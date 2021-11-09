РФ проводить операцію "ихтамнет" на кордоні з ЄС, як в Україні у 2014, – польський аналітик
Кризою з мігрантами на кордонах Європейського Союзу управляють російські спецслужби, застосовуючи стратегію, аналогічну до тієї, яку РФ використала в Криму та на Донбасі, приховуючи власну участь, у даному випадку, за режимом Лукашенка в Білорусі.
Про це у коментарі Guildhall заявив польський аналітик, експерт із міжнародних відносин Даріуш Матерняк, інформує Цензор.НЕТ.
"Методи роботи російських спецслужб на кордоні з ЄС, зокрема з Польщею, аналогічні до тих, як вони діяли в 2014 в Україні, на Донбасі та в Криму. Це тактика нібито "ихтамнет", це нібито просто відбувається в Білорусі, вони тут нібито не беруть участі. Із самого початку, з квітня-травня поточного року, саме Кремль насправді модерує цю кризу, а режим Лукашенка лише виконує. Мета – вдарити по тому, що є дуже важливим для країн Європейського Союзу та країн Заходу у цілому, вдарити по цінностях. Адже дискурс йде в такому розрізі, що ми нібито маємо керуватися гуманітарними цінностями та пропустити людей, але очевидно і це те, що говорить уряд, що ми не можемо нехтувати цінностями та безпековими питаннями. Для внутрішньої аудиторії у Росії та Білорусі створюється картинка "антигуманності" країн ЄС. Паралельно, дискурс, який розгорнувся в суспільстві країн Заходу, деструктивний для цих країн, йде про те, як реагувати на такі виклики, що вигідно Росії", — заявив експерт.
"Росія взагалі не визнає своєї причетності до процесів із мігрантами у Білорусі. Але ми маємо інформацію від журналістів з Білорусі та людей, які працюють в опозиційних до Лукашенка громадських організаціях, і вони кажуть, що представники російських спецслужб, зокрема офіцери ФСБ, присутні на кордонах з Польщею та Литвою, і що саме вони керують процесами. Білорусь не є тією країною, яка сьогодні здатна вести самостійно, як зовнішню, так і внутрішню політику", — вважає аналітик.
"(…) є певні інциденти за участю прикордонників та Збройних сил Білорусі щодо людей, які там перебувають. Є загроза, що спецслужби Білорусі можуть помилково чи ні, убити когось і звинуватити в цьому польських прикордонників", — підсумував Даріуш Матерняк.
У свою чергу австрійський аналітик, професор Віденської академії безпеки Мартін Малек також вважає, що саме Росія модерує кризу з мігрантами на польському кордоні і припускає, що російські спецслужби можуть спровокувати інцидент на кордоні з Польщею або Литвою для початку військової агресії проти країн ЄС.
Нагадаємо, напередодні віце-міністр національної оборони Польщі Марцін Оцепа повідомив, що білоруські та російські спецслужби примушують мігрантів до тиску на польський кордон.
Раніше повідомлялося, що Польща привела армію до бойової готовності через безпрецедентний наплив мігрантів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Даже когда второй Качинский (брат погибшего президента) пришёл к власти (хоть и не прямо, но в форме серого кардинала), даже он ничего не смог сделать с этим.
-------------------------
А васька слушает, да ест. (с)
Да ладно ...
Що буде робити зєнєлох???
Але в Україні теж є кордон з Польшею...
Заодно добавити геморою... Скаже путєн вовачкє - бери собі «біженців», а то електрику перекрию..
я за ассимиляцию мигрантов. Если их ассимилировать то даже польза будет. Новая кровь - всегда хорошо для генетики.
А то, что вы сейчас огребаете - это легкие последствия того, что вместо того, чтобы Роисю душить по-настоящему и во всем, ЕС все время пытался найти лазейки для того, чтобы заработать.
поляки всегда за Украину боролись все эти годы. вместе со странами Балтии.
https://www.youtube.com/watch?v=QBW85LFx_fw&list=PLH2Zc1hqTc_Sg1kedjgwIkyrv2aJmYCfJ&index=9 KOZAK SYSTEM - Brat za Brata, feat ENEJ i MALEO REGGAE ROCKERS (Official video)
- Стій, стріляю! Постріл вгору. Далі вогонь на поразку!!
потрібно негайно закривати кордони
з парашею та бульбашіею, негайно !
моя вам порада!
Умные люди предупреждали, что если не будете поддерживать Украину, которая сегодня является форпостом борьбы с азиатской ордой, то гореть уже будут границы ЕС.
Вы думаете, что вам удастся задобрить свихнувшееся *****, позволяя ему запускать обходные газовые потоки, прощая ему химические атаки в Сирии и террористические акты в Британии?
У ***** стратегическая цель - восстановить утраченное влияние Москвы на страны советского блока. Он же четко обозначил, что развал СССР был геополитической катастрофой.
Естественно, восстановление влияния не будет происходить посредством широкомасштабного наступления армии на страны блока НАТО, но гибридным путем в самый раз.
Где гарантия того, что завтра тысячи этих беженцев не прорвут кордон, а под их прикрытием зайдут кацапские ДРГ с сирийскими наемниками и захватят какой-нибудь небольшой польский город? И вот уже готова новая народная республика. Снабжение через Беларусь можно оказывать бесконечное и попробуй выбить оттуда этот сброд без массовых жертв мирного населения, которое будет в заложниках.
Если бы не удалось остановить орду на Донбассе в 2014-м, то ***** уже смог бы сформировать отличную ударную группировку из ордловцев, приднестровцев и сирийцев и использовать её под брендом "Нас там нет" в разных масштабах: от оккупации Молдовы, до дестабилизации всей восточной Европы.
Вместо того, чтобы всеми силами и возможностями поддерживать Украину, которая защищает границы свободной Европы от варваров, ЕС подыгрывает варварам, позволяет прокладывать газовые потоки, закупает у варваров энергоресурсы, снабжая их деньгами, а Украине высказывает ноты протеста, когда она уничтожает варваров высокоточными беспилотниками.
И вот теперь, господа евробюрократы, вы можете уже и сами прочувствовать на собственных границах результаты своей многолетней импотентной внешней политики.
помню в 2014 году хвастался: я могу взять Киев и Варшаву, Бухарест иРигу, Таллин за 2 дня!
скучно, девушка