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Новини
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Через ситуацію з мігрантами кордон із Білоруссю охороняють близько 20 тис. співробітників різних служб, - МВС Польщі

Через ситуацію з мігрантами кордон із Білоруссю охороняють близько 20 тис. співробітників різних служб, - МВС Польщі

Кількість співробітників різних служб, задіяних в охороні східного кордону Польщі, сягнула 20 тис. осіб.

Про це повідомив у вівторок заступник глави МВС Польщі Блажей Побожи, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Кількість прикордонників, поліцейських і солдатів наразі становить приблизно 20 тис. осіб", - сказав він в ефірі польського радіо.

Раніше представник уряду Пьотр Мюллер повідомив, що влада Польщі не має планів запроваджувати режим воєнного стану на кордоні з Білоруссю через ситуацію з мігрантами.

Він нагадав, що наразі у низці регіонів на польсько-білоруському кордоні діє режим надзвичайного стану - зокрема, там заборонено переміщення за винятком місцевих жителів, заборонено працювати журналістам - усю інформацію пресі надають співробітники спецслужб, МВС та поліції.

З ранку вівторка також закрито КПП "Кузниця" на кордоні з Білоруссю, саме поблизу нього з понеділка концентрується переважна більшість мігрантів - близько 4 тис. осіб. Весь транзит між Польщею та Білоруссю здійснюється через два інші КПП у Бобровниках та Тересполі.

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Ситуація в регіоні ускладнилася у понеділок, 8 листопада , коли велика група мігрантів почала концентруватися на території Білорусі на самому кордоні з Польщею.

На знятому на кордоні відео велика група мігрантів помітна в районі КПП "Кужниці". Раніше представник польських спецслужб Станіслав Жарін повідомив про рух великої колони мігрантів територією Білорусі в бік кордону з Польщею. Він назвав те, що відбувається, черговою ворожою акцією Мінська проти Польщі.

За даними польського МВС, сили, які здійснюють охорону кордону з Білоруссю, вже припинили щонайменше одну спробу прориву нелегалів на територію Польщі.

Польща та низка інших європейських країн звинувачують Білорусь у тому, що саме вона створила хаос поблизу кордонів ЄС, оскільки не пускає назад нелегальних мігрантів із країн Близького Сходу та Африки, які намагаються потрапити до ЄС, але отримують відмову. Польща зі свого боку їх також не пускає, тому багато нелегалів застрягли у прикордонній зоні. Ця ситуація триває вже два місяці.

Польща розмістила на кордоні з Білоруссю тисячі військовослужбовців, збудувала загородження з колючим дротом і запровадила надзвичайний стан на кордоні, журналістам та неурядовим організаціям через режим НП відвідувати ці райони заборонено.

Автор: 

Білорусь (7925) кордон (4754) мігранти (1107) Польща (8488)


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Топ коментарі
+5
Главное, Беларусь гонит нелегалов по своей территории, в вопросы выставляют Польше - типа почему не пускают или не дают прорываться каким образом нелегалы в Беларуси появились почему-то ни росисянская, ни беларуская пропаганда не задают эти вопросы
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09.11.2021 17:13
+1
почему верблюд вату не ест? - не хочет.
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09.11.2021 17:19
+1
есть подозрение, что Беларусь нагонит еще больше мигрантов и те пойдут в полноценный штурм. Не понимаю только PiS, который не особо пускает на границу репортеров освещать события, такое ощущение, что играют на руку рашке - рашкопропаганда во всю работает, что распыляют слезоточивый газ в женщин и детей, что стреляют в них, зато в Польше почти тишина и не видно, чтоб какая-то реакция шла на Беларусь - было что-то типа осуждающего раз ли два и на этом все.

https://wyborcza.pl/7,75399,27783640,dlaczego-rzad-nie-chce-wsparcia-ue-i-obecnosci-dziennikarzy.html#a=190&c=8000

Odcięcie przygranicznego pasa przez rząd PiS daje pożywkę białoruskiej i rosyjskiej propagandzie, której kłamstw nie mogą weryfikować niezależni dziennikarze. Nigdy nie było to bardziej widoczne niż teraz, gdy pośród napięć na granicy wrzucane są kolejne fałszywki. W ich weryfikowaniu jesteśmy zdani tylko na materiały polskich służb, których wiarygodność, powiedzmy delikatnie, po słynnej konferencji z krową-klaczą i pokrętnych tłumaczeniach w sprawie dzieci z Michałowa też pozostawia wiele do życzenia.
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09.11.2021 17:21
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чім меньший собака тим протівніше гавкае...
полякам терпіння...
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09.11.2021 17:13 Відповісти
есть подозрение, что Беларусь нагонит еще больше мигрантов и те пойдут в полноценный штурм. Не понимаю только PiS, который не особо пускает на границу репортеров освещать события, такое ощущение, что играют на руку рашке - рашкопропаганда во всю работает, что распыляют слезоточивый газ в женщин и детей, что стреляют в них, зато в Польше почти тишина и не видно, чтоб какая-то реакция шла на Беларусь - было что-то типа осуждающего раз ли два и на этом все.

https://wyborcza.pl/7,75399,27783640,dlaczego-rzad-nie-chce-wsparcia-ue-i-obecnosci-dziennikarzy.html#a=190&c=8000

Odcięcie przygranicznego pasa przez rząd PiS daje pożywkę białoruskiej i rosyjskiej propagandzie, której kłamstw nie mogą weryfikować niezależni dziennikarze. Nigdy nie było to bardziej widoczne niż teraz, gdy pośród napięć na granicy wrzucane są kolejne fałszywki. W ich weryfikowaniu jesteśmy zdani tylko na materiały polskich służb, których wiarygodność, powiedzmy delikatnie, po słynnej konferencji z krową-klaczą i pokrętnych tłumaczeniach w sprawie dzieci z Michałowa też pozostawia wiele do życzenia.
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09.11.2021 17:21 Відповісти
ви все розуміете, я все розумію, навіть ті бульбо кацпадлюки все розуміють але е так як е, стопризивання до справедливості не допомогають - іноді допомоґають кулемети...
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09.11.2021 17:31 Відповісти
нажаль
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09.11.2021 17:32 Відповісти
так
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09.11.2021 17:33 Відповісти
Главное, Беларусь гонит нелегалов по своей территории, в вопросы выставляют Польше - типа почему не пускают или не дают прорываться каким образом нелегалы в Беларуси появились почему-то ни росисянская, ни беларуская пропаганда не задают эти вопросы
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09.11.2021 17:13 Відповісти
почему верблюд вату не ест? - не хочет.
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09.11.2021 17:19 Відповісти
Это неслыханное повышение озабоченности! Люди имеют право на свободное передвижение! Почему наши "европейские друзья" не пускают людей в ЕС? Это возмутительно! Пшикают в лицо всякой гадостью!
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09.11.2021 17:16 Відповісти
Почему наши "европейские друзья" не пускают людей в ЕС?
Пускають ! І багато - але не так
А тут - наглий примус до прийняття нових членів суспільства - без провірки - хто до них ломиться
Якщо Білорусія виступає ініціатором цього процесу - а так є !
Ней організує фільтратаційні табори , звідки будуть подавати заявки ці "біженці" . Когось приймуть , комусь відмовлять ...
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10.11.2021 01:35 Відповісти
Треба просто відстрілювати.
Інакше не буде діла.
Ті народи е можуть у себе побудувати державу, хочуть жити за рахунок інших.
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09.11.2021 17:45 Відповісти
Так довго Європа манерувала і толерантувала з московитами, що чекістська гопота, вирощена роками, нахабніє з кожним днем ​​і дестабілізує та обдурює весь світ... ну - ну, люди!!!! так і гратимемо в демократію з бидлом?
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09.11.2021 17:46 Відповісти
https://youtu.be/vspIj6uMC48
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09.11.2021 17:50 Відповісти
А наші кордони охороняються у звичайному режимі? Тобто, ми не готові, якщо лукашенко у кінці спробує їх спихнути в Україну
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09.11.2021 18:35 Відповісти
обидно что Польша вынуждена тратить свои ресурсы чтобы защитить шрёдеров и меркелей
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09.11.2021 18:54 Відповісти
Толерантность доведёт до самоубийства.
Будьте сильными!
Посылайте евробюрократов, показывайте им только озабоченность, а действуйте как нужно стране и всему народу.
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09.11.2021 21:27 Відповісти
 
 