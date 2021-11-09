"Справи Майдану": ДБР повідомило про нову підозру дев'ятьом колишнім високопосадовцям часів Януковича

Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру дев'ятьом колишнім високопосадовцям – учасникам організованої злочинної групи під керівництвом колишнього Президента України Віктора Януковича.

Про це, як повідомляє Цензор.НЕТ, йдеться у заяві ДБР.

Зокрема повідомлено про підозру наступним колишнім високопосадовцям:

• Міністру оборони України (Павло Лебедєв. - Ред.);

• Голові Служби безпеки України (Олександр Якименко. - Ред.) та його першому заступнику – керівнику Антитерористичного центру;

• Міністру внутрішніх справ України (Віталій Захарченко. - Ред.) та його заступнику;

• начальнику Головного управління – командувачу внутрішніх військ МВС України;

• тимчасово виконувачу обов’язків начальника Головного управління МВС України в м. Києві;

• заступнику начальника Головного управління – начальнику міліції громадської безпеки ГУМВС України в м. Києві;

• командиру ПМОП "Беркут", підпорядкованого ГУМВС України в м. Києві.

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"Усі вони підозрюються у вчиненні тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень під час масових акцій протесту, які проходили у центрі Києва з 18 до 20 лютого 2014 року, а саме:

• вчиненні терористичного акту з метою залякування населення, що призвело до настання тяжких наслідків та загибелі людей;

• спричиненні учасникам акцій протесту тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості, умисних вбивств та замахів на умисні вбивства з використанням вогнепальної зброї та спецзасобів;

• перевищенні влади та службових повноважень, що супроводжувалося насильством, застосуванням зброї та спеціальних засобів і спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, інтересам окремих громадян, державним та громадським інтересам, інтересам юридичних осіб;

• незаконному перешкоджанні організації та проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій", - додали в ДБР.

"Встановлено, що через дії цієї організованої злочинної групи лише у зазначений період загинуло 76 громадян та понад 800 отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Повідомлення про підозру відповідно до вимог ч. 1 ст. 278 КПК України надіслано на адреси останніх відомих місць проживання підозрюваних. Також на виконання ч. 2 ст. 297-5 КПК України з метою належного забезпечення підозрюваним права на захист копії письмового повідомлення про підозру вручені або надіслані їх захисникам. Повідомлення про підозру здійснено на підставі доказів, зібраних за 8 років, та є передумовою подальшого завершення досудового розслідування й відкриття матеріалів для ознайомлення стороні захисту. Ухвалами слідчого судді за результатами розгляду клопотань слідчого ДБР надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно названих підозрюваних. Також щодо них обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. На сьогодні слідчі ДБР формують увесь масив зібраних доказів для виконання наступного процесуального кроку – надання їх для ознайомлення стороні захисту та можливості скерування обвинувального акта до суду за спеціальною (заочною) процедурою. Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора", - резюмували у відомстві.