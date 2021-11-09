"Треба оголосити когось ідіотом, покидьком, мерзотником, який нападе завтра на Польщу", - Лукашенко про міграційну кризу"

Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, звинуватив Євросоюз у міграційній кризі на польсько-білоруському кордоні.

За його словами, таким чином Євросоюз намагається відвернути увагу від власних проблем, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на БЕЛТА.

"Всередині Польщі, Литви. Візьміть і Німеччину сьогодні - так званий транзит влади. Візьміть Велику Британію, у Франції... У них же проблем вище за дах. Ми поруч із ними не стояли. Народи незадоволені. А як це мікшувати і нівелювати? Треба оголосити когось ідіотом, покидьком, мерзотником, який нападе завтра на ту саму Польщу… Та ми ніколи не збиралися і не збираємося нападати на Польщу… Нам дай бог облаштувати цю територію, яка у нас є… А вони сплять і бачать – всю (територію Білорусі). - Прим. БЕЛТА)", - заявив Олександр Лукашенко.

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Нагадаємо, ситуація на польсько-білоруському кордоні ускладнилася у понеділок, 8 листопада , коли велика група мігрантів почала концентруватися на території Білорусі на самому кордоні з Польщею.

На знятому на кордоні відео велика група мігрантів помітна в районі КПП "Кужниці". Раніше представник польських спецслужб Станіслав Жарін повідомив про рух великої колони мігрантів територією Білорусі в бік кордону з Польщею. Він назвав те, що відбувається, черговою ворожою акцією Мінська проти Польщі.

За даними польського МВС, сили, які здійснюють охорону кордону з Білоруссю, вже припинили щонайменше одну спробу прориву нелегалів на територію Польщі.

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Польща та низка інших європейських країн звинувачують Білорусь у тому, що саме вона створила хаос поблизу кордонів ЄС, оскільки не пускає назад нелегальних мігрантів із країн Близького Сходу та Африки, які намагаються потрапити до ЄС, але отримують відмову. Польща зі свого боку їх також не пускає, тому багато нелегалів застрягли у прикордонній зоні. Ця ситуація триває вже два місяці.

Польща розмістила на кордоні з Білоруссю тисячі військовослужбовців, збудувала загородження з колючим дротом і запровадила надзвичайний стан на кордоні, журналістам та неурядовим організаціям через режим НП відвідувати ці райони заборонено.