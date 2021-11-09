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Новини
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НАБУ має розслідувати наміри передати Коломойському 3,5 млрд кубометрів газу з підземних сховищ, - нардеп

НАБУ має розслідувати наміри передати Коломойському 3,5 млрд кубометрів газу з підземних сховищ, - нардеп

Народний депутат Валентин Наливайченко звернувся до правоохоронних органів з вимогою втрутитися в ситуацію зі спробою державних посадовців і структур олігарха Коломойського привласнити природний газ в підземних газових сховищах України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву нардепа в Telegram-каналі.

"Мова йде про 3,5 млрд м3 природного газу вартістю близько 4 млрд доларів, який замість скерувати на потреби населення топ-чиновники хочуть віддати олігарху Коломойському. Газову оборудку планують легалізувати через мирову угоду між державою і компанією олігарха - в Господарському суді міста Києва", - повідомив нардеп.

Наливайченко закликав генерального прокурора вступити в цей сумнівний судовий процес на стороні державних інтересів і не допустити розкрадання газу, який належить всім громадянам України.

"Лише 7 місяців тому Стокгольмський арбітражний суд відхилив позов олігарха, в якому той вимагав від України 5,5 млрд доларів. А зараз ці кошти нинішня влада хоче подарувати йому через фіктивну мирову угоду в українському суді. Беззаконня і розкрадання треба зупиняти! Національні інтереси треба захищати!" - заявив нардеп.

Нагадаємо, раніше видання "Наші Гроші" повідомило, що 26 жовтня "Нафтогаз" погодився передати "Укрнафті", якою керує олігарх Ігор Коломойський, від 0,7 до 3,5 млрд м3 природного газу на суму від 20 до 100 млрд грн.

Цей газ було видобуто та використано населенням у 2017-2013 роках, проте документально купівлю-продаж оформлено не було через відмову "Укрнафти" підписувати договори.

Пізніше в "Нафтогазі" заявили, що інформація про мирову угоду НАК "Нафтогаз України" з бізнесменом Ігорем Коломойським не відповідає дійсності.

Автор: 

газ (10411) Коломойський Ігор (3122) Наливайченко Валентин (100)


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Топ коментарі
+5
Да, но можно сравнивать как было, и как есть. Года три назад коломойский тихо сидел в Израиле будучи "без работы"(это с его слов). Сюда он приехал "работать"(опять по его же словам), вот он и работает. В результате сравнения выяснится, что такого, что происходит сейчас, ранее в принципе не могло бы произойти, это все зарубили бы на корню.
ПЫСЫ: сравнение - вот ответ на Ваш вопрос.
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09.11.2021 18:33
+3
Думаю що в зв`язку с скрутним фінансовим станом Ігорь Валєріча ніхто не буде проти якщо бубочки віддадуть йому той газ.
Тим більш він потратився - зняв такий цікавий серіал.
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09.11.2021 18:21
+3
Vmesto togo sto Benia vernul dengi gosudarstvu s privatbanka,emu gosudarstvo vozracajet dengi
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09.11.2021 19:19
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Да, но можно сравнивать как было, и как есть. Года три назад коломойский тихо сидел в Израиле будучи "без работы"(это с его слов). Сюда он приехал "работать"(опять по его же словам), вот он и работает. В результате сравнения выяснится, что такого, что происходит сейчас, ранее в принципе не могло бы произойти, это все зарубили бы на корню.
ПЫСЫ: сравнение - вот ответ на Ваш вопрос.
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09.11.2021 18:33 Відповісти
Заробив стопаспотний від віслюка.
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09.11.2021 18:20 Відповісти
Думаю що в зв`язку с скрутним фінансовим станом Ігорь Валєріча ніхто не буде проти якщо бубочки віддадуть йому той газ.
Тим більш він потратився - зняв такий цікавий серіал.
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09.11.2021 18:21 Відповісти
живи подольше -узнаеш побольше
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09.11.2021 18:21 Відповісти
Зачем? Зебил должен вымерзнуть как мамонт. Только так продолжится развитие всего остального.
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09.11.2021 18:28 Відповісти
Пора уже беню закрывать вместе с подельниками
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09.11.2021 18:33 Відповісти
Кому закрывать?
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09.11.2021 20:04 Відповісти
Вы не понимаете, это другое!😁
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09.11.2021 18:42 Відповісти
Ночь дождлива и туманна, и темно кругом,Мальчик маленький стоит и мечтает об одном.Он стоит к стене прижатый,И на вид чуть-чуть горбатый,И поет на языке родном.Ой-ой-ой-ой, купите папиросы,Подходи пехота и матросы,Подходите, не жалейте, Сироту, меня согрейте, Посмотрите - ноги мои босы.- Ноги наши босы! Босы! Босы! Подпевают ему Коломойский и Шэфиры./ Минюст США обвинил Коломойского в краже миллиардов долларов из ПриватБанка /Украденные из Привата деньги нашлись в офшорах Зеленского.
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09.11.2021 19:02 Відповісти
Vmesto togo sto Benia vernul dengi gosudarstvu s privatbanka,emu gosudarstvo vozracajet dengi
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09.11.2021 19:19 Відповісти
Украина оближется. Коломойша поставил ЗЕ! в призиденты вот для таких случаев. ЗЕ! и его шобла за госизмену и сдачу государственных интересов должна быть расстреляна по законам военного времени
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09.11.2021 20:03 Відповісти
А по факту будет по Италиям, Лондонам да Иерусалимам пить кофе, нежась на солнышке. Кто то и в Барвихе с Рублевкой.
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10.11.2021 18:12 Відповісти
 
 