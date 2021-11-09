Стокгольмський арбітраж відмовив Коломойському в позові на 5,5 млрд доларів через корупцію, - ексгенпрокурор

Влада шукає спосіб подарувати олігарху Ігорю Коломойському природний газ на десятки мільярдів гривень попри те, що міжнародний Стокгольмський арбітраж на початку 2021 року відмовив олігарху у відповідному позові на 5,5 млрд доларів, звинувативши його в корупції.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву екс-генерального прокурора Руслана Рябошапки.

"Після того, коли Коломойський програв Стокгольмський арбітраж, в якому його звинуватили безпосередньо в корупції, він пішов у господарський суд міста Києва. Зараз рішення ще не винесено. Судове засідання призначено на кінець листопада. А на наступний день після судового засідання призначена наглядова рада "Нафтогазу", де і мають віддати, держава має помиритися з Коломойським і віддати йому ці гроші, в яких Стокгольмський суд йому відмовив", - повідомив Рябошапка в ефірі телеканалу "Україна24".

Він процитував резолютивну частину рішення Стокгольмського арбітражу, який прямо звинуватив олігархів Коломойського і Боголюбова в корупції.

"Я процитую з резолютивної частини. Це не Печерський суд сказав, це у Стокгольмі суд сказав, що інвестиції заявників в Україні, тобто Коломойського і Боголюбова, включаючи їхню поведінку щодо отримання контролю над менеджментом "Укрнафти", пов’язані з хабарництвом та корупцією, і це суперечить міжнародній публічній політиці. Є правова доктрина, і суд теж навів її, що якщо ти використовуєш корупцію, коли ти ведеш бізнес, ти не маєш права, не можеш іти в судову інституцію і вимагати там захисту", - пояснив Рябошапка.

За словами екс-генпрокурора, чинна влада зупинила всі розслідування щодо махінацій Коломойського в "Укрнафті".

"Замість того, щоб пред’явити підозри і конфіскувати цей газ, віддати українцям, зараз влада шукає способи, як її віддати Коломойському", - підсумував Рябошапка.

Як повідомлялося, у "Нафтогазі" заявили, що інформація про мирову угоду компанії з бізнесменом Ігорем Коломойським не відповідає дійсності.