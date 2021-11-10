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Україна зміцнює кордон з Білоруссю технікою та безпілотниками. Прикордонники готові до провокацій, - Єнін

Україна зміцнює кордон з Білоруссю технікою та безпілотниками. Прикордонники готові до провокацій, - Єнін

Україна повністю контролює ситуацію на своєму кордоні з Білоруссю. Наразі прикордонники посилюють захист та готові до можливих провокацій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі РБК-Україна сказав перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін.

"Ситуація на кордоні повністю контролюється. Сусіди мають усвідомлювати, що українські кордони підготовлені до подібних провокацій. Вже прораховані ймовірні напрямки, якими можуть дістатися до України мігранти", - розповів він.

Єнін зазначив, що зараз на ділянці українсько-білоруського кордону проводиться посилення сил та засобів, щоб стримати потік мігрантів у разі потреби.

"Вживаються заходи з інженерного облаштування ділянки державного кордону України з Білоруссю. Органи охорони державного кордону України посиляться особовим складом, технікою та спеціальними засобами, у тому числі безпілотниками, та службовими собаками", - повідомив представник МВС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дві великі групи мігрантів прорвали кордон Польщі з боку Білорусі

Нагадаємо, в МВС також звинуватили "сусідні країни" у намірі створити в Україні міграційну кризу, такий як зараз у Польщі та Литві.

Водночас прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький не виключав, що мігранти з Білорусі можуть піти в ЄС через Україну.

Білорусь (7925) безпілотник (4110) кордон (4754) МВС (3500) Єнін Євген (348)


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Топ коментарі
+11
Именно так они захватывали весной 2014 украинские войсковые части в Крыму: гнали впереди себя толпы женщин с детьми и без, цинично просчитав альтернативу: если украинские солдаты не осмелятся стрелять по этой толпе гражданских - часть будет захвачена и обезоружена; если осмелятся - московская пропаганда, и с ее подачи западная, тут же смешают украинцев с дерьмом за убийство ни в чем не повинных «мирных жителей»…

Сейчас тем же нехитрым способом эта банда (а это одна и та же банда вот уже 27 лет, как бы Лукашенко ни упирался насчет «глубокой интеграции») ведет войну против Запада, против Евросоюза, против цивилизованного мира. Протоплазма организованно завозится авиарейсами, свозится к европейским границам - и вбрасывается туда силой, организуемая на таран и прорыв пограничных заграждений из спирали Бруно не кем-нибудь, а беларусскими пограничниками (то есть КГБ).
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10.11.2021 08:17
+7
І шо робили з лугандонами? А нічого.
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10.11.2021 08:24
+7
Оказывается прав был Арсений со своей стеной. А некоторые дятлы еще над ним смеялись. Время все ставит на свои места.
Арсений. ЛУЧШИЙ.
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10.11.2021 08:41
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Там такий кордон, що шпарину знайдуть.
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10.11.2021 08:05 Відповісти
Вони сюди не полізуть, тут не ЄС.
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10.11.2021 08:06 Відповісти
Куди їм скажуть, туди й полізуть.
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10.11.2021 08:07 Відповісти
Мігранти пхнуться в Ірманію. Там гарна соціалка. Полякам би пропустити їх утворивши коридор. Нехай ганси озаботяться.
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10.11.2021 08:16 Відповісти
Мігранти це інструмент сам знаєш у чиїх руках.
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10.11.2021 08:40 Відповісти
Кемлядський фюрер тільки й чекає на те аби мігранти просочилися до Європи, у якій немає консенсусу з цього питання та загострює відносини між різними країнами.
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10.11.2021 09:08 Відповісти
Вони вже пхались туди з Сирії.
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10.11.2021 09:11 Відповісти
Боевые части не будут с ними церемониться. Опыт уже есть, когда лугандоны под танки и бэтэры лезли.
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10.11.2021 08:08 Відповісти
І шо робили з лугандонами? А нічого.
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10.11.2021 08:24 Відповісти
Какие боевые? На севере Волыни леса и болота. И лунный ландшафт от "бурштынной мафии".
Бурштинная мафия если договорится с Лукой за плюшки проводить через границу ихтамнетов то будет как весной 2014 когда погранцы за 500$ с человека пропускали к нам Гиркиных.
И тогда Бурштынная Народная Недореспублика постучит с тыла
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10.11.2021 11:47 Відповісти
ПС даст им прикурить в случае чего... это не заплывшая жиром Европа
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10.11.2021 08:09 Відповісти
Не смеши.Уже дали в Луганске.Собрались ночью и сбежали с границы ,вместо того что бы ее охранять и защищать. 20 сепаров с АК с крыши домов ,перепугали весь погран отряд в 200 человек.Один из них сейчас главный пограничник.Так что опыт есть.
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10.11.2021 09:32 Відповісти
Они ушли после нескольких дней облоги. Когда с девятиэтажек по тебе херачат а ты не можешь ответить. Ушли, забрав знамя и все что имело ценность
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10.11.2021 11:49 Відповісти
Они не ушли ,а бросили без приказа 200км границы.Имея оружие и боеприпасы.
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10.11.2021 14:41 Відповісти
Про що каже цей пан. Кордон Польщі має "стіну" і то вони її проломали і зайшли на територію. А що в нас? Яка "ситуація повністю контролірується"? Зайдуть і не запитають як звати. Першим зробив пілотний проект для москалів пан Саакашвілі, який показав беззубість тих країн, де демократія і де немає кримінальної відповідальності за незаконний перетин кордону. За ковід також обіцяли і були чемпілнами. Не обманули, все-таки стали чемпіонами, тільки правда по смертності.
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10.11.2021 08:17 Відповісти
Ну давайте будемо говорити правду-Сака проліз через кордон в оточенні наших кінчених "нардепів" і деяких "лідерів",які мали недоторканість.Без їх допомоги бомжував би Мішико по Європі до цього часу.
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10.11.2021 09:17 Відповісти
Именно так они захватывали весной 2014 украинские войсковые части в Крыму: гнали впереди себя толпы женщин с детьми и без, цинично просчитав альтернативу: если украинские солдаты не осмелятся стрелять по этой толпе гражданских - часть будет захвачена и обезоружена; если осмелятся - московская пропаганда, и с ее подачи западная, тут же смешают украинцев с дерьмом за убийство ни в чем не повинных «мирных жителей»…

Сейчас тем же нехитрым способом эта банда (а это одна и та же банда вот уже 27 лет, как бы Лукашенко ни упирался насчет «глубокой интеграции») ведет войну против Запада, против Евросоюза, против цивилизованного мира. Протоплазма организованно завозится авиарейсами, свозится к европейским границам - и вбрасывается туда силой, организуемая на таран и прорыв пограничных заграждений из спирали Бруно не кем-нибудь, а беларусскими пограничниками (то есть КГБ).
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10.11.2021 08:17 Відповісти
Бред! Отвлекалочка для лохов. мигранты в нищую Украину? Они в Евросоюз текут рекой....бацька способствует.......
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10.11.2021 08:24 Відповісти
Куда он их направит, когда Польша 100% не пропустит мигрантов? Будет вывозит самолетами назад или в рф погонит? Конечно станет вытеснять их в Украину. Власти пусть уже думают чем могут ответить.
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10.11.2021 08:33 Відповісти
Так вони ж будуть прориватись до України з метою транзиту до Угорщини, Словаччини, Румунії та до тієї ж Польщі, але через українську ділянку.
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10.11.2021 09:10 Відповісти
А где ЛИТОВСКО ПОЛЬСКО УКРАИНСКИЙ ПОЛК ???

Бубочка ( ермак) этот проект закрыл ????
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10.11.2021 08:26 Відповісти
Щось схоже я чув і про опалювальний сезон
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10.11.2021 08:27 Відповісти
Кажется надо перекрывать дамбами Днепр и Западный Буг))))
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10.11.2021 08:34 Відповісти
Усиливать надо "егозой" в полтора-два человеческих роста в два-три ряда, чтобы у желающих преодолеть заградительное сооружение не было сомнений - "егоза" вырвет ему кишки
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10.11.2021 08:34 Відповісти
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10.11.2021 08:37 Відповісти
Оказывается прав был Арсений со своей стеной. А некоторые дятлы еще над ним смеялись. Время все ставит на свои места.
Арсений. ЛУЧШИЙ.
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10.11.2021 08:41 Відповісти
Да никто и не смеялся. Так, слегка поулыбались над стоимостью виртуального заграждения. Я бы дешевле взял за сетку рабица
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10.11.2021 08:46 Відповісти
Да понятно. Пистеть тут не мешки ворочать.
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10.11.2021 08:48 Відповісти
То то ты расценки хорошо знаешь.
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10.11.2021 09:03 Відповісти
Мониторим_с. Не мы такие, жизнь такая©
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10.11.2021 09:10 Відповісти
А сеня мішки ворочав, але мішки з баблом.
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10.11.2021 09:05 Відповісти
Вернись к моему первому комменту. Там все ясно написано.
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10.11.2021 09:09 Відповісти
А по статистике он самый эффективный министр причем в воюющей стране. Ты зелебоб чем недоволен?
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10.11.2021 11:52 Відповісти
Голодный кролик атакует?
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10.11.2021 12:15 Відповісти
А что такое "прав" для премьер-министра?Бери и делай.Беда наших манагеров,что они думают надо сильно захотеть и работа сделается сама.Сверху слой великих управленцев - снизу сварщик,который норовит удрать в Польшу.А посередине пустота.Главное,сегодняшние уже даже не знают,что там должно быть!
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10.11.2021 09:32 Відповісти
Понеслась. демагогия.
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10.11.2021 09:34 Відповісти
Вы думаете?Поржем скоро вместе.
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10.11.2021 09:54 Відповісти
А вы думаете знаете, что я думаю? На счет поржем.
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10.11.2021 10:11 Відповісти
..новость хорошая, вот только последнее слово в заголовке делает всю информацию незначащей
..енин источник дезинформации..
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10.11.2021 08:42 Відповісти
огнеметы- вот что остановит толпу.
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10.11.2021 08:48 Відповісти
чомусь я вірю, що поляки стримають цей натовп.
а от, що стримають наші прикордонники - не вірю.
мабуть тому, що перед очима приклад лайна-саакашвілі та паскуді-тимошенко.
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10.11.2021 08:51 Відповісти
Один вже доповідав про готовність до ковиду, другий - про готовність єнергетики до зими, третій - про небувале залучення інвестицій, четвертий - про виграну боротьбу з контабандою... Тепер і цей готовий зустріти грудима навалу емігрантів, але... не виходячи з київського кабінету. Зелені не змінюються.
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10.11.2021 09:02 Відповісти
Какая бл*дь граница? Она им и на куй не нужна,они свободно и так в Украину въезжают пачками через пункты пропуска заплатив нашим "геройским" погранцам определённую сумму бабла. Прут под видом гастербайтеров,туристов,просто так типа в гости. У нас ведь нет виз как в ЕС поэтому здесь проходной двор для любой нечисти. Был бы визовый режим о чём уже идут одни балачки восьмой год то тогда можно было бы говорить о границе на замке а так это лишь фикция границы да и та вся в дырах как решето. Именно через Украину идут огромный потоки миграции в ЕС ,сюда заезжают свободно а в ЕС "мудрi" украинцы их переправляют через дыры уже в их границах. То что творится на границе Беларуси и Польши это акт устрашения Европы скорее всего. При желании их всех этих "мигрантов" запросто перебросили бы через Украину а не ломились так нагло.
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10.11.2021 09:02 Відповісти
Бурштинная мафия если договорится с Лукой за плюшки проводить через границу ихтамнетов то будет как весной 2014 когда погранцы за 500$ с человека пропускали к нам Гиркиных.
И тогда Бурштынная Народная Недореспублика постучит с тыла
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10.11.2021 11:52 Відповісти
Віримо. В Польщу вже був прорив, незважаючи на присутність військових , резервістів і прикордонників. Хіба що ми застосуємо" Байрактари". Але це не прийнятно, бо дуже стурбує "стурбованих" Меркель і Макрона.
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10.11.2021 09:44 Відповісти
Та ні, мігрантам провокації не треба, їм треба тихо перетинути кордон.
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10.11.2021 09:53 Відповісти
Белорусы научились у турков этим приемам.
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10.11.2021 10:18 Відповісти
Но мы же понимаем кто специально бомбил жилые кварталы Алеппо и других городов
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10.11.2021 11:54 Відповісти
Не известно, какую границу он контролирует, только в Uber чуваки бородатые стали ездить за рулём. Которые знают десять английских слов, а украинский или русский не понимают. ГДЕ МОЙ ЯЗЫКОВОЙ ЗАКОН?
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10.11.2021 14:36 Відповісти
зеленым - НЕ ВЕРЮ!!!!!!
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10.11.2021 15:26 Відповісти
 
 