Дві великі групи мігрантів прорвали кордон Польщі з боку Білорусі

Дві великі групи мігрантів зуміли прорватися через білорусько-польський кордон та опинилися на території Польщі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це повідомляє радіо Bialystok.

За даними польської радіостанції, це сталося на околицях міста Кринки та села Біловеж.

Прикордонна служба повідомляє, що деяким людям вдалося повернутись на лінію кордону. Усіх мігрантів, що прорвалися, відправили назад на територію Білорусі. З собою вони мали інструменти.

Прес-секретар Підляського прикордонного загону майор Катажина Зданович заявила, що огорожі зламали із застосуванням сили. Але на стоянці для переселенців під Кузницею було спокійніше.

З білоруського боку щонайменше кілька сотень людей. За даними польських служб сьогодні переселенці отримували їжу від білорусів. Іноземці мають намети, спальні мішки, а ввечері вони гріються біля вогнищ. За ними постійно стежать білоруські служби.

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Заступник глави МВС України Євген Єнін припускає, що російсько-білоруські спецслужби можуть перекинути міграційний потік, який зараз перебуває на польсько-білоруському кордоні – в Україну.

Посол України в Польщі Андрій Дещиця також не виключив, що, не отримавши бажаного, нелегали можуть спробувати перетнути український кордон.

Литва, Латвія та Естонія звинуватили Лукашенка у заохоченні нелегальної міграції з метою помститися за санкції ЄС проти його режиму. Польща та Литва розпочали будівництво загороджень на кордоні з Білоруссю.