НАБУ має розслідувати наміри передати Коломойському 3,5 млрд кубометрів газу з підземних сховищ, - нардеп

Народний депутат Валентин Наливайченко звернувся до правоохоронних органів з вимогою втрутитися в ситуацію зі спробою державних посадовців і структур олігарха Коломойського привласнити природний газ в підземних газових сховищах України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву нардепа в Telegram-каналі.

"Мова йде про 3,5 млрд м3 природного газу вартістю близько 4 млрд доларів, який замість скерувати на потреби населення топ-чиновники хочуть віддати олігарху Коломойському. Газову оборудку планують легалізувати через мирову угоду між державою і компанією олігарха - в Господарському суді міста Києва", - повідомив нардеп.

Наливайченко закликав генерального прокурора вступити в цей сумнівний судовий процес на стороні державних інтересів і не допустити розкрадання газу, який належить всім громадянам України.

"Лише 7 місяців тому Стокгольмський арбітражний суд відхилив позов олігарха, в якому той вимагав від України 5,5 млрд доларів. А зараз ці кошти нинішня влада хоче подарувати йому через фіктивну мирову угоду в українському суді. Беззаконня і розкрадання треба зупиняти! Національні інтереси треба захищати!" - заявив нардеп.

Нагадаємо, раніше видання "Наші Гроші" повідомило, що 26 жовтня "Нафтогаз" погодився передати "Укрнафті", якою керує олігарх Ігор Коломойський, від 0,7 до 3,5 млрд м3 природного газу на суму від 20 до 100 млрд грн.

Цей газ було видобуто та використано населенням у 2017-2013 роках, проте документально купівлю-продаж оформлено не було через відмову "Укрнафти" підписувати договори.

Пізніше в "Нафтогазі" заявили, що інформація про мирову угоду НАК "Нафтогаз України" з бізнесменом Ігорем Коломойським не відповідає дійсності.