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Новини
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"Треба оголосити когось ідіотом, покидьком, мерзотником, який нападе завтра на Польщу", - Лукашенко про міграційну кризу

Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, звинуватив Євросоюз у міграційній кризі на польсько-білоруському кордоні.

За його словами, таким чином Євросоюз намагається відвернути увагу від власних проблем, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на БЕЛТА.

"Всередині Польщі, Литви. Візьміть і Німеччину сьогодні - так званий транзит влади. Візьміть Велику Британію, у Франції... У них же проблем вище за дах. Ми поруч із ними не стояли. Народи незадоволені. А як це мікшувати і нівелювати? Треба оголосити когось ідіотом, покидьком, мерзотником, який нападе завтра на ту саму Польщу… Та ми ніколи не збиралися і не збираємося нападати на Польщу… Нам дай бог облаштувати цю територію, яка у нас є… А вони сплять і бачать – всю (територію Білорусі). - Прим. БЕЛТА)", - заявив Олександр Лукашенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мігрантів, що штурмують кордон із Польщею, контролюють спецслужби Білорусі, - Дуда

Нагадаємо, ситуація на польсько-білоруському кордоні ускладнилася у понеділок, 8 листопада , коли велика група мігрантів почала концентруватися на території Білорусі на самому кордоні з Польщею.

На знятому на кордоні відео велика група мігрантів помітна в районі КПП "Кужниці". Раніше представник польських спецслужб Станіслав Жарін повідомив про рух великої колони мігрантів територією Білорусі в бік кордону з Польщею. Він назвав те, що відбувається, черговою ворожою акцією Мінська проти Польщі.

За даними польського МВС, сили, які здійснюють охорону кордону з Білоруссю, вже припинили щонайменше одну спробу прориву нелегалів на територію Польщі.

Також читайте: Через ситуацію з мігрантами кордон із Білоруссю охороняють близько 20 тис. співробітників різних служб, - МВС Польщі

Польща та низка інших європейських країн звинувачують Білорусь у тому, що саме вона створила хаос поблизу кордонів ЄС, оскільки не пускає назад нелегальних мігрантів із країн Близького Сходу та Африки, які намагаються потрапити до ЄС, але отримують відмову. Польща зі свого боку їх також не пускає, тому багато нелегалів застрягли у прикордонній зоні. Ця ситуація триває вже два місяці.

Польща розмістила на кордоні з Білоруссю тисячі військовослужбовців, збудувала загородження з колючим дротом і запровадила надзвичайний стан на кордоні, журналістам та неурядовим організаціям через режим НП відвідувати ці райони заборонено.

Білорусь (7925) Лукашенко Олександр (2653) мігранти (1107) Польща (8488) Євросоюз (13341)


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Топ коментарі
+20
типичное поведение психопата.
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09.11.2021 18:57
+19
Подвесить бы тебя усатого бульбафюрера за яйца и лупашить пока ты не здохнешь!!
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09.11.2021 18:19
+17
Схоже, що оголошувати не доведеться, є один самопроголошений самовисуванець
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09.11.2021 18:17
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Схоже, що оголошувати не доведеться, є один самопроголошений самовисуванець
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09.11.2021 18:17 Відповісти
Подвесить бы тебя усатого бульбафюрера за яйца и лупашить пока ты не здохнешь!!
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09.11.2021 18:19 Відповісти
Талкова придумана.
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09.11.2021 19:50 Відповісти
Не получится. Яйца бульбофюрера давно уже в кармане *****.
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09.11.2021 20:03 Відповісти
А кто подвешивать то будет? Терпилы беловежские?
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09.11.2021 20:39 Відповісти
Шо оно мелет?Походу,усатый менингит перенёс с серъёзными осложнениями.
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09.11.2021 18:20 Відповісти
Я би не цитувала цього полудурка.
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09.11.2021 18:22 Відповісти
У бульбофюрера гостра інтоксикація кремлівськими грошима, от і галюцинує
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09.11.2021 18:25 Відповісти
Так цеж ви обидва і є-ти сам та твій господар- бункерне лайно...
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09.11.2021 18:28 Відповісти
И его считают нормальным???
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09.11.2021 18:33 Відповісти
Вже НІ.
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09.11.2021 19:45 Відповісти
Какой дебил! Северная Корея отдыхает😁
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09.11.2021 18:40 Відповісти
"Поляки кляті винуваті" 🥸
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09.11.2021 18:40 Відповісти
Та який там напад, просто дана команда зпідтишка підісрати, вже хронічна звичка так званої союзної держави.
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09.11.2021 18:46 Відповісти
типичное поведение психопата.
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09.11.2021 18:57 Відповісти
ихтамнет-2
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09.11.2021 18:57 Відповісти
Падонок и идиот - это тот кому ты х... сосешь, т.е. ПХутин.
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09.11.2021 19:07 Відповісти
Він просто не здогадується що емігранти з Польщі в Білорусь прориваються.Щоб оголосити самопроголошеного ідіотом.
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09.11.2021 19:36 Відповісти
що *****, що *****, що бульбофюрер - повірити їм собі дорожче вийде
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09.11.2021 19:38 Відповісти
Типичная наводка кремлевского урода. Чем чудовищнее ложь,тем больше шансов, что в нее поверят.
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09.11.2021 19:47 Відповісти
"Треба оголосити когось ідіотом, покидьком, мерзотником, який нападе завтра на Польщу", - Лукашенко про міграційну кризу"
_Уже напали, ещё в 2010!
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09.11.2021 19:48 Відповісти
Це ж треба про себе так сміливо розповістити)))
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09.11.2021 19:59 Відповісти
Ну он хотя бы понимает, что его именно так и называют
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09.11.2021 20:07 Відповісти
Це гризня у банці...Вважаєте що є гарні павуки й погані?Боротьба за ресурси... Нащо Німеччина тягла до себе азиатів у попередні рока? Що змінилося? А тепер уявіть себе правителем країни і погрозу вас скинути... Не виправдовую Луку, але не впевненний що також би не захищався ....Тепер наш недопрезедент також чипляється за владу та йще клянчить електрику у Луки ...
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09.11.2021 20:18 Відповісти
Ти мариш?
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09.11.2021 21:35 Відповісти
падло
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09.11.2021 20:27 Відповісти
Точно
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09.11.2021 20:41 Відповісти
Лук - подонок, мерзавец, идиот! Который косвенно нападает, открывая двери нелегалам!
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09.11.2021 20:29 Відповісти
Візьми біженців до себе - твої чиновники їм ж візи видали

Якщо вони захочуть
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10.11.2021 02:32 Відповісти
а вот и крыса усатая отозвалась
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09.11.2021 20:30 Відповісти
Imeno idiot mozet napast na Polsu,tolko napomniu sto Polsa jest glavni strategiceski partner ameriki v Evrope.Eto i ix bazi tam.Sluce vojni amerika budet pervaja sto budet bombit Belorus i nikto tut nepomozet
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09.11.2021 20:32 Відповісти
Ага будут бомбить) Особенно в газетах, дескать мы очень обеспокоены. Каждая страна печется о своей жопе, времена рыцарей на белых конях, идущих на помощь в войне соседнему замку, давно в прошлом. Вот третья мировая не дай Бог начнется, тогда и возможны реальные военные коалиции, а не партнеры на бумагах.
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09.11.2021 20:41 Відповісти
Za Polsu tak da.Tam kazetsia 3 amerikanskije bazi amerikancev jest,smotryte eneregetiku vojenije zakazi sotni miliardov dolarov i tak daleje..Amerikansam sama Belorus nicego neznacyt,tem boleje etu vlast u nix nikto i nepriznajiot.
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09.11.2021 20:48 Відповісти
Главный (основной) союзник был и Авгвнистан. И Госдеп уже давал по этому поводу пояснения. Воевать за Польшу Америка не будет, просто свернет базы и поедет в Германию. Еще раз этот статус не предусматривает оказание помощи в войне, помощь материальную, эккипировкой, техникой, советниками - да, участие в боевых действиях - НЕТ. Таким образом - ваши надежды на то, что США вступятся за Вас в войне напрасны. Никто кроме самих поляков, литовцев, латвийцев, украинцев не будет воевать .
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09.11.2021 21:09 Відповісти
Afganistan nemog bit sojuznikom,on tolko stojil bolsije dengi.Nikto na Polsu nebudet napadat tem boleje Belorus,kotoruju sami poliaki razbyli bez problem.Glavni partniot posle britov Evrope jest Polsa dlia amerikosov i eto NATo strana tem skazano vsio.Pust paprobujet uvidem sto ostanitsia iz Belorus
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09.11.2021 21:25 Відповісти
Статус надано Бараком Обамою[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B0_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E&veaction=edit&section=9 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B0_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E&action=edit&section=9 ред. код ]

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Afghanistan_(2013%E2%80%932021).svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD Афганістан (2012)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B0_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E#cite_note-32 [32] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B0_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E#cite_note-33 [33]
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Tunisia.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%81 Туніс (2015)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B0_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E#cite_note-34 [34]

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B0_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E
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09.11.2021 23:03 Відповісти
Da nevazno sto tam afganistan oni dyky narod vse eto ponimajet a vot Polsa Evropa ,tut vojni nebudet,a vot sankciji dlia Belorus na podxode.Nenado dumat sto meloc dlia nix,ecio jesli i granicu zakrojem im projezd v Evropu eto budet problema kak polozeno.Realno ja neznaju po sengenu imejet ili oni takyje vizi?Jesli da tak dolzni ubrat izza nelegalov takze
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09.11.2021 23:11 Відповісти
вибачте, але у вас в голові каша. Польща не може бути основним стратегічним партнеро США ПОЗА НАТО, оскільки вона вже в НАТО. Це по перше. По друге участь у війсковому блоці так само не гарантє допомоги цього блоку, особливо в наш час, коли немає дійсно великих політиків. Я не стведжую, що Польща такої допомоги не отримає, але все можливо, завдяки невизначенності позицій Німеччини та Франціїї (голубів миру з Курятником). І якщо згодати події 1 вересня 1939 р. то жоден "союзник" окрім Великобританії не підтримав Польщу, вже потіи втрутилася Франція під тиском англійців.
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09.11.2021 23:25 Відповісти
Da Polsa v NATO i glavni partnior politiki amerikansev v Evrope,torgovi partner,oni dlia ameriki vaznej cem nemci.Uvidem pust zatronet Polsu sto togda budet, ix vojenije bazi v Polse takze s ixnimi soldatami,texnikoj.Budet amerikansi vojevat daze protiv raski jesli budet nado
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09.11.2021 23:32 Відповісти
Afganistane tam byli vnutrenije razborki,talibi te ze vet afgansi.Vet nebylo vnesnej agresiji,tam sam narod bil za talibov,s kem vojevat togda s narodom?
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09.11.2021 23:28 Відповісти
Не обольщайтесь! И нет такого статуса в законодательстве США,как "glavni partnior politiki amerikansev v Evrope,torgovi partner". И нет это не в чистом виде "внутренние разборки". Вспомните по каким причинам был введен международный контингент в Авганистан. Дело не в том, будут защищать Польшу или не будут, а в том, что бы спровоцировать Европу на конфликт с Курятником, для передела Европы. А Глав Петух живет в своем "дивном мире" в котором он упраляет Галактикой, не имея запаса прочности. В любом случае возвращаюсь к первому своему ответу, "Никто кроме самих поляков, литовцев, латвийцев, украинцев не будет воевать" ну можно добавить еще Финнов.
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09.11.2021 23:51 Відповісти
Tak voprosa netu sto Polsa budet vojevat za svojiu stranu.Posmotryte kakuju texniku oni zakupili,zakupajet te ze Abrams tanki novuoj modifikaciji kotoroj krome amerikansev nikto neimejet,nezbyvajemyje samolioti F-35 takze s ameriki zakupili,Patriot sistemi ,droni i mnogo sto drugoje oni zakupili,kak vi ponimajete te Patriot sistemi budet obsluzovat amerikansi,tak sto oni brosit PVO i ujedut?Da net oni budet vojevat.U nas toze NATO samolioti vet raznix stran,kazdi raz ix podnimajet dlia perexvata samolitov,kazdi raz oni podnimajetsia dlia perexvata ili soprovazdenija,tak v nedeliu po 5 raz.Vse te vojska NATo oni sluzit kak i nasi soldati
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10.11.2021 08:23 Відповісти
Таварыш два маёра, Мойша, і вось гэтая брыдка ў вас у фюрэрах. Так, Мойша, куды вы зніклі? Арабаў да мяжы з Польшчай суправаджаеце? Ці да мяжы Літвы? Чаму вы з іх бераце? І ў чым? У зайчыках ці ў агідных для вас эўра?
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09.11.2021 20:37 Відповісти
Полякам давно уже нужно было открывать огонь на поражение. Этого должно от своего правительства требовать общество. Наглое нарушение границы, переходящее в системный характер. Ещё, было бы неплохо всех пойманых и ещё свой маргинальный биомусор вывалить на территорию Беларуси в ответ.
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09.11.2021 20:38 Відповісти
Так це шо виходить, мухамєди з Польщі до таракана лізуть?
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09.11.2021 20:41 Відповісти
ага, "гаваринаабарот" - фуйла школа
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09.11.2021 21:16 Відповісти
А кто знает удачные белорусские пролукашенковские новостные сайты с комментариями (как на Цензоре)? Или телеграмм каналы с комментами? Оч хочется постебаться, а то над кацапами давно надоело, а тут поле непаханное ))))
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09.11.2021 20:41 Відповісти
Обычная х**ловая тактика..Называть черное белым... Держи вора всегда первым кричит вор
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09.11.2021 20:49 Відповісти
Осеннее обострение у недофюрера пошло
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09.11.2021 20:49 Відповісти
Остап, которого "понесло" просто мудрец по сравнению с этим идиотом
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09.11.2021 20:55 Відповісти
У них же проблем вище за дах. Ми поруч із ними не стояли. Народи незадоволені. А як це мікшувати і нівелювати? -Треба оголосити когось ідіотом, покидьком, мерзотником, який відправляє біженців із своєї "прорашистської бульбогубернії" (((Всередині Польщі, Литви. Візьміть і Німеччину сьогодні - так званий транзит влади. Візьміть Велику Британію, у Франції)))
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09.11.2021 21:21 Відповісти
Вопрос: как попали мигранты в Белоруссию? Что говорите? Самолётами белорусской государственной компании? Но конечно же это всё равно ответственность запада.
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09.11.2021 21:28 Відповісти
Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси,Источник:

Надо обязательно добавлять- захвативший власть 27 лет назад
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09.11.2021 21:35 Відповісти
А цікаві відео сьогодні із Польсько-Білоруського корону,на дільниці кордону у сотню-другу метрів сконцентровано декілька сотень ,,біженців,,з одного боку та заслін прикордонників Польші і ні одного білоруського прикордонника.
Складається враження що бульбашо-мокшанські ЗМІ тільки і чекають коли почнеться прорив кордону та коли польські друзі почнуть активні дії против порушників кордону щоб їх звинуватити в насилі над жінками та дітьми,жінками та дітьми тому що,як заведено кацапами їх завжди запускають в авангарді.Згадайте Крим.
А саме цікаво чому мовчать ООН,ОБСЕ та інщі так звані розумники по світовому праву які забороняють буть якими діями визволювати загарбану мокшанами територію України?
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09.11.2021 21:36 Відповісти
А они спят и видят - всю (территорию Беларуси. - Прим. БЕЛТА)", - заявил Александр Лукашенко.
это натуральная клиника, как советская пропаганда говорила о том, что кто-то хочет что-то захватить, А МЫ НЕ ОТДАДИМ НАШИХ ЗАВОЕВАНИЙ. Та кому они нахрен нужны..
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09.11.2021 21:43 Відповісти
Горжусь бацькой...
порвал все шаблоны)
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09.11.2021 21:49 Відповісти
на рахе ))), где ранее детям в новогодние наборы положили конфеты с изображением прип*здента их страны, продолжают выдумывать новые способы, как угодить ***** )))
так, компания ShokoBox выпустила серию шоколадных изделий, украсив их портретами сцаря.
в частности, молочный шоколад «Нежный», на обертке которого изображено *****, кормящее лосенка.

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09.11.2021 21:56 Відповісти
До полноценного варианта КНДР им осталось не так уж далеко.
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10.11.2021 00:32 Відповісти
Вот тебя ТВАРЬ УСАТАЯ и надо обьявить всем тем что ты описал и еще добавить ПРОВОКАТОР. Желаю,чтобы поляки удержались а вся эта АРАБСКАЯ пошесть,которую ты умышленно пропускаешь в свою страну,развернулась и осела у тебя под окнами,желательно.Вот тогда уж точно те люди,кто ЕЩЕ за тебя, сами будут гнать тебя из страны ОБОСРАННОЙ МЕТЛОЙ .
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09.11.2021 23:23 Відповісти
интересно, и кто бы это мог быть?
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09.11.2021 23:57 Відповісти
противопехотные минные поля могут помочь ...
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10.11.2021 04:19 Відповісти
Лукаш! Ты сволочь и гад! Иди (едь ,нахрен,в Бурятию пасти козлов. На пенсию урода!
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10.11.2021 04:22 Відповісти
"нелегалы" - сотрудники КГБ БССРТ внештатные
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10.11.2021 04:22 Відповісти
 
 