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Війська РФ на Донбасі двічі відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, втрат немає, - штаб ООС

Війська РФ на Донбасі двічі відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, втрат немає, - штаб ООС

Протягом минулої доби, 9 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у фейсбуці.

В районі населеного пункту Опитне противник здійснив обстріл зі стрілецької зброї.

Поблизу Новоолександрівки ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

Зазначається, що втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.

"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли", - повідомили у штабі.

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Також повідомляється, что станом на 7 годину ранку, 10 листопада, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

"Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - додали у пресцентрі ООС.

обстріл (28284) Донбас (22354) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+7
Москалі не заспокояться, поки не упокояться.
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10.11.2021 08:02
+3
Героям слава !!!
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10.11.2021 08:21
+3
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10.11.2021 08:38
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Москалі не заспокояться, поки не упокояться.
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10.11.2021 08:02 Відповісти
Героям слава !!!
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10.11.2021 08:21 Відповісти
СМЕРТЬ ОККУПАНТАМ И НАЁМНИКАМ!
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10.11.2021 18:49 Відповісти
може пора ще раз байрактарнути їх трохи
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10.11.2021 08:35 Відповісти
нічого поки не зрозуміло... шо і як і чому... але Царство Небесне Герою ...

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10.11.2021 08:36 Відповісти
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10.11.2021 08:38 Відповісти
Да
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10.11.2021 09:39 Відповісти
Нажаль, втрати є...

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10.11.2021 15:03 Відповісти
а может пора уже в морду давать?
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10.11.2021 15:24 Відповісти
Это результат бездействия мирового сообщества. Как только украинцы отвечают сразу эти немцы выражают озабоченость. Вспомните реакцию Запада когда ВКС Кремля и Асад бомбили больницы в Сирии. Вечная Слава Украинской Героине Отомстим! Надо мстить! Не жалеть врага!
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10.11.2021 18:48 Відповісти
 
 