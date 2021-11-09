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У Мінветеранів пояснили, звідки в заступника секретаря СНБО Демченка статус УБД. ДОКУМЕНТ

У Мінветеранів пояснили, звідки в заступника секретаря СНБО Демченка статус УБД. ДОКУМЕНТ

Руслан Демченко отримав статус учасника бойових дій "на основі відомостей про його діяльність у 2014 році".

Про це йдеться у відповіді на запит, опублікованому Міністерством у справах ветеранів, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Статус учасника бойових дій Демченку Р. М. як такому, що брав безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, був наданий у 2020 році на основі відомостей про його діяльність у 2014 році. На документальному рівні це опрацьовано згідно з витягом з наказу Антитерористичного центру при СБУ від 19 жовтня 2014 року про залучення до проведення АТО, розпорядженням глави Адміністрації президента України від 3 жовтня 2014 року, а також довідкою про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, виданою керівником апарату Адміністрації президента України від 31 травня 2019 року", - йдеться в оприлюдненому документі.

У міністерстві наголосили, що під час надання офіційного статусу стосовно кожної особи здійснюють перевірку.

Також читайте: ОП засекретив результати люстраційної перевірки заступника секретаря РНБО Демченка: він також зник з люстраційного списку Мін'юсту

Автор запиту, аналітик групи "Левіафан" Микола Мельник, прокоментував відповідь так: "Перший заступник Секретаря РНБО Руслан Демченко, ні дня не провоювавши і займаючись лише вугільним схематозом, таки має статус "учасника бойових дій". І все в рамках чинного законодавства і за результатами міжвідомчої комісії...".

У Мінветеранів пояснили, звідки в заступника секретаря СНБО Демченка статус УБД 01
У Мінветеранів пояснили, звідки в заступника секретаря СНБО Демченка статус УБД 02

Автор: 

УБД (132) Міністерство у справах ветеранів (304) Демченко Руслан (43)


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Топ коментарі
+77
На чьей стороне участвовала в боевых действиях эта русская мразь?
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09.11.2021 21:50
+46
Та де....наколядував.
Я не здивуюсь, я що і Зеленський собі убд вже накліпав.
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09.11.2021 21:51
+44
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09.11.2021 21:58
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09.11.2021 22:30 Відповісти
Карочи четырежды Уклонисту Зеле дать подобную Ксиву а у Порошенко отобрать и у Турчинова тоже...,так что к концу Каденции Зеля тоже будет УБД....
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09.11.2021 22:31 Відповісти
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09.11.2021 22:32 Відповісти
у цього чючєла в очках на йбальніку великими чорними буквами написано, що це чьмо ніколи не було учасником бд.
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09.11.2021 22:44 Відповісти
Разведчиком может? Нелегалом?
Из последних сил???
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10.11.2021 02:24 Відповісти
А фишку одну вы забыли...8 марта 2014 года ныне дохляк,нородный артист дохлого ССсра Йосиф Кабздон собрал миллиард рублей на войну с Украиной...собрал со всяких там Пореченковых,Машковых,и прочих Певцовых Соловьевых Киселевых,а так же известного Рюсска Мирскаво певца Грыши Лепса...,а также недавно сдохший Владимир Меньшов кинул Йосе тоже 1 милиард рублей...

Крысы позорные...
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09.11.2021 22:46 Відповісти
Было такое, не пошло в прок...
И боженька не принял , как за духовное, не пропустил никому...
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10.11.2021 02:27 Відповісти
Из Демченко такой же участник боевых действий, как и из Штирлица:
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09.11.2021 22:48 Відповісти
Буба кремлёвскими агентами разбрасываться не собирается
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09.11.2021 23:20 Відповісти
"Я сам служу сударыня. Каждый день к девяти утра я должен идти в мой магистрат. Я не скажу, что это подвиг, но вообще что-то героическое в этом есть!"
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09.11.2021 23:21 Відповісти
это плевок в лицо настоящих войнов! руководил из глубокого тыла - это не участвовал в боевых выходах! Ублюдок , совести нет не на грамм... его награда 9 грам, паскуда!
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09.11.2021 23:23 Відповісти
хотя чему мы удивляемся... таких тыловых вояк пруд пруди... ни разу на нуле не были а статус убд получили...
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09.11.2021 23:24 Відповісти
Ты, что ни разу таких Чернобыльцев не видел?....Темнота....
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09.11.2021 23:30 Відповісти
да да да.. таких полно было... помню те времена...
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10.11.2021 11:17 Відповісти
Самое обидное что простой человек с улицы не может определить - был ли человек "на предке", принимал участие в ликвидации Чернобылской трагедии, и т.д. И вот такие мрази под шумок приписывают себе "подвиги" и потом внукам рассказывают как они героически сражались... А действительно люди которые достойны почести, наград и элементарного уважения должны это как то доказывать.
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10.11.2021 14:02 Відповісти
ье кто был на передке, наверное сейчас и в живых никого нет, можно считать что все чернобыльцы ныне живущие - липовые, подобные этому захистнику!
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10.11.2021 15:21 Відповісти
- Вот тут коли "ВДВ", а тут коли "ВМФ". Тут коли "Коля +Маша=Любовь", а тут коли "Коля+Петя=Любовь"!
- А последнее же зачем?
- Ну, на всякий случай!
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09.11.2021 23:29 Відповісти
Вообще -то в 14-15 годах было такое.... В моём подразделении были крымчане (татар мало, около 20/), То есть брали тех, кто реально хотел воевать! И сейчас они вроде как бы не при делах, возраст, ранения и т.п. Но они реально воевали, и требую отношения к ним как к УБД!
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09.11.2021 23:37 Відповісти
ПОЗОР, ЗЕ_ГАДЫ!
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09.11.2021 23:44 Відповісти
Статус-справка участника боевых действий Демченко Р.М. было дано в 2020 году .... , видимо, у Зеленского, Ермака, Гордона ..... , которые на диване ожидали результатов боевых действий, есть тоже справка-статус участника боевых действий ...
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10.11.2021 00:00 Відповісти
брав участь в АТО?????? так от звідки росіяни отримували всю інформацію про справи у наших військах...
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10.11.2021 00:00 Відповісти
А кто тода был президентом - не скажете?
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10.11.2021 09:43 Відповісти
Тогда, как и сейчас, твоим президентом является Путин- *****!
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10.11.2021 09:54 Відповісти
бубачка зеленоморда 13-02-2020 присвоїв йому убд., ( в даному випадку скорочено "ублюдок" )
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10.11.2021 11:06 Відповісти
та згодна.
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10.11.2021 12:38 Відповісти
Данные поступили от СБУ. Когда во главе стал Баканов. А с 2014 до 2020 этого доки не подавали... 6 лет не признавали воевавшим высокопоставленного чиновника...
Мне одному кажется, что подозрительно?
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10.11.2021 01:20 Відповісти
Заслуженный порохобот,таких в стране тысячи,одна кивка чего стоит.
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10.11.2021 01:42 Відповісти
Он БУРЯТ. И внебрачный сын Шойгу...
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10.11.2021 04:17 Відповісти
скот
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10.11.2021 05:03 Відповісти
Они имеют в виду период, когда названием АТО называли расстрелы на Майдане?
Тогда может быть он и участвовал.
Я помню это время.
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10.11.2021 08:00 Відповісти
Він собі оформив статус президента
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10.11.2021 11:33 Відповісти
"Воював", не покидаючи стін улюбленого кабінету у Києві. Які ж вони мерзотні.
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10.11.2021 08:06 Відповісти
Ла-путіна "відпрацьовує" своє призначення на посаду
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10.11.2021 08:06 Відповісти
а коли я кажу, що практична вся псевдоеліта потребує негальної анігіляції мене закидують гуано, та розповідають про 1917.
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10.11.2021 09:09 Відповісти
Так и Ляшко имеет статус УБД, и начальники администраций, депутаты горсоветов и прочие клерки, их тысячи. Среди военных тоже много таких, ни разу не переночевавших даже в пределах Донецкой и Луганской областей, штабные кофеносцы. Только с 2015 года этот шабаш прекратился, и для получения УБД стало необхоимо провести непосредственно в секторе минимум 28 дней непрерывно. То всей страной удивлялись, что генералы по выходу на пенсию по 800-900 тыщ получают, хотя всегда так и было, и в НАТО так же, и это мировая практика, теперь удивляемся невоевавшим УБДшникам, которые всегда и были. Может вы не знали, что у нас не женятся, чтобы получать помощь матерям-одиночкам? Может не знаете, что у вас в городе городские власти на стулья и оргтехнику списывают больше, чем на больницы, и этой оргтехники и мебели даже не существует в природе? Может не знаете, что вашему ребенку до 16 летнего возраста ОБЯЗАНЫ бесплатно лечить зубы, но вы всё равно платите?
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10.11.2021 09:24 Відповісти
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10.11.2021 09:29 Відповісти
две кремлевские Крысы ермак и демченко прекрасно себя чувствуют под крылом неадекватного малоПИД,,,роского, бениного нарко-Придурка!!!
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10.11.2021 09:42 Відповісти
На колчаковскіх фронтах...
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10.11.2021 10:25 Відповісти
Сходил с девочками в сауну в прифронтовой зоне... Герой...
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10.11.2021 10:34 Відповісти
О, так интересно послушать про боевые подвиги. Где как с кем. Или это была очень секретная спец операция? На спецназовца что-то он не смахивает.
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10.11.2021 10:35 Відповісти
це просто пи.дец, яка гнила ця влада
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10.11.2021 10:44 Відповісти
Не думаю, что эта власть как то отличается от папіредников. Просто гласности становится всё больше.
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10.11.2021 10:55 Відповісти
Скорее они менее обученные, потому чаще всплывает их глупость и гнилость.
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10.11.2021 14:59 Відповісти
Ублюдки, что голосовали за янелоха - сдайте украинские паспорта!!! Вы твари не достойны быть Украинцами - вы привели во власть откровенных мерзавцев и врагов Украины!!! Во время войны!!! Валите в рашу, к своим кумирам! Ермак, ОП и Демченко, СВРУ - штатные сотрудники спецслужб Орды, работают против Украины под прикрытием янелоха!
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10.11.2021 11:07 Відповісти
Як що у наступного керівника держави будє бажання навести лад в питанні УБД, то цей Демченко, та його шєф - Ермак лишаться цього статуса в 2 хвилини...
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10.11.2021 11:40 Відповісти
Якщо він і відкомандировувався в зону АТО (який дебіл придумав війну називати якоюсь атою? Бо участь у бойових діях - це зрозуміло, а участь в АТО - як хочу, так і вирішую), то у розпорядженні повинна була бути фраза "для безпосередньої участі в АТО".
Безпосередньої!
Тобто, цей фрукт повинен був зі зброєю брати участь в бойових діях.
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10.11.2021 12:27 Відповісти
То вы все попутали. В данном случае УБД сокращение слова УБлюДок.
Так шо все нормально и законно, расходимся.
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10.11.2021 12:56 Відповісти
Все ОП это сборище конченных тварей.
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10.11.2021 13:09 Відповісти
Где, где... На Колчаковских фронтах.
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10.11.2021 13:47 Відповісти
Он в 2014 году работал на порошенко.
И почему-то тогда не считался предателем
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10.11.2021 16:10 Відповісти
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