Ветерани АТО Плотіцин та Співак, яких звинувачують у вбивстві, оголосили голодування у Житомирському СІЗО

Слідство й суди у цій справі тривають понад три роки. Обвинувачувані голодують, бо термін їхнього утримання під вартою сплив 6 листопада, і їх мали б звільнити з СІЗО.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ТСН.

Обвинувачувані - колишні учасники АТО Олександр Плотіцин та Віктор Співак. За версією слідства, вони голосували на дорозі й підсіли до мешканця Хмельниччини, який купив у Бердянську автівку на "євробляхах" за три тисячі доларів і повертався додому. Слідчі твердять, що, коли водій зупинився випити кави, пасажири підсипали йому сильне снодійне. А потім його - непритомного - втопили у кар'єрі.

"Вони визнають, що вони їхали з цим водієм, який потім виявився вбитим. Вони вийшли з машини, що було далі - вони не знають. І жодних доказів, що вони були на місці злочину, наразі немає. Від 6 листопада хлопці утримуються під вартою незаконно", - зазначає адвокат обвинувачуваних Володимир Ткачук.

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За словами прокурорки Житомирської обласної прокуратури Олени Бондарчук, сторона захисту може оскаржити тримання під вартою, але це не означатиме, що підозрюваних випустять на волю.