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Новини Коронавірус і карантин
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Найімовірніший сценарій - це щорічна ревакцинація від COVID-19, - виконавчий директор Pfizer

Найімовірніший сценарій - це щорічна ревакцинація від COVID-19, - виконавчий директор Pfizer

Головний виконавчий директор американської фармацевтичної корпорації Pfizer Альберт Бурл вважає, що щеплюватися від COVID-19 необхідно буде щорічно.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН.

Бурл відзначив високу ефективність захисту проти коронавірусу третьої, бустерної дози. "Я думаю, що третя доза дає дуже, дуже високий рівень захисту. Вище, ніж спочатку досягнутий, який становив 95% з двома дозами.Захист від коронавірусу після бустерної дози зберігається близько року", - сказав він.

Окрім того, очільник Pfizer повідомив, що через півроку після вакцинації імунітет до коронавірусу знижується. Лише нові досліджень можуть змінити ці оцінки. 

"Нам потрібно почекати і постежити. Але найімовірніший сценарій - це щорічна ревакцинація", - зауважив Бурл.

Також читайте: Людям, які страждають на серцево-судинні захворювання, потрібно вакцинуватися обов’язково, - Амосова

Автор: 

вакцина (4419) щеплення (174) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+9
Хтось сумнівався в цьому? Компанії, що виготовляють вакцини будуть мати мільярди доларів чистого прибутку щороку.
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10.11.2021 00:51
+8
Комментарии впечатляют. Ребята, в Украине пандемия бьёт все рекорды, но вас волнуют прибыли производителей вакцин, такие они сякие. А почему не волнует прибыть производителей туалетной бумаги, например? Они тоже ведь наживаются! Сначала подсадили на использование этой самой бумаги, теперь покупай её постоянно! Раньше ведь гадили под лопух и ничего, жили преспокойно до ста лет.
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10.11.2021 01:19
+8
Таки производители туалетной бумаги тоже не пускают в магазины без чека о покупке этой бумаги? Сравнение идиотское , подоляк видно в лучших традициях зекоманды разворовал деньги на ботов и нанимает каких то невнятных
. Давай лучше про чипы как Греф
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10.11.2021 03:19
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Багато хто думав,що два рази введе вакцину і все.Якби це було так,то ніяких зелених паспортів ніхто би не запроваджував.
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10.11.2021 00:46 Відповісти
І президент Модерни подібне казав.
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10.11.2021 00:46 Відповісти
А тепер питання.Чи може Україна щорічно,стільки сил кидати на ревакцинацію?
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10.11.2021 00:48 Відповісти
Не лише Україна. Скрізь.
Шалені ресурси йдуть.
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10.11.2021 00:56 Відповісти
Привіт! Ну це зпозуміло,але мене цікавить саме Україна.Як тобі зараз, в Україні?
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10.11.2021 01:09 Відповісти
Я тобі відповіла на іншій гілці.
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10.11.2021 21:55 Відповісти
Дай почитати, будь ласка.
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10.11.2021 22:01 Відповісти
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10.11.2021 22:04 Відповісти
По посиланню наш діалог.
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10.11.2021 22:07 Відповісти
На ежегодную вакцину от гриппа можно, а от ковида не? Ресурсы будут сопоставимы. В отличие от того, сколько экономика теряет на локдаунах, а бюджет на медицинских услугах для больных.
Ну и вообще. Почему бы не слушать специалистов. Они ведь для этого долго учились. Познавали науку медицину, микробиологию , генную инженерию, и т.д. и т. п.
Еще.
Вакцины помогают предотвратить развитие https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C устойчивости к антибиотикам . Например, благодаря значительному снижению заболеваемости пневмонией, вызванной https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%BA Streptococcus pneumoniae , программы вакцинации значительно снизили распространённость инфекций, устойчивых к пенициллину или другим антибиотикам первой линии.
Ну и на закуску.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE Антивакцинаторство

Все аргументы, выдвигаемые https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BC%D0%B0%D1%82 догматическими оппонентами, опровергаются с научной точки зрения, антивакцинаторство считается широко распространенной https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0 теорией заговора и является формой https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC отрицания науки .

Согласно заключению экспертов https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F Всемирной организации здравоохранения , большинство доводов антивакцинаторов не подтверждаются научными данными и характеризуются как «тревожное и опасное заблуждение». В 2019 году недоверие к вакцинации внесено https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F ВОЗ в список десяти главных проблем здравоохранения, над которыми эта организация работала в 2019 году
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10.11.2021 07:25 Відповісти
А кто от гриппа прививается ежегодно?
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10.11.2021 07:37 Відповісти
Умные люди.
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10.11.2021 08:20 Відповісти
этих "умных людей" единицы. а тут поголовно всех загоняют на "добровольную" вакцинацию. и теперь планируют загонять ежегодно, потому, что на "умных людях" много не заработаешь.
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10.11.2021 08:25 Відповісти
Посмотри на карту вакцинации стран ЕС. Там умных большинство. В отличии от "умных".
https://vaccinetracker.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/vaccine-tracker.html#uptake-tab

Или еще пример. Израиль. Там такие как ты в резервации. Маргиналы.
https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general
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10.11.2021 08:33 Відповісти
В Європі не так розумні, як слухняні. Там сказали зверху - люди виконують. Є довіра до влади. Але чи цього разу вона виправдана, ця довіра?
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10.11.2021 08:48 Відповісти
С довiрой до влады не спорю. У нас ее практически нет. И тут больше вопросов к власти, чем к людям. А вот на счет кто умней еврей, немец или украинец. Тут по моему без вариантов.
И еще. Ты хотя бы где и когда ни будь встречал неграмотного еврея?
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10.11.2021 08:53 Відповісти
так никто не против вакцин, только вот конкретно в ситуации с ковидом - против) вы же знаете, если зеленое и квакает - значит лягушка, если вы чувствуете что вас хотят обмануть, то это так и есть. Немцам внушили, что им надо захватить весь мир (имею в виду вторую мировую), евреев истребили, если верить написанному в истории - можете представить силу кукловодов. Или вы из тех людей, которые считают, например, что Францией правит Макрон?
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10.11.2021 18:33 Відповісти
Судя по карте вакцинации стран ЕС, "конкретно против" вакцины от ковид МЕНЬШИНСТВО.
Израиль. Впереди планеты всей.
Вопрос . О каких маргиналах , что против ты говоришь?

https://vaccinetracker.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/vaccine-tracker.html#uptake-tab

Израиль перешагнул порог в 4 миллиона вакцинированных третьей дозой

https://www.gov.il/ru/departments/news/10112021-01
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10.11.2021 20:41 Відповісти
https://vaccinehub.sanofi.ua/flu/?gclid=CjwKCAiA1aiMBhAUEiwACw25MRAXDvEmiTTJPNc12pD2Sspt3mtYJh8eRNvf3vXLAEANkPRsoF6vkxoCTzMQAvD_BwE#stage4 https://vaccinehub.sanofi.ua/flu/?gclid=CjwKCAiA1aiMBhAUEiwACw25MRAXDvEmiTTJPNc12pD2Sspt3mtYJh8eRNvf3vXLAEANkPRsoF6vkxoCTzMQAvD_BwE#stage4

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10.11.2021 08:28 Відповісти
И наверное,только пВаиисюСером? А то же как лаве срубить? А может раз в неделю,чтобы вААбще все ровно?
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10.11.2021 00:49 Відповісти
Ты на каком языке написал?
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10.11.2021 01:20 Відповісти
На мові люлини, яку то все дістало 😁
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10.11.2021 08:24 Відповісти
Хтось сумнівався в цьому? Компанії, що виготовляють вакцини будуть мати мільярди доларів чистого прибутку щороку.
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10.11.2021 00:51 Відповісти
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10.11.2021 02:35 Відповісти
А це ознака хитрозробленого автора публікації... Чому не показати нормальних людей, які теж в своїй більшості вийшли, щоб висловити своє бачення питання, а не таке чудо (ну так, ще попів забули показати, яких мабуть з парочку було...)... Про совковську школу пропаганди автора це теж багато каже...
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10.11.2021 10:04 Відповісти
Ага. Еженедельно. Попеременно пфайзером и модерной.
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10.11.2021 00:56 Відповісти
Кто б сомневался. Я так понимаю, предлагают 3 раза в год ширяться? А давайте 4. Чтоб наверняка. На следующий год это будет обязательная платная втридорога вакцина. Уроды
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10.11.2021 00:58 Відповісти
Т.е. каждый год нужно вакцинироваться ТРИЖДЫ. При этом гарантии того что человек не будет носителем, то что он не заболеет в легкой, в средней а по сути и в тяжелой форме нет, как впрочем что он может и не умереть ( при чем человек каким то чудом должен оказаться здоров до вакцинации ну хотя бы с месяц, между вакцинациями и после третьей вакцинации в течении трех недель. Т.е. по сути он должен быть здоров весь этот период в течении 4-5 месяцев ( как этого умудриться достичь.. одному богу известно) И тогда ВОЗМОЖНО это его спасет от смерти .. Правда это не обязательно, мало ли что. Гарантий не кто не дает, ответственности не кто не несет. Ну где то так.. если я не ошибаюсь. ( при этом сейчас эти трижды вакцинироваться, а где гарантия что не будет 4-5 раз в год.. Это уже больше на нарко зависимость похоже. Но наверное специалистам и ученым виднее что и как спорить с ними сложно.. Но с другой стороны мы не успеваем за ходом их мыслей, они за эти два года чего нам только не говорили... и что еще наговорят.
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10.11.2021 00:58 Відповісти
"Захист від коронавірусу після бустерної дози зберігається близько року".
А после болезни в среднем 6 месяцев. Но правильный антивакс конечно же выберет вариант сыграть в рулетку и поконать от задышки пару недель в год. Надеюсь что и у нашому селі для всех антиваксеров это будет за свой счет, как сделали власти в том же Сингапуре.
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10.11.2021 01:27 Відповісти
А статью прочитать? Или писать легче?
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10.11.2021 08:04 Відповісти
это у вас проблемы с чтением. и статьи и моего комментария. Привиться нужно три раза ( при этом в процессе вакцинации в течении 5 месяцев минимум) нужно не заразиться ( каким то образом) и тогда есть вероятность ( 80-85%, возможно даже 90%) что у вас будет защита до следующего года от тяжелого перенесения ковида. Без гарантий естественно. Ну а там по новому кругу. По сути рекомендация такова нужно в период с мая по сентябрь ( время наименьшей циркуляции вируса) привиться три раза и на следующий год повторить это по новой. И этой вакцинацией вы ( есть надежда) защитите себя на период с осенне- зимне- весенний период. Ну где то так.
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10.11.2021 10:04 Відповісти
Какие круги, сказочник? Одна бустерная доза каждый год. Где-то так. Читай, а не пиши.
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11.11.2021 00:08 Відповісти
Ну каждый читает то что хочет увидеть. Я читал именно о повторном круге вакцинаций..( в разных статьях) Но как говорится до 2022 осталось совсем немного.. Так что все покажет. А от ученых " от медицины" мы чего только не слышали за последние почти 2 года.. Наверное у вас с памятью проблемы.. Напомню. дети не болеют, молодежь и среднего возраста болеют на ногах в легкой форме и даже не замечают, болеют реально 60+ и если отягчены хроническими заболеваниями , достаточно переболеть и у вас иммунитет на года, достаточно однажды вакцинироваться ( один раз все). Потом 2 раза и уже обязательно.. Теперь уже три раза... Оказалось что и вакцина и то что вы переболели не гарантирует вас от заболевания, от тяжелой формы и даже от смерти. ( включая и побочки) .Теперь вакцинироваться каждый год.. ( вы говорите один раз.. а я говорю что каждый раз 2-3) Не забудьте потом вспомнить спустя год о своих " мыслях по этому поводу" Ну если я "сказочник" то ТЫ склеротик.
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11.11.2021 10:31 Відповісти
Інтуїція мені підказує, що у наступному році пандемія піде на спад. Вже не буде такої кількості хворих, а бажаючи робити собі вакцини і надалі - нехай роблять. Хвось п'є Віагру від Pfizer, хтось буде регулярно робити собі вакцину. Кожний сам собі режисер.
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10.11.2021 01:00 Відповісти
60-80 млрд долларів щороку будуть класти виробники вакцин у свої кармани.
А всі думають шо вірус не рукотворний.
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10.11.2021 01:00 Відповісти
Они создадут вирусы от которых будут продавать нам противоядие- Муарам Каддафи. В 2006 или 2008 не помню точно
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10.11.2021 03:09 Відповісти
****** ты нам ещё звездные войны процитируй тут
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10.11.2021 07:04 Відповісти
Вакцины помогают предотвратить развитие https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C устойчивости к антибиотикам . Например, благодаря значительному снижению заболеваемости пневмонией, вызванной https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%BA Streptococcus pneumoniae , программы вакцинации значительно снизили распространённость инфекций, устойчивых к пенициллину или другим антибиотикам первой линии
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10.11.2021 07:29 Відповісти
А ніхто ж не думав про те на скільки організм стане уразливим від вірусу після закінчення дії вакцини через рік???? Вакцинний імунітет мине, а власний імунітет швидко не виробиться.
Тоді вакцина стане пожиттєвим щорічним наркотиком від ковіду.
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10.11.2021 01:07 Відповісти
Тому то змушують колотись навіть тих хто вже двічі перехворів.
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10.11.2021 04:49 Відповісти
Убийцы
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10.11.2021 01:09 Відповісти
Комментарии впечатляют. Ребята, в Украине пандемия бьёт все рекорды, но вас волнуют прибыли производителей вакцин, такие они сякие. А почему не волнует прибыть производителей туалетной бумаги, например? Они тоже ведь наживаются! Сначала подсадили на использование этой самой бумаги, теперь покупай её постоянно! Раньше ведь гадили под лопух и ничего, жили преспокойно до ста лет.
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10.11.2021 01:19 Відповісти
Просто вони кончені антиваксери.
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10.11.2021 01:27 Відповісти
Це у ольгинців нова фішка така, видавати себе за порохобота та антиваксерну кремлівську пропаганду постити?

Creator, ти вже не перший, таких колишніх довбоЗЕбів перевзутих багато останнім часом стало. Лєнку італєнку пам'ятаєш - вона зараз теж порохобот, а Макса Королтко пам'ятаєш - він теж порохоботом задєлался. Зайвохромосомні, що з вас візьмеш.
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10.11.2021 02:44 Відповісти
Я, в цілому, використовував рівень "аргументації" антиваксерів. Аналогії с гіперболізуванням до максимуму добре показують цей рівень.
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10.11.2021 03:11 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE Антивакцинаторство



Все аргументы, выдвигаемые https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BC%D0%B0%D1%82 догматическими оппонентами, опровергаются с научной точки зрения, антивакцинаторство считается широко распространенной https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0 теорией заговора https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0#cite_note-faz-1840356-65 [65] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0#cite_note-Meyer2004-66 [66] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0#cite_note-67 [67] и является формой https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC отрицания науки https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0#cite_note-68 [68] .

Согласно заключению экспертов https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F Всемирной организации здравоохранения , большинство доводов антивакцинаторов не подтверждаются научными даннымиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0#cite_note-%D0%92%D0%BE%D0%B7-69 [69] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0#cite_note-six-70 [70] и характеризуются как «тревожное и опасное заблуждение»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0#cite_note-71 [71] . В 2019 году недоверие к вакцинации внесено https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F ВОЗ в список десяти главных проблем здравоохранения, над которыми эта организация работала в 2019 году
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10.11.2021 07:31 Відповісти
Богдане, в Вінниці для щеплених розігрують автомобілі і велосипеди. Бабки знаєш де взяли на призи?
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10.11.2021 08:26 Відповісти
Гадки не маю. Це важливо?
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10.11.2021 11:43 Відповісти
Компанії , які надали вакцини , також надали гроші на страхування від наслідків, які частково (більшу частину) спи-ли. Тепер поясни навіщо страхуватись і т д, якщо все безпечно. Йде остання стадія випробовування. Чому як то повинно бути не проводять обстеження перед вакцинацією? Там тих чому до чорта. Не треба примушувати людей до щеплень...
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10.11.2021 13:26 Відповісти
Будь-яка вакцина має побочку. Більш того, будь-який медичний препарат має побочку. Справа в тому, що вірогідність цієї побочки мізерна. Страхування це нормально. Від ковіду ніяких страхових планів нема, а побічні ефекти яскраві.

> "Чому як то повинно бути не проводять обстеження перед вакцинацією?"

Ніхто. Ніде. Не. Проводить. Обстежень. Перед. Вакцінацією. Будь-якою вакцинацію. Ви всі задовбали вже цією мантрою про необхідність якихось обстежень.
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10.11.2021 13:36 Відповісти
Щастя, здоров'я . В цьому питанні в кожного своя думка...
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10.11.2021 15:05 Відповісти
Таки производители туалетной бумаги тоже не пускают в магазины без чека о покупке этой бумаги? Сравнение идиотское , подоляк видно в лучших традициях зекоманды разворовал деньги на ботов и нанимает каких то невнятных
. Давай лучше про чипы как Греф
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10.11.2021 03:19 Відповісти
и не говори,понабирали по селам осталопов, те и строчат отходя от методичек хотя валеру тоже последнее время заклинило.Оно и не удивительно, вроде ж % уколотых растет, а смертность все выше по показателям.Тут любой бот с ума сойдет, ведь с методичками не сходиться
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10.11.2021 08:40 Відповісти
Очніться ви за копійки тут строчите цю х... подивіться що реально зараз відбувається в вакцинованій 84% Австралії, вакциновані так само хворіють причому важко.... і це через 4 місяці... По заяві їхнього уряду покищо прийдеться кожні 4 місяці робити ревакцинаціїї... ви реально зїхали з глузду у своїх страхах... помогаєте в приході нового ладу, повірте він вам не сподобається, подивіться як працює соціальний рейтинг в Китаю хочете його у нас.... Хто не знає англійської може перевести по субтитрах.... вас реально ввели в оману якщо ви не проплачені боти https://www.youtube.com/watch?v=2yc55JSM05E&ab_channel=AustralianControlledResistance
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10.11.2021 08:09 Відповісти
> "вакциновані так само хворіють причому важко"

Вакциновані можуть хворіти так само важко, питання в кільксті (проценті) тяжкого перебігу у вакцинованих та невакцинованих. Замість того, щоб дивитись усілякій кал на йутупе, Україна могла б вакцінуватись та переконатись на власному досвіді, що це працює.

> "ви реально зїхали з глузду у своїх страхах"

Посидіть під киснем після тижня температури під сорок, то я подивлюсь на вас та вашу опінію з приводу страхів.
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10.11.2021 11:50 Відповісти
> "Очніться ви за копійки тут строчите цю х..."

<матюк>!, та що ж з вами робити, мракобєси. Я валявся з ковідом у шпиталі. Я так не хворів ніколи, нікому не побажаю такого. З колу знайомих та близьких контактів двоє мали тяжкий перебіг, ще один дуже тяжкий. Інші перенесли легко. Якщо порахувати, то в мене так і виходить - десь 10% тяжкого перебігу. Нащастя, ніхто не попав в сумні 2% померлих. Я не був вакцінований на момент хвороби, до мене просто не дійшла черга. Та через шість місяців після хвороби зробив вакцину. Так, буду робити й далі.

Ви завжди не вірите тому, чого не побачили власними очима? Радійте, вам пощастило. Й ви зараз робите все для того, щоб якомога більше українців отримали власний сумний досвід з ковідом. Пам'ятайте: тяжкий перебіг у ~10%. Помирають ~2%. Без вакцінації та соціальних заходів перехворіють усі. Самі підрахуєте кількість важких та смертельних випадків від населення України?..
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10.11.2021 12:07 Відповісти
Я хворів два рази після першого змінив стиль життя другий вже переніс набагато легше, бачу що в штатах Ізраїлі і Австралії після 4 місяців вже вакцина ніх... не допомагає... А вакцинуватись кожний рік по 4 дози думаю нічим хорошим для імунітету не завершиться...

Тим більше що не має довготривалих досліджень використання РНК вакцин взагалі... Щоб вірус хоть і не шкідливий виробляв сам організм вакцинованого, почитайте що таке взагалі РНК вакцина...

Та і взагалі вакцина це просто привід ввести міжнародний ідентифікаційний код...
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10.11.2021 22:32 Відповісти
Чи ви думаєте що цифрова валюта на рахунку нацбанку а саме для цього продвигаються сертифікати це велике досягнення для людства..... Щоб ви без сертифікату не могли ні поїхати кудись ні нічого купити, повністю все що зараз відбувається йде по ідеології Шваба... Почитайте його і що вас чекає дальше...
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10.11.2021 08:18 Відповісти
Тому що, якщо відмовитись від туалетного паперу і витирати гузно "камсамольскай правдай", то це не вплине на проїдз у транспорті і інші обмеження
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10.11.2021 08:21 Відповісти
Ну можна скорегувати аналогію. Наприклад, чи можна неодягненій людині користуватись транспортом? Ну а що, пращури наши яйкамі трусили на свіжому повітрі, суцільна благадать. До чого ці правила пристойної поведінки? А якщо я витираю гузно "камсамольскай правдай" після того, як насрав в тролейбусі, я теж не отримаю ніякого покарання? Але ж це моя фізіологічна потреба. Як там кажуть, "чтьо єстєствєнно, тонібізабразна".

Прокинтесь, ми живемо у світі, в якому є величезна масса обмежень. Це зроблено для створення балансу та більш-менш однакових умов для всіх, щоб свобода кожної людини стримувалась свободою іншої. Всі ці аргументи про вакцини з'явились не вчора. Ми вже чули їх багато разів про звичайну вакцинацію (не забули скільки вакцин ми отримуємо у дитинстві?).
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10.11.2021 11:58 Відповісти
Коли в дитинстві робили щеплення, то нікому не можні було їздити без одягу громадським транспортом.

Зараз же іде до того, що вакцинованим це дозволять.
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10.11.2021 12:02 Відповісти
Ні. Не враховуючи совкові правила, значна частина яких була ідіотською, багато вакцін тоді були такими, що вакцинований дійсно міг росповсюджувати інфекцію (хоч вона була послаблена). Такою вакциною, наприклад, були "крапельки" від поліомієліту. Але зараз таких вакцин намаються не робити, тому що це дійсно є загрозою та тому що їх робити досить складно. ******* вакцини від ковіду в принципі не містять всіх компонентів вірусу (за виключенням декількох з Кітаю, якщо не помиляюсь), тому вакцинованим не будуть нічого забороняти.
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10.11.2021 12:12 Відповісти
яка пандемія...та що по тв показують...) і тролі шльондри по змі помийкам розповсюджують...
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10.11.2021 09:02 Відповісти
Ага........ розбіглися.....
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10.11.2021 04:48 Відповісти
Гм...
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10.11.2021 06:28 Відповісти
ха-ха-ха, только прочел https://mises.in.ua/article/your-booster-life-how-big-pharma-adopted-the-subscription-model-of-profitability/#top и тут заявление пфайзер) - совпадение - не думаю
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10.11.2021 07:21 Відповісти
Интереснейшая статья!(для думающих людей) Спасибо за ссылку.
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10.11.2021 12:55 Відповісти
усіх вилікуємо,навіть тих хто здоровий...)
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10.11.2021 09:03 Відповісти
идет естественный отбор дебилы должны исчезнуть вместе с болезнями
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10.11.2021 09:06 Відповісти
Нічого в цьому поганого не бачу. Ті хто їздять на авто міняють раз в піроку резину і не ниють, так як це вимушений захід. Те саме і про вакцинацію.
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10.11.2021 13:37 Відповісти
Нарешті все стає на свої місця. Багатомільярдні закупки під багатомільярдні відкати тепер будуть щорічними. Пресування населення накшталт - "только (белых)для вакцинированных!" буде продовжено і статистична брехня (накшталт "невакциновані мучаться і померають в 11 разів більше, ніж вакциновані") буде уведена в ранг державної політики.
А для "уколених" щасливців - можете не сумніватися, що тепер це безкоштовна затравка (дурилка). Наступні "уколи" будуть платними.
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10.11.2021 17:16 Відповісти
 
 