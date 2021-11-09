Імпічмент президента через Pandora Papers: нижня палата парламенту Чилі ухвалила рішення
Нижня палата парламенту Чилі оголосила президенту Себастьяну Піньєрі імпічмент через дані про операції з офшорами, оприлюднені у Pandora Papers.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на АР.
"За" висловилися 78 депутатів зі 155.
Згідно документів, опублікованих під час витіку Pandora Papers, один з синів Піньєри використовував офшорні компанії на Британських Віргінських островах для продажу гірничого проєкту "Домінга", співвласником якого була родина президента.
Тепер питання імпічмента має розглянути Сенат Чилі. Для відсторонення необхідно, 29 голосів з 43, опозиція має 24 голоси.
Топ коментарі
+37 18c49ed2
показати весь коментар09.11.2021 20:41
+33 Владимир Пономаренко #471653
показати весь коментар09.11.2021 21:09
+21 Диды Выпивали
показати весь коментар09.11.2021 20:43
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назовите хоть одного политика без офшоров?
В любой подчеркну, ЛЮБОЙ партии - ни один член не будет держать все деньги только в одной стране. Эти твари не доверяют собственной стране и гражданам, а вы надеетесь на чтото.
Демократия это когда очень богатая группировка людей и обслуживающие эту группировку демагоги вешают лапшу на уши толпе, а лапшеносители думают что они управляют государством...
А торжество демократии это когда ********* публично демонстрируют свой порок...
Внезапного в 23-07 у меня возникли вопросы...
1. Или есть в Украине посольство Чили?
2. Где найти очень толкового репетитора испанского языка?
Якщо б найвеличніший не вивів через свої рахунки сотні мільйонів, то їх би захопив тіньовий світовий уряд! А бо ще гірше - Порошенко!
Та й ляльковоиди найвелинішого, моносброду та уряду не зацікавлені (покищо) в імпічменті юродивого юриста. Вони ще не повністю підготували Разумкова на заміну...
П.С. Із зебілами не спілкуюсь, бо нема про що. Час покаже хто де буде
Поэтому он как раз и будет крайний. Народ до сих пор жаждет справедливости.
наголосувалы, блин, порнуху...
и 3 000 Порошенко в сравнении с миллионами ЗеБени действительно заслуживают бОльшего внимания )))) и осуждения и даже порицания...)))
а "нічього" - то рівень інтелекту у твоїй свипсячій голові
- путало, назви своє
- у кожного своє світосприйняття: когось деруть, а хтось дере
(Много нецензурных слов) и где же нам такое взять???
какаяразница