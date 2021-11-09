У Мінветеранів пояснили, звідки в заступника секретаря СНБО Демченка статус УБД. ДОКУМЕНТ

Руслан Демченко отримав статус учасника бойових дій "на основі відомостей про його діяльність у 2014 році".

Про це йдеться у відповіді на запит, опублікованому Міністерством у справах ветеранів, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Статус учасника бойових дій Демченку Р. М. як такому, що брав безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, був наданий у 2020 році на основі відомостей про його діяльність у 2014 році. На документальному рівні це опрацьовано згідно з витягом з наказу Антитерористичного центру при СБУ від 19 жовтня 2014 року про залучення до проведення АТО, розпорядженням глави Адміністрації президента України від 3 жовтня 2014 року, а також довідкою про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, виданою керівником апарату Адміністрації президента України від 31 травня 2019 року", - йдеться в оприлюдненому документі.

У міністерстві наголосили, що під час надання офіційного статусу стосовно кожної особи здійснюють перевірку.

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Автор запиту, аналітик групи "Левіафан" Микола Мельник, прокоментував відповідь так: "Перший заступник Секретаря РНБО Руслан Демченко, ні дня не провоювавши і займаючись лише вугільним схематозом, таки має статус "учасника бойових дій". І все в рамках чинного законодавства і за результатами міжвідомчої комісії...".



