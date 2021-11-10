Найімовірніший сценарій - це щорічна ревакцинація від COVID-19, - виконавчий директор Pfizer
Головний виконавчий директор американської фармацевтичної корпорації Pfizer Альберт Бурл вважає, що щеплюватися від COVID-19 необхідно буде щорічно.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН.
Бурл відзначив високу ефективність захисту проти коронавірусу третьої, бустерної дози. "Я думаю, що третя доза дає дуже, дуже високий рівень захисту. Вище, ніж спочатку досягнутий, який становив 95% з двома дозами.Захист від коронавірусу після бустерної дози зберігається близько року", - сказав він.
Окрім того, очільник Pfizer повідомив, що через півроку після вакцинації імунітет до коронавірусу знижується. Лише нові досліджень можуть змінити ці оцінки.
"Нам потрібно почекати і постежити. Але найімовірніший сценарій - це щорічна ревакцинація", - зауважив Бурл.
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Шалені ресурси йдуть.
Ну и вообще. Почему бы не слушать специалистов. Они ведь для этого долго учились. Познавали науку медицину, микробиологию , генную инженерию, и т.д. и т. п.
Еще.
Вакцины помогают предотвратить развитие https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C устойчивости к антибиотикам . Например, благодаря значительному снижению заболеваемости пневмонией, вызванной https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%BA Streptococcus pneumoniae , программы вакцинации значительно снизили распространённость инфекций, устойчивых к пенициллину или другим антибиотикам первой линии.
Ну и на закуску.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE Антивакцинаторство
Все аргументы, выдвигаемые https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BC%D0%B0%D1%82 догматическими оппонентами, опровергаются с научной точки зрения, антивакцинаторство считается широко распространенной https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0 теорией заговора и является формой https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC отрицания науки .
Согласно заключению экспертов https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F Всемирной организации здравоохранения , большинство доводов антивакцинаторов не подтверждаются научными данными и характеризуются как «тревожное и опасное заблуждение». В 2019 году недоверие к вакцинации внесено https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F ВОЗ в список десяти главных проблем здравоохранения, над которыми эта организация работала в 2019 году
https://vaccinetracker.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/vaccine-tracker.html#uptake-tab
Или еще пример. Израиль. Там такие как ты в резервации. Маргиналы.
https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general
И еще. Ты хотя бы где и когда ни будь встречал неграмотного еврея?
Израиль. Впереди планеты всей.
Вопрос . О каких маргиналах , что против ты говоришь?
https://vaccinetracker.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/vaccine-tracker.html#uptake-tab
Израиль перешагнул порог в 4 миллиона вакцинированных третьей дозой
https://www.gov.il/ru/departments/news/10112021-01
А после болезни в среднем 6 месяцев. Но правильный антивакс конечно же выберет вариант сыграть в рулетку и поконать от задышки пару недель в год. Надеюсь что и у нашому селі для всех антиваксеров это будет за свой счет, как сделали власти в том же Сингапуре.
А всі думають шо вірус не рукотворний.
Тоді вакцина стане пожиттєвим щорічним наркотиком від ковіду.
Creator, ти вже не перший, таких колишніх довбоЗЕбів перевзутих багато останнім часом стало. Лєнку італєнку пам'ятаєш - вона зараз теж порохобот, а Макса Королтко пам'ятаєш - він теж порохоботом задєлался. Зайвохромосомні, що з вас візьмеш.
Все аргументы, выдвигаемые https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BC%D0%B0%D1%82 догматическими оппонентами, опровергаются с научной точки зрения, антивакцинаторство считается широко распространенной https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0 теорией заговора https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0#cite_note-faz-1840356-65 [65] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0#cite_note-Meyer2004-66 [66] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0#cite_note-67 [67] и является формой https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC отрицания науки https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0#cite_note-68 [68] .
Согласно заключению экспертов https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F Всемирной организации здравоохранения , большинство доводов антивакцинаторов не подтверждаются научными даннымиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0#cite_note-%D0%92%D0%BE%D0%B7-69 [69] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0#cite_note-six-70 [70] и характеризуются как «тревожное и опасное заблуждение»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0#cite_note-71 [71] . В 2019 году недоверие к вакцинации внесено https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F ВОЗ в список десяти главных проблем здравоохранения, над которыми эта организация работала в 2019 году
> "Чому як то повинно бути не проводять обстеження перед вакцинацією?"
Ніхто. Ніде. Не. Проводить. Обстежень. Перед. Вакцінацією. Будь-якою вакцинацію. Ви всі задовбали вже цією мантрою про необхідність якихось обстежень.
. Давай лучше про чипы как Греф
Вакциновані можуть хворіти так само важко, питання в кільксті (проценті) тяжкого перебігу у вакцинованих та невакцинованих. Замість того, щоб дивитись усілякій кал на йутупе, Україна могла б вакцінуватись та переконатись на власному досвіді, що це працює.
> "ви реально зїхали з глузду у своїх страхах"
Посидіть під киснем після тижня температури під сорок, то я подивлюсь на вас та вашу опінію з приводу страхів.
<матюк>!, та що ж з вами робити, мракобєси. Я валявся з ковідом у шпиталі. Я так не хворів ніколи, нікому не побажаю такого. З колу знайомих та близьких контактів двоє мали тяжкий перебіг, ще один дуже тяжкий. Інші перенесли легко. Якщо порахувати, то в мене так і виходить - десь 10% тяжкого перебігу. Нащастя, ніхто не попав в сумні 2% померлих. Я не був вакцінований на момент хвороби, до мене просто не дійшла черга. Та через шість місяців після хвороби зробив вакцину. Так, буду робити й далі.
Ви завжди не вірите тому, чого не побачили власними очима? Радійте, вам пощастило. Й ви зараз робите все для того, щоб якомога більше українців отримали власний сумний досвід з ковідом. Пам'ятайте: тяжкий перебіг у ~10%. Помирають ~2%. Без вакцінації та соціальних заходів перехворіють усі. Самі підрахуєте кількість важких та смертельних випадків від населення України?..
Тим більше що не має довготривалих досліджень використання РНК вакцин взагалі... Щоб вірус хоть і не шкідливий виробляв сам організм вакцинованого, почитайте що таке взагалі РНК вакцина...
Та і взагалі вакцина це просто привід ввести міжнародний ідентифікаційний код...
Прокинтесь, ми живемо у світі, в якому є величезна масса обмежень. Це зроблено для створення балансу та більш-менш однакових умов для всіх, щоб свобода кожної людини стримувалась свободою іншої. Всі ці аргументи про вакцини з'явились не вчора. Ми вже чули їх багато разів про звичайну вакцинацію (не забули скільки вакцин ми отримуємо у дитинстві?).
Зараз же іде до того, що вакцинованим це дозволять.
(белых)для вакцинированных!" буде продовжено і статистична брехня (накшталт "невакциновані мучаться і померають в 11 разів більше, ніж вакциновані") буде уведена в ранг державної політики.
А для "уколених" щасливців - можете не сумніватися, що тепер це безкоштовна затравка (дурилка). Наступні "уколи" будуть платними.