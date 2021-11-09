УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11690 відвідувачів онлайн
Новини Війна
15 420 46

ОБСЄ вперше зафіксувала на окупованій території "Град-К", що перебуває на озброєнні лише в армії РФ

Спостерігачі Місії СММ ОБСЄ на Донбасі вперше зафіксували РСЗВ БМ-21 "Град-К", що перебуває на озброєнні лише в армії Російської Федерації/

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Армія Інформ.

ОБСЄ вперше зафіксувала на окупованій території Град-К, що перебуває на озброєнні лише в армії РФ 01

"Спостерігачі Місії СММ ОБСЄ зафіксували 206 одиниць бронетанкового та артилерійського озброєння збройних формувань Російської Федерації, розміщених поза межами визначених районів відведення.

Вперше у зоні дій так званого 1-го армійського корпусу збройних формувань РФ виявлений 2 одиниці РСЗВ БМ-21 "Град-К", що перебуває на озброєнні лише в армії Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна розповіла в ОБСЄ про виявлене на Донбасі найновіше російське озброєння: РЛС, системи РЕБ та броньовані автомобілі. ФОТОрепортаж

Автор: 

армія рф (17250) ОБСЄ (3502) Донбас (22354) операція Об’єднаних сил (6725)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+31
Интересно, если уничтожить его Байрактаром, гансы и жабоеды поднимут визг что мы обидели мальчиков в трусиках стреляющих их систем залпового огня по жилым кварталам конхветами?
показати весь коментар
09.11.2021 20:28
+26
Вже і не ховаються. Зеля все одно кацапів не побачить.
показати весь коментар
09.11.2021 20:20
+24
То "шахтеры" из вагонеток собрали, обычное дело.
показати весь коментар
09.11.2021 20:19
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
нестарана канфликта фуле
показати весь коментар
09.11.2021 20:16 Відповісти
То "шахтеры" из вагонеток собрали, обычное дело.
показати весь коментар
09.11.2021 20:19 Відповісти
та не - просто прорыли тоннель между донецкими и ростовскими шахтами
показати весь коментар
09.11.2021 21:02 Відповісти
Вже і не ховаються. Зеля все одно кацапів не побачить.
показати весь коментар
09.11.2021 20:20 Відповісти
Не ховаються. Їх ховають
показати весь коментар
09.11.2021 20:23 Відповісти
А що скаже товариство озабочєєних збочених обєспокоєнців?
показати весь коментар
09.11.2021 20:24 Відповісти
Интересно, если уничтожить его Байрактаром, гансы и жабоеды поднимут визг что мы обидели мальчиков в трусиках стреляющих их систем залпового огня по жилым кварталам конхветами?
показати весь коментар
09.11.2021 20:28 Відповісти
Это будет явным нарушением договоренностей, которые подписаны в Минске. Эти РСЗО пока не стреляют по нашим позициям.
А вот те гаубицы стреляли, убили и ранены, там мы применили ударный БПЛА вполне законно.
показати весь коментар
09.11.2021 21:45 Відповісти
********* точно визг поднимет
показати весь коментар
09.11.2021 22:08 Відповісти
Надо бы оригинал этого отчета ОБСЕ почитать. что то силбные сомнения меня одолевают что там есть фразы "збройні формування Російської Федерації", а предложение "Вперше у зоні дій так званого 1-го армійського корпусу збройних формувань РФ виявлений 2 одиниці РСЗВ БМ-21 "Град-К", що перебуває на озброєнні лише в армії Російської Федерації" вообще из жанра фентези. Не будут они этого писать. Судя по снимку есть просто констатация факта присутствия БМ-21 "Град-К.
показати весь коментар
09.11.2021 20:31 Відповісти
Статья и не приписывает фразу "збройні формування Російської Федерації" отчёту ОБСЕ.
Про второе "фентези" - выводы делают написавшие статью. ОБСЕ - это мониторинговая миссия, она не проводит расследования и не делает выводы, она - мониторит. Увидели две установки "Град-К" - записали, и записали - где увидели.
показати весь коментар
09.11.2021 20:46 Відповісти
ЗаписАли и запИсяли.
показати весь коментар
09.11.2021 22:13 Відповісти
Пфф.Вперше побачили.В принципі з розрахунку,що 80% і більше складає кацапня,то так.
показати весь коментар
09.11.2021 20:31 Відповісти
Того ОВСЕ.
показати весь коментар
09.11.2021 20:33 Відповісти
Кто-то из ОБСЕ только сейчас себе хрусталик вставил и прозрел .
показати весь коментар
09.11.2021 20:37 Відповісти
В этом ОБСЕ валом офицеров кацапской армии. Это видать кто-то из импортных заметил.
показати весь коментар
09.11.2021 21:46 Відповісти
Прозріли? Фантастика. Вони нарешті побачили те, що усі бачать напротязі 8 років
показати весь коментар
09.11.2021 20:39 Відповісти
тю... а ньюмендель скажет что то фигня и обман здрения ... ничего там нет... не наговаривайте ! )))
показати весь коментар
09.11.2021 20:42 Відповісти
невже цій ОБСЄ той Град колесом на самісіньку пику наїхав? тож просто не було вже сили його не побачити ...
показати весь коментар
09.11.2021 20:57 Відповісти
Вони просто вирішили що досить виставляти себе на посміховище
показати весь коментар
09.11.2021 22:09 Відповісти
Я горжусь тем, как налажена статистика...
Только хочется спросить , а реакция ещё хоть какая-то будет?
показати весь коментар
09.11.2021 21:00 Відповісти
Так! Все! Расходимся!.....Это ж шахтеры откопали со времен ВОВ!!!
Во новость...Они раньше и "Гвоздику" откапывали...и БМ-21...и много че накопали...а Вы тут новость смотрите...
Там же ска каждый шахтер знает что такое буссоль...что такое колпачек на мине...как управлять беспилотником...
Во блин новость...
СЛАВА УКРАЇНІ! СМЕРТЬ КЛЯТИМ ФАШИСТСЬКИМ МОСКОЛЯМ!!!!!!!!!
показати весь коментар
09.11.2021 21:04 Відповісти
Головні новини сьогодні на кацапстані
показати весь коментар
09.11.2021 21:05 Відповісти
Про Украину ничего? Или Карпин разводит руками на эту тему?
показати весь коментар
09.11.2021 21:07 Відповісти
Слепое ОБСЕ уже видит накопление войск рашистов, а у нас что в ОПе, что в МО ничего не видят.
показати весь коментар
09.11.2021 21:11 Відповісти
ОБСЕ отметило то, что таких РСЗО на Донбассе, до войны не было. ОБСЕ обозначило, что эти РСЗО есть только у РФ, а значит и завезены оттуда.
показати весь коментар
09.11.2021 21:48 Відповісти
Спасибо, капитан очевидность.
показати весь коментар
09.11.2021 21:55 Відповісти
та ладно, неужели, впервые за 8 лет, ахахах
показати весь коментар
09.11.2021 21:17 Відповісти
В отчете ОБСЕ нет никакого БМ-21К. Это вообще украинская модификация.
показати весь коментар
09.11.2021 21:20 Відповісти
ОБСЄ,ЦРУ,НАТО БАЧУТЬ російські війська і озброєння - ОП (офіс путіна) в Україні осліп на катаракту ,чи то глаукому.
показати весь коментар
09.11.2021 21:25 Відповісти
БМ-21К - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 украинская https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D1%8F реактивная система залпового огня , состоящая из шасси https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%90%D0%97-260 КрАЗ-260 и боевой части https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%9C-21_%C2%AB%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%C2%BB БМ-21 «Град» . Является первым вариантом РСЗО украинской разработкиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%9C-21%D0%9A#cite_note-autogenerated2-2 [2] .

Предназначена для уничтожения живой силы и боевой техники противника, артиллерийских и минометных батарей, разрушения укреплений, опорных пунктов и узлов сопротивления противника.

Точно в кацапской армии или кто-то в статье моделью ошибся ?!
показати весь коментар
09.11.2021 21:26 Відповісти
Це ти помилився. Градів на шасі Камазу в Україні не роблять.
показати весь коментар
09.11.2021 21:40 Відповісти
Значит на фото не БМ-21К, как указано в статье.
показати весь коментар
09.11.2021 21:43 Відповісти
На фото БМ-21 "Град -К". Читай ,у статті все написано.
показати весь коментар
09.11.2021 21:49 Відповісти
Я информации о такой модификации "Град-К" ваще нигде не нашел. Зато вижу фото "Града" на базе КамАза а сверху над ним надпись "БМ-21К". А БМ-21К - это - українська модернізація радянської установки залпового вогню https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%9C-21_%C2%AB%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%C2%BB БМ-21 «Град» на шасі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%90%D0%97-260 КрАЗ-260 із чотиридверною кабіною.

Короче, статейку на "АрмияИнформ" лепили дилетанты.
показати весь коментар
09.11.2021 21:53 Відповісти
http://www.military-today.com/artillery/grad_k.htm http://www.military-today.com/artillery/grad_k.htm

показати весь коментар
09.11.2021 22:23 Відповісти
Согласен, но это не БМ-21К, как на фотке написано, потому и указал на ошибку.
показати весь коментар
09.11.2021 22:53 Відповісти
У этого "Град-К" обозначение не БМ-21К, а 2Б26.
показати весь коментар
09.11.2021 23:03 Відповісти
2Б26 ОБСЕ уже фиксировали раньше, возможно альтернативное название
Отчет ОБСЕ с Град-К https://www.osce.org/files/2021-11-07-08%20Daily%20Report_RUS_0.pdf?itok=57050
БМ-21К это ошибка пресс службы ООС или саботаж
показати весь коментар
10.11.2021 00:15 Відповісти
в РФ не має БМ-21 "Град-К". Це схоже на фейк який РФ спеціально запускають щоб потім спростовувати
показати весь коментар
10.11.2021 10:41 Відповісти
Это косяк пресслужбы ООС. Понабирали "100% своих", теперь позорятся на весь мир. Они даже надпись Активация windows убрать не догадались
показати весь коментар
09.11.2021 21:40 Відповісти
"
ОБСЄ вперше зафіксувала на окупованій території "Град-К", що перебуває на озброєнні лише в армії РФ Джерело:
Розмістіть цю інформацію в рубриці "Бізнес Цензор" на правах реклами окулярів. Від клієнтів відбою не буде.
показати весь коментар
10.11.2021 00:28 Відповісти
Украине нужно срочно избавляться от малоПИД,,,роского,бениного нарко-Дегенерата и его Сброда....
показати весь коментар
10.11.2021 09:33 Відповісти
Чому мовчать фашисти? Тільки байрактари бачать?
показати весь коментар
10.11.2021 10:29 Відповісти
 
 