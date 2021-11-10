Хтось удачливий з України може зірвати 160 мільйонів доларів у лотереї Powerball сьогодні вночі! (реклама)

Виграти багатомільйонний джекпот – мрія любителів лотерей з усього світу.

Американська лотерея Powerball знову набирає обертів, пропонуючи учасникам приголомшливий призовий фонд у розмірі 160 млн доларів, що є найбільшим у світі лотерейним призом на сьогоднішній день.

Найближчий тираж лотереї Powerball відбудеться сьогодні, в середу, 10 листопада, і переможцем наступного великого призу може стати хтось з України!

Ви все ще думаєте, що величезні джекпоти ніколи не виграють? Ось вам цікавий факт, що доводить протилежне.

Після рекордного числа послідовних тиражів без переможців джекпоту, у розмірі 40, останній величезний джекпот американської лотереї Powerball виграли минулого місяця, коли він досяг $699.8 мільйонів!

Виграшний білет був проданий у Каліфорнії, в ньому були відзначені всі шість щасливих номерів, що випали, тим самим виправдалися найнеймовірніші мрії одного з учасників того тиражу.

До того ж, лише за два тижні до цього, власник ще одного щасливого білета з Нью-Йорка зірвав джекпот лотереї Mega Millions на суму 431 мільйон доларів!

Як взяти участь у лотереї США з України, заплативши менше ніж $5?

Ви можете взяти участь у лотереї Powerball з України, купивши білети Powerball онлайн на theLotter.net, провідній у світі онлайн-службі з придбання лотерейних білетів з усього світу. theLotter.net пропонує українцям можливість зіграти у Powerball з одним полем менш ніж за 5 доларів.

Ось як ви можете виграти $160 мільйонів з України

· Зареєструйтесь на сайті theLotter.net.

Виберіть лотерею Powerball з більш ніж 50 лотерей, представлених на сайті.

Позначте 5 номерів (від 1 до 69) у ігровому полі.

Виберіть 1 номер 'Powerball' (від 1 до 26) у помаранчевій частині ігрового поля.

Підтвердіть придбання білета.

Українці, які купують свої офіційні білети Powerball онлайн на theLotter.net, беруть участь у розіграші на тих же умовах, якби вони купували білети в Сполучених Штатах, з такими ж шансами на виграш джекпоту.

Що відбудеться, коли ви виграєте джекпот?

Після оформлення замовлення на білети місцеві агенти theLotter у США куплять офіційні лотерейні білети від вашого імені. Ваші білети будуть відскановані та завантажені до вашого облікового запису перед розіграшем. TheLotter стягує з клієнтів невелику комісію за транзакцію, при цьому комісії з виграшних білетів не стягуються.

TheLotter надає спеціалізовану службу підтримки, доступну цілодобово та без вихідних, щоб допомогти клієнтам з будь-якими проблемами.

Якщо вам пощастить виграти, ваш приз буде переведено на ваш особистий рахунок, і ви зможете вивести його у будь-який час. (Якщо ви виграєте джекпот Powerball, вам потрібно буде прилетіти до Сполучених Штатів, щоб отримати свій приз особисто, але в цьому випадку theLotter, ймовірно, сплатить ваші дорожні витрати.) Ви отримаєте всю суму свого призу, за вирахуванням необхідних податків, без комісії!

На theLotter є справжні переможці!

За минулі роки theLotter виплатив понад 100 мільйонів доларів у призах більш ніж 6 мільйонам переможців з усього світу. Серед найбільших переможців на сайті – жінка з Панами, яка виграла 30 мільйонів доларів у лотереї Флорида, та чоловік з Іраку, який виграв джекпот Oregon Megabucks на суму 6,4 мільйона доларів.

Поточний джекпот Powerball може рости нескінченно, але, з іншого боку, хтось може виграти його вже в сьогоднішньому тиражі. Купуйте білети прямо зараз на theLotter.net!

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