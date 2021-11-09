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Новини ДТП
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Мікроавтобус з'їхав з дороги та врізався у дерево в Польщі: загинули двоє громадян України

Мікроавтобус з'їхав з дороги та врізався у дерево в Польщі: загинули двоє громадян України

У Польщі мікроавтобус із українцями потрапив в аварію сьогодні, 9 листопада. Двоє людей загинули.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це повідомляє прес-служба МЗС.

ДТП сталося у місті Ханьча. За інформацією польських ЗМІ, мікроавтобус Mercedes з українськими номерами з'їхав з дороги на повороті та врізався у дерево.

Пасажири були заблоковани в салоні автобуса, їх звільнили рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту. Лікарі констатували смерть 25-річної жінки та 24-річного чоловіка, громадян України.

25-річного водія та 35-річного пасажира госпіталізовано у важкому стані.

Генеральне консульство України у Кракові надає допомогу тим, хто потрапив у ДТП, контролює їх лікування та підтримує зв'язок із родичами. Готується репатріація тіл загиблих.

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ДТП (4465) Польща (8488)


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А сколько в ДТП украинцев гибнет в Украине?
Поэтому все эти статейки я воспринимаю как психологическое давление желающих выехать на заработки, вместо создания нормальных условий труда и зарплаты в Украине.
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09.11.2021 15:14 Відповісти
А я сприймаю такі новини, як очевидну нездатність українців керувати ТЗ.
Масові аварії в Польщі,то що вже говорити, коли в нас купа придурів на дорозі.
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09.11.2021 15:16 Відповісти
И с этим я так же согласен.
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09.11.2021 15:30 Відповісти
Скажіть, а хто має платити в Україні "нормальні зарплати"?
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09.11.2021 16:47 Відповісти
Заснув водій 99% . Бо багато "супер водіїв" їздять по 24години без сну, поспішають постійно.
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09.11.2021 15:40 Відповісти
треба контролювати водіїв всім автобусом, давати водію маршрутки-поспати десь біля заправкі, хоча б дві -три години Люди, бо їншого виходу - немає !
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09.11.2021 16:33 Відповісти
 
 