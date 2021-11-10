Те, що Росія – агресор, не однозначно. Те, що я бачу і мені розповідають, а чи правда це?, - олімпійський чемпіон Абраменко

Перший олімпійський чемпіон України з фристайлу Олександр Абраменко заявив в інтерв'ю, що не вважає РФ агресором та назвав "неоднозначною" ситуацію з окупацією Криму та війною на Донбасі.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Гордон.

Абраменко коментував ситуацію з бронзовою призеркою Олімпіади 2020 у Токіо Ярославою Магучіх, яка після нагородження обнялася з росіянкою Марією Ласіцкене, котра здобула золото у цій дисципліні. Сам Абраменко 2018 року був у схожій ситуації – він обгорнув бронзового призера, росіянина Іллю Бурова українським прапором.



"Я в шоці від людей. Що говорити? Ніхто не зрозуміє, на жаль. Ми люди з однієї планети. Я не знаю, що нам ділити. Я не розумію, як можна до такого доводити. Зрозуміло, що люди мають різні думки. Просто я за мир у всьому світі", – сказав він у відповідь на запитання про реакцію суспільства на вчинок Магучіх.



Журналіст зазначив, що російська пропаганда може використати такі знімки в інформаційній війні проти України.



"Усе можливо. Але коли тебе переповнюють емоції, думати важко. Ти чиниш так, як відчуваєш. Зрозуміло, що у певній ситуації я ще 10 разів подумаю", – відреагував спортсмен і додав, що якщо на зимовій Олімпіаді в Пекіні знову потрапить на п'єдестал із росіянином, уникати його не буде і повторить вчинок трирічної давності.

"Так. Ну а як? До цього можна підійти з різного боку. Зрозуміло, що він із країни, яка погано ставиться до нашої країни. І то питань ще дуже багато щодо цього, все життя можна дискутувати", – заявив Абраменко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Абраменко про скандал із прапором: Російського колегу обгорнув у пориві душевних емоцій, політики тут шукати не варто

Журналіст продовжив розмову запитанням: "Для вас не однозначно, що Росія – агресор, який захопив Крим та розв'язав війну на сході України?"



"Ні, не однозначно. Я не можу уточнювати. Те, що я бачу і мені розповідають, – а чи правда це? Точніше, не так. Мені здається, що це все сплановано. І не лише з нашої чи з їхньої сторони. Є ще третя, четверта сторона, які у цьому зацікавлені", – відповів спортсмен.



Він не зміг назвати "третю" та "четверту" сторони конфлікту. "Я не знаю, хто там що придумав. Я ж не в тих колах спілкуюся. Може, я помиляюся, але мені так здається. У будь-якому разі страждають лише люди – що з нашої сторони, що з їхнього", – додав Абраменко.

Він також розповів, що не дивиться новин і телевізора, а інформацію одержує з YouTube.



"Я не спостерігаю, що за канал. У будь-якому разі вважаю, що там надурити людину дуже важко. Відразу видно, це неправда чи правда. Ти відчуваєш, як людина це підносить. А по телевізору незрозуміло, там працюють професіонали. Хоча я не цікавлюся сильно цією ситуацією. Восьмий рік уже не можуть розв'язати питання. Не розумію, що відбувається", – міркував Абраменко, але журналіст йому відповів: на Донбасі триває війна.

Також читайте: Тренер олімпійського чемпіона Абраменка - іменитий український спортсмен кримськотатарського походження Енвер Аблаєв

Тоді спортсмен заявив, що для нього "у принципі незрозуміло, як можна воювати" та "як можна не домовитися про щось, тим більше із сусідами".

Абраменко сказав, що "не знає правди" про те, що відбувається, і тому йому важко відповідати на запитання. Він хотів би, щоб спорт був поза політикою, а якщо ні – "це розчарування".



На запитання, чи стежить спортсмен за політичною ситуацією у країні, він не відповів, але сказав, що на вибори не ходить.