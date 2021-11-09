УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11690 відвідувачів онлайн
Новини
13 072 78

РФ проводить операцію "ихтамнет" на кордоні з ЄС, як в Україні у 2014, – польський аналітик

РФ проводить операцію

Кризою з мігрантами на кордонах Європейського Союзу управляють російські спецслужби, застосовуючи стратегію, аналогічну до тієї, яку РФ використала в Криму та на Донбасі, приховуючи власну участь, у даному випадку, за режимом Лукашенка в Білорусі.

Про це у коментарі Guildhall заявив польський аналітик, експерт із міжнародних відносин Даріуш Матерняк, інформує Цензор.НЕТ.

"Методи роботи російських спецслужб на кордоні з ЄС, зокрема з Польщею, аналогічні до тих, як вони діяли в 2014 в Україні, на Донбасі та в Криму. Це тактика нібито "ихтамнет", це нібито просто відбувається в Білорусі, вони тут нібито не беруть участі. Із самого початку, з квітня-травня поточного року, саме Кремль насправді модерує цю кризу, а режим Лукашенка лише виконує. Мета – вдарити по тому, що є дуже важливим для країн Європейського Союзу та країн Заходу у цілому, вдарити по цінностях. Адже дискурс йде в такому розрізі, що ми нібито маємо керуватися гуманітарними цінностями та пропустити людей, але очевидно і це те, що говорить уряд, що ми не можемо нехтувати цінностями та безпековими питаннями. Для внутрішньої аудиторії у Росії та Білорусі створюється картинка "антигуманності" країн ЄС. Паралельно, дискурс, який розгорнувся в суспільстві країн Заходу, деструктивний для цих країн, йде про те, як реагувати на такі виклики, що вигідно Росії", — заявив експерт.

"Росія взагалі не визнає своєї причетності до процесів із мігрантами у Білорусі. Але ми маємо інформацію від журналістів з Білорусі та людей, які працюють в опозиційних до Лукашенка громадських організаціях, і вони кажуть, що представники російських спецслужб, зокрема офіцери ФСБ, присутні на кордонах з Польщею та Литвою, і що саме вони керують процесами. Білорусь не є тією країною, яка сьогодні здатна вести самостійно, як зовнішню, так і внутрішню політику", — вважає аналітик.

"(…) є певні інциденти за участю прикордонників та Збройних сил Білорусі щодо людей, які там перебувають. Є загроза, що спецслужби Білорусі можуть помилково чи ні, убити когось і звинуватити в цьому польських прикордонників", — підсумував Даріуш Матерняк.

У свою чергу австрійський аналітик, професор Віденської академії безпеки Мартін Малек також вважає, що саме Росія модерує кризу з мігрантами на польському кордоні і припускає, що російські спецслужби можуть спровокувати інцидент на кордоні з Польщею або Литвою для початку військової агресії проти країн ЄС.

Нагадаємо, напередодні віце-міністр національної оборони Польщі Марцін Оцепа повідомив, що білоруські та російські спецслужби примушують мігрантів до тиску на польський кордон.

Раніше повідомлялося, що Польща привела армію до бойової готовності через безпрецедентний наплив мігрантів.

Автор: 

Білорусь (7925) мігранти (1107) Польща (8488) росія (64969)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+45
показати весь коментар
09.11.2021 18:48
+37
А вы думали Европа далеко и ее Рашка не достанет? Думали будете бросать бешеному медведю куски других стран и он вас не тронет? Сами выкормили Дьявола. Ето еще цветочки. Скоро опять будут теракты, массовые протесты и тд...
показати весь коментар
09.11.2021 18:49
+33
Вся мерзость - брехня , война , подлость от ***** и кацапья
показати весь коментар
09.11.2021 18:52
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вся мерзость - брехня , война , подлость от ***** и кацапья
показати весь коментар
09.11.2021 18:52 Відповісти
Ну так, где ни творится какая-нибудь мерзость, там всегда торчат рога и копыта твоих братух, русский.
показати весь коментар
09.11.2021 19:41 Відповісти
показати весь коментар
09.11.2021 18:48 Відповісти
👏👏👏👏👏👍❤️🖤💛💙
показати весь коментар
09.11.2021 18:53 Відповісти
Груз 200 з Донбасу. Ихтамнетов привезли
показати весь коментар
09.11.2021 19:20 Відповісти
дамой к маме на мардовию, мелкими частями.
показати весь коментар
09.11.2021 19:24 Відповісти
показати весь коментар
09.11.2021 20:02 Відповісти
А вы думали Европа далеко и ее Рашка не достанет? Думали будете бросать бешеному медведю куски других стран и он вас не тронет? Сами выкормили Дьявола. Ето еще цветочки. Скоро опять будут теракты, массовые протесты и тд...
показати весь коментар
09.11.2021 18:49 Відповісти
"Сами выкормили Дьявола" - точно в яблочко!
показати весь коментар
09.11.2021 18:56 Відповісти
Поляки ничего такого не думали. Думали те, кто побогаче и позападнее. Ну и, в принципе, пока что не сильно ошиблись.
показати весь коментар
09.11.2021 19:00 Відповісти
Поляки так не думали ! Они были на стороне Украины ! Ноя не могу им просить , что когда ***** цинично уничтожил их правительство , они не сделали все ВОЗМОЖНОЕ , чтобы ТЕРРОРИСТА № 1 по-стенке размазали ,как бен Ладена
показати весь коментар
09.11.2021 19:02 Відповісти
И как они сделать это были должны были Путина по стенке размазать? Войну России объявить?
Даже когда второй Качинский (брат погибшего президента) пришёл к власти (хоть и не прямо, но в форме серого кардинала), даже он ничего не смог сделать с этим.
показати весь коментар
09.11.2021 19:08 Відповісти
Добиваться суда в Гааге и доказывать на всех площадках , что это была не КАТАСТРОФА ! После этого теракта , который все проглотили (а у них были разведданные) ***** с подручными начали борзеть не по-дням ,а по-часам
показати весь коментар
09.11.2021 19:24 Відповісти
Во первых Польша не последняя страна в Европе и ее немного слушают. И есть куча методов как наказать *****. Для начала полный запрет полетов росийской авиации над Польшей и странами Балтии. Пускай бы ***** и его пособники через северный полюс летали в западную Европу на свои дачи. и тд...
показати весь коментар
09.11.2021 19:31 Відповісти
"Польша не последняя страна в Европе и ее немного слушают."
-------------------------
А васька слушает, да ест. (с)
показати весь коментар
09.11.2021 20:58 Відповісти
Такое впечатление, что европейцы искренне надеялись отсидеться за нашей спиной. Пусть мы воюем, а они будут вечно озабоченны и тихонько приторговывать. А теперь когда к ним домой постучались, опять, как и в 2014-м, абсолютно растерянны и не готовы ни к чему, одна демагогия
показати весь коментар
09.11.2021 19:25 Відповісти
Нарешті! До ЄС начинає потихеньку "доходити"? Починаючи з 2014року вам казали,а ви? -"путін тільки в трубу пердить та газ нам дає,а так то він добрЄйшій чЄловЄк"😔
показати весь коментар
09.11.2021 18:50 Відповісти
Может, до кого-то и доходит, но далеко не до всех. Пару дней назад по итальянской радиостанции "Капитал" говорили об украинских неофашистах, прикрывающихся патриотизмом. Да и по главному телеканалу РАЙ1 я раньше слышала что-то подобное о фашизме в Украине. Ну и как вы думаете, откуда ветер дует? Обыватель не очень-то вникает в суть происходящего и своё мнение основывает на такой информации.
показати весь коментар
09.11.2021 19:19 Відповісти
и Даля Грибаускайте, президент Литвы, на всех площадках Европы предупреждала в 2014-2016 г. , наши в ПАСе и Прибалты предупреждали. Европейцы спали и сосали лопу как медведь зимой.
показати весь коментар
09.11.2021 21:44 Відповісти
ооо стоило чутка поднять жопу и по тревоге поставит на границе войска как сразу доходить начало... впрочем не думаю, что у поляков были илюзии. Скорее теперь они начали вслух говорить то о чем думали и раньше
показати весь коментар
09.11.2021 18:53 Відповісти
Ну раз их там нет, то смело стреляйте всю эту сволочь!!!
показати весь коментар
09.11.2021 18:53 Відповісти
Це буде обстріл Білорусі з території Польщі.
показати весь коментар
09.11.2021 19:00 Відповісти
Польські плакати часів радянсько-польської війни 1920-х років
показати весь коментар
09.11.2021 19:00 Відповісти
російсько-польської війни.
показати весь коментар
09.11.2021 19:01 Відповісти
Путин ненавидит Польшу , как и Украину. какое сходство с Гитлером в 1940 году, когда оба Сталин и Гитлер напали на Польшу.
показати весь коментар
09.11.2021 21:46 Відповісти
с танками и ГРАДАМИ ???
Да ладно ...
показати весь коментар
09.11.2021 19:02 Відповісти
Ну шо, поляки ??? Ви не вірили що після України Путін буде вас кошмарити ?!
показати весь коментар
09.11.2021 19:03 Відповісти
З Україною ***** ще не закінчив. Все тільки починається...
показати весь коментар
09.11.2021 19:18 Відповісти
а что, поляки когда-нибудь заглядывали в очко Пуйлу, как это делал наш президент?
показати весь коментар
09.11.2021 21:18 Відповісти
За Північний потік-3 фріци і Польщу з країнами Балтії здадуть
показати весь коментар
09.11.2021 19:05 Відповісти
Мета муслімів путінська Німеччина! Поляки, пропустіть біженців до Ангели Меркель !
показати весь коментар
09.11.2021 19:08 Відповісти
Коли Порошенко закликав ЄС жорстко боротись проти кремля. У Європі махнули, (какая разніца). Тепер Польщя у складному положенні з мігрантами на своєму кордоні.
показати весь коментар
09.11.2021 19:09 Відповісти
Да не сильно европейцы за Польшу переживают. Наоборот, очень сильно критикуют за отказ принимать беженцев с Африки и Ближнего Востока и обвиняют в отрицании "европейских моральных ценностей".
показати весь коментар
09.11.2021 19:28 Відповісти
ПОЛЬША ВСЕГДА СТОЯЛА РЯДОМ С УКРАИНОЙ НА ВСЕХ ПЛОЩАДКАХ ВМЕСТЕ СО СТРАНАМИ БАЛТИИ И ЕДИНСТВЕННЫЕ КТО ЗА НАС ВСЕГДА ЗАСТУПАЛСЯ И ПРЕДУПРЕЖДАЛ ОСТАЛЬНУЮ ЕВРОПУ ЧТО С ПУТИНЫМ ДОГОВОРИТЬСЯ НЕВОЗМОЖНО!!
показати весь коментар
09.11.2021 21:19 Відповісти
совершенно верно! и президент Литвы Даля Грибаускайте предупреждала! а ее кое-кто еще и "экстремисткой " обзывал в Европе.
показати весь коментар
09.11.2021 21:55 Відповісти
Надо выссказать СИЛЬНУЮ ОБЕСПОКОИНОСТЬ как была обеспокоена Европа в 2014 г.
показати весь коментар
09.11.2021 19:09 Відповісти
Интересно Европа и Запад в целом все таки проснутся или нет. Или это по сути коснется только Польши, Литвы и Латвии.. Ну и какова тогда ценность союза ЕС и союза НАТО. Кстати эмигранты рвутся в Германию.. А она все в "особых отношениях с "Рашей.. Ну что тогда связывайтесь с Лукой ( наместником РФ в Минске) и вывозите самолетами эмигрантов прямо из Минска в Берлин. Минуя приграничные страны. Да .. нет у вас методов против " питерской подворотни", как у очкарика с скрипкой против хулигана.
показати весь коментар
09.11.2021 19:13 Відповісти
Okolo 9000 migrantov s Belorus okazalis v Germaniji,realno tex migrantov LItve,Polse i Latviji vsex vziatyx daze polovini nebudet sto nemci polucili I te pri pervoj vazmosnosti sbexyt k nemcam
показати весь коментар
09.11.2021 19:29 Відповісти
Что это за организация ФСБ? Как они везде и всем успевают нагадить или какую то подлянку сделать...И что оно им даёт, подлости делать? Неужели соссияне от этого лучше жить будут и все проблемы в свинособакии как рукой снимет?
показати весь коментар
09.11.2021 19:17 Відповісти
Кровавая гебня , коммуно-фашисты , устроившие раскулачивание и голодомор , в котором погибли наши родственники !
показати весь коментар
09.11.2021 19:30 Відповісти
Да, свои проблемы не исчезнут, зато недовольство народа можно направить в нужное русло, от себя подальше.
показати весь коментар
09.11.2021 19:34 Відповісти
выражаю озабоченность.
показати весь коментар
09.11.2021 19:22 Відповісти
А коли путєн направить цей потік до України???
Що буде робити зєнєлох???
показати весь коментар
09.11.2021 19:24 Відповісти
Спрячется в домике и будет постить фоточки из спортзала.
показати весь коментар
09.11.2021 19:31 Відповісти
В Україні неиає пособій по 700 євро "біженцям". Вони в Німеччину прямують.
показати весь коментар
09.11.2021 19:38 Відповісти
Це зрозуміло...
Але в Україні теж є кордон з Польшею...
Заодно добавити геморою... Скаже путєн вовачкє - бери собі «біженців», а то електрику перекрию..
показати весь коментар
09.11.2021 19:49 Відповісти
Ты с той Испании, которая в мухосранском уезде задрищенской губернии вЯЯликой страны-помойки, русский?
показати весь коментар
09.11.2021 19:58 Відповісти
ато єтого потока нет в Украину! У меня во дворе чуть ли не в каждом подьезде муслимі, с пятерней детей, на площадке тоже в основном их дети гуляют, да новых темных Украинцев... НО! в большинстве своем они стараются говорить на украинском, их дети в школах учат язык, культуру, чтят дни традиционных праздников, в общественных местах и транспорте всегда в маске , от чего большинство наших ватников с пердаков на низкий старт переходят!
показати весь коментар
09.11.2021 21:08 Відповісти
а вы в каком городе живете, можно узнать?
я за ассимиляцию мигрантов. Если их ассимилировать то даже польза будет. Новая кровь - всегда хорошо для генетики.
показати весь коментар
09.11.2021 21:22 Відповісти
Вот когда по вам грады лупанут с территории Беларуси - вот это будет, как в Украине.

А то, что вы сейчас огребаете - это легкие последствия того, что вместо того, чтобы Роисю душить по-настоящему и во всем, ЕС все время пытался найти лазейки для того, чтобы заработать.
показати весь коментар
09.11.2021 19:30 Відповісти
Поляки в отличие от тех же немцев и французов занимают жёсткую позицию в отношении Московии,и они понимают чьи рога за этим торчат. А немчура думает их это не коснется ни грады ни буки ни бородатые окающие пид..расы
показати весь коментар
09.11.2021 19:41 Відповісти

поляки всегда за Украину боролись все эти годы. вместе со странами Балтии.

https://www.youtube.com/watch?v=QBW85LFx_fw&list=PLH2Zc1hqTc_Sg1kedjgwIkyrv2aJmYCfJ&index=9 KOZAK SYSTEM - Brat za Brata, feat ENEJ i MALEO REGGAE ROCKERS (Official video)
показати весь коментар
09.11.2021 21:23 Відповісти
Kreml vsio planirujet,lukosenko tolko sankciji zaberajet.No nenado dumat sto za Polsu nevstanit amerikosi,oni jest glavnyje partniori v Evrope,mozet tolko briti amerikosam vaznej.Tak sto slucej vojni nado budet vojevet imeno s amerikoj ,a tam posmotrim kto s nimi mozet vojevat i kak dolgo
показати весь коментар
09.11.2021 19:34 Відповісти
захотят ли американцы воевать - большой вопрос, могут не успеть развернуть войска.
показати весь коментар
09.11.2021 21:53 Відповісти
Samolioti ixnije za 15 minut uze mogut bombit Belorus dumajete u nix jest cem ix sbit F-35?Daze raska takyje vriatli bi sbyla.Vi neocenyvajet poliakov u nix tankov bolse cem u britov i nemcev vmeste vziatix.Xorysje nix tanki leopard 2A5 oni doveli do tokogo urovnia.Raski tanki nemogut s nim sravnitsia
показати весь коментар
09.11.2021 21:59 Відповісти
показати весь коментар
09.11.2021 20:02 Відповісти
показати весь коментар
09.11.2021 20:26 Відповісти
!
показати весь коментар
09.11.2021 20:08 Відповісти
Полякам і литовцям не треба чекати, як українцям (силовикам) поки їхню територію почнуть захоплювати.
- Стій, стріляю! Постріл вгору. Далі вогонь на поразку!!
показати весь коментар
09.11.2021 20:10 Відповісти
зебіли !
потрібно негайно закривати кордони
з парашею та бульбашіею, негайно !
моя вам порада!
показати весь коментар
09.11.2021 20:12 Відповісти
А почему Мухомор этого не сделал?
показати весь коментар
09.11.2021 20:52 Відповісти
Ну что евробюрократы-импотенты доигрались?
Умные люди предупреждали, что если не будете поддерживать Украину, которая сегодня является форпостом борьбы с азиатской ордой, то гореть уже будут границы ЕС.
Вы думаете, что вам удастся задобрить свихнувшееся *****, позволяя ему запускать обходные газовые потоки, прощая ему химические атаки в Сирии и террористические акты в Британии?
У ***** стратегическая цель - восстановить утраченное влияние Москвы на страны советского блока. Он же четко обозначил, что развал СССР был геополитической катастрофой.
Естественно, восстановление влияния не будет происходить посредством широкомасштабного наступления армии на страны блока НАТО, но гибридным путем в самый раз.
Где гарантия того, что завтра тысячи этих беженцев не прорвут кордон, а под их прикрытием зайдут кацапские ДРГ с сирийскими наемниками и захватят какой-нибудь небольшой польский город? И вот уже готова новая народная республика. Снабжение через Беларусь можно оказывать бесконечное и попробуй выбить оттуда этот сброд без массовых жертв мирного населения, которое будет в заложниках.
Если бы не удалось остановить орду на Донбассе в 2014-м, то ***** уже смог бы сформировать отличную ударную группировку из ордловцев, приднестровцев и сирийцев и использовать её под брендом "Нас там нет" в разных масштабах: от оккупации Молдовы, до дестабилизации всей восточной Европы.

Вместо того, чтобы всеми силами и возможностями поддерживать Украину, которая защищает границы свободной Европы от варваров, ЕС подыгрывает варварам, позволяет прокладывать газовые потоки, закупает у варваров энергоресурсы, снабжая их деньгами, а Украине высказывает ноты протеста, когда она уничтожает варваров высокоточными беспилотниками.
И вот теперь, господа евробюрократы, вы можете уже и сами прочувствовать на собственных границах результаты своей многолетней импотентной внешней политики.
показати весь коментар
09.11.2021 20:25 Відповісти
не только "восстановить утраченное влияние Москвы на страны советского блока", но и расейскую империю, от Польши + Финлядия+ Балтия и весь СССР. неужели дурак не понимает - это кровь и война.
помню в 2014 году хвастался: я могу взять Киев и Варшаву, Бухарест иРигу, Таллин за 2 дня!
показати весь коментар
09.11.2021 21:51 Відповісти
А чем полякам не нравится Лукашенко. Хотят выглядеть более важными?
показати весь коментар
09.11.2021 20:51 Відповісти
Любишь своего фюрерка, русский?
показати весь коментар
09.11.2021 21:08 Відповісти
Проблема в том, что Беларусь безопасная страна, войны там нет, поэтому Польша может отказать в убежище. Бульба-пюррер на свою голову понавез мусульман, теперь будет расхлебывать.
показати весь коментар
09.11.2021 21:07 Відповісти
по слухам, мигранты в Минске уже возмущаются что мечетей мало и что женщины без хиджаба ходят. безобразие, хотят суды шариата.
показати весь коментар
09.11.2021 21:25 Відповісти
спустя 8 лет поняли что-то, ну,ну про глубокую озабоченность заведите песню...
показати весь коментар
09.11.2021 21:54 Відповісти
А всем вокруг такое ощущение что в глаза насцали!Почему европейские спец службы не изобличают ВАТНУЮ сцанину?!...
показати весь коментар
09.11.2021 23:19 Відповісти
"мы станем позади женщин и детей, и пусть они попробуют..."
скучно, девушка
показати весь коментар
10.11.2021 06:53 Відповісти
 
 