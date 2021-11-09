РФ проводить операцію "ихтамнет" на кордоні з ЄС, як в Україні у 2014, – польський аналітик

Кризою з мігрантами на кордонах Європейського Союзу управляють російські спецслужби, застосовуючи стратегію, аналогічну до тієї, яку РФ використала в Криму та на Донбасі, приховуючи власну участь, у даному випадку, за режимом Лукашенка в Білорусі.

Про це у коментарі Guildhall заявив польський аналітик, експерт із міжнародних відносин Даріуш Матерняк, інформує Цензор.НЕТ.

"Методи роботи російських спецслужб на кордоні з ЄС, зокрема з Польщею, аналогічні до тих, як вони діяли в 2014 в Україні, на Донбасі та в Криму. Це тактика нібито "ихтамнет", це нібито просто відбувається в Білорусі, вони тут нібито не беруть участі. Із самого початку, з квітня-травня поточного року, саме Кремль насправді модерує цю кризу, а режим Лукашенка лише виконує. Мета – вдарити по тому, що є дуже важливим для країн Європейського Союзу та країн Заходу у цілому, вдарити по цінностях. Адже дискурс йде в такому розрізі, що ми нібито маємо керуватися гуманітарними цінностями та пропустити людей, але очевидно і це те, що говорить уряд, що ми не можемо нехтувати цінностями та безпековими питаннями. Для внутрішньої аудиторії у Росії та Білорусі створюється картинка "антигуманності" країн ЄС. Паралельно, дискурс, який розгорнувся в суспільстві країн Заходу, деструктивний для цих країн, йде про те, як реагувати на такі виклики, що вигідно Росії", — заявив експерт.

"Росія взагалі не визнає своєї причетності до процесів із мігрантами у Білорусі. Але ми маємо інформацію від журналістів з Білорусі та людей, які працюють в опозиційних до Лукашенка громадських організаціях, і вони кажуть, що представники російських спецслужб, зокрема офіцери ФСБ, присутні на кордонах з Польщею та Литвою, і що саме вони керують процесами. Білорусь не є тією країною, яка сьогодні здатна вести самостійно, як зовнішню, так і внутрішню політику", — вважає аналітик.

"(…) є певні інциденти за участю прикордонників та Збройних сил Білорусі щодо людей, які там перебувають. Є загроза, що спецслужби Білорусі можуть помилково чи ні, убити когось і звинуватити в цьому польських прикордонників", — підсумував Даріуш Матерняк.

У свою чергу австрійський аналітик, професор Віденської академії безпеки Мартін Малек також вважає, що саме Росія модерує кризу з мігрантами на польському кордоні і припускає, що російські спецслужби можуть спровокувати інцидент на кордоні з Польщею або Литвою для початку військової агресії проти країн ЄС.

Нагадаємо, напередодні віце-міністр національної оборони Польщі Марцін Оцепа повідомив, що білоруські та російські спецслужби примушують мігрантів до тиску на польський кордон.

Раніше повідомлялося, що Польща привела армію до бойової готовності через безпрецедентний наплив мігрантів.