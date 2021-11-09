Куликовський з "Ізоляції" був правою рукою лідера злочинної організації, – перший заступник начальника ГСУ Нацполіції Пантелєєв

Від рук злочинної організації, яка викрадала, утримувала й катувала людей у ​​в'язниці "Ізоляція", постраждали щонайменше 166 людей. Серед них – журналісти, співробітники СБУ, Держприкордонслужби, Державної міграційної служби, військовослужбовці й інші громадяни.

Про це Цензор.НЕТ розповів перший заступник начальника Головного слідчого управління Сергій Пантелєєв, коментуючи затримання Дениса Куликовського на прізвисько "Палич".

"Деяким полоненим вдалося повернутися в рамках обміну, частину викупили родичі, – пояснив він. – Протягом року ми опитали 38 потерпілих, котрі впізнали тих, хто входив у злочинну організацію. Ми встановили всю ієрархію. Сьогодні вночі під час спільної операції Нацполіції та СБУ було затримано одного з учасників цієї організації на прізвисько "Палич", який є правою рукою її лідера. Щодо самого лідера, як і ще семи учасників організації, у вересні цього року до суду спрямовано матеріали для заочного засудження".

За словами Пантелєєва, загалом встановлено 45 учасників злочинної організації. Слідство з’ясувало, що Куликовський керував "Ізоляцією" до 2018 року. Лідером цієї організації є Василь Євдокимов, заступник начальника служби спеціальних операцій так званого міністерства державної безпеки "ДНР". Серед тих, кому заочно повідомлено про підозру й оголошено в розшук, конвоїри та оперативники т.зв. МГБ "ДНР".

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Бранців залучали до робіт - змушували розвантажувати боєприпаси та пальне, будувати полігони й стрільбища, прибирати територію й приміщення заводу, збирати металобрухт.

"Серед тих, хто входив до складу цієї злочинної організації, – колишні міліціонери, колишні й діючі військові, які були на боці "ДНР", колишні керівники й співробітники колоній, – розповів Пантелєєв. – Це одне з найжорстокіших місць позбавлення волі на окупованих територіях. Ми систематизували види катувань, про які розповідали потерпілі. Це катування електричним струмом через статеві органи, імітація розстрілу, переломи кісток, утоплення у воді, вистріли в ноги з вогнепальної зброї, зґвалтування. Людям надівали на голову пакети, їх зв’язували, морили голодом або годували простроченими продуктами".

Нагадаємо, 9 листопада колишній бранець російських окупантів Станіслав Асєєв повідомив про затримання головного воєнного злочинця "Ізоляції" Куликовського. Факт затримання підтвердили контррозвідники СБУ.