Війська РФ на Донбасі двічі відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, втрат немає, - штаб ООС
Протягом минулої доби, 9 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у фейсбуці.
В районі населеного пункту Опитне противник здійснив обстріл зі стрілецької зброї.
Поблизу Новоолександрівки ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.
Зазначається, що втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.
"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли", - повідомили у штабі.
Також повідомляється, что станом на 7 годину ранку, 10 листопада, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
"Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - додали у пресцентрі ООС.
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