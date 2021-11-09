"Нафтогаз" заперечує чутки про свої нібито домовленості з олігархом Коломойським, – заява компанії

У НАК "Нафтогаз України" повідомили, що останніми днями активно поширюється дезінформація навколо судової справи "Укрнафта проти Нафтогазу". За даними компанії, проблема бере початок у 2006-2013 роках, відтоді точаться судові суперечки в українських судах, а з 2015 року - в іноземних судах. У компанії спростували чутки, що поширюються у ЗМІ, про зв'язок із олігархом Ігорем Коломойським і домовленості з ним.

Про це повідомляють "Українські новини".

"Інформація про те, що "Нафтогаз" домовився із бізнесменом Ігорем Коломойським, або підписав з "Укрнафтою" відповідну мирову угоду, або погодився віддати 3,5 млрд кубометрів газу або інший обсяг газу, грошові кошти тощо, не відповідає дійсності. Припущення, що "Нафтогаз" вже віддав І.Коломойському якісь обсяги газу, також є неправдивим. Нафтогаз не передавав жодних обсягів газу чи коштів "Укрнафті" з того моменту, як "Нафтогаз" очолив Юрій Вітренко (28 квітня 2021 року).", — йдеться у повідомленні НАКу.

За даними компанії, зараз триває судовий процес між Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України" та ПАТ "Укрнафта" про стягнення 9,067 млрд. куб. м природного газу та всіх доходів, які НАК "Нафтогаз України" отримала або могла отримати від продажу обсягу природного газу.

"Нафтогаз" не погоджується з позовними вимогами "Укрнафти". Позиція "Нафтогазу" залишається по суті незмінною від першого засідання суду у цій справі. Іншими словами, компанія не погоджується з вимогами "Укрнафти" щодо передачі їй спірних обсягів газу, з вимогами "Укрнафти" щодо компенсації вартості спірних обсягів газу за поточною ринковою ціною.

"Нафтогаз" максимально відкрито розкриває інформацію про судові суперечки з "Укрнафтою", виступає за відкритий для ЗМІ судовий процес. Компанія надає у судовому процесі необхідні документи. Зазначимо, що з 2018 року Державне бюро розслідувань проводить розслідування щодо ненадання суду документів, що могло завдати шкоди інтересам національної компанії", - зазначили у НАК "Нафтогаз України".