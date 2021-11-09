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Новини
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Стокгольмський арбітраж відмовив Коломойському в позові на 5,5 млрд доларів через корупцію, - ексгенпрокурор

Стокгольмський арбітраж відмовив Коломойському в позові на 5,5 млрд доларів через корупцію, - ексгенпрокурор

Влада шукає спосіб подарувати олігарху Ігорю Коломойському природний газ на десятки мільярдів гривень попри те, що міжнародний Стокгольмський арбітраж на початку 2021 року відмовив олігарху у відповідному позові на 5,5 млрд доларів, звинувативши його в корупції.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву екс-генерального прокурора Руслана Рябошапки.

"Після того, коли Коломойський програв Стокгольмський арбітраж, в якому його звинуватили безпосередньо в корупції, він пішов у господарський суд міста Києва. Зараз рішення ще не винесено. Судове засідання призначено на кінець листопада. А на наступний день після судового засідання призначена наглядова рада "Нафтогазу", де і мають віддати, держава має помиритися з Коломойським і віддати йому ці гроші, в яких Стокгольмський суд йому відмовив", - повідомив Рябошапка в ефірі телеканалу "Україна24".

Він процитував резолютивну частину рішення Стокгольмського арбітражу, який прямо звинуватив олігархів Коломойського і Боголюбова в корупції.

"Я процитую з резолютивної частини. Це не Печерський суд сказав, це у Стокгольмі суд сказав, що інвестиції заявників в Україні, тобто Коломойського і Боголюбова, включаючи їхню поведінку щодо отримання контролю над менеджментом "Укрнафти", пов’язані з хабарництвом та корупцією, і це суперечить міжнародній публічній політиці. Є правова доктрина, і суд теж навів її, що якщо ти використовуєш корупцію, коли ти ведеш бізнес, ти не маєш права, не можеш іти в судову інституцію і вимагати там захисту", - пояснив Рябошапка.

За словами екс-генпрокурора, чинна влада зупинила всі розслідування щодо махінацій Коломойського в "Укрнафті".

"Замість того, щоб пред’явити підозри і конфіскувати цей газ, віддати українцям, зараз влада шукає способи, як її віддати Коломойському", - підсумував Рябошапка.

Як повідомлялося, у "Нафтогазі" заявили, що інформація про мирову угоду компанії з бізнесменом Ігорем Коломойським не відповідає дійсності.

Автор: 

арбітраж (382) Коломойський Ігор (3122) Стокгольм (299) Рябошапка Руслан (441)


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Топ коментарі
+31
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09.11.2021 18:00
+25
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09.11.2021 18:09
+18
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09.11.2021 18:16
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падло не похудеeт..
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09.11.2021 17:59 Відповісти
ага - коли похоронять ...
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09.11.2021 20:09 Відповісти
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09.11.2021 18:00 Відповісти
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10.11.2021 03:06 Відповісти
Он самого Путина видел !
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10.11.2021 08:43 Відповісти
Буратіна намагається відробляти отримане від тата Бєні бабло з Приватбанку.
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09.11.2021 18:01 Відповісти
Зеленський провокує економічну кризу, щоб у людей не залишилося грошей гучно святкувати його 9 і 40 днів.
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09.11.2021 18:03 Відповісти
Обращаюсь к господину https://twitter.com/hashtag/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE?src=hashtag_click #Порошенко . ЗЕшайка хочет поднять тарифы на транспортировку газа в несколько раз,естественно обосновать рост в 2-4 раза экономическими расчетами это невозможно. Это Ваш звездный час.Реальная Ваша борьба с их воровством не пройдут незамеченными у избирателей.
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09.11.2021 18:05 Відповісти
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09.11.2021 18:09 Відповісти
Які гидотні сімістські харі.
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09.11.2021 18:18 Відповісти
будь на 100% порядочной службой, Моссад прибрала бы ЭТИХ (совсем не обязательна физическая ликвидация, есть десятки способов), чтобы вылупки-выродки не подставляли древнюю нацию, так тупо и примитивно...
или "белые перчатки" по привычке ждут, когда всю чёрную-неблагодарную работу, как всегда, сделают украинцы, которых традиционно, ПОСЛЕ, можно будет "мочить за антииеврейство"?..(
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10.11.2021 13:12 Відповісти
Нашему ворью а рубежом лаптти плетут веде, Беня, Фирташ, Ахметов, только в Украине мы платим им дань и они параитируют по полной.
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09.11.2021 18:11 Відповісти
походу, 73%ные зебилы должны быть возмущены решением фашиствующего Стокгольмского арбитража..., обидевшего кукловода Зели Независимого..
понавыбирали зелёного дерьма на нашу голову..(
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09.11.2021 18:12 Відповісти
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09.11.2021 18:13 Відповісти
Це гнидотне створіння, яке сидить на преЗедентському кріслі, ще не зовсім розрахувався зі своїм головним спонсором. Але прблема в тому, що ця гнида розраховується за наш з вами кошт.
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09.11.2021 18:16 Відповісти
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09.11.2021 18:16 Відповісти
Які ублюдочні морди. Так і просять розрядити в них по пів обойми.
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09.11.2021 18:29 Відповісти
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09.11.2021 18:20 Відповісти
Когда же эту всю банду воров посадят?
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09.11.2021 18:38 Відповісти
Никогда. Этот каганат можно снести только вооруженным путем. Но они будут делать все, чтобы народ оставался безоружным, а у них уже свои частные армии, а также захвачен практически весь политикум на Грушевского и Банковой.
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10.11.2021 08:08 Відповісти
брехня.
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09.11.2021 18:55 Відповісти
Хтог заспокоіть цього чорта? це до якого цинізму треба дійти ворюга який пограбував Украіну на 10 мільярдів доларів вимагає ще йому виплатити і в дечому йому вдаєтся завдяки продажним корупційним судам і так звані адвокати які мільйони отримують від цього злочинця ,все ясно як влада "борется " з олігархами ,а особливо хто створював цей проект "слуга народу" але ж невже немає патріотів що б в цього чорта земля під ногами горіла?
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09.11.2021 19:15 Відповісти
хто чи що заважае ними ставати ....
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09.11.2021 20:12 Відповісти
ЗЕ!шобла доведёт всё до дефолта, а потом будет новый передел зон влияний. Кто-то прибарахлится
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09.11.2021 19:47 Відповісти
мда ....- немае на нього Військового Трибуналу...., немае...
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09.11.2021 20:11 Відповісти
Чому злочинець Коломойський ще не за гратами? Де Коломойський накрав таку величезну кількість газу, що тепер вимагає її від держави? Зеля, коли цей аферист сяде в тюрьму?????
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09.11.2021 22:27 Відповісти
Тому що каламой создал личного слугу🤢🤡🐲 на своём канале Г+Г "из табуретки президента"
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10.11.2021 00:48 Відповісти
А знаєте в чому "прікол", цей гандон, зеленський, піде на "заслужений відпочинок", а ми, народ, будем його годувати та охороняти до самої смерті, як кравчука, кучму та т.д.іт.п.
Може гандона пристрілити?
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09.11.2021 23:00 Відповісти
Как-то странно.Ахметов,Коломойский,Бойко,Лавочкин,Фирташ,Медведчук,Янукович и др.Уже как 30 лет кошмарят и грабят Украину,а ещё никто из них не сидит и ни разу не сидел!!!!Хотя во всем мире их всех признали главными ворами Украины и коррупционерами!А во всем мире - нет!Одни только офшоры принесли за 30 лет убытков на сотни миллиардов гривен!
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09.11.2021 23:02 Відповісти
Так починає боротися з олігархами найвеличніший нелох. А якщо задуматися чому Бєня, який по суті пограбував наш народ на 5,5 мільярда доларів, не переховується в Ізоаїлі, як це було за Пороха, а почуває себе в Україні господарем, то причиною цього може бути також наявність в нього компри на Зевірус, якої останній боїться більше, ніж осуду громадян України. Очевидно вважає, що силовики не дадуть розгулятися народному гніву. Яйцеконтужений теж так думав. І де він зараз?
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10.11.2021 00:21 Відповісти
Любители банды соевых мародеров уже два года рассказывают, что Зеленеский уже как два года всю Украину отдал Коломойскому, а воз и ныне там и Приват не отдали и газ не отдают. Из за своего скудоумия ни как не могут понять, что они безмозглые говноеды.
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10.11.2021 03:23 Відповісти
Соєвий мародер- це зелене падло, що розікрало 2млрд. євро виділені на боротьбу з ковід? Вітаю. Тепер зепадло не тільки мародер, що вів бізнес з кацапнею до 2019 року і крав гроші Приват-банку, а ще й вбивця. Вбивця, який щодня вбиває сотні українців.
Іще тобі, ідіоте, нагадаю. Приват-банк коломойші не віддадуть українці (так, саме ті 20% активних українців). А газ не віддавав Стокгольмський арбітраж, а зебидло аж із шкіри пнеться, як би програти суд коломойші.
Невже подоляки настільки збілніли, що набирають на роботу клінічних ідіотів?
Доречі, подивись інтерв'ю Комаровського Гордону. Я довго сиіявся, як Комаровський називав себе і 73% лохами.
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10.11.2021 05:25 Відповісти
Тебе подобных Ысторыков я вычиляю по роже Леонид Данилыча с первой его Каденгдии..дятел ты Мавзолейный... привет Юле Владимирне...
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10.11.2021 05:41 Відповісти
Закусывать надо, а то потребление стекломоя сказывается на мозговой деятельности.
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12.11.2021 23:42 Відповісти
Фирташ и Бенямойский давно все поделили по братски и не только газ ...73 % баранов так решили,лишь бы Порошенко со своми конфетами влез в этот сраный бизнес Леонид Данилыча...
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10.11.2021 05:38 Відповісти
История учит тому,что ничему не учит...,а Данилыч вечен... со своим Олигархатом...,Днепровские Мафиози они незлечимы.... Путлер тоже вечен....с Лукашескай...
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10.11.2021 06:02 Відповісти
Если Стокгольмский арбитраж решил не в пользу ЗеКоломойского- то если отдадут , есть большая надежда , что Штаты дадут обоим лет по 200. Подождём. Зе все ближе и ближе к нарам.
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10.11.2021 07:21 Відповісти
А Данилыч- Карлеоне красава. Имел имеет и будет всех иметь. Это гений криминала. Крестный отец с большой буквы. Коломойскому и не снилось то ,что ,,крутил,, Пахан. На похоронах Звягильского девушка- актриса и откровенная Б - выносила его до небес. Представляет как будут брехать и рыдать его дети -80% топ политиков. ....Какое гавно у нас у власти все30 лет?!?
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10.11.2021 07:29 Відповісти
Как приятно послушать очередную чушь выгнанного бездельника.
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10.11.2021 08:24 Відповісти
 
 