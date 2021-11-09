Російські найманці з початку доби двічі відкривали вогонь на Донбасі, втрат немає, - штаб ООС
Російсько-окупаційні війська двічі відкривали вогонь на Донбасі. Втрат серед особистого составу українських воїнів немає.
Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС, інформує Цензор.НЕТ.
В районі населеного пункту Опитне війська РФ здійснили обстріл зі стрілецької зброї.
Поблизу Новоолександрівки ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.
Втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили оккупантів припинити обстріли.
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Чайка Київ
показати весь коментар09.11.2021 17:29 Відповісти Мені подобається 4
Иван Карпов #399864
показати весь коментар09.11.2021 23:28 Відповісти Мені подобається 0
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