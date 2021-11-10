США консультуються із союзниками щодо ситуації на кордоні РФ і України, – Держдеп

Адміністрація США відстежує ситуацію щодо передислокації російських військ ближче до кордону з Україною та має намір продовжити консультації з міжнародними союзниками та партнерами з цього питання.

Про це заявив під час брифінгу в Вашингтоні речник Державного департаменту США Нед Прайс, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми відстежуємо розвиток ситуації дуже ретельно, що ми робимо зазвичай. Ми продовжимо проводити консультації з нашими союзниками й партнерами з цього питання",- наголосив Прайс.

Він також нагадав, що в середу запланована зустріч глав зовнішньополітичних відомств США і України в рамках засідання Комісії стратегічного партнерства.

"Як ми наголошували раніше, будь-які агресивні дії, або кроки, спрямовані на ескалацію викликатимуть серйозне занепокоєння Сполучених Штатів, і саме тому ми продовжимо підтримувати деескалацію в регіоні, а також дипломатичне врегулювання конфлікту на сході України",- наголосив представник Держдепу.

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Прайс підкреслив, що саме таку позицію висловили і президент Байден, і держсекретар Блінкен у розмовах з президентом Зеленським під час зустрічей у Глазго на міжнародній кліматичній конференції COP26.

"Вони однозначно заявили, що наша підтримка суверенітету й територіальній цілісності України є непохитною. Ми підтримуємо Україну, стоїмо разом із Києвом і засуджуємо будь-яку російську агресію проти України в усіх формах",- підкреслив представник Держдепартаменту США.

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