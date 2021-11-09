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Ветерани АТО Плотіцин та Співак, яких звинувачують у вбивстві, оголосили голодування у Житомирському СІЗО

Ветерани АТО Плотіцин та Співак, яких звинувачують у вбивстві, оголосили голодування у Житомирському СІЗО

Слідство й суди у цій справі тривають понад три роки. Обвинувачувані голодують, бо термін їхнього утримання під вартою сплив 6 листопада, і їх мали б звільнити з СІЗО.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ТСН.

Обвинувачувані - колишні учасники АТО Олександр Плотіцин та Віктор Співак. За версією слідства, вони голосували на дорозі й підсіли до мешканця Хмельниччини, який купив у Бердянську автівку на "євробляхах" за три тисячі доларів і повертався додому. Слідчі твердять, що, коли водій зупинився випити кави, пасажири підсипали йому сильне снодійне. А потім його - непритомного - втопили у кар'єрі.

"Вони визнають, що вони їхали з цим водієм, який потім виявився вбитим. Вони вийшли з машини, що було далі - вони не знають. І жодних доказів, що вони були на місці злочину, наразі немає. Від 6 листопада хлопці утримуються під вартою незаконно", - зазначає адвокат обвинувачуваних Володимир Ткачук.

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За словами прокурорки Житомирської обласної прокуратури Олени Бондарчук, сторона захисту може оскаржити тримання під вартою, але це не означатиме, що підозрюваних випустять на волю.

Автор: 

ветерани (1068) голодування (426) Житомир (572) СІЗО (723) вбивство (3083)


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Топ коментарі
+8
Зато мертетчука выпустили сразу и без разговоров.
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09.11.2021 20:59
+7
За три роки можна було б щось довести по справі, про мешканця хмельницького, який купляє євробляху в Бердянську промовчу, ще зрозумів би американця.
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09.11.2021 20:07
+4
А слідчі щось роблять по справі чи чекають з моря погоди ?
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09.11.2021 21:05
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За три роки можна було б щось довести по справі, про мешканця хмельницького, який купляє євробляху в Бердянську промовчу, ще зрозумів би американця.
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09.11.2021 20:07 Відповісти
там мутного дуже багато - і при тому що ранішше вони визнавали себе винуватими ...
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09.11.2021 20:20 Відповісти
А вкрадену автівку не знайшли ?
Бо ж якщо в атовців її не було, то довести, що вони вбили, не вдасться.
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09.11.2021 20:32 Відповісти
Зато мертетчука выпустили сразу и без разговоров.
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09.11.2021 20:59 Відповісти
А чого Ти брешеш? Чи ти просто дуже тупий? Медведчук як і був під домашнім арештом так і залишився
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10.11.2021 12:39 Відповісти
Слышь, ты , брехло. Оно уже не под домашним арестом а под личными обязательствами. Брешеш як собака.
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10.11.2021 16:37 Відповісти
Давай придурок поспоримо на 10000 гривень.. Ау давай забємося ідіот
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10.11.2021 18:12 Відповісти
Нік говорить сам за себе. Тріпло. Більше мені нема про ща з тобою говорити. Бувай
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10.11.2021 18:35 Відповісти
от брехливий сцикун ..)) справній порохобот
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21.11.2021 14:22 Відповісти
А слідчі щось роблять по справі чи чекають з моря погоди ?
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09.11.2021 21:05 Відповісти
Слідчі уже давно призвичаїлися щось робити тільки у справах, де пахне баблом.
Негешефтні провадження вони просто "забувають".
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10.11.2021 13:07 Відповісти
Желательно, чтобі голодали до смерти!
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09.11.2021 21:06 Відповісти
А Штэпа, другие мэры сепаратисты- на свободе.
А портнов, дэмченко, и половина чиновников овоща и тех кто стрелял в Майдан- так вообще на ставке у ЗЕпрезидента
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10.11.2021 07:54 Відповісти
Ну у них же фамилия на Медведев, Зайцева, Насиров....... И явно не повезло с родителями и родственниками....
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10.11.2021 18:55 Відповісти
 
 