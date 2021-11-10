США консультуються із союзниками щодо ситуації на кордоні РФ і України, – Держдеп
Адміністрація США відстежує ситуацію щодо передислокації російських військ ближче до кордону з Україною та має намір продовжити консультації з міжнародними союзниками та партнерами з цього питання.
Про це заявив під час брифінгу в Вашингтоні речник Державного департаменту США Нед Прайс, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Ми відстежуємо розвиток ситуації дуже ретельно, що ми робимо зазвичай. Ми продовжимо проводити консультації з нашими союзниками й партнерами з цього питання",- наголосив Прайс.
Він також нагадав, що в середу запланована зустріч глав зовнішньополітичних відомств США і України в рамках засідання Комісії стратегічного партнерства.
"Як ми наголошували раніше, будь-які агресивні дії, або кроки, спрямовані на ескалацію викликатимуть серйозне занепокоєння Сполучених Штатів, і саме тому ми продовжимо підтримувати деескалацію в регіоні, а також дипломатичне врегулювання конфлікту на сході України",- наголосив представник Держдепу.
Прайс підкреслив, що саме таку позицію висловили і президент Байден, і держсекретар Блінкен у розмовах з президентом Зеленським під час зустрічей у Глазго на міжнародній кліматичній конференції COP26.
"Вони однозначно заявили, що наша підтримка суверенітету й територіальній цілісності України є непохитною. Ми підтримуємо Україну, стоїмо разом із Києвом і засуджуємо будь-яку російську агресію проти України в усіх формах",- підкреслив представник Держдепартаменту США.
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Або давайте разом бамбіть орків, або ця війна буде тривати вічно.
Шото я більше схильний довіряти пентагону .
Так же и теракты в Европе совершались по их заказу, исполнители вербовались через спонсируемого Кремлём людоеда Асада или через кадыровцев.
Европе уже давно надо понять, что только полный или хотя бы максимальный бойкот нынешних кремлёвских отморозков может как-то на них повлиять. Необходимо, чтобы каждый европеец, особенно из тех, кто хочет "взаимовыгодной торговли" с Рашкой, понимал, что когда они покупают что-то русское, эти деньги пойдут на различные диверсии против них же, против Европы, потому что ныне всем надо осознать, что Рашка - это враг Европы, причём враг вековой, злобный, хамоватый, коварный, хоть и отсталый, но завистливый, мстительный из-за своей ущербности с завышенной самооценкой и петушачьей хвастливостью, а для этого, чтобы поддерживать свою лживую самооценку, как для типичного быдла, ему надо постоянно унижать других
За кордоном більше турбуються Україною ніж "наші" правителі які відкидають усі розвіддані закордонних розвідок на угоду вові пукіну тому що вава зелупа зазирає в очко путяна.