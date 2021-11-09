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Новини Війна
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Російські найманці з початку доби двічі відкривали вогонь на Донбасі, втрат немає, - штаб ООС

Російські найманці з початку доби двічі відкривали вогонь на Донбасі, втрат немає, - штаб ООС

Російсько-окупаційні війська двічі відкривали вогонь на Донбасі. Втрат серед особистого составу українських воїнів немає.

Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС, інформує Цензор.НЕТ.

В районі населеного пункту Опитне війська РФ здійснили обстріл зі стрілецької зброї.

Поблизу Новоолександрівки ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

Втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили оккупантів припинити обстріли.

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Автор: 

обстріл (28284) Донбас (22354) найманці рф (2044) операція Об’єднаних сил (6725)


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09.11.2021 17:29 Відповісти
Яки не хороши найманцы! Главное что бы европейцы на наши редкие ответки не проявляли обеспокоенности!!!!!
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09.11.2021 23:28 Відповісти
 
 