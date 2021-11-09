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Литва з 10 листопада оголосила надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю через ситуацію з мігрантами

Литва з 10 листопада оголосила надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю через ситуацію з мігрантами

Сейм Литви у вівторок постановив запровадити режим надзвичайного стану (НС) на кордоні з Білоруссю з півночі 10 листопада.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

НС запроваджується на місяць з 10 листопада на ділянці кордону й на території, яка віддалена від кордону на 5 км углиб країни, а також у місцях розселення мігрантів у Кібартаї, Мядінінкаї, Пабраді, Руклі й у Вільнюсі.

Постанову про запровадження НС ухвалено 122 голосами "за", один член сейму був проти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава МЗС Литви Ландсбергіс закликав внести аеропорти Білорусі до списку санкційних об'єктів через ситуацію з мігрантами

НС запроваджується за пропозицією уряду і за поданням голови сейму Вікторії Чміліте-Нільсен через критичну ситуацію з напливом іноземців.

Прем'єр Інгріда Шимоніте зазначила, що НС оголошується вперше в історії Литви після відновлення незалежності.

Вона уточнила, що одні обмеження діятимуть для мігрантів, котрі незаконно перетнули кордон, інші - для жителів Литви.

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З упровадженням НП буде обмежено рух транспорту в прикордонній зоні без дозволу прикордонників, діятиме заборона на в'їзд на цю територію для литовців, за винятком місцевих жителів, а також тих, у кого на цій території є нерухомість і документи, що підтверджують це. На території, де запроваджується НП, спецслужби зможуть перевіряти транспорт і осіб, їхні речі щодо незаконного зберігання зброї, боєприпасів, вибухових та інших небезпечних речовин, вони зможуть затримувати порушників закону, тут також буде заборонено збори.

Мігрантам, які потрапили в Литву й розселеним тут, під час дії НС обмежать права на листування, телефонні розмови, за винятком можливості звернення до державних відомств та установ.

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Уряд запропонував сейму запровадити НС на кордоні з Білоруссю через ситуацію біля кордону з сусідньою Польщею, де з білоруської сторони зібралося кілька тисяч мігрантів. Цього року з Білорусі до Литви незаконно потрапили понад 4,2 тис. мігрантів. Литва та інші країни Заходу звинувачують мінський режим в організації потоків мігрантів і називають це гібридною агресією.

Білорусь (7925) Литва (2382) мігранти (1107) Польща (8488) надзвичайний стан (182)


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Топ коментарі
+4
После дежурной озабоченности применением Байрактаров, хотелось бы услышать мнение МИДов Франции и Германии по этой проблеме
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09.11.2021 19:35
+2
Жестче надо быть . Резиновые пули и водометы .
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09.11.2021 19:36
+2
Tut bedni migrant s toporom , kurtocka na niom okolo 1000 evro.Gde oxrana prirodi smotrit u samozvanca?
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09.11.2021 19:58
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Без водометов и светошумових гранат им хана
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09.11.2021 19:19 Відповісти
После дежурной озабоченности применением Байрактаров, хотелось бы услышать мнение МИДов Франции и Германии по этой проблеме
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09.11.2021 19:35 Відповісти
забавное заглавное фото сегодняшней Газеты Польской
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09.11.2021 19:57 Відповісти
Жестче надо быть . Резиновые пули и водометы .
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09.11.2021 19:36 Відповісти
не нам их учить. справятся. не первый раз.
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09.11.2021 19:55 Відповісти
В этом году из Беларуси в Литву незаконно попали более 4,2 тыс. мигрантов.

Билеты на автобус до Германии . Фрау Меркель примет с радостью .
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09.11.2021 19:39 Відповісти
Я тоже собирался удрать в Литву. Теперь наверно не получится.
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09.11.2021 19:50 Відповісти
через забор вместе с мигрантами - не получится. выезжайте официально в турпоездку, все получится
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09.11.2021 19:54 Відповісти
редакция постит все время фотку где чистенькие интеллигентные мигранты-ботаники дают жалобные интервью для белорусских сми, как им надо в германию и какие плохие пограничники их не пускают.
может пора другие фото постить, пореалистичнее?
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09.11.2021 19:53 Відповісти
Tut bedni migrant s toporom , kurtocka na niom okolo 1000 evro.Gde oxrana prirodi smotrit u samozvanca?
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09.11.2021 19:58 Відповісти
Вам случаем лесорубы не нужны?
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09.11.2021 20:13 Відповісти
Net luce pozyviot u vas.
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09.11.2021 20:17 Відповісти
Это фото из Беларуси. какая там охрана, о чем вы?
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09.11.2021 20:33 Відповісти
https://www.bagnet.org/news/world/1322365/lukashenko-nachal-ugrozhat-polshe-yadernym-oruzhiem https://www.bagnet.org/news/world/1322365/lukashenko-nachal-ugrozhat-polshe-yadernym-oruzhiem

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09.11.2021 21:29 Відповісти
Нам тоже надо держать границу под двойным контролем. Мигранты не смогут пробиться через Польшу и полезут к нам
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09.11.2021 21:32 Відповісти
 
 