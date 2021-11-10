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Дві великі групи мігрантів прорвали кордон Польщі з боку Білорусі

Дві великі групи мігрантів прорвали кордон Польщі з боку Білорусі

Дві великі групи мігрантів зуміли прорватися через білорусько-польський кордон та опинилися на території Польщі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це повідомляє радіо Bialystok.

За даними польської радіостанції, це сталося на околицях міста Кринки та села Біловеж.

Прикордонна служба повідомляє, що деяким людям вдалося повернутись на лінію кордону. Усіх мігрантів, що прорвалися, відправили назад на територію Білорусі. З собою вони мали інструменти.

Прес-секретар Підляського прикордонного загону майор Катажина Зданович заявила, що огорожі зламали із застосуванням сили. Але на стоянці для переселенців під Кузницею було спокійніше.

З білоруського боку щонайменше кілька сотень людей. За даними польських служб сьогодні переселенці отримували їжу від білорусів. Іноземці мають намети, спальні мішки, а ввечері вони гріються біля вогнищ. За ними постійно стежать білоруські служби.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нападом Лукашенка на кордон керує Путін, - прем’єр Польщі Моравецький

Заступник глави МВС України Євген Єнін припускає, що російсько-білоруські спецслужби можуть перекинути міграційний потік, який зараз перебуває на польсько-білоруському кордоні – в Україну.

Посол України в Польщі Андрій Дещиця також не виключив, що, не отримавши бажаного, нелегали можуть спробувати перетнути український кордон.

Литва, Латвія та Естонія звинуватили Лукашенка у заохоченні нелегальної міграції з метою помститися за санкції ЄС проти його режиму. Польща та Литва розпочали будівництво загороджень на кордоні з Білоруссю.

Білорусь (7925) кордон (4754) мігранти (1108) Польща (8488)


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Топ коментарі
+49
для прорвавшихся концлагерь, лопаты и пусть копают "беломорканал" вдоль границы
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10.11.2021 07:32
+43
Если полезут, то надо применять не газ, а боевые патроны. Это наиболее убедительное лекарство.
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10.11.2021 07:33
+38
Зі свинячою сечею. Подейкують, що греки саме так відучили таких бажаючих від прориву грецького кордону
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10.11.2021 07:52
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Утримувати і депортувати за твій рахунок?
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10.11.2021 15:21 Відповісти
Проблемы индейцев шерифа не волнуют.
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10.11.2021 18:34 Відповісти
Як показав час проблеми у шерифа
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20.11.2021 10:13 Відповісти
Добра половина цих ******* кацапське бидло буряти тоже там присутні.***** з бульбафюрером проводять експеримент.
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10.11.2021 14:11 Відповісти
пшекам просто потрібно розфасувати арабів по автобусах, вивезти в центр берліну і висадити на центральній площі! І всього-то ділів..
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10.11.2021 14:19 Відповісти
смотри сколько здесь кацапья ...кишит просто программу рыбьеглазого по расшатыванию ЕС выполняют, а вот те в ответ должны весь рашенский мусор выдворить из своих стран, иначе им хана.
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10.11.2021 14:31 Відповісти
Щось якась слабенька у поляків сльозогінка, не діє взагалі ніяк. Треба суміш свинячої сечі та перцю в балони / водомети заправити.
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10.11.2021 14:35 Відповісти
А почему по нарушителям гос.границы не стреляют?
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10.11.2021 15:48 Відповісти
раньше монголо-татары штурмовали города и страны, кроме татар в завоевании других стран отметились практически все народы.Наверное, голодали в своих странах,шли к соседу забирали домА, всякую утварь, присоединяли к себе и заставляли платить дань.Тогда женщин и детей впереди себя не пускали,не прятались за спинами слабых.
Сейчас ихтамнеты штурмуют силой страну Польшу.,придётся полякам и европейцам платить дань.
До этого ихтамнеты отжали Крым , силой прорвались через границу на Донбасс., и тоже посылали впереди себя бабок сссровских..мирных граждан так скажем.
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10.11.2021 16:01 Відповісти
монголи попереду пускали полонених та першими iх гнали на штурм муру.

монголи гнали полонених попереду , використовуючи також їх в якості живого щита ( нерідко таку тактику монголи застосовували і в відкритому бою ).

вивчайте iсторiю краще.

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10.11.2021 18:34 Відповісти
Отсюда и слово татары...народ который таким образом был полностью истреблен...Их гнали первыми к границам киевской руси
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10.11.2021 22:29 Відповісти
Скоро морози, побачимо скільки вони продержаться там.
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10.11.2021 16:02 Відповісти
Або хай їдуть в Москву, там же так класно.
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10.11.2021 16:04 Відповісти
Польські прикордонники радісно зустрічають путінских псевдобіженців:
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10.11.2021 16:13 Відповісти
Бедние поляки. Странно, что єти обезьяни еще не в Украине.
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10.11.2021 17:17 Відповісти
поливайте их свиной мочой!!
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10.11.2021 18:02 Відповісти
ВИКОРИСТОВУЙТЕ ВОДЯНI ГАРМАТИ!


Ustawcie armatki wodne i jak ktoś zbliży sie za blisko siatki zimny prysznic, nie dajcie się sprowokować, ale podlewanie trawnika za płotem to nie przestępstwo, pozdrawiam ciepło
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10.11.2021 18:31 Відповісти
Я не понял. Где собачки? Пару тройку за жо...у покусанных и их как ветром сдует.
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10.11.2021 19:09 Відповісти
Хорошая идея к стати . Самый надежный и гуманный способ .
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10.11.2021 21:06 Відповісти
Никакие это не мигранты,по наглым рожам видно.А полякам надо шото посерьезней предпринимать а не с баллончика пшикать.
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10.11.2021 19:17 Відповісти
зараз серед так званих бiженцiв бiльшiсть - це курди iракськi.


вони говорять -

я дома прожить не могу, мне платят всего 200 долларов, жить невозможно на эти

деньги, а в Германии мне пособие будут платить намного больше, работать не надо,

дадут жилье и документы, я стану европейцем и буду помогать своей семье, а потом

приглашу ее в Германию. Вы должны уважать наши права, как беженцев.
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10.11.2021 19:59 Відповісти
вы лично разговаривали с курдом?)
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10.11.2021 21:28 Відповісти
эти слова из видео в твиттере от одного из беженцев, именно эти слова.

ваш сарказм непонятен. нисколько не сомневаюсь, что бОльшая часть из этих "беженцев" именно так и рассуждает.
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10.11.2021 21:41 Відповісти
на заборе и не такого напишут)
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10.11.2021 21:41 Відповісти
ваня, ты дурачок? это прямая речь одного молодого бугая из этих "беженцев".
ты не видишь, как они одеты, подготовлены. они отнюдь не несчастны и очень многие из них очень агрессивны.
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10.11.2021 21:43 Відповісти
Здесь полякам водомёты не помешали бы
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10.11.2021 20:06 Відповісти
Лучше вот такие
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10.11.2021 22:36 Відповісти
Граница на замке.Растреливать не пробовали
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10.11.2021 21:02 Відповісти
Ты это Брендону скажи .
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10.11.2021 21:05 Відповісти
Да стреляте же вы резиновыми пулями . Не жалейте .
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10.11.2021 21:04 Відповісти
Аахаха вот это лошары! Даже свои границы защитить не могут! А мы 8 лет надеемся на помощь от этих супер держав!
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10.11.2021 21:52 Відповісти
Хоть бы один адекватный коммент. "Стрелять", "концлагерь"... никто этого делать не будет. Надо сейчас думать об украинской границе, которая в ТРИ раза больше, чем польская, и через которую эта нечисть полезет к нам, когда их не пустят в Польшу. Надо мобилизовывать нацгвардию, ТОР, бывший "Беркут", и не ныть по поводу, если они будут жестко отсекать мигрантов. Иначе проиграем.
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10.11.2021 22:22 Відповісти
А "птицы" макак очень любят...
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10.11.2021 22:38 Відповісти
Дуже смішно та недолуго виглядає епізодичне чвиркання сльозогінного газу з ручного розпилювача польським прикордонником. Тут би згодились вогне- водомети.
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10.11.2021 23:42 Відповісти
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