В Івано-Франківську реанімації на 100% заповнені COVID-пацієнтами. Ми отримуємо шквал скарг від родичів хворих, а як можна звільнити ліжко в реанімації? - мерія

В Івано-Франківську ліжка в реанімаціях міста заповнені на 100% хворими на коронавірус. Крім того, лікарні мають значні проблеми з постачанням кисню.

Про це повідомив заступник мера Івано-Франківська Олександр Левицький під час оперативної наради, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Кількість реанімаційних ліжок у лікарнях на 100% заповнені COVID-пацієнтами. Ми отримуємо просто шквал скарг, претензій (від людей. - Ред.): "А чому не лікують? А переведіть мого родича в реанімацію". Ми, як лікарі, вимушені ставити собі запитання: "А як можна звільнити ліжко в реанімації?" - підкреслив Левицький.

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За словами начальниці управління охорони здоров’я Марії Бойко, впродовж останніх 10 днів у стаціонарах центральної міської клінічної лікарні та міської клінічної лікарні № 1 померли 37 людей.

"Це - дуже велика цифра. Помирають переважно люди після 50 років. Усі, хто помер, були невакциновані", - зазначила Бойко.

Вона підкреслила, що зараз у двох лікарнях міста перебуває 391 COVID-хворий, що більше в порівнянні з минулим роком, коли їх було в цей самий час 340-360.

"Приблизно 75% пацієнтів - киснезалежні. В реанімації перебувають 20 пацієнтів, на штучній вентиляції легень - 11....Заповненість ліжок у центральній міській клінічній лікарні станом на сьогодні становить 93%, у міській клінічній лікарні № 1 -73%", - розповіла Бойко.

Вона також зазначила, що у міста є проблеми з киснепостачанням.

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"Добова проблема становить дві тонни на кожну лікарню, 2,4-2,6 тонн. Останнім часом у нас різко знизилося киснезабезпечення, багато пацієнтів перевели на концентратори. Коли відбувається перезаправка кисню, ми використовуємо балони. Це - наша велика проблема", - додала Бойко.