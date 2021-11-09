Польща не потребує підтримки НАТО через ситуацію на кордоні з Білоруссю, - Дуда

Польща поки що не потребує підтримки НАТО у зв'язку з міграційною кризою на кордоні з Білоруссю.

Про це заявив президент країни Анджей Дуда, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Наразі ми тримаємо ситуацію під контролем, ми не потребуємо підтримки НАТО, але дякуємо йому за готовність (допомогти - ред.)", - наводить у вівторок слова Дуди Польське радіо.

За словами президента, він перебуває в постійному контакті з генсеком НАТО та інформує його про розвиток ситуації на східному кордоні.

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Коментуючи напередодні ситуацію на кордоні, лідер опозиційної партії "Громадянська платформа" Дональд Туск заявив про можливе застосування статті 4 статуту НАТО, яка передбачає проведення консультацій країн у разі, якщо хто-небудь з учасників альянсу зазнає загрози безпеці. "Я вкрай занепокоєний тим, що відбувається і, ймовірно, відбуватиметься на нашому східному кордоні. Справжня проблема полягає в тому, що ніхто не знає, як планує діяти наш уряд", - сказав Туск.

Як очікується, польський сейм збереться на надзвичайне засідання, присвячене ситуації на кордоні з Білоруссю.

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Нагадаємо, ситуація на польсько-білоруському кордоні ускладнилася у понеділок, 8 листопада , коли велика група мігрантів почала концентруватися на території Білорусі на самому кордоні з Польщею.

На знятому на кордоні відео велика група мігрантів помітна в районі КПП "Кужниці". Раніше представник польських спецслужб Станіслав Жарін повідомив про рух великої колони мігрантів територією Білорусі в бік кордону з Польщею. Він назвав те, що відбувається, черговою ворожою акцією Мінська проти Польщі.

За даними польського МВС, сили, які здійснюють охорону кордону з Білоруссю, вже припинили щонайменше одну спробу прориву нелегалів на територію Польщі.

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Польща та низка інших європейських країн звинувачують Білорусь у тому, що саме вона створила хаос поблизу кордонів ЄС, оскільки не пускає назад нелегальних мігрантів із країн Близького Сходу та Африки, які намагаються потрапити до ЄС, але отримують відмову. Польща зі свого боку їх також не пускає, тому багато нелегалів застрягли у прикордонній зоні. Ця ситуація триває вже два місяці.

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Польща розмістила на кордоні з Білоруссю тисячі військовослужбовців, збудувала загородження з колючим дротом і запровадила надзвичайний стан на кордоні, журналістам та неурядовим організаціям через режим НП відвідувати ці райони заборонено.