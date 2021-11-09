Компанія ексменеджера Ахметова Бутенка "ТЕТ Груп" безкоштовно отримала право постачати білоруську електрику, - Герус

Переважну частину електроенергії з Білорусі експортуватиме компанія "ТЕТ Груп" колишнього комерційного директора групи ДТЕК Віталія Бутенка. Вона отримала це право безкоштовно.

Про це пише у телеграм нардеп "Слуги народу", голова комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він пояснив, що понад 20 українських компаній мали рамкові угоди з "Біленерго". Скільки енергії експортувати та за якою ціною – визначали на аукціонах, на яких вони конкурували одна з одною.

За словами Геруса, в кінці жовтня компанії "Енергоатом" та "Електро Ком’юніті" купили доступ до перетину по ціні 601 грн за МВт-год. Це право вони вибороли на аукціоні, в якому брали участь 16 компаній. А "ТЕТ Груп", що належить колишньому комерційному директору групи ДТЕК Віталію Бутенку, не брала участь в цьому аукціоні, а пішла на добові аукціони – туди виставляють перетин, який не був викуплений на місячному аукціоні або був викуплений, та не використаний.

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"Таким чином, трейдер "ТЕТ Груп" на сьогодні викупив потужність 400 МВт, але вже по ціні лише 0,02 грн. Чи мав "ТЕТ Груп" інсайдерську інформацію, що "Енергоатом" не отримає відповідних обсягів, ми можемо лише здогадуватися", – написав Герус.

За його словами, після того, як "Біленерго" розірвала рамкові контракти, у "ТЕТ Груп" не лишилося конкурентів. Відповідно, на завтрашню добу цей трейдер отримав перетин за 0 грн.

Тепер імпорт електроенергії з Білорусі здійснюють у розмірі 15 МВт компанія "Електрокомюніті", яка сплачує 601 грн за МВт-год за доступ до мережі та у розмірі 400 МВт компанія "ТЕТ Груп", яка сплачує 0 грн за МВт-год за доступ до мережі.

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"Таким чином, якщо "Енергоатом" заплатив за 400 МВт перетину близько 200 млн грн, то для трейдера "ТЕТ Груп" такий перетин дістається практично безкоштовно. І все просто тому, що конкуренція за доступ до перетину практично вбита. Тобто успішна діяльність "ТЕТ Груп" не внаслідок перемоги у конкуренції, а внаслідок ліквідації конкуренції. Десь таке вже бачили. Дуже цікаво і виникає ще більше питань до цього дивного трейдера "ТЕТ Груп"", - підсумував Герус.