Литва з 10 листопада оголосила надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю через ситуацію з мігрантами

Сейм Литви у вівторок постановив запровадити режим надзвичайного стану (НС) на кордоні з Білоруссю з півночі 10 листопада.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

НС запроваджується на місяць з 10 листопада на ділянці кордону й на території, яка віддалена від кордону на 5 км углиб країни, а також у місцях розселення мігрантів у Кібартаї, Мядінінкаї, Пабраді, Руклі й у Вільнюсі.

Постанову про запровадження НС ухвалено 122 голосами "за", один член сейму був проти.

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НС запроваджується за пропозицією уряду і за поданням голови сейму Вікторії Чміліте-Нільсен через критичну ситуацію з напливом іноземців.

Прем'єр Інгріда Шимоніте зазначила, що НС оголошується вперше в історії Литви після відновлення незалежності.

Вона уточнила, що одні обмеження діятимуть для мігрантів, котрі незаконно перетнули кордон, інші - для жителів Литви.

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З упровадженням НП буде обмежено рух транспорту в прикордонній зоні без дозволу прикордонників, діятиме заборона на в'їзд на цю територію для литовців, за винятком місцевих жителів, а також тих, у кого на цій території є нерухомість і документи, що підтверджують це. На території, де запроваджується НП, спецслужби зможуть перевіряти транспорт і осіб, їхні речі щодо незаконного зберігання зброї, боєприпасів, вибухових та інших небезпечних речовин, вони зможуть затримувати порушників закону, тут також буде заборонено збори.

Мігрантам, які потрапили в Литву й розселеним тут, під час дії НС обмежать права на листування, телефонні розмови, за винятком можливості звернення до державних відомств та установ.

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Уряд запропонував сейму запровадити НС на кордоні з Білоруссю через ситуацію біля кордону з сусідньою Польщею, де з білоруської сторони зібралося кілька тисяч мігрантів. Цього року з Білорусі до Литви незаконно потрапили понад 4,2 тис. мігрантів. Литва та інші країни Заходу звинувачують мінський режим в організації потоків мігрантів і називають це гібридною агресією.