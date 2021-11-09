Через ситуацію з мігрантами кордон із Білоруссю охороняють близько 20 тис. співробітників різних служб, - МВС Польщі
Кількість співробітників різних служб, задіяних в охороні східного кордону Польщі, сягнула 20 тис. осіб.
Про це повідомив у вівторок заступник глави МВС Польщі Блажей Побожи, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Кількість прикордонників, поліцейських і солдатів наразі становить приблизно 20 тис. осіб", - сказав він в ефірі польського радіо.
Раніше представник уряду Пьотр Мюллер повідомив, що влада Польщі не має планів запроваджувати режим воєнного стану на кордоні з Білоруссю через ситуацію з мігрантами.
Він нагадав, що наразі у низці регіонів на польсько-білоруському кордоні діє режим надзвичайного стану - зокрема, там заборонено переміщення за винятком місцевих жителів, заборонено працювати журналістам - усю інформацію пресі надають співробітники спецслужб, МВС та поліції.
З ранку вівторка також закрито КПП "Кузниця" на кордоні з Білоруссю, саме поблизу нього з понеділка концентрується переважна більшість мігрантів - близько 4 тис. осіб. Весь транзит між Польщею та Білоруссю здійснюється через два інші КПП у Бобровниках та Тересполі.
Ситуація в регіоні ускладнилася у понеділок, 8 листопада , коли велика група мігрантів почала концентруватися на території Білорусі на самому кордоні з Польщею.
На знятому на кордоні відео велика група мігрантів помітна в районі КПП "Кужниці". Раніше представник польських спецслужб Станіслав Жарін повідомив про рух великої колони мігрантів територією Білорусі в бік кордону з Польщею. Він назвав те, що відбувається, черговою ворожою акцією Мінська проти Польщі.
За даними польського МВС, сили, які здійснюють охорону кордону з Білоруссю, вже припинили щонайменше одну спробу прориву нелегалів на територію Польщі.
Польща та низка інших європейських країн звинувачують Білорусь у тому, що саме вона створила хаос поблизу кордонів ЄС, оскільки не пускає назад нелегальних мігрантів із країн Близького Сходу та Африки, які намагаються потрапити до ЄС, але отримують відмову. Польща зі свого боку їх також не пускає, тому багато нелегалів застрягли у прикордонній зоні. Ця ситуація триває вже два місяці.
Польща розмістила на кордоні з Білоруссю тисячі військовослужбовців, збудувала загородження з колючим дротом і запровадила надзвичайний стан на кордоні, журналістам та неурядовим організаціям через режим НП відвідувати ці райони заборонено.
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полякам терпіння...
https://wyborcza.pl/7,75399,27783640,dlaczego-rzad-nie-chce-wsparcia-ue-i-obecnosci-dziennikarzy.html#a=190&c=8000
Odcięcie przygranicznego pasa przez rząd PiS daje pożywkę białoruskiej i rosyjskiej propagandzie, której kłamstw nie mogą weryfikować niezależni dziennikarze. Nigdy nie było to bardziej widoczne niż teraz, gdy pośród napięć na granicy wrzucane są kolejne fałszywki. W ich weryfikowaniu jesteśmy zdani tylko na materiały polskich służb, których wiarygodność, powiedzmy delikatnie, po słynnej konferencji z krową-klaczą i pokrętnych tłumaczeniach w sprawie dzieci z Michałowa też pozostawia wiele do życzenia.
Пускають ! І багато - але не так
А тут - наглий примус до прийняття нових членів суспільства - без провірки - хто до них ломиться
Якщо Білорусія виступає ініціатором цього процесу - а так є !
Ней організує фільтратаційні табори , звідки будуть подавати заявки ці "біженці" . Когось приймуть , комусь відмовлять ...
Інакше не буде діла.
Ті народи е можуть у себе побудувати державу, хочуть жити за рахунок інших.
Будьте сильными!
Посылайте евробюрократов, показывайте им только озабоченность, а действуйте как нужно стране и всему народу.