Кулеба доручив посольствам докласти зусиль, щоб зберегти кордони ЄС відкритими для українців
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба доручив усім дипломатичним установам України в країнах ЄС докласти зусиль, щоб залишити кордони і туристичні можливості для українців відкритими, незважаючи на виключення України із "зеленого списку" ЄС.
Про це йдеться у повідомленні Міністерства закордонних справ України, інформує Цензор.НЕТ.
"МЗС України активно працює над тим, щоб, навіть попри виключення нашої держави із "зеленого списку", українці могли здійснювати поїздки до країн ЄС. Глава МЗС Дмитро Кулеба доручив усім дипломатичним установам України в країнах ЄС докласти зусиль, щоб залишити кордони та туристичні можливості для українців відкритими", - заявили в МЗС.
У зовнішньополітичному відомстві вчергове наголосили, що офіційна рекомендація Ради ЄС щодо виключення України із "зеленого списку" не означає, що на українців чекає тотальне закриття кордонів Євросоюзу, оскільки кожна країна-член ЄС самостійно вирішує на національному рівні, як їй діяти, які обмеження застосовувати чи ні.
Також у МЗС нагадали, що, плануючи подорож, варто перевірити актуальний режим в'їзду і транзиту до країн на інтерактивній онлайн-карті МЗС (http://tripadvisor.mfa.gov.ua), а відповіді на поширені запитання про подорожі у 2021 році можна знайти за посиланням https://cutt.ly/3R7D5xH.
Нагадаємо, 9 листопада Рада ЄС ухвалила рішення про виключення України з переліку третіх держав, громадяни яких можуть здійснювати несуттєві (туристичні) поїздки до ЄС. Це рішення було ухвалено з урахуванням поточної епідемічної ситуації в Україні.
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