назарова позови потерпілих щодо стягненню моральної шкоди з держави залишили без задоволення, тому що Назарова виправдали, а стосовно інших нічого не порушили, та запропонували звертатися до цивільного суду. Стосовно Плотницького, Патрушева, Гуреєва - засудили до довічного та повісили на них стягнення моральної шкоди на користь потерпілих. Так, стягнули з тих, з кого стягнути неможливо, тому що ні їх, ні їхнього майна в Україні немає", - пише він.

Погосян також інформує, що деякі з потерпілих звернулися в порядку цивільного провадження.

"І ось тут найбільш цікавий момент. І Генпрокуратура, і МО, і Держказначейство посилаються на ефективне розслідування в справі Назарова та недоведеність незаконних дій військових службових осіб, які не відреагували на інформацію про існування реальної загрози збиття літака, плюс посилаються на вирок Плотницькому, - чого ви хочете, шкоду вам вже стягнули. На мій погляд, (це. - Авт.) пряме порушення ст.13 Європейської Конвенції, та ще деяких статей", -продовжує він.

"Ось таким чином і роблять нас байдужими, тому що справедливості добитися від держави неможливо. На все знаходиться відмазка. Сподіваюсь, ЄСПЛ надасть оцінку цьому", - додає адвокат.

Він також зазначає, що завтра о 13.00 можливо буде рішення апеляції стосовно Плотницького.

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Нагадаємо, 14 червня 2014 року на території Луганської області з переносного зенітно-ракетного комплексу було збито літак Іл-76МД. Він загорівся і впав. На його борту перебували 40 військовослужбовців 25-ї окремої парашутно-десантної бригади і 9 членів екіпажу. Всі загинули. Згідно з висновком комісійної комплексної військово-тактичної криміналістичної експертизи, вжити заходів щодо подолання протиповітряної оборони терористів і гарантувати безпеку перельоту Іл-76 у контрольований бойовиками Луганськ 14 червня 2014 року зобов'язаний був безпосередньо начальник штабу АТО, тобто Назаров. Військова прокуратура звинувачувала генерала, який на момент трагедії очолював штаб АТО, у службовій недбалості. За версією прокуратури, Назаров знав про можливий теракт, але все ж відправив літак на виліт.