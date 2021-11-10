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Новини Коронавірус і карантин
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ВООЗ припускає щорічну модифікацію вакцин від COVID-19 через можливу появу нових небезпечних штамів

ВООЗ припускає щорічну модифікацію вакцин від COVID-19 через можливу появу нових небезпечних штамів

Поява нових небезпечних штамів коронавірусу може вимагати щорічної модифікації вакцин від COVID-19. Це відбувається зараз з вакциною проти грипу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву головного наукового співробітника ВООЗ Сумьї Свамінатан.

Вона повідомила, що розробники зараз вивчають питання про те, чи можливо модифікувати вакцини, щоб звести нанівець загрозу майбутніх варіантів коронавірусу.

"На щастя, схвалені на цей час вакцини як і раніше є дієвими проти варіантів, які ми досі бачили. Однак ми не знаємо, чи з'явиться в майбутньому варіант, який не буде реагувати на ці вакцини", - сказала Свамінатан.

За її словами, розробники і вчені хочуть бути впевнені, що "вони зможуть швидко змінити ці вакцини", зробивши їх дієвими проти майбутніх штамів коронавірусу, і робота в цьому напрямку вже ведеться. ВООЗ взаємодіє з "розробниками, вченими та регулюючими органами щодо того, як ці вакцини можуть бути швидко схвалені".

"Ми в минулому виконали подібне щодо грипу: тепер щороку у нас нова вакцина від грипу - в залежності від циркулюючого штаму. Щось подібне може знадобитися і для ковіду. Нам потрібно бути готовими. На цей час ми не знаємо, чи будуть вакцини залишатися дієвими проти всіх варіантів", - сказала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для забезпечення населення світу вакцинами проти COVID-19 потрібно $23 млрд, - ВООЗ

вакцина (4419) ВООЗ (770) щеплення (174) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+7
лично я вакцинировался, но много моих знакомых говорят нет категорически... а то что пфайзеры и иже с ними транснациональные фарм компании озолотились и не собираются от этого отказываться в будущем - факт
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10.11.2021 08:11
+5
Что и требовалось доказать, хотя, нормальные и так всё знали.
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10.11.2021 08:02
+5
Та давайте уже ежедневную вакцинацию с бустерной дозой после обеда.
А то слишком постепенный подвод.
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10.11.2021 08:12
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ну и скажите после этого что чиновники ВООЗ не в доле...
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10.11.2021 08:01 Відповісти
Ага..Їм вигідно, щоб серед популяції було більше невакцинованих.
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10.11.2021 08:07 Відповісти
лично я вакцинировался, но много моих знакомых говорят нет категорически... а то что пфайзеры и иже с ними транснациональные фарм компании озолотились и не собираются от этого отказываться в будущем - факт
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10.11.2021 08:11 Відповісти
Просто бизнес. Ничего личного. Придумай ты новую вакцину, наладь ее выпуск. Озолотишься так же как и они. Правда тут клэпка в голове нужна. А не одни слюни как у некоторых.
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10.11.2021 08:47 Відповісти
И не просто придумать и наладить выпуск, а еще и организовать принудительную продажу в мировом масштабе. Это же Клондайк, Эльдорадо...©
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10.11.2021 08:51 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE Антивакцинаторство

Все аргументы, выдвигаемые https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BC%D0%B0%D1%82 догматическими оппонентами, опровергаются с научной точки зрения, антивакцинаторство считается широко распространенной https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0 теорией заговора https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0#cite_note-faz-1840356-65 [65] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0#cite_note-Meyer2004-66 [66] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0#cite_note-67 [67] и является формой https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC отрицания науки https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0#cite_note-68 [68] .

Согласно заключению экспертов https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F Всемирной организации здравоохранения , большинство доводов антивакцинаторов не подтверждаются научными даннымиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0#cite_note-%D0%92%D0%BE%D0%B7-69 [69] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0#cite_note-six-70 [70] и характеризуются как «тревожное и опасное заблуждение»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0#cite_note-71 [71] . В 2019 году недоверие к вакцинации внесено https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F ВОЗ в список десяти главных проблем здравоохранения, над которыми эта организация работала в 2019 годуhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0#cite_note-72 [72] .
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10.11.2021 08:54 Відповісти
Ключевое даже в Вашем месидже:
Согласно заключению экспертов https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F Всемирной организации здравоохранения

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10.11.2021 09:20 Відповісти
Опровергни. Зкспертов ВОЗ.
Своими экспертами.
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10.11.2021 09:29 Відповісти
Зачем же мне опровергать тех кто кормится на эпидемиях? Глупо от них ожидать другого мнения и других выводов.
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10.11.2021 09:37 Відповісти
Не густо.
А вот я думаю, что на эпидемиях кормятся работники ритуальных услуг и шарлатаны.
Глупо ожидать от вас иного мнения и других выводов.
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10.11.2021 09:52 Відповісти
Работникам ритуальных услуг как-то без разницы. Люди умирают регулярно. Без хлеба они не останутся. А вот если сами работники ритуальных услуг заболеют и не дай Бог умрут, то им вообще никакой выгоды. С другой стороны те шарлатаны, которые "чудо-вакцинами" приторговуют, вот тем раздолье. Шутка ли за три месяца четыре лярда зелени поднять влегкую. Таки да. От меня других выводов и не стоит ожидать. Я своими мозгами думаю, а не в рот всяким экспертам-шарлатанам заглядываю.
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10.11.2021 10:17 Відповісти
Работникам ритуальных услуг как-то без разницы. Сразу видно ты не рыбак. Не знаешь значение слова "жор".

Ну а в общем. От тебя ничего нового. Про таких как ты все доходчиво описано в разделе
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE Антивакцинаторство

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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10.11.2021 10:26 Відповісти
Значит в отношении тех людей кто непосредственно деньги на эпидемиях поднимает за счет вакцин термин "жор" не работает? Они альтруисты?
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10.11.2021 10:29 Відповісти
Почему же. И они зарабатывают. Вот только зарабатывают они на живых. А работники ритуальных услуг зарабатывают на мертвых. Каждая фармкомпания заинтересована, что бы ее вакцина или лекарство было лучше, эффективней, чем у конкурентов. Что бы процент эффективности приближался к 100%. А не нулю, как у гробовщиков.
Элементарно же. "Доктор". Ватсон
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10.11.2021 10:37 Відповісти
Т.е. совсем не интересно второй-третей-четвертой дозами штрыкать каждые полгода? Достаточно одной? Смотрю эффективность вакцин просто зашкаливает.
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10.11.2021 10:39 Відповісти
Ну это твои личные умозаключения. Может покажешь мне результаты исследования врачей-специалистов в этом вопросе. Покажи мне их мнение, рекомендации, выводы. Только специалистов, а не демагогов всех мастей.
Я например такие рекомендации могу тебе показать. Вот медицинские сайты. Там найдешь все. От статистики. До рекомендаций. И главное. Это проверенные специалисты. А не шарлатаны.

https://vaccinetracker.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/vaccine-tracker.html#uptake-tab

https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general

https://www.gov.uk/government/organisations/public-health-england

https://www.cdc.gov/
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10.11.2021 10:46 Відповісти
Это мнение тех кто на данном вопросе наживается. Мне не интересно. Меня интересует мнение тех, кто выгоды с этого не имеет.
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10.11.2021 10:50 Відповісти
И как они наживаются? Это же не фармкомпании.
Ну ладно. Приведи мне свои аргументы в ответ. Найди мне хоть одного авторитетного медицинского профессора антиваксера. С его научной работой по этому вопросу. Или медицинский антиваксерский сайт. ну хоть кого или что ни будь. А то так не честно. Я тебе все. ты мне как всегда.
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10.11.2021 10:56 Відповісти
Я вас не понимаю. О чем вы?
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10.11.2021 11:14 Відповісти
Та все. То не актуально. Сорри. Протупил
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10.11.2021 11:16 Відповісти
Д айте ссылку на научны труд. Научная работа, статья любого авторитетного специалиста в этом вопросе. И вам поверят. Просто это невозможно забанить.
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10.11.2021 11:13 Відповісти
Что Вы понимаете под авторитетным специалистом?
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10.11.2021 11:14 Відповісти
Луи Пастера например.
6 июля 1885 года в лабораторию Луи Пастера доставили 9-летнего мальчика по имени https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%84_%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80 Йозеф Майстер , который был сильно искусан бешеной собакой и считался безнадёжным. Пастер в то время заканчивал разработку вакцины от бешенства и это был шанс как для ребёнка, так и для испытателя. Вакцинация проходила под наблюдением публики и прессы. Ребёнок, чья гибель считалась предрешённой, поправилсяhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0#cite_note-f765-63 [63] , а в лабораторию Пастера со всей Европы (в том числе из России) стали приезжать пострадавшие от бешеных животных

Ну а вообще. В этой области есть профильные специалисты. Которые и разрабатывают для каждой страны все эти рекомендации. Я дал вам сайты стран, специалистам которых я доверяю. Или вам нужны конкретные фамилии?
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10.11.2021 11:25 Відповісти
Судя из Вашего поста мы видимо о разном. Вы во мне видите ярого антиваксера. Это ошибочное мнение. Я не антиваксер в смысле не противник вакцинации вообще. Все необходимые прививки у меня есть и у членов моей семьи также. Я даже от оспы привит. Сейчас такую прививку не делают по моему с 1980 года. Я противник новомодного поделия от короны. Прежде всего потому, что отношу эти вакцины к вакцинам подобным вакцинам от гриппа. Смысла не вижу в таких вакцинах во-первых ввиду того что активные мутации вирусов данного семейства практически сводят на нет эффект от вакцинации. Ну и сами вакцины как на мой взгляд еще находятся на стадии тестирования. Причем не только сами вакцины, но и технология по которой они созданы. Кста, там ниже линк на видео с интервью пульнул. Выдрал таки из фейсбука и перезалил на шаровый ресурс. Ни на чем не настаиваю. Просто для общего развития. По крайней мере полярная точка зрения.
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10.11.2021 12:18 Відповісти
Последние данные по Израилю. Ну так для общего развития.

COVID в Израиле: 458 новых случаев

В Израиле с момента начала эпидемии коронавируса заразились COVID-19, в общей сложности, 1 335 476 человек.

Об этом свидетельствуют данные, предоставленные пресс-службой министерства здравоохранения утром, 10 ноября.

Уточняется, что было выявлено 458 новых случаев заражения. Из 77 340 тестов положительный ответ дали 0,59%. Активными носителями, на настоящее время, являются 6 499 пациентов.

На сегодняшний день, 156 пациентов - в тяжелом состоянии, из них 103 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). За весь период эпидемии коронавируса умерли 8 130 человек.

Число вакцинированных первой дозой израильтян достигло 6 251 808. Вторую получили 5 747 900, а третью - 4 001 871.

https://mignews.com/news/health/covid-v-izraile-458-novyh-sluchaev.html
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10.11.2021 12:27 Відповісти
Вот вам ссылка на статью, из которой вы можете узнать,, почему, по сравнению, с пандемиями, которые может остановить всеобщая вакцинация, вакцинация от ковид не останавливает пандемию. ВОЗ это знала с самого начала и врала о возможности коллективного иммунитета к COVID-19 https://mises.in.ua/article/your-booster-life-how-big-pharma-adopted-the-subscription-model-of-profitability/
"Каждый студент первого курса медицинского факультета знает, что невозможно получить коллективный иммунитет от вакцины, которая не останавливает инфекцию."
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11.11.2021 00:51 Відповісти
У вас там столько много ников. И все пользуетесь недостоверной информацией и сомнительными сайтами. Даже студент первого курса знает, что пользоваться надо только проверенными сайтами.
Вот один из них.

https://www.cdc.gov/vaccines/vac-gen/evalwebs.htm

Поиск достоверной информации о вакцинах

Прежде чем рассматривать информацию о вакцинах в Интернете, убедитесь, что информация поступает из надежного источника и регулярно обновляется.

Веб-контент по вакцинам и иммунизации CDC исследован, написан и одобрен экспертами в данной области, включая врачей, исследователей, эпидемиологов и аналитиков. Контент основан на научных оценках. Руководство CDC принимает окончательное решение о словах, изображениях и ссылках, чтобы наилучшим образом удовлетворить информационные потребности общественности, а также поставщиков медицинских услуг, специалистов общественного здравоохранения, партнеров, преподавателей и исследователей. Данные науки и общественного здравоохранения часто обновляются. Большинство страниц пересматриваются ежегодно.

NCIRD CDC является членом https://www.vaccinesafetynet.org/vsn/network Сети безопасности вакцин Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).https://www.vaccinesafetynet.org/vsn/network внешний значок и соответствует веб-контенту и критериям достоверности, определенным https://www.who.int/groups/global-advisory-committee-on-vaccine-safety/ Глобальным консультативным комитетом по безопасности вакцин.внешний значок (GACVS).

Отдел безопасности иммунизации CDC сообщает своевременную и прозрачную информацию о https://www.cdc.gov/vaccinesafety сайте безопасности вакцин CDC .

При поиске информации о вакцинах учитывайте рекомендации из следующих источников:

Коалиция действий по иммунизации предлагает http://www.vaccineinformation.org/internet-immunization-info/ вопросы, которые вам следует задатьвнешний значок .
http://www.immunizationinfo.org/ Национальная сеть информации по иммунизации (NNii)внешний значок предлагает вопросы, которые нужно задать при оценке информации.
http://www.ucsfhealth.org/education/evaluating_health_information/ Оценка медицинской информации Калифорнийского университета в Сан-Францискоhttp://www.ucsfhealth.org/education/evaluating_health_information/ внешний значок на странице перечислены «красные флажки», о которых должен знать каждый потребитель.
Ассоциация http://www.mlanet.org/ медицинских библиотеквнешний значок переводит медицинский жаргон http://www.mlanet.org/p/cm/ld/fid=580 (Medspeak)внешний значок на язык, понятный каждому.

Хотя Интернет - полезный инструмент для исследования вопросов, связанных со здоровьем, он не должен заменять обсуждение с медицинским работником.
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11.11.2021 08:55 Відповісти
Не. Виноват. Протупил. Можно видео посмотреть там.
https://www.facebook.com/heybuddydateadmin/videos/605874963934202
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10.11.2021 11:13 Відповісти
Щас посмотрим.
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10.11.2021 11:15 Відповісти
Ок. Только посмотрите, послушайте, поразмышляйте. А потом делайте выводы.
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10.11.2021 11:16 Відповісти
Не. Не посмотрю. Фэйсбук на меня обиделся.
Давай гугл, ютуб. Кто не такой обидчивый.
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10.11.2021 11:17 Відповісти
В смысле. Там вроде перейти можно. Ща попробую на ютуб прямую ссылу выдрать.
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10.11.2021 11:22 Відповісти
В смысле. У меня в фэйсбуке бан.
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10.11.2021 11:26 Відповісти
Не удивило. Там такое часто. Я второй аккаунт завел бо фейсбуку сильно хотелось чтобы я свое фото там опубликовал. А я не таблосветю в инете с 1998 года. Нет такой привычки.
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10.11.2021 11:32 Відповісти
Пока пытаюсь ссылки понаходить. Если получится в эту ветку кину.
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10.11.2021 11:33 Відповісти
Кста, вот в отношении бабок
https://www.youtube.com/watch?v=hJQdRspXHjk&ab_channel=%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%B9ua
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10.11.2021 11:33 Відповісти
Вот относительно побочек в Израиле после пфайзера
https://www.youtube.com/watch?v=j--********&ab_channel=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0.%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C.2021
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10.11.2021 11:38 Відповісти
Ты про очень редкое аутоимунное заболевание, которое проявляется по словам специалиста ну ооочень редко, и которое они научились вовремя выявлять и лечить. Посмотрел. Спасибо. Интересно. В особенности симптомы на которые необходимо обязательно обратить внимание. И если эти симптомы есть, применить необходимое лечение.
Ну что тут скажешь. Молодцы Евреи. С лучшей медициной в мире.
Ну а??? Где их рекомендации. Прекратить, запретить пфайзер.

Вот их статистика. Любо-дорого взглянуть. Нам бы такую.

https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general
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10.11.2021 12:10 Відповісти
Пока не могу то интервью на других ресурсах выловить. Выдрать ссылку на видео с фейсбука пока тоже не могу.
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10.11.2021 11:54 Відповісти
Вроде выдрал интервью. Попробуй по этой ссылке скачать видео
https://www.mediafire.com/file/0hk2kskgf4vtcym/10000000_123885983395540_3626144176651284694_n.mp4/file
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10.11.2021 12:08 Відповісти
Какой то стремный сайт. Не находишь?

О какой стране идет речь? Или где? Тогда найдем все это на их сайте здравоохранения.
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10.11.2021 12:17 Відповісти
Это шаровый ресурс. Я видео из фейсбука выдрал и туда залил. Могу впринципе через мегу обменяться если сслыки стремаешься.
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10.11.2021 12:20 Відповісти
Ну и подобные вещи сейчас жесто модерируются и баняться. Проходит только информация в известном общепринятом контексте вакцинации. Я даже сейчас не могу гарантировать что меня за эти ссылки здесь не забанят. Бо банят регулярно. С частотой раз в неделю.
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10.11.2021 12:30 Відповісти
А может искать надо лучше. Науку не забанишь.
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10.11.2021 12:36 Відповісти
Ну тут Вам шашечки или ехать? Видео я дал. Смотреть или нет дело Ваше.
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10.11.2021 12:47 Відповісти
Согласен.
Только каждый сам выбирает как и на чем ехать.
Есть авто классическая медицина.
Есть авто антивакцинаторство.

Антивакцина́торство, также антипрививочное движение, противопрививочное движение - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 общественное движение , оспаривающее эффективность, безопасность и правомерность https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F вакцинации , в частности - массовой вакцинации. Скептическое отношение к вакцинации включает в себя полный отказ от вакцинаций, отказ от отдельных https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0 вакцин , а также изменение сроков и схем иммунизации относительно рекомендуемых медицинскими учреждениями

Отказ от отдельных вакцин=антивакцинаторство.
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10.11.2021 12:54 Відповісти
статистика спростовує ті твердження експертів
Сінгапур 2021 рік
на 1 квітня 30 померлих
на 1 травня 31 померлих
на 1 червня 33 померлих
на 1 липня 36 померлих
на 1 серпня 37 померлих
на 1 вересня 55 померлих, вакцинировано 75,77%
на 1 жовтня 103 померлих
на 1 листопада 421 померлих
на 09 листопада 523 померлих, вакциновано 80,59%
https://covid19.rnbo.gov.ua/ https://covid19.rnbo.gov.ua
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10.11.2021 09:47 Відповісти
Ты не прав. Статистика, это статистика. Она показывает. Опровергают специалисты. Медики. Те кто в этом соображает.

дай мне утверждение врачей Сингапура, что вакцина от ковид бесполезна. Тогда я тебе поверю.

Вот статистика в ЕС, Англии, Израиле. Не в одной из этих стран ни один врач не сказал о бесполезности вакцин.

https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general

https://www.gov.uk/government/organisations/public-health-england

https://vaccinetracker.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/vaccine-tracker.html#uptake-tab

Читай рекомендации медиков о вакцинации и выборе конкретной вакцины.
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10.11.2021 10:09 Відповісти
"Согласно заключению экспертов Всемирной организации здравоохранения" - это те эксперты, которые утверждали, что нет никакой эпидемии и ситуация в Китае под контролем?
Ну тогда им можно верить.
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10.11.2021 10:48 Відповісти
И эти в том числе. Как и те , и их сайты, что я привел выше.
Ну да ладно. А кто у таких как ты эксперт, специалист-медик, научный работник. Пока только вижу "экспертов" таких как

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10.11.2021 11:00 Відповісти
"Переход на личности (argumentum ad hominem) - распространённый в Интернете демагогический приём, подразумевающий дискредитацию аргументации оппонента посредством дискредитации его и/или его действий, а также провоцирующий некорректную ответную реакцию оппонента"
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10.11.2021 11:06 Відповісти
Похоже я вас чем то обидел. Вижу два варианта. Слово "эксперт". И ник .
Кавычки к слову эксперт, означает, что эксперт только наоборот.
Ник вы сами себе выбрали.
Не вижу повода для недоразумений.
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10.11.2021 11:10 Відповісти
"Похоже я вас чем то обидел." - отнюдь. Я с здоровым юмором отношусь к оппонентам в интернете. В 93% случаях - это ограниченные, в умственном плане, люди.
"argumentum ad hominem" - это была просто констатация факта.

"Кавычки к слову эксперт, означает, что эксперт только наоборот." - Вы, не зная меня, делаете выводы. Это никак не вяжется со здоровой логикой думающего человека. Соответственно и отношение к Вашим сообщениям, как к информационному мусору от человека, не способного мыслить логически.
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10.11.2021 11:38 Відповісти
все понятно. но обижаться на слово "эксперт". По моему , это глупо.
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10.11.2021 12:13 Відповісти
"все понятно." - боюсь, как раз наоборот. Но для Вас это не важно, не задумывайтесь, не нужно, а то начнете подозревать, что у Вас есть мозг.
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10.11.2021 12:25 Відповісти
Понеслась.
Когда нечего сказать. Говорят про "мозг"
Как это предсказуемо для ... https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE Антивакцинаторство

Антивакцина́торство, также антипрививочное движение, противопрививочное движение - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 общественное движение https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE , оспаривающее эффективность, безопасность и правомерность https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F вакцинации https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE , в частности - массовой вакцинации. Скептическое отношение к вакцинации включает в себя полный отказ от вакцинаций, отказ от отдельных https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0 вакцин https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE , а также изменение сроков и схем иммунизации относительно рекомендуемых медицинскими учреждениями
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10.11.2021 12:34 Відповісти
"Слюни" - це Ви про себе та Валєріка?
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10.11.2021 08:54 Відповісти
Про тэбэ милай. Все про тэбэ.
Читай выше. Это тоже про тебя.
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10.11.2021 08:56 Відповісти
Саме так, просто бізнес
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10.11.2021 09:27 Відповісти
Самэ так.

вакцинация - это простой, безопасный и эффективный способ защиты от болезней до того, как человек вступит в контакт с их https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD возбудителями .

Простой. Безопасный. Эффективный.

Не???
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10.11.2021 09:33 Відповісти
так чого вакциновані вмирають від короновіруса ?
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10.11.2021 09:49 Відповісти
Судя по Израилю , вакцинованых умирает меньше, чем невакцинованых. Ну и в каждом конкретном случае , когда от ковида умирает вакцинированный, надо смотреть на детали.

Вот сайт Израиля.

https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general

Заходи. Смотри. Задавай вопросы. Обрати внимание на смертность. 19 случаев за последние семь дней. Все детали. Что, как , почему . К специалистам.
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10.11.2021 10:00 Відповісти
Что и требовалось доказать, хотя, нормальные и так всё знали.
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10.11.2021 08:02 Відповісти
Нормальні це хто ?
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10.11.2021 08:06 Відповісти
Та давайте уже ежедневную вакцинацию с бустерной дозой после обеда.
А то слишком постепенный подвод.
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10.11.2021 08:12 Відповісти
все будет со временем. Вся суть идеи как раз в постепенном подводе, чтобы стадо не очень брыкалось
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10.11.2021 09:37 Відповісти
Ежедневную - це для чого? Ти взагалі розумієш що таке вакцина та для чого вона робиться?
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11.11.2021 01:08 Відповісти
вполне ожидаемо и прогнозируемо. но тут есть существенные отличия: вакцину против гриппа ставит себе исключительно по собственному желанию только тот, кто этого хочет.
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10.11.2021 08:16 Відповісти
На цей час ми не знаємо, чи будуть вакцини залишатися дієвими проти всіх варіантів", - сказала вона. Джерело:
Сваматан не в курсі, що "вакцинація єдина гарантія від COVID-19". Фанатики вакцинатори, всі про це знають.
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10.11.2021 08:35 Відповісти
якщо в Литві кожен третій померлий від короновіруса був вакцинований то яка ж це гарантія
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10.11.2021 09:51 Відповісти
такую жилу и упускать? да это доходнее рабства/проституции/оружия и наркотиков вместе взятых, причем 100% легально и ответственности никакой.
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10.11.2021 08:35 Відповісти
та да...а раха со своим спутником на обочине
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10.11.2021 08:40 Відповісти
почему, там вообще идеально, более 100мл. и прокалывать (считай осваивать бабло) исключительно своим, ни от кого независя.
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10.11.2021 08:49 Відповісти
шо там идеального можно собрать с нищих лаптей?
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10.11.2021 09:09 Відповісти
ну не скажите ,определенный % снять можно.Мы выделяя с бюджета закупаем у америкосов финансируя их и то наши умудряються нагреть руки, они же осваивают бюджет напрямую,без посредников и проволочек
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10.11.2021 09:19 Відповісти
"Еквілібріум"
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10.11.2021 08:59 Відповісти
Де вони такі модифікатори мозґів беруть? Невже фармацевти покинули продавати їх наркоділлерам?
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10.11.2021 09:00 Відповісти
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10.11.2021 09:34 Відповісти
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10.11.2021 09:43 Відповісти
Причем пилот говорил это на сычуаньском диалекте китайского языка.
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10.11.2021 15:32 Відповісти
 
 