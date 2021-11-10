Війська РФ на Донбасі двічі відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, втрат немає, - штаб ООС

Протягом минулої доби, 9 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у фейсбуці.

В районі населеного пункту Опитне противник здійснив обстріл зі стрілецької зброї.

Поблизу Новоолександрівки ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

Зазначається, що втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.

"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли", - повідомили у штабі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОБСЄ вперше зафіксувала на окупованій території "Град-К", що перебуває на озброєнні лише в армії РФ

Також повідомляється, что станом на 7 годину ранку, 10 листопада, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

"Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - додали у пресцентрі ООС.