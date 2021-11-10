Дві великі групи мігрантів прорвали кордон Польщі з боку Білорусі
Дві великі групи мігрантів зуміли прорватися через білорусько-польський кордон та опинилися на території Польщі.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це повідомляє радіо Bialystok.
За даними польської радіостанції, це сталося на околицях міста Кринки та села Біловеж.
Прикордонна служба повідомляє, що деяким людям вдалося повернутись на лінію кордону. Усіх мігрантів, що прорвалися, відправили назад на територію Білорусі. З собою вони мали інструменти.
Прес-секретар Підляського прикордонного загону майор Катажина Зданович заявила, що огорожі зламали із застосуванням сили. Але на стоянці для переселенців під Кузницею було спокійніше.
З білоруського боку щонайменше кілька сотень людей. За даними польських служб сьогодні переселенці отримували їжу від білорусів. Іноземці мають намети, спальні мішки, а ввечері вони гріються біля вогнищ. За ними постійно стежать білоруські служби.
Заступник глави МВС України Євген Єнін припускає, що російсько-білоруські спецслужби можуть перекинути міграційний потік, який зараз перебуває на польсько-білоруському кордоні – в Україну.
Посол України в Польщі Андрій Дещиця також не виключив, що, не отримавши бажаного, нелегали можуть спробувати перетнути український кордон.
Литва, Латвія та Естонія звинуватили Лукашенка у заохоченні нелегальної міграції з метою помститися за санкції ЄС проти його режиму. Польща та Литва розпочали будівництво загороджень на кордоні з Білоруссю.
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Сейчас ихтамнеты штурмуют силой страну Польшу.,придётся полякам и европейцам платить дань.
До этого ихтамнеты отжали Крым , силой прорвались через границу на Донбасс., и тоже посылали впереди себя бабок сссровских..мирных граждан так скажем.
монголи гнали полонених попереду , використовуючи також їх в якості живого щита ( нерідко таку тактику монголи застосовували і в відкритому бою ).
вивчайте iсторiю краще.
Ustawcie armatki wodne i jak ktoś zbliży sie za blisko siatki zimny prysznic, nie dajcie się sprowokować, ale podlewanie trawnika za płotem to nie przestępstwo, pozdrawiam ciepło
вони говорять -
я дома прожить не могу, мне платят всего 200 долларов, жить невозможно на эти
деньги, а в Германии мне пособие будут платить намного больше, работать не надо,
дадут жилье и документы, я стану европейцем и буду помогать своей семье, а потом
приглашу ее в Германию. Вы должны уважать наши права, как беженцев.
ваш сарказм непонятен. нисколько не сомневаюсь, что бОльшая часть из этих "беженцев" именно так и рассуждает.
ты не видишь, как они одеты, подготовлены. они отнюдь не несчастны и очень многие из них очень агрессивны.
вогне-водомети.