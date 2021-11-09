Голова наглядової ради "UA: Суспільне мовлення" Остапа про скандал щодо вказівок з Офісу Президента: Війни немає, "Слуги" ходять на наші програми

Питання щодо прямих вказівок з боку Офісу Президента на адресу телеканала "UA: Перший" розглядалось на раді по свободі слова при Офісі Президента, де і прийнято рішення, що прямого тиску не було.

Про це заявила в інтерв'ю Цензор.НЕТ голова наглядової ради "UA: Суспільне мовлення" Світлана Остапа, інформує Цензор.НЕТ.

"Це питання розглядалось на раді по свободі слова при Офісі Президента і прийнято рішення, що прямого тиску не було. Це передбачає, що опосередкований був, але ж зараз ніхто ЦУ на бланку з печаткою не надсилає. Також 3 листопада це питання розглядалось на Комітеті свободи слова, ми там були з Мирославою Барчук. В принципі можу сказати, що війни немає, "Слуги" ходять і на цю, і на інші програми Суспільного", - зазначила вона.

"Якщо ви читали стенограму засідання ради по свободі слова при Офісі президента, то знаєте, що ця проблема є у всіх, хто виробляє суспільно-політичні ток-шоу. Про це говорили і Єлізаров з "Савік Шустер студіо", і Влащенко з "України 24". Тому добре, що Мирослава Барчук його піднесла в публічну площину", - додала Остапа.

Крім того, вона акцентує увагу, що цього б і не сталося, якби не влог Сергія Лещенка, який звинуватив програму і Суспільне в незбалансованості.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОП на нас не впливає, "слугам народу" неможливо давати вказівки, які канали можна відвідувати, а які - ні, - Тищенко. ВIДЕО

"Мирослава була дуже цим обурена, бо вони зробили все можливе, щоб такого не було. На Комітеті свободи слова Барчук також сказала про чорний піар на її адресу, який триває. Він (Лещенко. - Ред.) надіслав на моє ім’я звернення, щоб я дала оцінку відповідно до Кодексу етики українського журналіста. І ще одне звернення надіслав у Комісію з журналістської етики. КЖЕ може розглядати таке звернення відповідно до цього кодексу. Я переправила цей лист в комісію з корпоративної етики НСТУ, яка має надати відповідь Сергію.

Як повідомлялося, 20 жовтня "UA: Перший" заявив про тиск з боку Офісу президента. Згідно з оприлюдненою інформацією, ОП висуває журналістам умови і ставить ультиматуми про присутність "слуг народу" в ефірі.

Після цього про тиск Банкової заявила Редакція "Свободи слова Савіка Шустера".

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