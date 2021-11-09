Понад 2,5 млн щеплень проти COVID-19 зроблено в Києві від початку вакцинальної кампанії, - КМДА
Від початку вакцинальної кампанії у столиці здійснено понад 2,5 млн щеплень: однією дозою – майже 1,4 млн щеплень, другою дозою – понад 1,1 млн.
Про це повідомила заступниця голови КМДА Ганна Старостенко, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на офіційний сайт мерії.
"Київ традиційно втримує лідерство у вакцинальній кампанії. За підрахунками Міністерства охорони здоров’я, загалом першу дозу вакцини проти COVID-19 отримало вже 57% населення столиці, повний курс щеплення – 45,7% киян", – сказала Старостенко.
Тим не менш, за її словами, місто продовжує нарощувати вакцинальні потужності.
"Ми відкриваємо нові тимчасові вакцинальні пункти у торговельно-розважальних центрах, ЦНАПах, на ринках, вокзалах – там, де містянам буде зручно швидко зробити щеплення. Загалом у столиці працює 40 таких пунктів, і з початку їхнього відкриття лише в торгових мережах уже здійснено понад 193 тис. щеплень. Кожен такий пункт працює із дотриманням усіх санітарних норм та стандартів", – наголосила заступниця голови КМДА.
В КМДА нагадали, що на сьогодні у Києві працюють:
- 148 кабінетів щеплень у медзакладах охорони здоров’я первинної ланки;
- 21 міні-вакцинальний центр;
- Центр масової вакцинації, створений на базі МВЦ;
- 53 мобільні бригади;
- 40 тимчасових вакцинальних пунктів у торговельно-розважальних центрах, Центрах надання адміністративних послуг, на Центральному автовокзалі та на Житньому ринку.
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