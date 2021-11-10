Те, що Росія – агресор, не однозначно. Те, що я бачу і мені розповідають, а чи правда це?, - олімпійський чемпіон Абраменко
Перший олімпійський чемпіон України з фристайлу Олександр Абраменко заявив в інтерв'ю, що не вважає РФ агресором та назвав "неоднозначною" ситуацію з окупацією Криму та війною на Донбасі.
Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Гордон.
Абраменко коментував ситуацію з бронзовою призеркою Олімпіади 2020 у Токіо Ярославою Магучіх, яка після нагородження обнялася з росіянкою Марією Ласіцкене, котра здобула золото у цій дисципліні. Сам Абраменко 2018 року був у схожій ситуації – він обгорнув бронзового призера, росіянина Іллю Бурова українським прапором.
"Я в шоці від людей. Що говорити? Ніхто не зрозуміє, на жаль. Ми люди з однієї планети. Я не знаю, що нам ділити. Я не розумію, як можна до такого доводити. Зрозуміло, що люди мають різні думки. Просто я за мир у всьому світі", – сказав він у відповідь на запитання про реакцію суспільства на вчинок Магучіх.
Журналіст зазначив, що російська пропаганда може використати такі знімки в інформаційній війні проти України.
"Усе можливо. Але коли тебе переповнюють емоції, думати важко. Ти чиниш так, як відчуваєш. Зрозуміло, що у певній ситуації я ще 10 разів подумаю", – відреагував спортсмен і додав, що якщо на зимовій Олімпіаді в Пекіні знову потрапить на п'єдестал із росіянином, уникати його не буде і повторить вчинок трирічної давності.
"Так. Ну а як? До цього можна підійти з різного боку. Зрозуміло, що він із країни, яка погано ставиться до нашої країни. І то питань ще дуже багато щодо цього, все життя можна дискутувати", – заявив Абраменко.
Журналіст продовжив розмову запитанням: "Для вас не однозначно, що Росія – агресор, який захопив Крим та розв'язав війну на сході України?"
"Ні, не однозначно. Я не можу уточнювати. Те, що я бачу і мені розповідають, – а чи правда це? Точніше, не так. Мені здається, що це все сплановано. І не лише з нашої чи з їхньої сторони. Є ще третя, четверта сторона, які у цьому зацікавлені", – відповів спортсмен.
Він не зміг назвати "третю" та "четверту" сторони конфлікту. "Я не знаю, хто там що придумав. Я ж не в тих колах спілкуюся. Може, я помиляюся, але мені так здається. У будь-якому разі страждають лише люди – що з нашої сторони, що з їхнього", – додав Абраменко.
Він також розповів, що не дивиться новин і телевізора, а інформацію одержує з YouTube.
"Я не спостерігаю, що за канал. У будь-якому разі вважаю, що там надурити людину дуже важко. Відразу видно, це неправда чи правда. Ти відчуваєш, як людина це підносить. А по телевізору незрозуміло, там працюють професіонали. Хоча я не цікавлюся сильно цією ситуацією. Восьмий рік уже не можуть розв'язати питання. Не розумію, що відбувається", – міркував Абраменко, але журналіст йому відповів: на Донбасі триває війна.
Тоді спортсмен заявив, що для нього "у принципі незрозуміло, як можна воювати" та "як можна не домовитися про щось, тим більше із сусідами".
Абраменко сказав, що "не знає правди" про те, що відбувається, і тому йому важко відповідати на запитання. Він хотів би, щоб спорт був поза політикою, а якщо ні – "це розчарування".
На запитання, чи стежить спортсмен за політичною ситуацією у країні, він не відповів, але сказав, що на вибори не ходить.
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"Не всіх дурних війна забрала - не всі дурні на неї йшли"©
А может и многоходовочка имеет место быть - сейчас же на него нацмены накинутся, а линять с ореолом жертвы политических преследований полегче-то будет.
Ну отправьте его на передок с плакатами по минным полям погулять. Пусть поищет братскую любовь.
Виявляється, інтерв'ю було опубліковано вчора на https://ua.tribuna.com/tribuna/blogs/imbalance/2984353.html#supertop Трибуні .
Оскільки публіка на Трибуні переважно патріотична (як і на Цензорі), там у коментах "накидали" Абраменку "по самі помідори". Ось скрін з трьома найбільш більшими популярними коментами звідти:
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Значить закрий писка спілкуйся в тих колах з якими спілкуєшся і не лізь туди де ніхрена не петраєш.Займайся фрістайлом і не патякай дурниць.
- Сара, а ваш Абрам таки передаст.
- Что взял 10 рублей взаймы и не отдает?
- Нет, не это. Таки в хорошем смысле этого слова.
(с)
Так и здесь. А вдруг он передаст в хорошем смысле этого слова?
Спортменам , чтоб достичь мировых результатов нужно столько тренироваться, что мышцы бицепсов у них гораздо развИтее, чем мышцы мозга. Есть чемпионы собачьих пород. Давайте ещё у них спросим что они думают по этому вопросу... ИЛи нет..нет...возьмём кашалота ! Он - самое большое существо на земле. Пусть кашалот скажет нам - тупым -агрессор рашка или нет? А то мы уже не знаем у кого спросить, а нам самим не понятно...
- Вы были в идентичной ситуации, в которой этим летом оказалась Ярослава Магучих из-за фото с россиянкой Марией Ласицкене. Как восприняли реакцию в Украине на этот ее поступок?
- Я в шоке от людей. Что говорить? Никто не поймет, к сожалению. Мы люди с одной планеты. Я не знаю, что нам делить. Я не понимаю, как можно до такого доводить. Понятно, что у людей разные мнения. Просто я за мир во всем мире.
По себе могу сказать - когда ты там выигрываешь золото, то находишься в такой эйфории, что проявляются твои настоящие чувства. Ты показываешь, какой ты есть на самом деле. Когда ты поздравляешь и обнимаешь своих товарищей - это нормально. И мне без разницы, какой он национальности. Он человек.
- Российская пропаганда может использовать эти фото в информационной войне против Украины.
- Все возможно. Но я объясняю - когда тебя переполняют эмоции, думать тяжело. Ты поступаешь так, как чувствуешь. Понятно, что в определенной обстановке я еще десять раз подумаю.
- Если в Пекине вы снова попадете на один пьедестал с россиянином, сторониться его не будете и сделаете то же самое, что и в Пхенчхане?
- Да. Ну а как? К этому можно подойти с разной стороны. Понятно, что он из страны, которая плохо относится к нашей стране. И то вопросов еще очень много по этому поводу, всю жизнь можно дискутировать.
- Для вас неоднозначно, что Россия - агрессор, который захватил Крым и развязал войну на востоке Украины?
- Нет, неоднозначно. Я не могу уточнять. То, что я вижу и мне рассказывают, - а правда ли это? Точнее не так. Мне кажется, что это все спланировано.
- С обеих сторон?
- Да. И не только с нашей или с их стороны. Есть еще третья, четвертая сторона, которые в этом заинтересованы.
- Кого вы имеете в виду?
- Я не знаю. Кто там что придумал. Я ж не в тех кругах общаюсь. Может, я ошибаюсь, но мне так кажется. В любом случае страдают только люди - что с нашей стороны, что с их.
- Ваша жена - россиянка. Как вы общаетесь на эту тему в семье?
- Мы можем пообсуждать, но не в плане выяснения отношений.
- Вы живете с ней в Киеве. Как ей находиться в информационном пространстве Украины, в котором Россию четко называют агрессором, убивающим наших солдат?
- Не воспринимает. Ей здесь комфортно, нормально.
- Жена также считает ситуацию неоднозначной?
- Ну да. Однозначно, это как в 42-м году, во время Великой Отечественной войны. Хотя тоже, никто ж правды не скажет - из-за чего, как, кто на какой стороне, кого поддерживал.
Я все скептически воспринимаю. Не знаю, кому верить. Понятно, что когда показывают, что творится в АТО, меня злость берет. Но я адекватный человек. Если меня во дворе покусает одна собака, я ж не буду потом всех отстреливать.
- Как вы следите за ситуацией в стране и мире? Какие медиа читаете и смотрите каналы?
- Новости вообще не смотрю. Да и телевизор. В основном всю информацию беру из ютуба.
- Какие каналы там смотрите?
- Я не наблюдаю, что за канал. В любом случае считаю, что там надурить человека очень тяжело. Сразу видно, это неправда или правда. Ты чувствуешь по тому, как человек это преподносит. А по телевизору непонятно, там работают профессионалы.
Хотя я не интересуюсь сильно этой ситуацией. Восьмой год уже не могут решить вопрос. Не понимаю, что происходит.
- Война.
- И никто победить не может? Не понимаю. Я не политик, военный или дипломат, но что это за войны, которые не прекращаются. Согласен, что были и более длительные войны. Но для меня в принципе непонятно, как можно воевать. Как можно не договориться о чем-то? Тем более с соседями.
Из-за этого сложно давать оценку всему этому, ведь я не знаю сути, правды. Я ничего не знаю, поэтому отвечать тяжело.
«В криптовалюте я как инвестор. Раз в год или два могу увеличить депозит в два раза»
- Спорт вне политики?
- Мне так хотелось бы. Если это не так, это разочарование.
- Почему?
- С детства ты такой - Олимпийские игры, олимпийское движение, никакой политики. Хотя понимаю, что она во всем есть.
- Следите за политической ситуацией в стране или вы аполитичны?
- (задумался)
- На выборы ходите?
- Нет.
- Почему?
- Люди не выбирают. Во всем мире.
- Хотите сказать, что везде все решено еще до выборов?
- Считаю, что да.
- Как вы себе это представляете?
- Уверен, миром правят деньги. У кого их больше, тот решает все. Поэтому вряд ли мы сами что-то решаем.
Фристайл - лыжная акробатика, он всю жизнь хрен знает где с ней сидит и бьётся головой о лёд. В сухом остатке он сказал, что Расия - враждебная страна, но это не ёё вина, а проклятой четвёртой стороны.
И что, убить его?
Надо криминальную ответственность за факт отрицания агрессии параши против Украины.
Шкодливого кота не угоривают: просто мордой в насцаную лужу.
як на мене то хай цей
АвраменкоАбрашкін фрістайлить де інше !