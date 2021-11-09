Головні новини 9 листопада: затримання ката з "Ізоляції", Саакашвілі побили в лікарні

У Києві затримали одного з головних катів окупантської тюрми "Ізоляція" Дениса Куліковського, Саакашвілі побили в тюремній лікарні, рекордне число українців померли за добу від коронавірусу – головні новини 9 листопада.

Затримали ката з "Ізоляції"

Дениса Куліковського на прізвисько "Палич" затримали минулої ночі. Слідчі вважають, що він катував та вбивав українців, яких кидали до тюрми окупантів "Ізоляція" у Донецьку. Від його рук постраждали 166 бранців, та цей перелік ще не вичерпний. Куліковський був "правою рукою" головного ката "Ізоляції" Євдокимова.

Саакашвілі побили в тюремній лікарні

"Через супротив поміщенню у заклад Міхеілу Саакашвілі було завдано тілесні ушкодження співробітниками Спеціальної пенітенціарної служби Грузії", – повідомила омбудсман Людмила Денісова. Також інші в’язні вигукують погрози на адресу експрезидента. Влада Грузії розслідує побиття.

Рекорд смертей від COVID-19 та "коронавірусна амністія"

За добу від коронавірусу померли 833 людини, заразилися щонайменше 18 988. За смертністю Україна – у трійці світових лідерів.

Влада в будь-який спосіб заохочує українців вакцинуватися: для тих, хто раніше купив підробну довідку про вакцинацію, запроваджують COVID-амністію. Вона передбачає, що людина може зізнатися в пункті щеплення, що її довідка – фальшивка, і при цьому не буде притягнута до кримінальної відповідальності за підпробку документів. Щоправда, розказати, де та за скільки було куплено довідку, все одно доведеться – щоб поліція могла розібратися з продавцями.

ЄС виключив Україну із "зеленого" списку

Тепер України нема серед країн, для яких рекомендовано зняти обмеження на необов'язкові поїздки. Першою відреагувала Бельгія: в’їзд закрили навіть для вакцинованих українців.

Пасажирськими перевезеннями з 2022-го відатиме Deutsche Bahn

"За планом ми передаємо пасажирські перевезення в управління Deutsche Bahn Consulting з наступного року... нагадаю, що Deutsche Bahn має такий досвід у Казахстані і він досить успішний", – заявив міністр інфраструктури Кубраков.

Ющенко втрапив у кіно від RT. Каже, підманули

Російський державний пропагандистський канал RT показав "документальне" кіно про Україну. Разом з Шарієм, Деркачем, Кузьміним та Морозом там раптово з’явився Віктор Ющенко. В оточенні третього президента кажуть, що його ввели в оману: мовляв, перемовини про участь вели представники американської компанії, набрехали, що там будуть також Кравчук та Кучма. Сам Ющенко скандал не коментує.