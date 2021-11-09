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ДТП у Харкові: 16-річний підозрюваний Харківський відмовився здавати кров попри рішення суду

ДТП у Харкові: 16-річний підозрюваний Харківський відмовився здавати кров попри рішення суду

16-річний підозрюваний у смертельній ДТП на проспекті Гагаріна у Харкові Микола Харіквський відмовився здати кров на аналіз за рішенням суду.

Про це повідомив представник потерпілих у справі Ігор Черняк, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

"Попри рішення суду про примусовий відбір зразків, у 16-річного підозрюваного у смертельній аварії на проспекті Гагаріна не вдалося взяти кров через його відмову", - зазначив Черняк.

За його словами, рішення суду зобов'язувало підозрюваного здати кров, але "на жаль, в Україні немає нормативного акту, що регулює процедуру примусового відбору зразків крові".

"Ця відмова підтверджує раніше висловлену підозрюваним відмову від співпраці зі слідством. Це також відмова від каяття", - вважає представник потерпілих.

Читайте: Смертельна ДТП у Харкові: Батьки 16-річного підозрюваного не вибачилися перед сім'єю загиблого

За його словами, якщо людина повторно ухиляється від здачі крові, на це є причини: "Самий факт може бути розцінений як умисне невиконання рішення суду".

Як пояснив речник Харківської обласної прокуратути Дмитро Чубенко, експерти мали зразки сечі, які показали, що підліток не був у стані наркотичного чи алкогольного сп'яніння, і цього достатньо для слідства".

Також читайте: Потерпіла в ДТП у Харкові Дусик: За кермом був Микола Харківський

Нагадаємо, у Харкові 26 жовтня 2021 року сталася смертельна ДТП. Автомобіль Infiniti на величезній швидкості врізався у Chevrolet. У ДТП загинула одна людина, ще троє постраждали. Пізніше було затримано підлітка-водія.

ЗМІ вдалося з'ясувати його особу. Виявилося, що 16-річний Микола Харківський регулярно порушував правила дорожнього руху, а також вихвалявся тим, що йому за це нічого не було. Батько хлопця вважає, що з його сина просто "хочуть зробити злочинця". Прокуратура стверджує, що на момент затримання Харківський називав не своє прізвище.

Юнак вже має судимість - у 2019 році отримав умовний термін за навмисне заподіяння тілесних ушкоджень середньої тяжкості. Нині він відмовляється співпрацювати зі слідством.

28 жовтня суд відправив його під арешт без права застави.

Єдина очевидиця аварії в Харкові Єлизавета Дусик, яка опритомніла, розповіла правоохоронцям, що за кермом був підозрюваний, її ровесник Микола Харківський.

Автор: 

ДТП (4465) Харків (5572)


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Топ коментарі
+62
а в нос не пробовали бить?
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09.11.2021 19:50
+49
Виправте якщо я помиляюсь - примусовий відбір на те і примусовий що не потребує згоди
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09.11.2021 19:55
+39
Ахренеть! Вот, капкан! Ну, шож робить? А некоторые считают, что коррупцию в стране ужо победили. С малолеткой не может система совладать - пердец полный.
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09.11.2021 19:54
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Це "яблучко" видно вже з пуп*янка з червоточиною і буде "гнилим".
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09.11.2021 19:49 Відповісти
а в нос не пробовали бить?
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09.11.2021 19:50 Відповісти
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09.11.2021 20:30 Відповісти
Имею опыт в отборе крови для анализов у пациентов без их согласия (безсознательное состояние) и буйно сопротивляющихся (белая горячка)...
Для "ответственных работников" - консультации бесплатно, для форумчан скидка 50% .
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09.11.2021 20:52 Відповісти
Сломать этому ганд.ну сначала одну руку, если и дальше будет задр.чивать, то потом ногу. Ломать до тех пор пока его адвокат не поумнеет !
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09.11.2021 21:58 Відповісти
Дать ему по полной. Раз сопротивляется значит признает вину
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09.11.2021 22:06 Відповісти
Ну це і має бути розцінене, я перешкоджання слідству і вплинути на вирок. Якщо, звісно його батя всіх не купить як вітчим зайцевої
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10.11.2021 08:31 Відповісти
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09.11.2021 22:07 Відповісти
Ахренеть! Вот, капкан! Ну, шож робить? А некоторые считают, что коррупцию в стране ужо победили. С малолеткой не может система совладать - пердец полный.
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09.11.2021 19:54 Відповісти
а на нет! и суда нет! придётся отпускать
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09.11.2021 20:41 Відповісти
Да всё она может. Просто не очень-то и хочет.
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09.11.2021 21:48 Відповісти
Вы, они, но сделали это вместе. Пора для всех вводить крепостное право, все равно мозгов нет.
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09.11.2021 22:13 Відповісти
Для себя введи.
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09.11.2021 23:12 Відповісти
Та нет, вы сделали это- и беспредел и положили экономику. Все потому, что мудаки выбрали себе подобных
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10.11.2021 11:22 Відповісти
А может вы сделали и положили?
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10.11.2021 12:26 Відповісти
Да, порохоботы выбрали Зе и сейчас рулят. Ищете виноватых в своей победе?
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10.11.2021 13:48 Відповісти
Давненько не приходилось читать такого концентрированного бреда, чтобы начать с "пора вводить крепостное право", а закончить обвиненем всех (кроме, конечно, себя, любимого) во всём.
Я никого не ищу, это только ты тут ищешь каких-то виноватых в какой-то "своей" победе. О чём этот твой высер вообще?
Сходи к психиатру проверься, может, тебе ещё как-то можно помочь.
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10.11.2021 14:14 Відповісти
1. Справка у меня есть в силу специальности.
2. 73% проголосовали за крепостное право. Возможно, сейчас они будут ныть, что не подумали. Вы за кого голосовали? Только без поиска виноватых.
3. Это констатация а не высер. Возможно стёб.
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11.11.2021 23:10 Відповісти
У нас вообще, чтобы получить права на вождение автомобиля (даже легкового) надо пройти кучу врачей, целую комиссию, включая психиатра, окулиста, ЛОРа, и сдать анализ крови, включая анализ на наркотики.
Но самое смешное, что несмотря на такие жесткие медицинские требования (намного жёстче, чем в большинстве стран), на украинских дорогах полно наркоманов, слепых, глухих и сумасшедших водителей. И все со справками.
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12.11.2021 00:17 Відповісти
И что самое интересное- за рулём и с жезлом только украинцы. Так к кому предявлять притензии?
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13.11.2021 11:14 Відповісти
Виправте якщо я помиляюсь - примусовий відбір на те і примусовий що не потребує згоди
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09.11.2021 19:55 Відповісти
це Україна - тут не можна примусити покидька з грошима - закони для обраних!
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09.11.2021 19:56 Відповісти
Поліціянти та лікарі "бояться" до нього підходити, дуже багато відбашляв.
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09.11.2021 19:57 Відповісти
Они так хотят брать, как он сдавать...
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09.11.2021 21:03 Відповісти
найгуманніші та лояльні до злочинців закони довели країну Україну до найбідніших та найнещасливіших країн світу!
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09.11.2021 19:55 Відповісти
Это правда.
Но правда также то, что всех такие законы устраивают.
Все как будто бы хотят жестких законов и неотвратимости наказаний. Но как только берут за жопу их самих, сразу начинаются восстания. Вспомнить хотя бы, какой вой начинается каждый раз, когда поднимают штрафы в т.ч. за езду в пьяном виде - "это незаконно, просто хотят лишний раз заработать на украинцах" и т.д.
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10.11.2021 00:31 Відповісти
а шо , так можна?
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09.11.2021 19:56 Відповісти
Сто процентов под наркотой додик был, алкоголь уже вышел, а вот та же марихуана довольно долго держится, до месяца.
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09.11.2021 19:57 Відповісти
Многие наркотики можно выявить и постфактум, некоторые оставляют следы на много месяцев или даже лет (в волосах), кроме ЛСД.
К сожалению, такие тесы уже не смогут подтвердить, был ли человек под воздействием наркотиков именно в момент ДТП, но можно узнать, принимались ли они вообще и принимались ли систематически.
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10.11.2021 00:39 Відповісти
шеснадцятирічних ? модер Цензора ви з помилкою написали
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09.11.2021 20:02 Відповісти
Это не настолько искажает суть публикации, что-бы заострять на этом внимание.
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09.11.2021 20:26 Відповісти
Як вам вихід з ситуації, який вони знайшли?
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10.11.2021 00:45 Відповісти
Мабудь в день писемності в редакції добренько прийняли. "Микола Харіквський".
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09.11.2021 20:09 Відповісти
"Панять і прастіть" (ТМ)
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09.11.2021 20:15 Відповісти
А что, так можно было!?
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09.11.2021 20:16 Відповісти
нафуя вам його вонюча кацапська кров-
садить його на палю вже обезкровленого
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09.11.2021 20:20 Відповісти
А нахрена тогда решение суда если без согласия подозреваемого все равно анализы взять нельзя.
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09.11.2021 20:23 Відповісти
Получается всё, как народ и предполагал , вторая харьковская гонщица : максимально затянуть взятие анализов, потом с ними нахимичить, договориться со свидетелями, затянуть дело на пару лет бесконечными процедурами, пока народ окончательно забудет, а потом по тихому отпустить. Классика жанра. Но боюсь с сегодняшними соцсетями и положением в стране мутануть не удастся
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09.11.2021 20:25 Відповісти
А для чого здавати кров ? Достатньо зафіксувати відмову і він автоматично рахується п'яним . При чому і наркотично і алкогольно .
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09.11.2021 20:25 Відповісти
Видно, "вищі сили" втрутились, не раз же відмазували, ото він себе і поводить так. Був би це хтось з народу, хай би тільки спробував не здати кров, то б вмився нею, а тут якісь закони...
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09.11.2021 20:28 Відповісти
видно сам зельц консультировал сопляка
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09.11.2021 21:31 Відповісти
Думаю есть та кровь или нет.. Однозначно ублюдок привыкший к безнаказанности должен сесть надолго. Слово за судом и общественностью, которая имеет право проследить за решением суда.
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09.11.2021 20:30 Відповісти
Общественности ещё нужно получить допуск в зал суда.
Шо то не всегда это происходит.
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09.11.2021 21:44 Відповісти
Когда общественности это нужно, она получает любые допуски. Особенно когда общественность настойчива.
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09.11.2021 22:30 Відповісти
Напомните мне, please, - была ли общественность в зале суда, когда Коломойскому газ отсуживали?
И о настойчивости той же общественности в случае с Трухиным - много чего с той настойчивости вышло?
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09.11.2021 22:42 Відповісти
Мляяяя... Вже шовкопёриє починають своє пАрЄшать, ссуки!
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09.11.2021 20:37 Відповісти
Змусьте здати.
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09.11.2021 20:53 Відповісти
В таких случаях, это надо расценивать как автоматическое полное признание вины и давать максимальный срок. Не понимаю какого хрена с этими уродами цацкаться?
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09.11.2021 20:59 Відповісти
Может по дороге поскользнется, ударится носом, тогда кровь взять можно.
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09.11.2021 21:02 Відповісти
Вообще это чмо заслужило срок причом, по максимуму, лет 15.
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09.11.2021 21:02 Відповісти
я согласен. но как быть с корешем Зеленского Трухиным?
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09.11.2021 21:09 Відповісти
а он тут при чом.
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09.11.2021 21:22 Відповісти
а ты в пустыне живешь? Если нет, попробуй объяснить,, почему Трухину можно совершать ДТП, отказываться от освидетельствования а этому хмыренку нет?
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09.11.2021 21:26 Відповісти
Остаётся надеяться на Господа бога, который накажет Трухина.
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09.11.2021 21:40 Відповісти
Я не слежу за всеми мудаками. Отказаться может любой нарушитель но в нормальных судах это трактуетчя против подозреваемого.
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10.11.2021 07:50 Відповісти
"Принудительный же отбор образцов", согласие здесь в каком месте нужно?
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09.11.2021 21:05 Відповісти
А что? Трухину можно, а другим нельзя ? Голова у зе-рыбы уже сгнила
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09.11.2021 21:08 Відповісти
Добровільне щеплення vs примусовий відбір зразків крові - називається, знайдіть помилку.
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09.11.2021 21:08 Відповісти
Так виписаний кримінальний кодекс, що залишається тільки поцілувати в сраку і відпустити.
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09.11.2021 21:17 Відповісти
Портнов із компанією так виписали процесуальний кодекс для себе і своїх дружків.
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10.11.2021 08:09 Відповісти
Это как ?! Не нашлось трёх человек, чтобы двое скрутили, а третий со шприцем взял кровь ? Ну и позорище.
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09.11.2021 21:22 Відповісти
Ага. А потом хором утверждать, что сдал добровольно.
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09.11.2021 21:41 Відповісти
А воно що, циган?
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09.11.2021 21:27 Відповісти
Говорят, что он по национальности этнический пид.рас.
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09.11.2021 22:05 Відповісти
А что если суд откажется освобождать этого недоноска, просто-напросто забудет о его существовании??? И вообще, что значит отказался? Взять пару санитаров из дурки, скрутить этого вышкребка и взять кровь на анализ как это делается повсеместно в психбольницах. Какие проблемы??? Как насильно кормить, так на тюрмах всегда пожалуйста, но анализы ...ни...ни?
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09.11.2021 21:46 Відповісти
Во законы попринемали, с малолеткой не могут справиться. И что дальше ? Он будет говорить -я не я и хата не моя. И как засудят ? По словам свидетелей ? а свидетели надежны ? а все почему,потому что в 2019 году добрая судья его отмазала и он понял,что он бэтман и может все делать,что хочет...
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09.11.2021 21:49 Відповісти
Гандоныш. Оно не изменится. Нельзя таких жалеть. Ублюдок. Ему довичне надо бы дать. Жаль высшей меры у нас нет.
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09.11.2021 21:55 Відповісти
Довічне у його випадку, нажаль, теж неможливо дати.
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09.11.2021 23:09 Відповісти
Тут поможет *********...
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09.11.2021 21:57 Відповісти
В чем проблема? Решение суда есть? Так какого уговаривать? Один удар в нос и все анализы сдаст. Причем даже те,которые ненадо было сдавать. Как ветеранов пресовать,так у мусоров весь арсенал. А как му мажора кровь взять-только по закону.
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09.11.2021 22:00 Відповісти
Да здесь уже всё ясно, откупаются уже эти нелюди, а продажные менты, судьи и прокуроры, как всегда на своей волне.
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09.11.2021 23:01 Відповісти
*...ухиляється від здачі крові...* Чомусь?
....експерти мали зразки сечі...* Чиєї?
*... і цього достатньо для слідства..З прокуратурою вже порішали.
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09.11.2021 22:02 Відповісти
Какие родители такой и отпрыск, короче говоря, - семейка самых настоящих тварей-идиотов, грош им цена в базарный день!
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09.11.2021 22:55 Відповісти
вот интересно, этот отказ облегчит решение судей или нет ?
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09.11.2021 23:12 Відповісти
Шмат міцної мотузки, залишеної випадково в камері де ця падаль сидить- може трохи і облєгчіть.
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09.11.2021 23:56 Відповісти
Нє смєйтє трогать мальчіка! Он же рєбьонок!!!
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09.11.2021 23:54 Відповісти
Усе по ФЭНшую
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10.11.2021 01:26 Відповісти
... во блин, авторитетам головоломка! И , чо? На тюрьме "опустить" могут только с согласия?
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10.11.2021 04:41 Відповісти
Цирк.
Дать 3 года тюрьмы за невыполнение решения суда.
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10.11.2021 10:05 Відповісти
Тобто кров у вбивці закон забороняє примусово взяти, а добро чесного громадянина без ковід-паспорта звільнити з роботи, то дозволяє
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10.11.2021 11:16 Відповісти
 
 