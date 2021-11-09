Куликовський з "Ізоляції" був правою рукою лідера злочинної організації, – перший заступник начальника ГСУ Нацполіції Пантелєєв
Від рук злочинної організації, яка викрадала, утримувала й катувала людей у в'язниці "Ізоляція", постраждали щонайменше 166 людей. Серед них – журналісти, співробітники СБУ, Держприкордонслужби, Державної міграційної служби, військовослужбовці й інші громадяни.
Про це Цензор.НЕТ розповів перший заступник начальника Головного слідчого управління Сергій Пантелєєв, коментуючи затримання Дениса Куликовського на прізвисько "Палич".
"Деяким полоненим вдалося повернутися в рамках обміну, частину викупили родичі, – пояснив він. – Протягом року ми опитали 38 потерпілих, котрі впізнали тих, хто входив у злочинну організацію. Ми встановили всю ієрархію. Сьогодні вночі під час спільної операції Нацполіції та СБУ було затримано одного з учасників цієї організації на прізвисько "Палич", який є правою рукою її лідера. Щодо самого лідера, як і ще семи учасників організації, у вересні цього року до суду спрямовано матеріали для заочного засудження".
За словами Пантелєєва, загалом встановлено 45 учасників злочинної організації. Слідство з’ясувало, що Куликовський керував "Ізоляцією" до 2018 року. Лідером цієї організації є Василь Євдокимов, заступник начальника служби спеціальних операцій так званого міністерства державної безпеки "ДНР". Серед тих, кому заочно повідомлено про підозру й оголошено в розшук, конвоїри та оперативники т.зв. МГБ "ДНР".
Бранців залучали до робіт - змушували розвантажувати боєприпаси та пальне, будувати полігони й стрільбища, прибирати територію й приміщення заводу, збирати металобрухт.
"Серед тих, хто входив до складу цієї злочинної організації, – колишні міліціонери, колишні й діючі військові, які були на боці "ДНР", колишні керівники й співробітники колоній, – розповів Пантелєєв. – Це одне з найжорстокіших місць позбавлення волі на окупованих територіях. Ми систематизували види катувань, про які розповідали потерпілі. Це катування електричним струмом через статеві органи, імітація розстрілу, переломи кісток, утоплення у воді, вистріли в ноги з вогнепальної зброї, зґвалтування. Людям надівали на голову пакети, їх зв’язували, морили голодом або годували простроченими продуктами".
Нагадаємо, 9 листопада колишній бранець російських окупантів Станіслав Асєєв повідомив про затримання головного воєнного злочинця "Ізоляції" Куликовського. Факт затримання підтвердили контррозвідники СБУ.
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"ИНОГДА В ПЬЯНЫХ КУРАЖАХ ОНИ ЗАБИВАЛИ ДО СМЕРТИ" - ОСВОБОЖДЕННЫЙ ИЗ ПЛЕНА ОБ "ИЗОЛЯЦИИ"
by https://myrotvorets.news/author/jurgen/ АВТОР U.
Один из немногих счастливых случаев, когда пленному удалось выйти живым из донецкого концлагеря «Изоляция». О Станиславе Печенкине, осужденном за то, что на его фото попал автомобиль важного боевика из т.н. «министерства безопасности ДНР», рассказывают https://ru.krymr.com/a/donbass-realii-izolyaciya-stanislav-pechenkin/30417195.html Донбасс.Реалии.
https://myrotvorets.news/wp-content/uploads/2020/02/306042A6-795C-4326-A377-0E17162F0C60_w650_r0_s.jpg
«За три года изменилась страна и техника. Я, когда вышел, как-то сразу как в будущее попал»
…После допроса прозвучало: «Ставь чайник». Как вспоминает Станислав Печенкин, в этот момент он подумал: «сейчас меня отправят обратно в камеру и будут пить чай». Оказалось совсем не так: «Содержимое вылили мне на голову. Но медицинской помощи не оказали, после чего отправили в камеру. Мне сказали: «Подумай!»
Станислав Печенкин провел в плену 2 года и 11 месяцев. Его задержали в Горловке за фотографию, на которую попал автомобиль начальника городского отдела так называемого «министерства безопасности ДНР».
Он жил в свободном Бахмуте, а в оккупированную Горловку приезжал, чтобы присматривать за квартирой. Он всегда фотографировал местность и выкладывал снимки в соцсети. После того, как мужчину с планшетом в руках заметили, за Станиславом установили слежку. Силовики, работающие на российские гибридные силы, вскрыли его соцсети. Из-за активной проукраинской позиции, которую он не скрывал и в виртуальном мире, Станислава Печенкина обвинили в «шпионаже» и сотрудничестве со спецслужбами Украины.
На подконтрольную Киеву территорию вместе с 76 гражданами Станислав Печенкин вернулся 29 декабря прошлого года.
Мы встречаемся на 14-й линии в Пуще-Водице на окраине Киева, где неподалеку в санатории «Лесная поляна» проходят реабилитацию бывшие военнопленные и гражданские заложники боевиков. Провожая взглядом трамвай, Станислав отмечает, что ему Пуща нравится. Мы идем в сторону семейного кафе, здесь сегодня полная посадка: звон тарелок, детский смех, шум от разговоров. Станиславу обстановка немного непривычна.
«За три недели я более-менее адаптировался. На следующий день после обмена, когда впервые попал в магазин, почувствовал себя там, как на другой планете - много людей, много всего, и особенно меня поразило, как расплачиваются телефонами. В 2016 году в провинции такого не было, - делится впечатлениями Станислав. - Еще чуть-чуть остались эти осадочные впечатления. Мне здесь не совсем уютно. Все-таки за три года отвыкаешь. Все серьезно изменилось, в Киеве в том числе - я последний раз был здесь в 2015 году. Изменилась страна и техника. Поэтому я, когда вышел, как-то сразу как в будущее попал».
«Детектор лжи показал, что я лгу»
Станислав вспоминает, как 13 января 2017 года выпал снег, и он пошел фотографировать Горловку. Он делал так всегда, когда приезжал из Бахмута присматривать за квартирой - «были случаи, когда боевики вселялись в пустые квартиры». Снимки публиковал в соцсетях, чаще в «Твиттере», чтобы друзья из Горловки, которые уехали во время войны, видели, что происходит в городе.
В этот день недалеко от одного из магазинов стояла машина начальника городского отдела так называемого «министерства безопасности ДНР». Она попала в кадр. За Станиславом установили слежку, вскоре к нему подъехал автомобиль, из которого вышел https://myrotvorets.center/criminal/alchin-aleksej-anatolevich/ Алексей Алчин . «Он бывший сотрудник СБУ, - говорит Печенкин, - который перешел на сторону оккупантов. Показал мне свое удостоверение и предложил проехать с ним. Я думал, что мы проедем в горотдел, там он меня отчитает за то, что я в военное время фотографирую, и меня отпустят. Но случилось совершенно не так».
продовження -
https://myrotvorets.news/ynohda-v-pianykh-kurazhakh-ony-zabyvaly-d/ https://myrotvorets.news/ynohda-v-pianykh-kurazhakh-ony-zabyvaly-d/