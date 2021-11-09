ОБСЄ вперше зафіксувала на окупованій території "Град-К", що перебуває на озброєнні лише в армії РФ

Спостерігачі Місії СММ ОБСЄ на Донбасі вперше зафіксували РСЗВ БМ-21 "Град-К", що перебуває на озброєнні лише в армії Російської Федерації/

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Армія Інформ.

"Спостерігачі Місії СММ ОБСЄ зафіксували 206 одиниць бронетанкового та артилерійського озброєння збройних формувань Російської Федерації, розміщених поза межами визначених районів відведення.

Вперше у зоні дій так званого 1-го армійського корпусу збройних формувань РФ виявлений 2 одиниці РСЗВ БМ-21 "Град-К", що перебуває на озброєнні лише в армії Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

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