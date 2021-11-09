ОБСЄ вперше зафіксувала на окупованій території "Град-К", що перебуває на озброєнні лише в армії РФ
Спостерігачі Місії СММ ОБСЄ на Донбасі вперше зафіксували РСЗВ БМ-21 "Град-К", що перебуває на озброєнні лише в армії Російської Федерації/
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Армія Інформ.
"Спостерігачі Місії СММ ОБСЄ зафіксували 206 одиниць бронетанкового та артилерійського озброєння збройних формувань Російської Федерації, розміщених поза межами визначених районів відведення.
Вперше у зоні дій так званого 1-го армійського корпусу збройних формувань РФ виявлений 2 одиниці РСЗВ БМ-21 "Град-К", що перебуває на озброєнні лише в армії Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+31 Green sheet
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+26 Ksenia VB
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А вот те гаубицы стреляли, убили и ранены, там мы применили ударный БПЛА вполне законно.
Про второе "фентези" - выводы делают написавшие статью. ОБСЕ - это мониторинговая миссия, она не проводит расследования и не делает выводы, она - мониторит. Увидели две установки "Град-К" - записали, и записали - где увидели.
Только хочется спросить , а реакция ещё хоть какая-то будет?
Во новость...Они раньше и "Гвоздику" откапывали...и БМ-21...и много че накопали...а Вы тут новость смотрите...
Там же ска каждый шахтер знает что такое буссоль...что такое колпачек на мине...как управлять беспилотником...
Во блин новость...
СЛАВА УКРАЇНІ! СМЕРТЬ КЛЯТИМ ФАШИСТСЬКИМ МОСКОЛЯМ!!!!!!!!!
Предназначена для уничтожения живой силы и боевой техники противника, артиллерийских и минометных батарей, разрушения укреплений, опорных пунктов и узлов сопротивления противника.
Точно в кацапской армии или кто-то в статье моделью ошибся ?!
Короче, статейку на "АрмияИнформ" лепили дилетанты.
Отчет ОБСЕ с Град-К https://www.osce.org/files/2021-11-07-08%20Daily%20Report_RUS_0.pdf?itok=57050
БМ-21К это ошибка пресс службы ООС или саботаж
ОБСЄ вперше зафіксувала на окупованій території "Град-К", що перебуває на озброєнні лише в армії РФ Джерело:
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