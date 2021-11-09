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Кулеба доручив посольствам докласти зусиль, щоб зберегти кордони ЄС відкритими для українців

Кулеба доручив посольствам докласти зусиль, щоб зберегти кордони ЄС відкритими для українців

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба доручив усім дипломатичним установам України в країнах ЄС докласти зусиль, щоб залишити кордони і туристичні можливості для українців відкритими, незважаючи на виключення України із "зеленого списку" ЄС.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства закордонних справ України, інформує Цензор.НЕТ.

"МЗС України активно працює над тим, щоб, навіть попри виключення нашої держави із "зеленого списку", українці могли здійснювати поїздки до країн ЄС. Глава МЗС Дмитро Кулеба доручив усім дипломатичним установам України в країнах ЄС докласти зусиль, щоб залишити кордони та туристичні можливості для українців відкритими", - заявили в МЗС.

У зовнішньополітичному відомстві вчергове наголосили, що офіційна рекомендація Ради ЄС щодо виключення України із "зеленого списку" не означає, що на українців чекає тотальне закриття кордонів Євросоюзу, оскільки кожна країна-член ЄС самостійно вирішує на національному рівні, як їй діяти, які обмеження застосовувати чи ні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС офіційно виключив Україну із "зеленого списку" безпечних для подорожей країн

Також у МЗС нагадали, що, плануючи подорож, варто перевірити актуальний режим в'їзду і транзиту до країн на інтерактивній онлайн-карті МЗС (http://tripadvisor.mfa.gov.ua), а відповіді на поширені запитання про подорожі у 2021 році можна знайти за посиланням https://cutt.ly/3R7D5xH.

Нагадаємо, 9 листопада Рада ЄС ухвалила рішення про виключення України з переліку третіх держав, громадяни яких можуть здійснювати несуттєві (туристичні) поїздки до ЄС. Це рішення було ухвалено з урахуванням поточної епідемічної ситуації в Україні.

МЗС (4110) подорож (92) туризм (1560) Євросоюз (13341) Кулеба Дмитро (3604) коронавірус (19923)


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Будем откровенны, чинуши в посольствах зажрались. От них за границей помощи нет. Они реально решают там вопросики своего бизнеса. Особенно это развито в Польше и Чехии.
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09.11.2021 15:57 Відповісти
Гєроїчєські не просрать не ними здобуте. Треба ще й мідальки якісь для цього видумать шоб награждать не особо тупорилих.
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09.11.2021 16:00 Відповісти
дебил, их уже закрыли! когда уже свалите на# дегенераты тупорылые!
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09.11.2021 16:02 Відповісти
«Белавиа» лишится почти всех самолётов сразу

Новые санкции ЕС затронут не только будущие, но и действующие лизинговые контракты, то есть вступят в силу сразу же. Ранее ограничить только новые сделки предлагала Ирландия, которая не хотела нанести ущерб своим лизинговым компаниям. Но в итоге Дублин сдал https://t.me/nicolai_khalezin/1123 назад .

20 из 29 самолётов в парке «Белавиа» взяты в лизинг в основном у европейских фирм.

5-й пакет санкций против режима могут утвердить на встрече глав МИД ЕС 15 ноября.
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09.11.2021 16:08 Відповісти
Дивний, ні, вірніше, хитрозроблений Кулеба.
Його сонцесяйний найвеличніший забив на проблеми в державі, знімає відосики, сьогодні катається на паровозику, а винуваті посли України в інших країнах.....
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09.11.2021 16:08 Відповісти
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09.11.2021 16:18 Відповісти
Як амеби - реагують тільки на подразник, доцього вони думати не здатні...
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09.11.2021 16:32 Відповісти
 
 