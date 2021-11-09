В Івано-Франківську реанімації на 100% заповнені COVID-пацієнтами. Ми отримуємо шквал скарг від родичів хворих, а як можна звільнити ліжко в реанімації? - мерія
В Івано-Франківську ліжка в реанімаціях міста заповнені на 100% хворими на коронавірус. Крім того, лікарні мають значні проблеми з постачанням кисню.
Про це повідомив заступник мера Івано-Франківська Олександр Левицький під час оперативної наради, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Кількість реанімаційних ліжок у лікарнях на 100% заповнені COVID-пацієнтами. Ми отримуємо просто шквал скарг, претензій (від людей. - Ред.): "А чому не лікують? А переведіть мого родича в реанімацію". Ми, як лікарі, вимушені ставити собі запитання: "А як можна звільнити ліжко в реанімації?" - підкреслив Левицький.
За словами начальниці управління охорони здоров’я Марії Бойко, впродовж останніх 10 днів у стаціонарах центральної міської клінічної лікарні та міської клінічної лікарні № 1 померли 37 людей.
"Це - дуже велика цифра. Помирають переважно люди після 50 років. Усі, хто помер, були невакциновані", - зазначила Бойко.
Вона підкреслила, що зараз у двох лікарнях міста перебуває 391 COVID-хворий, що більше в порівнянні з минулим роком, коли їх було в цей самий час 340-360.
"Приблизно 75% пацієнтів - киснезалежні. В реанімації перебувають 20 пацієнтів, на штучній вентиляції легень - 11....Заповненість ліжок у центральній міській клінічній лікарні станом на сьогодні становить 93%, у міській клінічній лікарні № 1 -73%", - розповіла Бойко.
Вона також зазначила, що у міста є проблеми з киснепостачанням.
"Добова проблема становить дві тонни на кожну лікарню, 2,4-2,6 тонн. Останнім часом у нас різко знизилося киснезабезпечення, багато пацієнтів перевели на концентратори. Коли відбувається перезаправка кисню, ми використовуємо балони. Це - наша велика проблема", - додала Бойко.
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https://www.youtube.com/watch?v=PjHHNob65uM&ab_channel=%D0%9A%D0%98%D0%87%D0%92.NEWSROOM "Подивіться в очі людей, яка помирають": запрошуємо антивакцинаторів у COVID-відділення
Просто ******* цивілізація трохи змінила правила гри - тепер сила полягає у тому числі і в розумі - пам'ятаєте лозунг "Знание - сила!"?
Так от - неважливо, чи помирає особа через зайву сьому ногу, чи через неспроможність використовувати мозок за призначенням, але все залишилось таким, як і раніше - неспроможні вижити повинні відмерти.
Я навіть не буду здогадуватись, як вони голосували на виборах.
Наприклад, над тим, хто буде опікуватись тією людиною, яка буде лежати у цьому ліжку. Їх - лікарів, медсестер, санітарок, тим більше досвідчених, за гроші не купиш, на відміну від ліжок і апаратури.
Нагадаю - тільки навчання у медицинському виші триває 6 років, і на виході ми отримуємо людину з дипломом лікаря, і майже повною відсутністю досвіду. Щоби його отримати, треба ще щонайменьше років зо п'ять попрацювати, і повчитись у старших колег.
І так - наразі медичний персонал у реанімаціях загружений так, що люди часто не хочуть там працювати ні за які гроші, взагалі!
Про асфальт і вакцінацію повністю з Вами згоден!
-НІ ?
-да свидания
Доречі, бв тут один гівнюк, що реєструвався під ніками Козак-"назва країни", писав усіляку упороту дичину, за що його регулярно банили. Це не ти був?
Та це все одна банда.