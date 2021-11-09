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Необхідно якомога швидше організувати міністерську зустріч в нормандському форматі, - МЗС Франції

Необхідно якомога швидше організувати міністерську зустріч в нормандському форматі, - МЗС Франції

МЗС Франції наполягає на якнайшвидшому проведенні міністерської зустрічі в нормандському форматі. Відмова Росії від переговорів не сприяє подоланню розбіжностей.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби МЗС Франції, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Наша мета як і раніше полягає в тому, щоб якомога швидше організувати міністерську зустріч в нормандському форматі", - сказав представник французького зовнішньополітичного відомства, відповідаючи на питання про відмову Росії провести 11 листопада нормандську зустріч міністрів.

Дипломат додав, що мета нормандської зустрічі на рівні міністрів закордонних справ полягає в подоланні розбіжностей у позиціях сторін і надання переговорам нового політичного імпульсу.

Відмову глави МЗС Росії Сергія Лаврова від міністерської зустрічі в нормандському форматі, яка могла б пройти 11 листопада, представник французького зовнішньополітичного відомства назвав "неправильною позицією". За його словами, Франція і Німеччина відповіли на пропозицію російської сторони.

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"Вони пропонують організувати міністерську зустріч у нормандському форматі, від чого російський міністр закордонних справ відмовився", - резюмував французький дипломат.

Автор: 

Лавров Сергій (1576) росія (64969) Франція (3049) нормандська четвірка (1526)


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Стати на коліна перед пуйлом, щоб перестав засилати дикі орди мігрантів в ЄС?
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09.11.2021 16:51 Відповісти
Та невже? А що, після того, як кацапи заявили, що "мінський формат вичерпав себе", вони приїдуть? І французький міністр про це не чув? Дурку з мебе робить.
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09.11.2021 16:55 Відповісти
Жабоєди ні як не зрозуміють що нема з ким зустрічатися, і нема про що розмовляти!!!! жабоєди друзі путлєра, і германці теж!!!!!!!
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09.11.2021 16:58 Відповісти
Цитата: "За його словами, Франція і Німеччина відповіли на пропозицію російської сторони".
Якась нісенітниця - хто ж і кому щось пропонував: рфія чи Франція?
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09.11.2021 17:00 Відповісти
А смысл разговора с кремлевским зеленым говном??? Его цель выбрана и она неизменна, о чем с ним разговаривать???.
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09.11.2021 17:01 Відповісти
в сраку йдіть, франчучня, якомоґа швидше, ви вже за майже 8 років назустрічалися....
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09.11.2021 17:01 Відповісти
Ерефія відмовляється від зустрічі у нормандському форматі, бо з допомогою Зеленського, планує забрати Південний схід України. Не потрібно бути Нострадамусом, просто потрібно уважно проаналізувати все що зараз відбувається в країні і можна зробити логічні висновки!
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09.11.2021 17:02 Відповісти
Да шлите их всех на ...,.
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09.11.2021 18:44 Відповісти
А что Раша признала себя агрессором и готова вернуть Украине ОРДЛО, Крым и Севастополь... Нет предмета для разговора.
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09.11.2021 19:20 Відповісти
 
 