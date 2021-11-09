ДТП у Харкові: 16-річний підозрюваний Харківський відмовився здавати кров попри рішення суду
16-річний підозрюваний у смертельній ДТП на проспекті Гагаріна у Харкові Микола Харіквський відмовився здати кров на аналіз за рішенням суду.
Про це повідомив представник потерпілих у справі Ігор Черняк, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".
"Попри рішення суду про примусовий відбір зразків, у 16-річного підозрюваного у смертельній аварії на проспекті Гагаріна не вдалося взяти кров через його відмову", - зазначив Черняк.
За його словами, рішення суду зобов'язувало підозрюваного здати кров, але "на жаль, в Україні немає нормативного акту, що регулює процедуру примусового відбору зразків крові".
"Ця відмова підтверджує раніше висловлену підозрюваним відмову від співпраці зі слідством. Це також відмова від каяття", - вважає представник потерпілих.
За його словами, якщо людина повторно ухиляється від здачі крові, на це є причини: "Самий факт може бути розцінений як умисне невиконання рішення суду".
Як пояснив речник Харківської обласної прокуратути Дмитро Чубенко, експерти мали зразки сечі, які показали, що підліток не був у стані наркотичного чи алкогольного сп'яніння, і цього достатньо для слідства".
Нагадаємо, у Харкові 26 жовтня 2021 року сталася смертельна ДТП. Автомобіль Infiniti на величезній швидкості врізався у Chevrolet. У ДТП загинула одна людина, ще троє постраждали. Пізніше було затримано підлітка-водія.
ЗМІ вдалося з'ясувати його особу. Виявилося, що 16-річний Микола Харківський регулярно порушував правила дорожнього руху, а також вихвалявся тим, що йому за це нічого не було. Батько хлопця вважає, що з його сина просто "хочуть зробити злочинця". Прокуратура стверджує, що на момент затримання Харківський називав не своє прізвище.
Юнак вже має судимість - у 2019 році отримав умовний термін за навмисне заподіяння тілесних ушкоджень середньої тяжкості. Нині він відмовляється співпрацювати зі слідством.
28 жовтня суд відправив його під арешт без права застави.
Єдина очевидиця аварії в Харкові Єлизавета Дусик, яка опритомніла, розповіла правоохоронцям, що за кермом був підозрюваний, її ровесник Микола Харківський.
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Я никого не ищу, это только ты тут ищешь каких-то виноватых в какой-то "своей" победе. О чём этот твой высер вообще?
Сходи к психиатру проверься, может, тебе ещё как-то можно помочь.
2. 73% проголосовали за крепостное право. Возможно, сейчас они будут ныть, что не подумали. Вы за кого голосовали? Только без поиска виноватых.
3. Это констатация а не высер. Возможно стёб.
Но самое смешное, что несмотря на такие жесткие медицинские требования (намного жёстче, чем в большинстве стран), на украинских дорогах полно наркоманов, слепых, глухих и сумасшедших водителей. И все со справками.
Но правда также то, что всех такие законы устраивают.
Все как будто бы хотят жестких законов и неотвратимости наказаний. Но как только берут за жопу их самих, сразу начинаются восстания. Вспомнить хотя бы, какой вой начинается каждый раз, когда поднимают штрафы в т.ч. за езду в пьяном виде - "это незаконно, просто хотят лишний раз заработать на украинцах" и т.д.
К сожалению, такие тесы уже не смогут подтвердить, был ли человек под воздействием наркотиков именно в момент ДТП, но можно узнать, принимались ли они вообще и принимались ли систематически.
садить його на палю вже обезкровленого
Шо то не всегда это происходит.
И о настойчивости той же общественности в случае с Трухиным - много чего с той настойчивости вышло?
....експерти мали зразки сечі...* Чиєї?
*... і цього достатньо для слідства..З прокуратурою вже порішали.
Дать 3 года тюрьмы за невыполнение решения суда.