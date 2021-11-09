Влада придивляється до Суспільного як до медіаресурсу, який можна використати з політичною метою, - голова наглядової ради "UA: Суспільне мовлення" Остапа

Влада може спробувати встановити повний контроль над Суспільним.

Про це заявила в інтерв'ю Цензор.НЕТ голова наглядової ради "UA: Суспільне мовлення" Світлана Остапа, інформує Цензор.НЕТ.

"Влада почала придивлятися до Суспільного як до медіаресурсу, який можна використати з політичною метою. Практично весь час представники нової влади, серед яких багато телеменеджерів чи кінопродюсерів, на мій погляд, неправильно оцінювали реформу Суспільного мовлення. Вони постійно нас порівнювали з комерційними каналами, оцінювали рейтинг лише "UA.Перший". Це неадекватна оцінка...Суспільний мовник має надавати суспільству достовірну та збалансовану інформацію, посилювати критичне мислення, зменшувати тривожність, бути надійним та безпечним джерелом інформації", - стверджує вона.

"На відміну від державних мовників, на Суспільному інші керівні органи. Тепер уже не парламент, не президент, не уряд призначає керівника, а робить це наглядова рада у прозорий спосіб на конкурсній основі. Контентна політика відрізняється від державної – це абсолютно збалансована подача інформації, рівновіддалена від всіх політичних сил. І це не дуже подобається владі, бо впродовж кількох десятиліть звикли, що УТ1/Перший національний – це їхній канал за замовчуванням", - додала Остапа.

За її словами, Суспільне не залежить від олігархів чи політиків, не обслуговує інтереси бізнес-структур і органів влади, належить суспільству і дбає передовсім про його інтереси.

Вона детально зупиняється на тому, як раніше влада замовляла вихід потрібних сюжетів в ефір: "дзвонили напряму керівнику каналу і казали: надішли сюди камеру, надішли туди камеру, тому що тут ми сьогодні дорогу відкриваємо, а тут біля дитячого садочка червону стрічку перерізаємо...Зураб Аласанія – перший керівник Суспільного – все це припинив".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Радник глави ОП Подоляк заявив, що на інтерв'ю Зеленського запрошували журналістів "Суспільного". На телеканалі це заперечують

"Улітку заступник глави ОПУ Кирило Тимошенко в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна", зазначив, що, на його думку, Суспільне працює неефективно, і треба, щоб наглядову раду і голову наглядової призначав Кабмін. Тоді була наша заява, що це наступ на незалежність суспільного мовника. У вересні уряд України відповів на скаргу на платформі Ради Європи зауваживши, що "Кирило Тимошенко висловив свою думку у відповідь на питання журналістів, які задавалися в ході інтерв'ю, але він не робив окремої заяви". Але думаю, що ця ідея в ОПУ не зникла, й її можуть реалізувати через внесення змін до закону про Суспільне", - зазначила Остапа.

"Я цього не виключаю", - заявила вона, відповідаючи на питання, чи вирішить влада встановити повний контроль над Суспільним

"Але у такому разі – це буде повний відкат реформи і повернення до державного мовлення. Україна йшла до створення Суспільного 20 років. Старт цій реформі дала Революція Гідності. Сподіваюсь, народні депутати про це пам’ятають", - додала голова наглядової ради "UA: Суспільне мовлення".

Повний текст інтерв'ю зі Світланою Остапою читайте за посиланням.