Понад 2,5 млн щеплень проти COVID-19 зроблено в Києві від початку вакцинальної кампанії, - КМДА

Від початку вакцинальної кампанії у столиці здійснено понад 2,5 млн щеплень: однією дозою – майже 1,4 млн щеплень, другою дозою – понад 1,1 млн.

Про це повідомила заступниця голови КМДА Ганна Старостенко, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на офіційний сайт мерії.

"Київ традиційно втримує лідерство у вакцинальній кампанії. За підрахунками Міністерства охорони здоров’я, загалом першу дозу вакцини проти COVID-19 отримало вже 57% населення столиці, повний курс щеплення – 45,7% киян", – сказала Старостенко.

Тим не менш, за її словами, місто продовжує нарощувати вакцинальні потужності.

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"Ми відкриваємо нові тимчасові вакцинальні пункти у торговельно-розважальних центрах, ЦНАПах, на ринках, вокзалах – там, де містянам буде зручно швидко зробити щеплення. Загалом у столиці працює 40 таких пунктів, і з початку їхнього відкриття лише в торгових мережах уже здійснено понад 193 тис. щеплень. Кожен такий пункт працює із дотриманням усіх санітарних норм та стандартів", – наголосила заступниця голови КМДА.

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В КМДА нагадали, що на сьогодні у Києві працюють: