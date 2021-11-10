ВООЗ припускає щорічну модифікацію вакцин від COVID-19 через можливу появу нових небезпечних штамів

Поява нових небезпечних штамів коронавірусу може вимагати щорічної модифікації вакцин від COVID-19. Це відбувається зараз з вакциною проти грипу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву головного наукового співробітника ВООЗ Сумьї Свамінатан.

Вона повідомила, що розробники зараз вивчають питання про те, чи можливо модифікувати вакцини, щоб звести нанівець загрозу майбутніх варіантів коронавірусу.

"На щастя, схвалені на цей час вакцини як і раніше є дієвими проти варіантів, які ми досі бачили. Однак ми не знаємо, чи з'явиться в майбутньому варіант, який не буде реагувати на ці вакцини", - сказала Свамінатан.

За її словами, розробники і вчені хочуть бути впевнені, що "вони зможуть швидко змінити ці вакцини", зробивши їх дієвими проти майбутніх штамів коронавірусу, і робота в цьому напрямку вже ведеться. ВООЗ взаємодіє з "розробниками, вченими та регулюючими органами щодо того, як ці вакцини можуть бути швидко схвалені".

"Ми в минулому виконали подібне щодо грипу: тепер щороку у нас нова вакцина від грипу - в залежності від циркулюючого штаму. Щось подібне може знадобитися і для ковіду. Нам потрібно бути готовими. На цей час ми не знаємо, чи будуть вакцини залишатися дієвими проти всіх варіантів", - сказала вона.

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