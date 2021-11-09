Мікроавтобус з'їхав з дороги та врізався у дерево в Польщі: загинули двоє громадян України
У Польщі мікроавтобус із українцями потрапив в аварію сьогодні, 9 листопада. Двоє людей загинули.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це повідомляє прес-служба МЗС.
ДТП сталося у місті Ханьча. За інформацією польських ЗМІ, мікроавтобус Mercedes з українськими номерами з'їхав з дороги на повороті та врізався у дерево.
Пасажири були заблоковани в салоні автобуса, їх звільнили рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту. Лікарі констатували смерть 25-річної жінки та 24-річного чоловіка, громадян України.
25-річного водія та 35-річного пасажира госпіталізовано у важкому стані.
Генеральне консульство України у Кракові надає допомогу тим, хто потрапив у ДТП, контролює їх лікування та підтримує зв'язок із родичами. Готується репатріація тіл загиблих.
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Поэтому все эти статейки я воспринимаю как психологическое давление желающих выехать на заработки, вместо создания нормальных условий труда и зарплаты в Украине.
Масові аварії в Польщі,то що вже говорити, коли в нас купа придурів на дорозі.