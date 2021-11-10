Найімовірніший сценарій - це щорічна ревакцинація від COVID-19, - виконавчий директор Pfizer

Головний виконавчий директор американської фармацевтичної корпорації Pfizer Альберт Бурл вважає, що щеплюватися від COVID-19 необхідно буде щорічно.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН.

Бурл відзначив високу ефективність захисту проти коронавірусу третьої, бустерної дози. "Я думаю, що третя доза дає дуже, дуже високий рівень захисту. Вище, ніж спочатку досягнутий, який становив 95% з двома дозами.Захист від коронавірусу після бустерної дози зберігається близько року", - сказав він.

Окрім того, очільник Pfizer повідомив, що через півроку після вакцинації імунітет до коронавірусу знижується. Лише нові досліджень можуть змінити ці оцінки.

"Нам потрібно почекати і постежити. Але найімовірніший сценарій - це щорічна ревакцинація", - зауважив Бурл.

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