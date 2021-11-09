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Новини
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Влада придивляється до Суспільного як до медіаресурсу, який можна використати з політичною метою, - голова наглядової ради "UA: Суспільне мовлення" Остапа

Влада придивляється до Суспільного як до медіаресурсу, який можна використати з політичною метою, - голова наглядової ради

Влада може спробувати встановити повний контроль над Суспільним.

Про це заявила в інтерв'ю Цензор.НЕТ голова наглядової ради "UA: Суспільне мовлення" Світлана Остапа, інформує Цензор.НЕТ.

"Влада почала придивлятися до Суспільного як до медіаресурсу, який можна використати з політичною метою. Практично весь час представники нової влади, серед яких багато телеменеджерів чи кінопродюсерів, на мій погляд, неправильно оцінювали реформу Суспільного мовлення. Вони постійно нас порівнювали з комерційними каналами, оцінювали рейтинг лише "UA.Перший". Це неадекватна оцінка...Суспільний мовник має надавати суспільству достовірну та збалансовану інформацію, посилювати критичне мислення, зменшувати тривожність, бути надійним та безпечним джерелом інформації", - стверджує вона.

"На відміну від державних мовників, на Суспільному інші керівні органи. Тепер уже не парламент, не президент, не уряд призначає керівника, а робить це наглядова рада у прозорий спосіб на конкурсній основі. Контентна політика відрізняється від державної – це абсолютно збалансована подача інформації, рівновіддалена від всіх політичних сил. І це не дуже подобається владі, бо впродовж кількох десятиліть звикли, що УТ1/Перший національний – це їхній канал за замовчуванням", - додала Остапа.

За її словами, Суспільне не залежить від олігархів чи політиків, не обслуговує інтереси бізнес-структур і органів влади, належить суспільству і дбає передовсім про його інтереси.

Вона детально зупиняється на тому, як раніше влада замовляла вихід потрібних сюжетів в ефір: "дзвонили напряму керівнику каналу і казали: надішли сюди камеру, надішли туди камеру, тому що тут ми сьогодні дорогу відкриваємо, а тут біля дитячого садочка червону стрічку перерізаємо...Зураб Аласанія – перший керівник Суспільного – все це припинив".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Радник глави ОП Подоляк заявив, що на інтерв'ю Зеленського запрошували журналістів "Суспільного". На телеканалі це заперечують

"Улітку заступник глави ОПУ Кирило Тимошенко в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна", зазначив, що, на його думку, Суспільне працює неефективно, і треба, щоб наглядову раду і голову наглядової призначав Кабмін. Тоді була наша заява, що це наступ на незалежність суспільного мовника. У вересні уряд України відповів на скаргу на платформі Ради Європи зауваживши, що "Кирило Тимошенко висловив свою думку у відповідь на питання журналістів, які задавалися в ході інтерв'ю, але він не робив окремої заяви". Але думаю, що ця ідея в ОПУ не зникла, й її можуть реалізувати через внесення змін до закону про Суспільне", - зазначила Остапа.

"Я цього не виключаю", - заявила вона, відповідаючи на питання, чи вирішить влада встановити повний контроль над Суспільним

"Але у такому разі – це буде повний відкат реформи і повернення до державного мовлення. Україна йшла до створення Суспільного 20 років. Старт цій реформі дала Революція Гідності. Сподіваюсь, народні депутати про це пам’ятають", - додала голова наглядової ради "UA: Суспільне мовлення".

Повний текст інтерв'ю зі Світланою Остапою читайте за посиланням

Автор: 

цензура (363) суспільне мовлення (125) Офіс Президента (2020)


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Топ коментарі
+3
Значить, Порошенко абсолютно правий, коли заявив: "...лайкозалежна влада прагне заткнути рота незалежним від неї мас-медіа. Головне, для чого придумали так званий "закон про олігархів", навіть не сумнівайтеся, - це взяти під повний контроль Банкової засоби масової інформації. Інформаційні служби більшості телеканалів і без того перебувають в оперативному управлінні Офісу президента. Але просто оренди владі вже замало. Вона хоче забрати ці канали у фактичну власність Зеленського. ... Зеленський застосовує таку ж технологію, як Путін в Росії на початку нульових. Прикрившись нібито боротьбою з олігархами, той взяв під контроль телеканали, придушив свободу слова, знищив політичну конкуренцію і побудував диктатуру. Володимир Олександрович хоче стати як Володимир Володимирович".
Джерело:
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09.11.2021 15:08
+3
брешеш, зебіл!
Як мінімум, посольства дивляться!
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09.11.2021 15:09
+2
На черзі мабуть-Велике суспільництво...
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09.11.2021 14:56
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На черзі мабуть-Велике суспільництво...
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09.11.2021 14:56 Відповісти
Мертвый ресурс с Огромным финансированием из денег налогоплательщиков. который Никто Не смотрит!
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09.11.2021 15:04 Відповісти
Рекомендую погуглити рейтинги біатлону на УА-Перший...
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09.11.2021 15:08 Відповісти
брешеш, зебіл!
Як мінімум, посольства дивляться!
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09.11.2021 15:09 Відповісти
ты чучело вшиое иди нах...падло это ты зелеблевотное рвотное!
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09.11.2021 15:44 Відповісти
падла ти ольгінська здохни, ти ************* мразь!
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09.11.2021 17:10 Відповісти
Смотрят и еще как, и рекомендую по понедельникам в 21:40 передачу 'зворотній відлік'
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09.11.2021 16:51 Відповісти
Значить, Порошенко абсолютно правий, коли заявив: "...лайкозалежна влада прагне заткнути рота незалежним від неї мас-медіа. Головне, для чого придумали так званий "закон про олігархів", навіть не сумнівайтеся, - це взяти під повний контроль Банкової засоби масової інформації. Інформаційні служби більшості телеканалів і без того перебувають в оперативному управлінні Офісу президента. Але просто оренди владі вже замало. Вона хоче забрати ці канали у фактичну власність Зеленського. ... Зеленський застосовує таку ж технологію, як Путін в Росії на початку нульових. Прикрившись нібито боротьбою з олігархами, той взяв під контроль телеканали, придушив свободу слова, знищив політичну конкуренцію і побудував диктатуру. Володимир Олександрович хоче стати як Володимир Володимирович".
Джерело:
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09.11.2021 15:08 Відповісти
Є невеличкий нюанс. ***** на роіссі початку нульових, це щось одне, а Зеля в Україні 2021, то геть інше.

Раджу не перейматись, а зберігати спокій та запастись поп-корном. Далі буде...
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09.11.2021 15:13 Відповісти
Ну, рація є
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09.11.2021 15:17 Відповісти
Це добре, що в пана є рація. Але б краще пан мав щось автоматичне. Хоча... може і має!
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09.11.2021 16:29 Відповісти
скажімо так: колись було, а навички залишились
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09.11.2021 17:09 Відповісти
На навесні владі потрібно вже придивлятися куди валити.
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09.11.2021 15:13 Відповісти
Щось нашу владу понесло.
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09.11.2021 15:45 Відповісти
Все це так, але Зураб і його куратори реально знищили будь-яку незалежність місцевих мовників, перетворивши підневільні ОДТРК на безправні філії. Я в жодному випадку не підтримую міністра Ткаченка з суцільним кіно в його голові, але треба визнати, що реформу "Суспільного" варто нарешті провести за західними стандартами, а не за волюнтаристськими. Я ж про це під імені Волинської облорганізації НСЖУ на нараді в Спілці ще на початках цієї "реформи" говорив особисто пані Остапі! І що? Нічого. Ми не бачимо тотального безправ'я обласних структур "Суспільного" (бо столичних високооплачуваних менеджерів це влаштовує повністю!), зате вимагаємо повної незалежності для центральних органів (тут згадуємо про свободу слова). Це не правильно, це не "Суспільне" по суті, а лише по назві.
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09.11.2021 18:22 Відповісти
 
 