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Польща не потребує підтримки НАТО через ситуацію на кордоні з Білоруссю, - Дуда

Польща не потребує підтримки НАТО через ситуацію на кордоні з Білоруссю, - Дуда

Польща поки що не потребує підтримки НАТО у зв'язку з міграційною кризою на кордоні з Білоруссю.

Про це заявив президент країни Анджей Дуда, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Наразі ми тримаємо ситуацію під контролем, ми не потребуємо підтримки НАТО, але дякуємо йому за готовність (допомогти - ред.)", - наводить у вівторок слова Дуди Польське радіо.

За словами президента, він перебуває в постійному контакті з генсеком НАТО та інформує його про розвиток ситуації на східному кордоні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО про ситуацію на кордоні Білорусі та Польщі: "Використання режимом Лукашенка мігрантів як гібридної тактики" є неприпустимим

Коментуючи напередодні ситуацію на кордоні, лідер опозиційної партії "Громадянська платформа" Дональд Туск заявив про можливе застосування статті 4 статуту НАТО, яка передбачає проведення консультацій країн у разі, якщо хто-небудь з учасників альянсу зазнає загрози безпеці. "Я вкрай занепокоєний тим, що відбувається і, ймовірно, відбуватиметься на нашому східному кордоні. Справжня проблема полягає в тому, що ніхто не знає, як планує діяти наш уряд", - сказав Туск.

Як очікується, польський сейм збереться на надзвичайне засідання, присвячене ситуації на кордоні з Білоруссю.

Також читайте: Через ситуацію з мігрантами кордон із Білоруссю охороняють близько 20 тис. співробітників різних служб, - МВС Польщі

Нагадаємо, ситуація на польсько-білоруському кордоні ускладнилася у понеділок, 8 листопада , коли велика група мігрантів почала концентруватися на території Білорусі на самому кордоні з Польщею.

На знятому на кордоні відео велика група мігрантів помітна в районі КПП "Кужниці". Раніше представник польських спецслужб Станіслав Жарін повідомив про рух великої колони мігрантів територією Білорусі в бік кордону з Польщею. Він назвав те, що відбувається, черговою ворожою акцією Мінська проти Польщі.

За даними польського МВС, сили, які здійснюють охорону кордону з Білоруссю, вже припинили щонайменше одну спробу прориву нелегалів на територію Польщі.

Також читайте: Через ситуацію з мігрантами кордон із Білоруссю охороняють близько 20 тис. співробітників різних служб, - МВС Польщі

Польща та низка інших європейських країн звинувачують Білорусь у тому, що саме вона створила хаос поблизу кордонів ЄС, оскільки не пускає назад нелегальних мігрантів із країн Близького Сходу та Африки, які намагаються потрапити до ЄС, але отримують відмову. Польща зі свого боку їх також не пускає, тому багато нелегалів застрягли у прикордонній зоні. Ця ситуація триває вже два місяці.

Також читайте: "Треба оголосити когось ідіотом, покидьком, мерзотником, який нападе завтра на Польщу", - Лукашенко про міграційну кризу

Польща розмістила на кордоні з Білоруссю тисячі військовослужбовців, збудувала загородження з колючим дротом і запровадила надзвичайний стан на кордоні, журналістам та неурядовим організаціям через режим НП відвідувати ці райони заборонено.

мігранти (1107) НАТО (6426) Польща (8488) Дуда Анджей (770)


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Топ коментарі
+8
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09.11.2021 19:06
+5
Даремно. Треба було вимагати на кордон кількох німчиків та жлобоїдів, ще італьяшок..
Бо занадто вони москалів *******. Досить вже їм перебувати в ілюзіях.
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09.11.2021 18:29
+3
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в хоте телефонного разговора обсудили ситуацию с нелегальными мигрантами на белорусско-польской границе.
При этом Путин и Лукашенко подчеркнули, что особую озабоченность вызывают факты стягивания на границу польских военных.
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09.11.2021 18:28
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Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в хоте телефонного разговора обсудили ситуацию с нелегальными мигрантами на белорусско-польской границе.
При этом Путин и Лукашенко подчеркнули, что особую озабоченность вызывают факты стягивания на границу польских военных.
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09.11.2021 18:28 Відповісти
Даремно. Треба було вимагати на кордон кількох німчиків та жлобоїдів, ще італьяшок..
Бо занадто вони москалів *******. Досить вже їм перебувати в ілюзіях.
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09.11.2021 18:29 Відповісти
не ті вже німчікі - принижені і на кацапському поводку, нема коґо гандурасіть...
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09.11.2021 18:39 Відповісти
не учи ученых.
Полякам виднее, когда им нужна помощь. и тем более - твои диванные советы.
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09.11.2021 19:49 Відповісти
Хочеш зробити добре,зроби це сам.Поляки знають цю просту істину.
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09.11.2021 22:30 Відповісти
Так полякам (ЄС) і треба, нехай далі "озабочуються" !
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09.11.2021 18:30 Відповісти
Нажаль в Європі досі не розуміють з яким лайном мають справу...
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09.11.2021 18:33 Відповісти
а бульбаши тока с украинцами братовья или с польшей тоже?
литвой, латвией?
гасите уже их - там нема кого жалеть....
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09.11.2021 18:34 Відповісти
Дуда стібеться над Німеччиною, розуміючи, що мета оскаженілих "чебуреків" не Польща, у якій треба пахати, а землі бюргерів, де є що вкрасти та жити як вимушені емігранти.
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09.11.2021 18:44 Відповісти
Почему бы муслимов газком не травануть,ну на пример ипритом .
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09.11.2021 18:44 Відповісти
потому что поляки - не подонки типа русни или асадовцев.
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09.11.2021 19:50 Відповісти
Речник польської митниці навпаки сказав , що польські військові дуже акуратно поводяться з мігрантами . Не б'ють , не ламають ребра , приносять їм їжу , ліки , теплу одежу , ба навіть дають гроші і теплий чай з лимоном . Після цього всього надають медичну допомогу і перекидають через сітку назад , попередньо побажавши вшистскєго найлєпшего .
І я їм вірю . МОЛОДЦІ .
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09.11.2021 19:59 Відповісти
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09.11.2021 19:06 Відповісти
А ви купіть якийсь російський продукт і киньте собаці . Будете здивовані . Пес на вас образиться .🤣👍
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09.11.2021 20:08 Відповісти
Мета муслімів путінська Німеччина! Поляки, пропустіть біженців до Ангели Меркель !
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09.11.2021 19:06 Відповісти
Тільки спочатку коридор з колючки.)
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09.11.2021 19:42 Відповісти
Нуууу.....это Дуда ..напрассснооооо!!.....дальше будет интереснее.
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09.11.2021 19:45 Відповісти
а вам не кажется, что ему виднее чем вам?
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09.11.2021 19:51 Відповісти
Я ж казав , що поляки - нормальні люди і дадуть собі з тим раду . Це не німчура і не жабоїди . Задіяли армію , поліцію , гелікоптери , перевірка бусів по всій країні і 8 років тюрми за сприяння мігрантам . Журнашлюх - копен в дупен з 3-х кілометрової зони вздовж кордону . Всі новини строго від речника міноборони.
МОЛОДЧАГИ !!!
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09.11.2021 19:50 Відповісти
якщо їм додаткових підрозділі з ФРН не потрібно - самі будуть стріляти на ураження?
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09.11.2021 19:53 Відповісти
Жартуєте ? Польські військові дуже делікатесом обходяться з мігрантами . Так сказав речник МО . І я схильний йому вірити . Вірте й ви .
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09.11.2021 20:02 Відповісти
Огнемётов нет ?
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09.11.2021 20:03 Відповісти
Жартуєте ? Солдати роздати мігрантам шоколадний і поповнюють рахунок мобільного . Так сказав речник МО і я йому вірю.
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09.11.2021 20:14 Відповісти
Президент Зеленский и Президент Дуда обсудили ситуацию и после толковых советов Президента Украинты польский Президент понял что можно опереться на Украину и Президента Зеленского .
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09.11.2021 20:17 Відповісти
просто поляки прекрасно знают что от зарусляченой гейропки помощи не будет, а только озабоченность.
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09.11.2021 20:25 Відповісти
Любишь своего фюрерка, русский?
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09.11.2021 21:20 Відповісти
Польша не какая-то содержанка, платит за покровительство большие деньги.
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09.11.2021 21:59 Відповісти
А мокші як смоктали лапу, так і смокчуть
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09.11.2021 22:32 Відповісти
Польша моноэтническая страна...поляки могут смело обливать мигрантов свиными ссаками и подтирать жопу портретом муххамеда...
Мы не можем этого делать в силу того что ряд мусульманских государств наши друзья и партнеры и имеем в своем составе мусулманский народ крымских татар
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09.11.2021 22:40 Відповісти
 
 