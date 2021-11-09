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Компанія ексменеджера Ахметова Бутенка "ТЕТ Груп" безкоштовно отримала право постачати білоруську електрику, - Герус

Компанія ексменеджера Ахметова Бутенка

Переважну частину електроенергії з Білорусі експортуватиме компанія "ТЕТ Груп" колишнього комерційного директора групи ДТЕК Віталія Бутенка. Вона отримала це право безкоштовно.

Про це пише у телеграм нардеп "Слуги народу", голова комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він пояснив, що понад 20 українських компаній мали рамкові угоди з "Біленерго". Скільки енергії експортувати та за якою ціною – визначали на аукціонах, на яких вони конкурували одна з одною.

За словами Геруса, в кінці жовтня компанії "Енергоатом" та "Електро Ком’юніті" купили доступ до перетину по ціні 601 грн за МВт-год. Це право вони вибороли на аукціоні, в якому брали участь 16 компаній. А "ТЕТ Груп", що належить колишньому комерційному директору групи ДТЕК Віталію Бутенку, не брала участь в цьому аукціоні, а пішла на добові аукціони – туди виставляють перетин, який не був викуплений на місячному аукціоні або був викуплений, та не використаний.

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"Таким чином, трейдер "ТЕТ Груп" на сьогодні викупив потужність 400 МВт, але вже по ціні лише 0,02 грн. Чи мав "ТЕТ Груп" інсайдерську інформацію, що "Енергоатом" не отримає відповідних обсягів, ми можемо лише здогадуватися", – написав Герус.

За його словами, після того, як "Біленерго" розірвала рамкові контракти, у "ТЕТ Груп" не лишилося конкурентів. Відповідно, на завтрашню добу цей трейдер отримав перетин за 0 грн.

Тепер імпорт електроенергії з Білорусі здійснюють у розмірі 15 МВт компанія "Електрокомюніті", яка сплачує 601 грн за МВт-год за доступ до мережі та у розмірі 400 МВт компанія "ТЕТ Груп", яка сплачує 0 грн за МВт-год за доступ до мережі.

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"Таким чином, якщо "Енергоатом" заплатив за 400 МВт перетину близько 200 млн грн, то для трейдера "ТЕТ Груп" такий перетин дістається практично безкоштовно. І все просто тому, що конкуренція за доступ до перетину практично вбита. Тобто успішна діяльність "ТЕТ Груп" не внаслідок перемоги у конкуренції, а внаслідок ліквідації конкуренції. Десь таке вже бачили. Дуже цікаво і виникає ще більше питань до цього дивного трейдера "ТЕТ Груп"", - підсумував Герус.

Автор: 

Білорусь (7925) електроенергія (6182) Герус Андрій (446) Електрика (2042)


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Топ коментарі
+16
А хрена вы хотели? Зеля так "борется" с олигархами. В поте лица.
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09.11.2021 17:10
+15
Шалом, зеилиоты. Вам нравится ваш выбор?

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09.11.2021 17:13
+12
Шо, Зеля продал уже свои каналы? И кому, Бене? Сцикотно быть первым номером офшорнуму шуту?
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09.11.2021 17:17
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Я так понял он обиделся шо его в долю не взяли чи шо?
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09.11.2021 17:09 Відповісти
Беня обиделся. Такие деньжата и текут мимо его шаловливых ручонок. Маловато ему.
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09.11.2021 17:15 Відповісти
Стрелки скорей всего переводит.
"Держи вора" - древний еврейский метод.
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09.11.2021 18:23 Відповісти
Та да! Образився. Це ж він перший, як голова комітету, своїми рішеннями сприяв енергетичній кризі і перший благословив імпорт білоруської електроенергії. Я офігіваю від нагло ті цього поца, який зараз грає роль патріота.
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09.11.2021 18:58 Відповісти
А хрена вы хотели? Зеля так "борется" с олигархами. В поте лица.
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09.11.2021 17:10 Відповісти
Шо, Зеля продал уже свои каналы? И кому, Бене? Сцикотно быть первым номером офшорнуму шуту?
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09.11.2021 17:17 Відповісти
Так передал журналистам? И продал журналистам? А зебил? Определись сначала. А когда Зеля продаст свои каналы и бизнес в Раше?
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09.11.2021 17:28 Відповісти
Это все? Тупые фантазии оставьте при себе. Так когда же ваш олигарх Зеля продаст свои каналы и бизнес в Раше?
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09.11.2021 19:30 Відповісти
Шалом, зеилиоты. Вам нравится ваш выбор?

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09.11.2021 17:13 Відповісти
Точно, зебилоид? Это Петя сейчас у власти, когда они богатеют на глазах? Меньше принимай свою дурь, зебил, сгоришь нахрен.
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09.11.2021 17:19 Відповісти
зеленую энергетику приняли при януковиче под ахметова. Переписывай методичку лошара подоляка
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09.11.2021 17:26 Відповісти
Т.е. в 2010 Порох был президентом? Или в 2021, когда им списали 100 млрд.долгов за энергоносители? Сгоришь ты от своей дури, лечись уже зебил.
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09.11.2021 17:30 Відповісти
зе-лох активно борется с олигархом ахметовым уничтожив украинскую атомную энергетику.
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09.11.2021 17:25 Відповісти
В пісні Скрябіна є такі слова:
- буду бити залізною трубою, руками, ногами та головою, віщі слова.
Це про, мразь зеленського, цей гандон (і, його команда сперматозоїдів), не довго їм ще здоровими ходити.
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09.11.2021 17:25 Відповісти
Герус мав би не в телеграмах писати про "не таку конкуренцію", а давати пояснення в СБУ - як вся зе-влада (і він в т.ч.) про*рали закупівлю газу і вугілля до опальвального сезону і чому тепер країна повинна клянчити електроенергію у самопроголошеного диктатора і його хазяїна пу*ла.
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09.11.2021 17:30 Відповісти
Картофельный Гитлер Энергоатому не продал, а продал Бутенко, вопрос почему? Товарищ Герус переживает очень, когда не может понять схему, причём такие ситуации возникают именно благодаря Герусам и прочим зелёным деятелям от энергетики, вместо создания прозрачного конкурентного энергорынка играют в напёрстки, договариваются с чёртом лысым, да так что сами запутываются и истерят когда их обходят другие напёрсточники.
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09.11.2021 17:47 Відповісти
Снайпер герус знову накидає лайно не вентилятор.
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09.11.2021 17:56 Відповісти
Интересно, кто откат брал Герус, Ермак, Зеля ?
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09.11.2021 18:04 Відповісти
А чему удивляться если там куда не плюнь везде люди Ахметова.
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09.11.2021 18:07 Відповісти
На своей тепловой неплохо зарабатывает, молчу за зеленую. Теперь еще и русскую начнет перепродавать. Борьба с олигархами началась?
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09.11.2021 18:08 Відповісти
Надеюсь, соответственно цена для украинцев за электроэнергию уменьшится.
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09.11.2021 18:13 Відповісти
Ніщивний удар по олігархам
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09.11.2021 18:14 Відповісти
Конечно, у Бени и его шавки Херуса были большие планы и дальше зарабатывать на запущенном ими же импорте. Для этого даже собственную энергетику положили. И вдруг кто-то другой приходит на так хорошо расчищенное поле. Остаётся только новые фейки распускать
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09.11.2021 18:18 Відповісти
Есть предприниматель, есть спрос, поступит и предложение, и если у государства нет способов решить коллизию, то частник решит этот вопрос не потому что он - подчиненный олигарху, а потому что он работает головой, а не с 8 до 5. Ребята, это - рынок, как бы вам не казалось это "зрадой", деньги текут туда, где это выгодно. Начинайте с себя, не стоит хаять ДТЭК, стоит хаять себя, тех, кто имеет право выбирать и тех, кто выбрал эту власть, которая "и мальчика родить, и девочкой остаться". Так не бывает, отнять и поделить - это не про нас и не по-европейски, не ждите, такого не будет. Не ждите, что вам-дормоедам, дадут распоряжаться миллиардами заработанных денег, не будет такого. Выплату дивидендов можно ограничить, но это ни в коем случае не даст хоть какой-то положительный результат в нашей инвестиционной политике, его и так нет
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09.11.2021 18:18 Відповісти
косой герус пролетел, счас за народ болеть будет
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09.11.2021 18:27 Відповісти
всё как всегда. занесли куда и сколько надо.
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09.11.2021 18:39 Відповісти
А мне, вот, интересно почему Белэнерго не продало электроэнергию государственному Энергоатому, а продало ахметовской "Тет-групп"?
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09.11.2021 19:01 Відповісти
безкоштовно только котята родятся, а

эти сучьи дети Родиной торгуют !
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09.11.2021 20:44 Відповісти
 
 