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Новини Агресія Росії проти України
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США консультуються із союзниками щодо ситуації на кордоні РФ і України, – Держдеп

США консультуються із союзниками щодо ситуації на кордоні РФ і України, – Держдеп

Адміністрація США відстежує ситуацію щодо передислокації російських військ ближче до кордону з Україною та має намір продовжити консультації з міжнародними союзниками та партнерами з цього питання.

Про це заявив під час брифінгу в Вашингтоні речник Державного департаменту США Нед Прайс, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми відстежуємо розвиток ситуації дуже ретельно, що ми робимо зазвичай. Ми продовжимо проводити консультації з нашими союзниками й партнерами з цього питання",- наголосив Прайс.

Він також нагадав, що в середу запланована зустріч глав зовнішньополітичних відомств США і України в рамках засідання Комісії стратегічного партнерства.

"Як ми наголошували раніше, будь-які агресивні дії, або кроки, спрямовані на ескалацію викликатимуть серйозне занепокоєння Сполучених Штатів, і саме тому ми продовжимо підтримувати деескалацію в регіоні, а також дипломатичне врегулювання конфлікту на сході України",- наголосив представник Держдепу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Директор ЦРУ Бернс прибув до Москви через нарощування російських військ на кордоні з Україною, - CNN

Прайс підкреслив, що саме таку позицію висловили і президент Байден, і держсекретар Блінкен у розмовах з президентом Зеленським під час зустрічей у Глазго на міжнародній кліматичній конференції COP26.

"Вони однозначно заявили, що наша підтримка суверенітету й територіальній цілісності України є непохитною. Ми підтримуємо Україну, стоїмо разом із Києвом і засуджуємо будь-яку російську агресію проти України в усіх формах",- підкреслив представник Держдепартаменту США.

Також читайте: США закликають РФ дозволити ОБСЄ здійснювати моніторинг на Донбасі

Автор: 

Держдепартамент США (1615) США (22590)


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Топ коментарі
+7
Дипломатичне врегулювання - це нереально!
Або давайте разом бамбіть орків, або ця війна буде тривати вічно.
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10.11.2021 02:03
+7
в Україні з 19го року немає президента
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10.11.2021 07:46
+5
Дивні справи: США консультуються з приводу наявності кацапів біля кордонів України, а влада України - ані пари з вуст...
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10.11.2021 07:04
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Дипломатичне врегулювання - це нереально!
Або давайте разом бамбіть орків, або ця війна буде тривати вічно.
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10.11.2021 02:03 Відповісти
з вами трампісти згодні - час настав бомбити імперію зла 👍
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10.11.2021 02:58 Відповісти
зеИУДА В УПОР НЕ ВИДИТ НИКАКОГО СКОПЛНИЯ , а его лизодупы выполняют его преступные ХОТЕЛКИ - не злить "ТУ СТОРОНУ"🤮🤮🤮🤮
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10.11.2021 09:23 Відповісти
Треба позичити досвід з охорони мексиканського кордону де прикордонники не мають дозволу стріляти і тисячі нелегалів із shithole countries щоденно перетинають кордон
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10.11.2021 06:17 Відповісти
А наш президент каже, що нічого не наблюдає , що це все па пріколу і видумки госдєпа.
Шото я більше схильний довіряти пентагону .
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10.11.2021 06:41 Відповісти
в Україні з 19го року немає президента
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10.11.2021 07:46 Відповісти
Кому и кобыла невеста , для ЗДРАВОМЫСЛЯЩИХ НАРИК-ЧЛЕНОГРАЙ НИКОГДА НЕ БЫЛ ИНЕ БУДЕТ ПРЕЗИДЕНТОМ !!!!
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10.11.2021 09:25 Відповісти
Дивні справи: США консультуються з приводу наявності кацапів біля кордонів України, а влада України - ані пари з вуст...
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10.11.2021 07:04 Відповісти
Коллаборанты готовят плацдарм для своего ШЕФА *****
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10.11.2021 09:27 Відповісти
Нічого дивного, Лох-"янєлох" та збіговисько у ОП - зрадники у більшості. Що Вам дивує, що зрадник діє як зрадник?
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10.11.2021 11:28 Відповісти
Крысы Мавзолейные расположились приблизительно 150 км от границы...,если учесть что сейчас в Черном море учения НАТО и ереброшено в Румынию 2 эскадрильи Пентагона F-15...то крысы мазолейные будут сидеть тихо тихо...,БЫДЛО Путлера ща в БелоРАШке застряло...,типа Польшу терроризируют...
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10.11.2021 09:00 Відповісти
Всё очевидно. Как сейчас, так и несколько лет ранее кризис с мигрантами для Европы устроили именно кремлёвские гопники, ботоксный фюрер Путлер и его хунта. С этой же целью, в частности, они устраивали ковровые бомбёжки Сирии.
Так же и теракты в Европе совершались по их заказу, исполнители вербовались через спонсируемого Кремлём людоеда Асада или через кадыровцев.
Европе уже давно надо понять, что только полный или хотя бы максимальный бойкот нынешних кремлёвских отморозков может как-то на них повлиять. Необходимо, чтобы каждый европеец, особенно из тех, кто хочет "взаимовыгодной торговли" с Рашкой, понимал, что когда они покупают что-то русское, эти деньги пойдут на различные диверсии против них же, против Европы, потому что ныне всем надо осознать, что Рашка - это враг Европы, причём враг вековой, злобный, хамоватый, коварный, хоть и отсталый, но завистливый, мстительный из-за своей ущербности с завышенной самооценкой и петушачьей хвастливостью, а для этого, чтобы поддерживать свою лживую самооценку, как для типичного быдла, ему надо постоянно унижать других
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10.11.2021 09:04 Відповісти
100%. Як чітко сказали.
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10.11.2021 11:29 Відповісти
Господа-товарищи Меркель и Микрон! Вы ещё принимаете мигрантов-дармоедов? Тогда мы идем к вам!
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10.11.2021 09:05 Відповісти
Придурки-демократы с ЕС, согласившись принимать мигрантов-дармоедов, сами подписали себе приговор. Совпадение? Не думаю.
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10.11.2021 09:06 Відповісти
Чем можно удержать агрессивную 100 тысячную армию мигрантов-дармоедов на границе ЕС?
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10.11.2021 09:07 Відповісти
Сэр Хайрам Стивенс МАКСИМ, Дегтярев со Шпагиным, ... да мало ли еще "удержателей"!!!
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10.11.2021 09:22 Відповісти
У мене складається відчуття що українське РНБО зовсім не українське,більше схоже на російське.
За кордоном більше турбуються Україною ніж "наші" правителі які відкидають усі розвіддані закордонних розвідок на угоду вові пукіну тому що вава зелупа зазирає в очко путяна.
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10.11.2021 09:09 Відповісти
Imho, "горячей" войны от России Украине ждать не следует. Вован Вованыч достаточно позаботился о том, чтобы уже в эту зиму (тем боле - в следующую) с Украиной за Россию хорошенько повоевали Дедушка Мороз, Снегурочка и иже с ними Злыдни
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10.11.2021 09:14 Відповісти
Эту пошлую байку, про дедушку Мороза, мы еще в 2016м, от ольгинских ***********, проходили! Устарели методички!
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10.11.2021 09:25 Відповісти
В 2016-м ещё не было готового к эксплуатации "Северного Потока-2", газ в Европе не стоил 1,5 тыс. $ за тысячу кубов, запасы угля в Украине исчислялись в млн. тонн (а не в сотнях тыс.). Терпеть недолго - через пару месяцев Крещенские морозы, тогда всё и выяснится
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10.11.2021 09:45 Відповісти
От і поговоримо, на водохрещення!!! Запам"ятай нашу розмову! Зради не відбудеться!!! А якщо з морозами повезе, приємніше буде до прорубу окунутися.
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10.11.2021 10:12 Відповісти
Не "водохрещення", а "Водохреща". Не зайвим буде на розкладці клавіатури апостроф відшукати. Не "повезе", а "пощастить". Не "окунутися", а "поринути", або "пірнути"
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10.11.2021 10:53 Відповісти
Ну так, є проблеми, освоюю мову з 2014го. Мабуть ти добре "клавою" володієш, швидко перекладачем скористався! Поговоримо й наступною зимою!!! ти тільки запам"ятай цю розмову!!! а ще, спешл фо ю!!!-''''''''''''як замовляв. апострофи!
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10.11.2021 12:11 Відповісти
Ще ' ' ' ' 'апострофи, але зручніше не переходити на англійську, тимпаче зміст той самий.
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10.11.2021 12:14 Відповісти
У проруб я не пірнаю, а саме окунаюсь!!! Везе-щастить це слова сіноніми, мбуть???
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10.11.2021 12:29 Відповісти
Доречі, повторюю: "уже в эту зиму (тем боле - в следующую)". Тобто, я припускаю, що якимось чином цю зиму якось біль-менш терпимо більшість населення переживе. Набагато важчою може стати наступила зима
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10.11.2021 11:06 Відповісти
пуйлу скрепа сурово в жпу колет. нада жпу утилизировать ,чтоб пуйлу не было больно.
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10.11.2021 09:33 Відповісти
Им надо ещё глазного врача пригласить ..для украинской разведки, которая "не видит"
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10.11.2021 10:08 Відповісти
Токо не рассказывайте о своих планах ЗЕ! и Ермаку, бо первый сразу обписяется, а другой всё сдаст рашке
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10.11.2021 11:40 Відповісти
 
 