Закиди влади, що на "UA: Перший" виділено 2,2 мільярда - дезінформація. На 4 наші канали іде 449 мільйонів, - голова наглядової ради "UA: Суспільне мовлення" Остапа

Заяви з боку влади щодо того, що на "UA: Перший" іде 2,2 мільярда - дезінформація.

Про це заявила в інтерв'ю Цензор.НЕТ голова наглядової ради "UA: Суспільне мовлення" Світлана Остапа, інформує Цензор.НЕТ.

"Коли влада нам закидає, що на "UA: Перший" іде 2,2 мільярда, то це дезінформація. Ще раз повторюю, що стільки грошей не йде. Якщо бути точним, то на 4 канали - "UA: Перший", "UA: Культура", "UA: Крим" та "UA: Київ", які розміщені в центральній дирекції в "олівці" - іде 449 мільйонів. І порівнювати нас із комерційними мовниками вкрай неправильно. Перший канал практично ніколи не мав високих рейтингів, і збільшити рейтинг з низьким фінансуванням не зможе ніхто. І звичайно, нас обурює, що міністр культури, знаючи всю цю ситуацію зсередини, з парламентської трибуни заявляє, що на "UA: Перший" іде 2 мільярди, а рейтинги низькі", - підкреслила вона.

"Тільки можу здогадуватися про мету таких заяв. Ще пам’ятаю, як Олександр Ткаченко після приходу до влади Віктора Ющенка виступав за створення суспільного мовника, але тоді його так і не створили. Може, на нього так вплинула робота на комерційному каналі Коломойського. Але він нам постійно дорікає низькими рейтингами, порівнюючи нас то з каналом НАШ, то з каналом УНІАН. Він добре знає, що крім старих будівель нам дісталась ще і стара аудиторія УТ-1, яка завжди була старшою 65+, і коли Зураб Аласанія прибрав з ефіру токсичний контент, а на новий не було коштів, то рейтинг ще більше обвалився", - додала Остапа.

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