Необхідно якомога швидше організувати міністерську зустріч в нормандському форматі, - МЗС Франції
МЗС Франції наполягає на якнайшвидшому проведенні міністерської зустрічі в нормандському форматі. Відмова Росії від переговорів не сприяє подоланню розбіжностей.
Про це йдеться в повідомленні пресслужби МЗС Франції, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
"Наша мета як і раніше полягає в тому, щоб якомога швидше організувати міністерську зустріч в нормандському форматі", - сказав представник французького зовнішньополітичного відомства, відповідаючи на питання про відмову Росії провести 11 листопада нормандську зустріч міністрів.
Дипломат додав, що мета нормандської зустрічі на рівні міністрів закордонних справ полягає в подоланні розбіжностей у позиціях сторін і надання переговорам нового політичного імпульсу.
Відмову глави МЗС Росії Сергія Лаврова від міністерської зустрічі в нормандському форматі, яка могла б пройти 11 листопада, представник французького зовнішньополітичного відомства назвав "неправильною позицією". За його словами, Франція і Німеччина відповіли на пропозицію російської сторони.
"Вони пропонують організувати міністерську зустріч у нормандському форматі, від чого російський міністр закордонних справ відмовився", - резюмував французький дипломат.
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