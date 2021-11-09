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Новини Коронавірус і карантин
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Понад 2,5 млн щеплень проти COVID-19 зроблено в Києві від початку вакцинальної кампанії, - КМДА

Понад 2,5 млн щеплень проти COVID-19 зроблено в Києві від початку вакцинальної кампанії, - КМДА

Від початку вакцинальної кампанії у столиці здійснено понад 2,5 млн щеплень: однією дозою – майже 1,4 млн щеплень, другою дозою – понад 1,1 млн.

Про це повідомила заступниця голови КМДА Ганна Старостенко, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на офіційний сайт мерії.

"Київ традиційно втримує лідерство у вакцинальній кампанії. За підрахунками Міністерства охорони здоров’я, загалом першу дозу вакцини проти COVID-19 отримало вже 57% населення столиці, повний курс щеплення – 45,7% киян", – сказала Старостенко.

Тим не менш, за її словами, місто продовжує нарощувати вакцинальні потужності.

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"Ми відкриваємо нові тимчасові вакцинальні пункти у торговельно-розважальних центрах, ЦНАПах, на ринках, вокзалах – там, де містянам буде зручно швидко зробити щеплення. Загалом у столиці працює 40 таких пунктів, і з початку їхнього відкриття лише в торгових мережах уже здійснено понад 193 тис. щеплень. Кожен такий пункт працює із дотриманням усіх санітарних норм та стандартів", – наголосила заступниця голови КМДА.

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В КМДА нагадали, що на сьогодні у Києві працюють:

вакцина (4419) КМДА (2365) Київ (19424) щеплення (174) коронавірус (19923)


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09.11.2021 15:29 Відповісти
Чирис два года вы фсе умрьоти! ВакцЫны ниправериныи! Нарот чипируют! Имеим прАва на канституцию! Нада цилавать иконы! Спасиба браццкаму народу ис питирбурга и масквы за деньги на митинги пратестаф!
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09.11.2021 15:29 Відповісти
Ну это кагбе должно в теории снять под 30% нагрузки. Ан нет, красная зона как в Одессе, где летом с маской в транспорте еденицы были.
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09.11.2021 15:34 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=PjHHNob65uM&ab_channel=%D0%9A%D0%98%D0%87%D0%92.NEWSROOM "Подивіться в очі людей, яка помирають": запрошуємо антивакцинаторів у COVID-відділення
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09.11.2021 16:10 Відповісти
хорошо.
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09.11.2021 17:41 Відповісти
 
 