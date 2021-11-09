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Куликовський з "Ізоляції" був правою рукою лідера злочинної організації, – перший заступник начальника ГСУ Нацполіції Пантелєєв

Куликовський з

Від рук злочинної організації, яка викрадала, утримувала й катувала людей у ​​в'язниці "Ізоляція", постраждали щонайменше 166 людей. Серед них – журналісти, співробітники СБУ, Держприкордонслужби, Державної міграційної служби, військовослужбовці й інші громадяни.

Про це Цензор.НЕТ розповів перший заступник начальника Головного слідчого управління Сергій Пантелєєв, коментуючи затримання Дениса Куликовського на прізвисько "Палич".

"Деяким полоненим вдалося повернутися в рамках обміну, частину викупили родичі, – пояснив він. – Протягом року ми опитали 38 потерпілих, котрі впізнали тих, хто входив у злочинну організацію. Ми встановили всю ієрархію. Сьогодні вночі під час спільної операції Нацполіції та СБУ було затримано одного з учасників цієї організації на прізвисько "Палич", який є правою рукою її лідера. Щодо самого лідера, як і ще семи учасників організації, у вересні цього року до суду спрямовано матеріали для заочного засудження".

За словами Пантелєєва, загалом встановлено 45 учасників злочинної організації. Слідство з’ясувало, що Куликовський керував "Ізоляцією" до 2018 року. Лідером цієї організації є Василь Євдокимов, заступник начальника служби спеціальних операцій так званого міністерства державної безпеки "ДНР". Серед тих, кому заочно повідомлено про підозру й оголошено в розшук, конвоїри та оперативники т.зв. МГБ "ДНР".

Дивіться: Монастирський про затримання "очільника" "Ізоляції" Куліковського: Розслідування його жахливих злочинів тривало понад рік. ВIДЕО

Бранців залучали до робіт - змушували розвантажувати боєприпаси та пальне, будувати полігони й стрільбища, прибирати територію й приміщення заводу, збирати металобрухт.

"Серед тих, хто входив до складу цієї злочинної організації, – колишні міліціонери, колишні й діючі військові, які були на боці "ДНР", колишні керівники й співробітники колоній, – розповів Пантелєєв. – Це одне з найжорстокіших місць позбавлення волі на окупованих територіях. Ми систематизували види катувань, про які розповідали потерпілі. Це катування електричним струмом через статеві органи, імітація розстрілу, переломи кісток, утоплення у воді, вистріли в ноги з вогнепальної зброї, зґвалтування. Людям надівали на голову пакети, їх зв’язували, морили голодом або годували простроченими продуктами".

Нагадаємо, 9 листопада колишній бранець російських окупантів Станіслав Асєєв повідомив про затримання головного воєнного злочинця "Ізоляції" Куликовського. Факт затримання підтвердили контррозвідники СБУ.

Автор: 

Нацполіція (15139) Донбас (22354) Куликовський Денис (22) Пантелєєв Сергій (9)


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Топ коментарі
+6
Делать с этой мразью всё то-же самое ,что делали эти упыри с людьми .
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09.11.2021 18:31
+6
Интресно, какой сюрприз нам всем готовит Зермак в связи с этим типчиком. Пути предателей неисповедимы, так сказать. Великую сделку с Цемахом мы помним.
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09.11.2021 18:58
+5
Одно не могу понять, - как после всех "подвигов" хватило наглости приехать и жить в Киеве?
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09.11.2021 18:43
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Делать с этой мразью всё то-же самое ,что делали эти упыри с людьми .
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09.11.2021 18:31 Відповісти
уже нельзя, публично заявили о задержании.
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09.11.2021 18:53 Відповісти
Ну и что ,подскользнулся,упал ,очнулся-гипс ..бывает.
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09.11.2021 18:55 Відповісти
Подивимося, як зелена гнилота осудить цю наволоч! Це буде перевірка - чи сепар таки зелена коломойська падаль, чи ні.
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09.11.2021 21:36 Відповісти
Одно не могу понять, - как после всех "подвигов" хватило наглости приехать и жить в Киеве?
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09.11.2021 18:43 Відповісти
Може, шпигував чи якесь інше завдання кацапів виконував.
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09.11.2021 18:49 Відповісти
Выманили скорее всего, на схематозной или "документы сделать" основе. Удивляет другое, обилие бывших милиционеров, военных, тюремщиков в "мгб" Лугандона. Так публичного разбирательства и главное уголовного преследования по поводу деятельности "правоохранительных" органов Луганской и Донецких областей в 2013-2014 мы и не увидели, а там авгиевы конюшни
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09.11.2021 18:55 Відповісти
а чого йому переживати його кришуе зiльоний гастролер маскви
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09.11.2021 19:11 Відповісти
кацап иди проспись, здесь не наливают
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09.11.2021 18:59 Відповісти
Интресно, какой сюрприз нам всем готовит Зермак в связи с этим типчиком. Пути предателей неисповедимы, так сказать. Великую сделку с Цемахом мы помним.
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09.11.2021 18:58 Відповісти
И помним что во время доставки этого предателя цемаха на подконтрольную территорию погибли 2 воина ВСУ.
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09.11.2021 19:36 Відповісти
где кацапня, там гулаг.
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09.11.2021 18:59 Відповісти
зешобла обмiня як i одного з вбивць лiтака МN17 на алкаша з донецькой падваротнi
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09.11.2021 19:04 Відповісти
Відпустять, чи нагородять? Чи дадуть жирну посаду в ОП?
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09.11.2021 19:06 Відповісти
Неужели обменяют? Герой должен быть на каждой телепрограмме, рассказывать как пытал, каяться, рыдать и ещё рассказывать. Иначе среди мудрого народа не все знают что в стране война.
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09.11.2021 19:34 Відповісти
На фото Куликовский или Пантелеев?
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09.11.2021 19:36 Відповісти
Пантелеєв.
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10.11.2021 00:06 Відповісти
Ну, про "кормили просроченными продуктами" можно было бы и не упоминать.
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09.11.2021 19:46 Відповісти
А почему не сказано с какого времени он шастает по Киеву? Есть информация, что где то с 2018-2019 года он уже был здесь, под "крышей"СБУ. Зачем тогда задержали?
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09.11.2021 19:50 Відповісти
Іванов у Скрипіна сказав, що Асєєв та інші жертви цього андона знали, що він живе в Києві з 2018. Іванов підозрює, що його тримали під ковпаком СБУ, щоб колись для чогось використати, але зараз, схоже, щось змінилося...
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09.11.2021 19:53 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=6n9SRcLc9eQ
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09.11.2021 19:54 Відповісти
Не судити виродка, а віддати його жертвам.
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09.11.2021 20:00 Відповісти
Обмін мабуть готується.
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09.11.2021 20:08 Відповісти
https://myrotvorets.news/ynohda-v-pianykh-kurazhakh-ony-zabyvaly-d/ ЛЮТИЙ 05, 2020

https://myrotvorets.news/ynohda-v-pianykh-kurazhakh-ony-zabyvaly-d/

"ИНОГДА В ПЬЯНЫХ КУРАЖАХ ОНИ ЗАБИВАЛИ ДО СМЕРТИ" - ОСВОБОЖДЕННЫЙ ИЗ ПЛЕНА ОБ "ИЗОЛЯЦИИ"

by https://myrotvorets.news/author/jurgen/ АВТОР U.

Один из немногих счастливых случаев, когда пленному удалось выйти живым из донецкого концлагеря «Изоляция». О Станиславе Печенкине, осужденном за то, что на его фото попал автомобиль важного боевика из т.н. «министерства безопасности ДНР», рассказывают https://ru.krymr.com/a/donbass-realii-izolyaciya-stanislav-pechenkin/30417195.html Донбасс.Реалии.

https://myrotvorets.news/wp-content/uploads/2020/02/306042A6-795C-4326-A377-0E17162F0C60_w650_r0_s.jpg
«За три года изменилась страна и техника. Я, когда вышел, как-то сразу как в будущее попал»

…После допроса прозвучало: «Ставь чайник». Как вспоминает Станислав Печенкин, в этот момент он подумал: «сейчас меня отправят обратно в камеру и будут пить чай». Оказалось совсем не так: «Содержимое вылили мне на голову. Но медицинской помощи не оказали, после чего отправили в камеру. Мне сказали: «Подумай!»
Станислав Печенкин провел в плену 2 года и 11 месяцев. Его задержали в Горловке за фотографию, на которую попал автомобиль начальника городского отдела так называемого «министерства безопасности ДНР».
Он жил в свободном Бахмуте, а в оккупированную Горловку приезжал, чтобы присматривать за квартирой. Он всегда фотографировал местность и выкладывал снимки в соцсети. После того, как мужчину с планшетом в руках заметили, за Станиславом установили слежку. Силовики, работающие на российские гибридные силы, вскрыли его соцсети. Из-за активной проукраинской позиции, которую он не скрывал и в виртуальном мире, Станислава Печенкина обвинили в «шпионаже» и сотрудничестве со спецслужбами Украины.
На подконтрольную Киеву территорию вместе с 76 гражданами Станислав Печенкин вернулся 29 декабря прошлого года.
Мы встречаемся на 14-й линии в Пуще-Водице на окраине Киева, где неподалеку в санатории «Лесная поляна» проходят реабилитацию бывшие военнопленные и гражданские заложники боевиков. Провожая взглядом трамвай, Станислав отмечает, что ему Пуща нравится. Мы идем в сторону семейного кафе, здесь сегодня полная посадка: звон тарелок, детский смех, шум от разговоров. Станиславу обстановка немного непривычна.
«За три недели я более-менее адаптировался. На следующий день после обмена, когда впервые попал в магазин, почувствовал себя там, как на другой планете - много людей, много всего, и особенно меня поразило, как расплачиваются телефонами. В 2016 году в провинции такого не было, - делится впечатлениями Станислав. - Еще чуть-чуть остались эти осадочные впечатления. Мне здесь не совсем уютно. Все-таки за три года отвыкаешь. Все серьезно изменилось, в Киеве в том числе - я последний раз был здесь в 2015 году. Изменилась страна и техника. Поэтому я, когда вышел, как-то сразу как в будущее попал».
«Детектор лжи показал, что я лгу»
Станислав вспоминает, как 13 января 2017 года выпал снег, и он пошел фотографировать Горловку. Он делал так всегда, когда приезжал из Бахмута присматривать за квартирой - «были случаи, когда боевики вселялись в пустые квартиры». Снимки публиковал в соцсетях, чаще в «Твиттере», чтобы друзья из Горловки, которые уехали во время войны, видели, что происходит в городе.
В этот день недалеко от одного из магазинов стояла машина начальника городского отдела так называемого «министерства безопасности ДНР». Она попала в кадр. За Станиславом установили слежку, вскоре к нему подъехал автомобиль, из которого вышел https://myrotvorets.center/criminal/alchin-aleksej-anatolevich/ Алексей Алчин . «Он бывший сотрудник СБУ, - говорит Печенкин, - который перешел на сторону оккупантов. Показал мне свое удостоверение и предложил проехать с ним. Я думал, что мы проедем в горотдел, там он меня отчитает за то, что я в военное время фотографирую, и меня отпустят. Но случилось совершенно не так».

продовження -

https://myrotvorets.news/ynohda-v-pianykh-kurazhakh-ony-zabyvaly-d/ https://myrotvorets.news/ynohda-v-pianykh-kurazhakh-ony-zabyvaly-d/

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09.11.2021 20:15 Відповісти
От цікаво мені як всі ці виродки потім попадают в Україну і живут тут в своє задоволення У нас немає спецслужб ? Там вони катують наших, вбивають , а потім приїзджають до нас і шпацерують по наших містах ніби нічого і не було ...
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10.11.2021 07:52 Відповісти
 
 