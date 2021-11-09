Імпічмент президента через Pandora Papers: нижня палата парламенту Чилі ухвалила рішення

Нижня палата парламенту Чилі оголосила президенту Себастьяну Піньєрі імпічмент через дані про операції з офшорами, оприлюднені у Pandora Papers.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на АР.

"За" висловилися 78 депутатів зі 155.

Згідно документів, опублікованих під час витіку Pandora Papers, один з синів Піньєри використовував офшорні компанії на Британських Віргінських островах для продажу гірничого проєкту "Домінга", співвласником якого була родина президента.

Тепер питання імпічмента має розглянути Сенат Чилі. Для відсторонення необхідно, 29 голосів з 43, опозиція має 24 голоси.

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