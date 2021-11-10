ВООЗ припускає щорічну модифікацію вакцин від COVID-19 через можливу появу нових небезпечних штамів
Поява нових небезпечних штамів коронавірусу може вимагати щорічної модифікації вакцин від COVID-19. Це відбувається зараз з вакциною проти грипу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву головного наукового співробітника ВООЗ Сумьї Свамінатан.
Вона повідомила, що розробники зараз вивчають питання про те, чи можливо модифікувати вакцини, щоб звести нанівець загрозу майбутніх варіантів коронавірусу.
"На щастя, схвалені на цей час вакцини як і раніше є дієвими проти варіантів, які ми досі бачили. Однак ми не знаємо, чи з'явиться в майбутньому варіант, який не буде реагувати на ці вакцини", - сказала Свамінатан.
За її словами, розробники і вчені хочуть бути впевнені, що "вони зможуть швидко змінити ці вакцини", зробивши їх дієвими проти майбутніх штамів коронавірусу, і робота в цьому напрямку вже ведеться. ВООЗ взаємодіє з "розробниками, вченими та регулюючими органами щодо того, як ці вакцини можуть бути швидко схвалені".
"Ми в минулому виконали подібне щодо грипу: тепер щороку у нас нова вакцина від грипу - в залежності від циркулюючого штаму. Щось подібне може знадобитися і для ковіду. Нам потрібно бути готовими. На цей час ми не знаємо, чи будуть вакцини залишатися дієвими проти всіх варіантів", - сказала вона.
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Все аргументы, выдвигаемые https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BC%D0%B0%D1%82 догматическими оппонентами, опровергаются с научной точки зрения, антивакцинаторство считается широко распространенной https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0 теорией заговора https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0#cite_note-faz-1840356-65 [65] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0#cite_note-Meyer2004-66 [66] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0#cite_note-67 [67] и является формой https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC отрицания науки https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0#cite_note-68 [68] .
Согласно заключению экспертов https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F Всемирной организации здравоохранения , большинство доводов антивакцинаторов не подтверждаются научными даннымиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0#cite_note-%D0%92%D0%BE%D0%B7-69 [69] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0#cite_note-six-70 [70] и характеризуются как «тревожное и опасное заблуждение»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0#cite_note-71 [71] . В 2019 году недоверие к вакцинации внесено https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F ВОЗ в список десяти главных проблем здравоохранения, над которыми эта организация работала в 2019 годуhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0#cite_note-72 [72] .
Согласно заключению экспертов https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F Всемирной организации здравоохранения
Своими экспертами.
А вот я думаю, что на эпидемиях кормятся работники ритуальных услуг и шарлатаны.
Глупо ожидать от вас иного мнения и других выводов.
Ну а в общем. От тебя ничего нового. Про таких как ты все доходчиво описано в разделе
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE Антивакцинаторство
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
Элементарно же. "Доктор". Ватсон
Я например такие рекомендации могу тебе показать. Вот медицинские сайты. Там найдешь все. От статистики. До рекомендаций. И главное. Это проверенные специалисты. А не шарлатаны.
https://vaccinetracker.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/vaccine-tracker.html#uptake-tab
https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general
https://www.gov.uk/government/organisations/public-health-england
https://www.cdc.gov/
Ну ладно. Приведи мне свои аргументы в ответ. Найди мне хоть одного авторитетного медицинского профессора антиваксера. С его научной работой по этому вопросу. Или медицинский антиваксерский сайт. ну хоть кого или что ни будь. А то так не честно. Я тебе все. ты мне как всегда.
6 июля 1885 года в лабораторию Луи Пастера доставили 9-летнего мальчика по имени https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%84_%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80 Йозеф Майстер , который был сильно искусан бешеной собакой и считался безнадёжным. Пастер в то время заканчивал разработку вакцины от бешенства и это был шанс как для ребёнка, так и для испытателя. Вакцинация проходила под наблюдением публики и прессы. Ребёнок, чья гибель считалась предрешённой, поправилсяhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0#cite_note-f765-63 [63] , а в лабораторию Пастера со всей Европы (в том числе из России) стали приезжать пострадавшие от бешеных животных
Ну а вообще. В этой области есть профильные специалисты. Которые и разрабатывают для каждой страны все эти рекомендации. Я дал вам сайты стран, специалистам которых я доверяю. Или вам нужны конкретные фамилии?
COVID в Израиле: 458 новых случаев
В Израиле с момента начала эпидемии коронавируса заразились COVID-19, в общей сложности, 1 335 476 человек.
Об этом свидетельствуют данные, предоставленные пресс-службой министерства здравоохранения утром, 10 ноября.
Уточняется, что было выявлено 458 новых случаев заражения. Из 77 340 тестов положительный ответ дали 0,59%. Активными носителями, на настоящее время, являются 6 499 пациентов.
На сегодняшний день, 156 пациентов - в тяжелом состоянии, из них 103 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). За весь период эпидемии коронавируса умерли 8 130 человек.
Число вакцинированных первой дозой израильтян достигло 6 251 808. Вторую получили 5 747 900, а третью - 4 001 871.
https://mignews.com/news/health/covid-v-izraile-458-novyh-sluchaev.html
"Каждый студент первого курса медицинского факультета знает, что невозможно получить коллективный иммунитет от вакцины, которая не останавливает инфекцию."
Вот один из них.
https://www.cdc.gov/vaccines/vac-gen/evalwebs.htm
Поиск достоверной информации о вакцинах
Прежде чем рассматривать информацию о вакцинах в Интернете, убедитесь, что информация поступает из надежного источника и регулярно обновляется.
Веб-контент по вакцинам и иммунизации CDC исследован, написан и одобрен экспертами в данной области, включая врачей, исследователей, эпидемиологов и аналитиков. Контент основан на научных оценках. Руководство CDC принимает окончательное решение о словах, изображениях и ссылках, чтобы наилучшим образом удовлетворить информационные потребности общественности, а также поставщиков медицинских услуг, специалистов общественного здравоохранения, партнеров, преподавателей и исследователей. Данные науки и общественного здравоохранения часто обновляются. Большинство страниц пересматриваются ежегодно.
NCIRD CDC является членом https://www.vaccinesafetynet.org/vsn/network Сети безопасности вакцин Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).https://www.vaccinesafetynet.org/vsn/network внешний значок и соответствует веб-контенту и критериям достоверности, определенным https://www.who.int/groups/global-advisory-committee-on-vaccine-safety/ Глобальным консультативным комитетом по безопасности вакцин.внешний значок (GACVS).
Отдел безопасности иммунизации CDC сообщает своевременную и прозрачную информацию о https://www.cdc.gov/vaccinesafety сайте безопасности вакцин CDC .
При поиске информации о вакцинах учитывайте рекомендации из следующих источников:
Коалиция действий по иммунизации предлагает http://www.vaccineinformation.org/internet-immunization-info/ вопросы, которые вам следует задатьвнешний значок .
http://www.immunizationinfo.org/ Национальная сеть информации по иммунизации (NNii)внешний значок предлагает вопросы, которые нужно задать при оценке информации.
http://www.ucsfhealth.org/education/evaluating_health_information/ Оценка медицинской информации Калифорнийского университета в Сан-Францискоhttp://www.ucsfhealth.org/education/evaluating_health_information/ внешний значок на странице перечислены «красные флажки», о которых должен знать каждый потребитель.
Ассоциация http://www.mlanet.org/ медицинских библиотеквнешний значок переводит медицинский жаргон http://www.mlanet.org/p/cm/ld/fid=580 (Medspeak)внешний значок на язык, понятный каждому.
Хотя Интернет - полезный инструмент для исследования вопросов, связанных со здоровьем, он не должен заменять обсуждение с медицинским работником.
https://www.facebook.com/heybuddydateadmin/videos/605874963934202
Давай гугл, ютуб. Кто не такой обидчивый.
https://www.youtube.com/watch?v=hJQdRspXHjk&ab_channel=%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%B9ua
https://www.youtube.com/watch?v=j--********&ab_channel=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0.%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C.2021
Ну что тут скажешь. Молодцы Евреи. С лучшей медициной в мире.
Ну а??? Где их рекомендации. Прекратить, запретить пфайзер.
Вот их статистика. Любо-дорого взглянуть. Нам бы такую.
https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general
https://www.mediafire.com/file/0hk2kskgf4vtcym/10000000_123885983395540_3626144176651284694_n.mp4/file
О какой стране идет речь? Или где? Тогда найдем все это на их сайте здравоохранения.
Только каждый сам выбирает как и на чем ехать.
Есть авто классическая медицина.
Есть авто антивакцинаторство.
Антивакцина́торство, также антипрививочное движение, противопрививочное движение - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 общественное движение , оспаривающее эффективность, безопасность и правомерность https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F вакцинации , в частности - массовой вакцинации. Скептическое отношение к вакцинации включает в себя полный отказ от вакцинаций, отказ от отдельных https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0 вакцин , а также изменение сроков и схем иммунизации относительно рекомендуемых медицинскими учреждениями
Отказ от отдельных вакцин=антивакцинаторство.
Сінгапур 2021 рік
на 1 квітня 30 померлих
на 1 травня 31 померлих
на 1 червня 33 померлих
на 1 липня 36 померлих
на 1 серпня 37 померлих
на 1 вересня 55 померлих, вакцинировано 75,77%
на 1 жовтня 103 померлих
на 1 листопада 421 померлих
на 09 листопада 523 померлих, вакциновано 80,59%
https://covid19.rnbo.gov.ua/ https://covid19.rnbo.gov.ua
дай мне утверждение врачей Сингапура, что вакцина от ковид бесполезна. Тогда я тебе поверю.
Вот статистика в ЕС, Англии, Израиле. Не в одной из этих стран ни один врач не сказал о бесполезности вакцин.
https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general
https://www.gov.uk/government/organisations/public-health-england
https://vaccinetracker.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/vaccine-tracker.html#uptake-tab
Читай рекомендации медиков о вакцинации и выборе конкретной вакцины.
Ну тогда им можно верить.
Ну да ладно. А кто у таких как ты эксперт, специалист-медик, научный работник. Пока только вижу "экспертов" таких как
Кавычки к слову эксперт, означает, что эксперт только наоборот.
Ник вы сами себе выбрали.
Не вижу повода для недоразумений.
"argumentum ad hominem" - это была просто констатация факта.
"Кавычки к слову эксперт, означает, что эксперт только наоборот." - Вы, не зная меня, делаете выводы. Это никак не вяжется со здоровой логикой думающего человека. Соответственно и отношение к Вашим сообщениям, как к информационному мусору от человека, не способного мыслить логически.
Когда нечего сказать. Говорят про "мозг"
Как это предсказуемо для ... https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE Антивакцинаторство
Антивакцина́торство, также антипрививочное движение, противопрививочное движение - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 общественное движение https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE , оспаривающее эффективность, безопасность и правомерность https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F вакцинации https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE , в частности - массовой вакцинации. Скептическое отношение к вакцинации включает в себя полный отказ от вакцинаций, отказ от отдельных https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0 вакцин https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE , а также изменение сроков и схем иммунизации относительно рекомендуемых медицинскими учреждениями
Читай выше. Это тоже про тебя.
вакцинация - это простой, безопасный и эффективный способ защиты от болезней до того, как человек вступит в контакт с их https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD возбудителями .
Простой. Безопасный. Эффективный.
Не???
Вот сайт Израиля.
https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general
Заходи. Смотри. Задавай вопросы. Обрати внимание на смертность. 19 случаев за последние семь дней. Все детали. Что, как , почему . К специалистам.
А то слишком постепенный подвод.
Сваматан не в курсі, що "вакцинація єдина гарантія від COVID-19". Фанатики вакцинатори, всі про це знають.