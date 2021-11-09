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Імпічмент президента через Pandora Papers: нижня палата парламенту Чилі ухвалила рішення

Імпічмент президента через Pandora Papers: нижня палата парламенту Чилі ухвалила рішення

Нижня палата парламенту Чилі оголосила президенту Себастьяну Піньєрі імпічмент через дані про операції з офшорами, оприлюднені у Pandora Papers.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на АР.

"За" висловилися 78 депутатів зі 155.

Згідно документів, опублікованих під час витіку Pandora Papers, один з синів Піньєри використовував офшорні компанії на Британських Віргінських островах для продажу гірничого проєкту "Домінга", співвласником якого була родина президента.

Тепер питання імпічмента має розглянути Сенат Чилі. Для відсторонення необхідно, 29 голосів з 43, опозиція має 24 голоси.

Читайте: "Pandora Papers": Держоргани восьми країн почали розслідування, в Росії його проводити не планують

Автор: 

імпічмент (279) Чилі (31) Pandora Papers (13)


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Топ коментарі
+37
А у нас тишина. А то величайший обосциться ненароком. Срочно зовите Безумную. Пора организовывать новую операцию спасения.
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09.11.2021 20:41
+33
Кстати и в Пандорегейте не слова не было про Порошенко только про Зелёного клоуна-наркомана!
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09.11.2021 21:09
+21
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09.11.2021 20:43
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А у нас тишина. А то величайший обосциться ненароком. Срочно зовите Безумную. Пора организовывать новую операцию спасения.
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09.11.2021 20:41 Відповісти
А шо, Порошенко ишо до сих пор президент? И ему можно обьявлять импичмент? Смешной ты тролль. И отмазки твои смешные
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09.11.2021 21:02 Відповісти
Кстати и в Пандорегейте не слова не было про Порошенко только про Зелёного клоуна-наркомана!
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09.11.2021 21:09 Відповісти
это куоторый офшоренко?)
назовите хоть одного политика без офшоров?
В любой подчеркну, ЛЮБОЙ партии - ни один член не будет держать все деньги только в одной стране. Эти твари не доверяют собственной стране и гражданам, а вы надеетесь на чтото.
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09.11.2021 21:25 Відповісти
Веры нет. Причом у рядовых граждан тоже самое.
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09.11.2021 21:26 Відповісти
Дело не сколько в самом факте наличия офшоров, а в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. В то время, как зеля прятал бабло по офшорам, все его фирмы в Украине на бумаге были сплошь убыточными и имели аж по 2 сотрудника. Было время когда все его 11 фирм заплатили аж 2000 грн. налогов.
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09.11.2021 22:29 Відповісти
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09.11.2021 20:43 Відповісти
Шо за намьокі?!
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09.11.2021 21:49 Відповісти
Цікава опозиція, 24 голоси з 43.
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09.11.2021 20:48 Відповісти
Хіба це не сон, у Чілі демократія, а в Україні пре-*******.
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09.11.2021 20:50 Відповісти
А как ее добились? У них не демократия у них диктатура закона...
Демократия это когда очень богатая группировка людей и обслуживающие эту группировку демагоги вешают лапшу на уши толпе, а лапшеносители думают что они управляют государством...
А торжество демократии это когда ********* публично демонстрируют свой порок...
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09.11.2021 22:32 Відповісти
ЗеИУДА ,аферист-МЕГАВОРЮГА , 4-кратный уклонист, НЕДОРАЗВИТЫЙ НАРКОШ
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10.11.2021 06:36 Відповісти
Синагога, забирайте свого клоуна брехливого Зеленського геть, він нам не потрібен. Грайтеся з ним у Голобородька самі.
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09.11.2021 20:53 Відповісти
А синагога до чого тут?
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10.11.2021 08:06 Відповісти
Фото Голобородько на велосипеде в студию, пожалуйста
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09.11.2021 21:06 Відповісти
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09.11.2021 21:22 Відповісти
Молодцы, а у нас наоборот депутаты говорят что мол оффшоры это нормально.
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09.11.2021 21:08 Відповісти
Говорят из гей клуба "Слуга Урода" странно было что они бы говорили другое!
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09.11.2021 21:10 Відповісти
Ты хотел сказать Портновские. Так на него дело завели в Панаме за клевету!
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09.11.2021 21:15 Відповісти
Go away russian stupid pig.
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09.11.2021 21:23 Відповісти
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09.11.2021 21:23 Відповісти
Учитывая то что Порошенко создал офшор на 3000 баксов и лишь для того что-бы не подписывать дебильный акт сдачи приемки который иностранцы неохотно подписывают лишь потому что считают что это дебилизм!
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09.11.2021 21:31 Відповісти
Чіхуашка
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09.11.2021 21:33 Відповісти
молодцы!
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09.11.2021 21:10 Відповісти
Таки да!
Внезапного в 23-07 у меня возникли вопросы...
1. Или есть в Украине посольство Чили?
2. Где найти очень толкового репетитора испанского языка?
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09.11.2021 23:11 Відповісти
Пффф! Лошара!
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09.11.2021 21:11 Відповісти
Круто, притом оффшоры были даже не у самого президента а у одного из сыновей.
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09.11.2021 21:11 Відповісти
ВЬІ нє панімаєтє! Ета другоє!

Якщо б найвеличніший не вивів через свої рахунки сотні мільйонів, то їх би захопив тіньовий світовий уряд! А бо ще гірше - Порошенко!

Та й ляльковоиди найвелинішого, моносброду та уряду не зацікавлені (покищо) в імпічменті юродивого юриста. Вони ще не повністю підготували Разумкова на заміну...
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09.11.2021 21:12 Відповісти
Ничто на земле не проходит бесследно. Тот же Пиночет сколько страной управлял? А умер находясь под следствием. И нашему прилетит. Выбор у него небольшой. Второй президентский или первый арестантский срок
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09.11.2021 21:14 Відповісти
Нічого йому не буде . Петро підтвердить . Та і папірєднікі Петра також підтвердять.
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09.11.2021 21:27 Відповісти
не кажи гоп. Бо зелебеня сам порушив "святе" звання президента . Та й тягар різний, від крадівництва до держ. зради
П.С. Із зебілами не спілкуюсь, бо нема про що. Час покаже хто де буде
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09.11.2021 21:32 Відповісти
Час покаже ,що ніхто ніде не буде ."Святе" звання порушили кожен з п"яти папірєдніків Зе . І усі на волі. Так і буде.
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09.11.2021 21:38 Відповісти
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10.11.2021 04:21 Відповісти
Нит. Клоун не самостоятельная фигура, марионетка в отличии от попередников.
Поэтому он как раз и будет крайний. Народ до сих пор жаждет справедливости.
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09.11.2021 22:18 Відповісти
Это потому, что в Чили народ, а у нас зрители канала г+
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09.11.2021 21:15 Відповісти
а у нас - советский народ
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09.11.2021 23:53 Відповісти
А говнобородька коли?
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09.11.2021 21:17 Відповісти
если бы Зеля была не куплена и у неё-таки был бы мозг, а не только хватательные рефлексы, она бы давно "устала и ушла", но как настоящая актриса фильмов для взрослых, она отработает свой гонорар до последнего ру,***...
наголосувалы, блин, порнуху...
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09.11.2021 21:24 Відповісти
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09.11.2021 21:26 Відповісти
Когда бизнесмен норма. Когда президент то нет. Разница в то что Зеленский был бизнесменом , а порошенко нет . И речь шла офшорах когда он был президентом. А Зеленского упрекают когда он был бизнесменом. Вот поэтому ни как эта новость и не идёт только пете от этого хуже.
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10.11.2021 08:14 Відповісти
малай... вывоз деньги в офшоры и уклонение от уплаты налогов в своей родной воюющей стране (как и гастроли в стане врага) все равно как-то.... не гладиолусы )))
и 3 000 Порошенко в сравнении с миллионами ЗеБени действительно заслуживают бОльшего внимания )))) и осуждения и даже порицания...)))
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10.11.2021 08:33 Відповісти
3000 порошенко! Хороший анекдот.
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11.11.2021 03:33 Відповісти
В Чили есть демократия и законность. У нас же беспредел и беззаконие, когда все определяется "хотелками" закомплексованного бестолкового комика, вдруг ставшего президентом большой страны, у которой очень много проблем. Умный человек, если не может сам, дает работать другим, бестолковый и сам не работает, как надо и другим не дает.
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09.11.2021 21:31 Відповісти
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09.11.2021 21:34 Відповісти
Петрові це слід було в 2014 році робити ,згідно своїх же обіцянок . Тоді б це ,принаймні , виглядало би щиро ... А так - почав смикатися ,бо вже не було куди діватися і притиснули яйка ...
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09.11.2021 21:41 Відповісти
Петро был занят в 2014 - он тебя на бутылку насаживал! Или ты забыл, набутылочник украиномовный?
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10.11.2021 00:38 Відповісти
Млять Чили. Карл,Чили! Это возможно даже в Чили! Но не у нас.
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09.11.2021 21:44 Відповісти
а що ти знаєш про Чилі?
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09.11.2021 21:56 Відповісти
Это ты про Чили в которой до конца восьмидесятых правил Пиночет, и до конца девяностых оставался главнокомандующим сухопутными войсками!? Нє нічього не знаю.
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09.11.2021 23:27 Відповісти
*путало, що ти знаєш про ******* країну Чилі?
а "нічього" - то рівень інтелекту у твоїй свипсячій голові
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10.11.2021 05:57 Відповісти
Ти дебільне, пишов на ху...
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10.11.2021 16:24 Відповісти
Що значить бикодір? Бики дЕруть!?
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10.11.2021 16:27 Відповісти
ти диви! воно українською заговорило)))
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11.11.2021 23:12 Відповісти
відносно мого прізвища:
- путало, назви своє
- у кожного своє світосприйняття: когось деруть, а хтось дере
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11.11.2021 23:14 Відповісти
досвідос)))
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12.11.2021 00:25 Відповісти
Какой импичмент. Только революция, только хардкор.
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09.11.2021 21:51 Відповісти
в рашке у себя устраивай революцию тут достаточно криворогого шлимазла на киевском каштане подвесить
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10.11.2021 00:39 Відповісти
от вам і Перша "бананова" Республіка
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09.11.2021 21:55 Відповісти
зато у нас Гетьманцев и Арахамия сказали что президенту можно и вообще сейчас всем можно, это Порошенко только нельзя было
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09.11.2021 22:00 Відповісти
Пиночет все таки вытянул свою страну из жо.. раз такие вещи имеют место быть
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09.11.2021 23:07 Відповісти
Диктатура Закона абсолютно для всех!
(Много нецензурных слов) и где же нам такое взять???
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09.11.2021 23:15 Відповісти
Для начала, власть должна бояться народ и уважать его. Если этого нет- нужно ее заставить. Но украинцы терпилы. Не только украинцы, Есть масса национальностей готорые не имеют своей государствености. Украинцев это тоже ожидает (потеря государственности), если они не заставят власть себя бояться.
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10.11.2021 08:05 Відповісти
Вот дебилы, нет чтобы сказать, что сейчас у любого бомжа офшор есть и все бы поверили и простили!😁
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09.11.2021 23:12 Відповісти
а у нас это творчеством называется
какаяразница
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09.11.2021 23:52 Відповісти
 
 