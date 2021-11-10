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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Те, що Росія – агресор, не однозначно. Те, що я бачу і мені розповідають, а чи правда це?, - олімпійський чемпіон Абраменко

Те, що Росія – агресор, не однозначно. Те, що я бачу і мені розповідають, а чи правда це?, - олімпійський чемпіон Абраменко

Перший олімпійський чемпіон України з фристайлу Олександр Абраменко заявив в інтерв'ю, що не вважає РФ агресором та назвав "неоднозначною" ситуацію з окупацією Криму та війною на Донбасі.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Гордон.

Абраменко коментував ситуацію з бронзовою призеркою Олімпіади 2020 у Токіо Ярославою Магучіх, яка після нагородження обнялася з росіянкою Марією Ласіцкене, котра здобула золото у цій дисципліні. Сам Абраменко 2018 року був у схожій ситуації – він обгорнув бронзового призера, росіянина Іллю Бурова українським прапором.

"Я в шоці від людей. Що говорити? Ніхто не зрозуміє, на жаль. Ми люди з однієї планети. Я не знаю, що нам ділити. Я не розумію, як можна до такого доводити. Зрозуміло, що люди мають різні думки. Просто я за мир у всьому світі", – сказав він у відповідь на запитання про реакцію суспільства на вчинок Магучіх.

Журналіст зазначив, що російська пропаганда може використати такі знімки в інформаційній війні проти України.

"Усе можливо. Але коли тебе переповнюють емоції, думати важко. Ти чиниш так, як відчуваєш. Зрозуміло, що у певній ситуації я ще 10 разів подумаю", – відреагував спортсмен і додав, що якщо на зимовій Олімпіаді в Пекіні знову потрапить на п'єдестал із росіянином, уникати його не буде і повторить вчинок трирічної давності.

"Так. Ну а як? До цього можна підійти з різного боку. Зрозуміло, що він із країни, яка погано ставиться до нашої країни. І то питань ще дуже багато щодо цього, все життя можна дискутувати", – заявив Абраменко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Абраменко про скандал із прапором: Російського колегу обгорнув у пориві душевних емоцій, політики тут шукати не варто

Журналіст продовжив розмову запитанням: "Для вас не однозначно, що Росія – агресор, який захопив Крим та розв'язав війну на сході України?"

"Ні, не однозначно. Я не можу уточнювати. Те, що я бачу і мені розповідають, – а чи правда це? Точніше, не так. Мені здається, що це все сплановано. І не лише з нашої чи з їхньої сторони. Є ще третя, четверта сторона, які у цьому зацікавлені", – відповів спортсмен.

Він не зміг назвати "третю" та "четверту" сторони конфлікту. "Я не знаю, хто там що придумав. Я ж не в тих колах спілкуюся. Може, я помиляюся, але мені так здається. У будь-якому разі страждають лише люди – що з нашої сторони, що з їхнього", – додав Абраменко.

Він також розповів, що не дивиться новин і телевізора, а інформацію одержує з YouTube.

"Я не спостерігаю, що за канал. У будь-якому разі вважаю, що там надурити людину дуже важко. Відразу видно, це неправда чи правда. Ти відчуваєш, як людина це підносить. А по телевізору незрозуміло, там працюють професіонали. Хоча я не цікавлюся сильно цією ситуацією. Восьмий рік уже не можуть розв'язати питання. Не розумію, що відбувається", – міркував Абраменко, але журналіст йому відповів: на Донбасі триває війна.

Також читайте: Тренер олімпійського чемпіона Абраменка - іменитий український спортсмен кримськотатарського походження Енвер Аблаєв

Тоді спортсмен заявив, що для нього "у принципі незрозуміло, як можна воювати" та "як можна не домовитися про щось, тим більше із сусідами".

Абраменко сказав, що "не знає правди" про те, що відбувається, і тому йому важко відповідати на запитання. Він хотів би, щоб спорт був поза політикою, а якщо ні – "це розчарування".

На запитання, чи стежить спортсмен за політичною ситуацією у країні, він не відповів, але сказав, що на вибори не ходить.

Автор: 

Абраменко Олександр (17)


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Топ коментарі
+109
Коли спортсмен відкриває рота, його одразу хочеться заткнути. Це тільки у мене таке бажання? Може їм треба заборонити давати інтерв'ю?

Це людина, яка відстоювала честь країни таке меле!
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10.11.2021 01:20
+91
Прикуйте этого миролюбца в траншее под кацапскими обстрелами дня на три.
А лучше над траншеями для кацапских снайперов.

Чтобы не говорил больше, что он не знает правды и все неоднозначно.
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10.11.2021 01:20
+73
Когда в обществе футболисты и другие «спортсмены» зарабатывают миллионы, живут «как у Бога за пазухой», а простой учитель, врач, санитарка, водитель троллейбуса или дежурная в метро живут, едва сводя концы с концами, всегда будут появляться такие ублюдки с отбитыми мозгами и отсутствием совести.

Больше надо их прославлять, лелеять, с детства говорить им какие они «талантливые, исключительные, способные», тогда и получим вот таких «аполитичных скотов/чертов», как абраменко
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10.11.2021 05:18
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Чувак напевно мріє потрапити на відпочинок в пансіонат "Ізоляція", а його не пускають. Може допомогти треба?
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10.11.2021 10:02 Відповісти
Эти "профессиональные спортсмены" хуже проституток. Всегда оставляют себе пути к отступлению. Вот че вы накинулись на шлюшку? Может он ждет, что с рашки ему предложат условия и бабла получше, чем в Украине. А он их агрессорами называл. И все в пролете. Все они будут жопой юлить, пока за такие высказывания кроме порицания в соцсетях ничего им не будет. Если за такое будут лишать довольствия, заводить уголовные дела или лишать гражданства, не взирая на заслуги оно будет как минимум молчать и не раскрывать свой поганый, беспринципный рот. Лучше не иметь , как стране , в своем активе этих золотых медалей, чем терпеть таких ублюдочных чемпионов.
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10.11.2021 10:08 Відповісти
Ты прост и ясен, как трехгранный штык! Или штык-нож на худой конец!
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10.11.2021 10:16 Відповісти
Понять олимпийского чемпиона немудрено: чувак знатно потрудился, достиг солидного результата и статуса, дающего понимание того, что не пропадёт и вне Украины. Теперь он может позволить себе роскошь быть патриотом хорошей жизни и смотреть на нынешнюю ситуацию с точки зрения украинской поговорки:
"Не всіх дурних війна забрала - не всі дурні на неї йшли"©
А может и многоходовочка имеет место быть - сейчас же на него нацмены накинутся, а линять с ореолом жертвы политических преследований полегче-то будет.
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10.11.2021 10:09 Відповісти
петух! такой же чемпион, как и Зеленое чмо!
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10.11.2021 10:17 Відповісти
Зато не мародер
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10.11.2021 15:20 Відповісти
Чому ця гнида досі не призвана виконувати свій громадянський борг як і решта таких як він покидьків? На восьмому році війни воно не розуміє хто агресор. Це справжня гнида.
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10.11.2021 10:23 Відповісти
Відвезіть цю су.у, авраменко, на "0", щоб пізнала "братьську" любов, а потім у воєнний шпиталь, щоб побачила наслідки "братської" любові.
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10.11.2021 10:25 Відповісти
Да шош вы всех мочите сразу в сортире.
Ну отправьте его на передок с плакатами по минным полям погулять. Пусть поищет братскую любовь.
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10.11.2021 14:15 Відповісти
З написом на плакаті: Я прийшов розібратися бо невпевнений!)
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10.11.2021 15:31 Відповісти
Запхати виродка в окоп і подивитися шо воно через тиждень заспіває
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10.11.2021 10:33 Відповісти
Похоже, чемпиЁн получает "новости" с рашистских ток-шоу **********. А может, неудачно приземлился на голову...
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10.11.2021 10:33 Відповісти
Я Вам скажу пофиг, что смотреть. Всегда смотрел кацапские каналы, НО за 8 лет ни на йоту не поменял свое мнение, что раша подлая, циничная, лживая субстанция (может даже больше убедился!). Это просто вот в таких индивидумах одна извилина и та в ЖОПЕ, просто позволили на весь мир пи,,,,ть! Поверте мне, подержать урода сутки в подвале и оно на другой день будет "патриотом" хоть и молчаливым и обоссаным!
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10.11.2021 18:13 Відповісти
чергове дебілятко
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10.11.2021 10:48 Відповісти
Інформуючи про це інтерв'ю, Цензор послався на Го*дона. А Го*дон - на першоджерело.
Виявляється, інтерв'ю було опубліковано вчора на https://ua.tribuna.com/tribuna/blogs/imbalance/2984353.html#supertop Трибуні .
Оскільки публіка на Трибуні переважно патріотична (як і на Цензорі), там у коментах "накидали" Абраменку "по самі помідори". Ось скрін з трьома найбільш більшими популярними коментами звідти:

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10.11.2021 10:50 Відповісти
Дело в том, что избыточные физические нагрузки, угнетают развитие умственных способностей. Подтверждением тому мы видим на примере очередного существа. Таким образом данная особь, пополняет, часть украинского населения, у которой, функции мозга ограничены вследствии генетических нарушений(русское происхождение, смешаные браки и т.д.), или в результате травмы. Эта катерия не способна адекватно оценивать происходящее, и легко поддается влиянию чужого мнения. Ситуация сильно усугубляется, когда ведется целенаправленная атака со стороны, профессионально, подготовленных лиц, десятилетиями ковавших свое мастерство, работая с десятками миллионов олигофренов в России, имея при этом большой успех. Результат такой деятельности мы видим на примере Александра Абраменко. К данным особям нужно подходить с пониманием, и учитывая их умственную слабость, начинать поддержку с изотерапии
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10.11.2021 10:52 Відповісти
Просто подобные интервью надо в СИЗО проводить. Сразу все патриотами станут.
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10.11.2021 14:17 Відповісти
ватная мерзость
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10.11.2021 10:53 Відповісти
Гребанные демократы! В советские времена, эти тупорылым спортсменским мотдохом занимался КГБ, ну и.е наше СБУ. Вместо того чтобы спортсмены Украины были нашими бойцами информационного фронта, мы имеем пятую колонну. Спортсмены часто ведут не совсем моральный и даже криминальный образ жизни. СБУ должно их вербовать ещё на стадии молодых спортсменов.
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10.11.2021 10:55 Відповісти
Якщо ти з однієї планети та за мир у сьому світі - валі на х.. з відси до вінторогих. На ці гроші, що витрачають на ціх манкуртів краще дітям по м'ячу б купили...
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10.11.2021 11:00 Відповісти
Прикольно дивитись на безсилі істерики ублюдків. Які аж казяться усвідомлюючи марність своїх зусиль.
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10.11.2021 11:09 Відповісти
Влад Строновский. Те, що ти знаєш украінську мову , ще не означає, що саме ти не є той ублюдок. Такого сміття , як ти,в Украіні поки що багато. Але то не надовго, ви , або заберетесь з нашоі землі, або виздихаєте самі, без нашоі допомоги, бо украінцям гидко об таке лайно бруднитись. Згадай долю Бузини, той теж багато чого наговорив на свою дурну голову.
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10.11.2021 14:15 Відповісти
Час покаже.....
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10.11.2021 16:36 Відповісти
Та це зашкварений сраль - андрюша сміцкій.
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10.11.2021 18:25 Відповісти
неоднозначно лише те що ти українець. Але те що ти гондон це сто відсотків.
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10.11.2021 11:13 Відповісти
неоднозначно))) кретин тупорылый
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10.11.2021 13:10 Відповісти
Какого пня украинский бюджет содержит гребанное минспорта, которое, вместо развития массового спорта финансирует ушлепов без родины и без мозгов??? Разогнатььвсе мрнистерство, а "спиртсмэны" пусть катятся куда хотят, хоть в Дыр-дыри, хоть в Монголию. Деньги раздать по теробщинам-на содержание ДЮСШ.
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10.11.2021 13:11 Відповісти
"Я не знаю, хто там що придумав. Я ж не в тих колах спілкуюся.
============================================
Значить закрий писка спілкуйся в тих колах з якими спілкуєшся і не лізь туди де ніхрена не петраєш.Займайся фрістайлом і не патякай дурниць.
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10.11.2021 13:19 Відповісти
я считаю что этот Абраменко - гнусный передаст, но это не "однозначное" мое мнение, возможны варианты...
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10.11.2021 13:19 Відповісти
Неоднозначно, это "... в хорошем смысле этого слова?" (с) анекдот
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10.11.2021 16:58 Відповісти
это троллинг этого уе...бка - абраменко.(начало статьи, его слова про кацапию)
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10.11.2021 17:18 Відповісти
Я понимаю.

- Сара, а ваш Абрам таки передаст.
- Что взял 10 рублей взаймы и не отдает?
- Нет, не это. Таки в хорошем смысле этого слова.
(с)

Так и здесь. А вдруг он передаст в хорошем смысле этого слова?
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10.11.2021 17:29 Відповісти
В хорошем смісле слова назівать передастом человека которій тогрует моей Родиной я не могу... ві можете?
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10.11.2021 17:43 Відповісти
но ведь одно другому не мешает. Вдруг он и в плохом, и прямом, в хорошем смысле ? Я не в курсе сексуальных предпочтений олимпийских чемпионов, мне они неинтересны.
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10.11.2021 19:48 Відповісти
мне наоборот, олимпийские чемпионы интересны. но не интересны их секспредпочтеия, то личное.
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10.11.2021 20:00 Відповісти
Вот и открылась истинная гнилая сущность этой проссийской гниды Авраменко!!Этого предателя Авраменко и близко нельзя подпускать в Сборную Украины !! Тем более что на сегодня результаты у него хреновые, даже в десятку мира не входит!! Пусть звиздует в свою Рассею!!Там таких звиздунов-предателей до хрена и гимнасты и татарка -ганболистка в ростове, и десяток предателей-футболистов, во главе с Тимощуком и Ворониным и сотни других долботятлов! Уверен что этот недоумок- клоп Авраменко никогда больше не сможет попасть на приличные соревнования, потому , что в России таких как он сотни! А предателей нигде не уважают!!
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10.11.2021 13:21 Відповісти
Еще один дегенерат нарисовался... Откуда они берутся, эти уроды?
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10.11.2021 13:53 Відповісти
В медицині є такий вираз :"Пацієнт в стані рослини" - мозок помер , але іжу перетравлювати тіло здатенє.
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10.11.2021 14:09 Відповісти
Не удивлюсь если вяснится шо он также считает што на рояле можно играть без рук!
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10.11.2021 14:09 Відповісти
Будь ласка не беріть інтерв'ю у спортсменів...Вони просто довбойоби по життю...
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10.11.2021 14:12 Відповісти
Еталонний виборець Зеленського, мізки якого згвалтовані російською пропагандою. На жаль, успішність в чомусь ще не є ознакою наявності у людини моральних цінностей, що наочно демонструє вищеозначений індивід.
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10.11.2021 14:17 Відповісти
неоднозначно
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10.11.2021 14:37 Відповісти
оденьте его в украинскую военную форму снабдите документами снайпера и сдайте кацапам...пусть они его допросят...с пристрастием...тфу мразь.
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10.11.2021 14:58 Відповісти
100% в Ютубе этот великовозрастный дебил смотрит петуШария и прочее рашопропагандонское говно,где не все так однозначно.
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10.11.2021 15:05 Відповісти
очередной мудак......
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10.11.2021 15:17 Відповісти
У них у всех мозги в мышцы ушли и не вернулись?
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10.11.2021 15:17 Відповісти
Ну що тут можна сказати- дебіл,пля...
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10.11.2021 15:32 Відповісти
От казали мені хлопці в тринажерці: Голова в мене, щоб їсти. Я тоді думав, що це сарказм та самоіронія, але ні.
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10.11.2021 15:33 Відповісти
кацапы скоро из спортсменов и антивакцинаторов создадут отряды - нужно их сегодня расстреливать , все таки мы цивилизованная страна
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10.11.2021 15:35 Відповісти
То, что звание олимпийского чемпиона мешает человеку быть муд**ом - неоднозначно.
Спортменам , чтоб достичь мировых результатов нужно столько тренироваться, что мышцы бицепсов у них гораздо развИтее, чем мышцы мозга. Есть чемпионы собачьих пород. Давайте ещё у них спросим что они думают по этому вопросу... ИЛи нет..нет...возьмём кашалота ! Он - самое большое существо на земле. Пусть кашалот скажет нам - тупым -агрессор рашка или нет? А то мы уже не знаем у кого спросить, а нам самим не понятно...
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10.11.2021 15:51 Відповісти
«Непонятно, как можно воевать. Как можно не договориться о чем-то, тем более с соседями?»

- Вы были в идентичной ситуации, в которой этим летом оказалась Ярослава Магучих из-за фото с россиянкой Марией Ласицкене. Как восприняли реакцию в Украине на этот ее поступок?

- Я в шоке от людей. Что говорить? Никто не поймет, к сожалению. Мы люди с одной планеты. Я не знаю, что нам делить. Я не понимаю, как можно до такого доводить. Понятно, что у людей разные мнения. Просто я за мир во всем мире.

По себе могу сказать - когда ты там выигрываешь золото, то находишься в такой эйфории, что проявляются твои настоящие чувства. Ты показываешь, какой ты есть на самом деле. Когда ты поздравляешь и обнимаешь своих товарищей - это нормально. И мне без разницы, какой он национальности. Он человек.

- Российская пропаганда может использовать эти фото в информационной войне против Украины.

- Все возможно. Но я объясняю - когда тебя переполняют эмоции, думать тяжело. Ты поступаешь так, как чувствуешь. Понятно, что в определенной обстановке я еще десять раз подумаю.

- Если в Пекине вы снова попадете на один пьедестал с россиянином, сторониться его не будете и сделаете то же самое, что и в Пхенчхане?

- Да. Ну а как? К этому можно подойти с разной стороны. Понятно, что он из страны, которая плохо относится к нашей стране. И то вопросов еще очень много по этому поводу, всю жизнь можно дискутировать.

- Для вас неоднозначно, что Россия - агрессор, который захватил Крым и развязал войну на востоке Украины?

- Нет, неоднозначно. Я не могу уточнять. То, что я вижу и мне рассказывают, - а правда ли это? Точнее не так. Мне кажется, что это все спланировано.

- С обеих сторон?

- Да. И не только с нашей или с их стороны. Есть еще третья, четвертая сторона, которые в этом заинтересованы.

- Кого вы имеете в виду?

- Я не знаю. Кто там что придумал. Я ж не в тех кругах общаюсь. Может, я ошибаюсь, но мне так кажется. В любом случае страдают только люди - что с нашей стороны, что с их.



- Ваша жена - россиянка. Как вы общаетесь на эту тему в семье?

- Мы можем пообсуждать, но не в плане выяснения отношений.

- Вы живете с ней в Киеве. Как ей находиться в информационном пространстве Украины, в котором Россию четко называют агрессором, убивающим наших солдат?


- Не воспринимает. Ей здесь комфортно, нормально.

- Жена также считает ситуацию неоднозначной?

- Ну да. Однозначно, это как в 42-м году, во время Великой Отечественной войны. Хотя тоже, никто ж правды не скажет - из-за чего, как, кто на какой стороне, кого поддерживал.

Я все скептически воспринимаю. Не знаю, кому верить. Понятно, что когда показывают, что творится в АТО, меня злость берет. Но я адекватный человек. Если меня во дворе покусает одна собака, я ж не буду потом всех отстреливать.

- Как вы следите за ситуацией в стране и мире? Какие медиа читаете и смотрите каналы?

- Новости вообще не смотрю. Да и телевизор. В основном всю информацию беру из ютуба.

- Какие каналы там смотрите?

- Я не наблюдаю, что за канал. В любом случае считаю, что там надурить человека очень тяжело. Сразу видно, это неправда или правда. Ты чувствуешь по тому, как человек это преподносит. А по телевизору непонятно, там работают профессионалы.

Хотя я не интересуюсь сильно этой ситуацией. Восьмой год уже не могут решить вопрос. Не понимаю, что происходит.

- Война.

- И никто победить не может? Не понимаю. Я не политик, военный или дипломат, но что это за войны, которые не прекращаются. Согласен, что были и более длительные войны. Но для меня в принципе непонятно, как можно воевать. Как можно не договориться о чем-то? Тем более с соседями.

Из-за этого сложно давать оценку всему этому, ведь я не знаю сути, правды. Я ничего не знаю, поэтому отвечать тяжело.
«В криптовалюте я как инвестор. Раз в год или два могу увеличить депозит в два раза»

- Спорт вне политики?

- Мне так хотелось бы. Если это не так, это разочарование.

- Почему?

- С детства ты такой - Олимпийские игры, олимпийское движение, никакой политики. Хотя понимаю, что она во всем есть.

- Следите за политической ситуацией в стране или вы аполитичны?

- (задумался)

- На выборы ходите?

- Нет.

- Почему?

- Люди не выбирают. Во всем мире.

- Хотите сказать, что везде все решено еще до выборов?

- Считаю, что да.

- Как вы себе это представляете?

- Уверен, миром правят деньги. У кого их больше, тот решает все. Поэтому вряд ли мы сами что-то решаем.
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10.11.2021 18:23 Відповісти
Люди на потеху раньше считались примерно равными юродивым...
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10.11.2021 18:23 Відповісти
Ну бывает у людей каша в голове.
Фристайл - лыжная акробатика, он всю жизнь хрен знает где с ней сидит и бьётся головой о лёд. В сухом остатке он сказал, что Расия - враждебная страна, но это не ёё вина, а проклятой четвёртой стороны.
И что, убить его?
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10.11.2021 18:28 Відповісти
Однозначно то, что ты дерьмо.
Надо криминальную ответственность за факт отрицания агрессии параши против Украины.
Шкодливого кота не угоривают: просто мордой в насцаную лужу.
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10.11.2021 18:31 Відповісти
Можно понять этого долбо№ба, в школе учился плохо, самообразованием не занимается, но ведь должен же быть в спорткомитете кто-то умный, определяющий деятельность украинского спорта согласно текущего политического момента.
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10.11.2021 18:35 Відповісти
Чи не пора функціонерів від спорту відправити викопувати картоплю?
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10.11.2021 18:44 Відповісти
чи має право НЕ патріот України представляти Україну закордоном ?

як на мене то хай цей Авраменко Абрашкін фрістайлить де інше !
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10.11.2021 18:44 Відповісти
Долбойожик в тумані.
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10.11.2021 18:50 Відповісти
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