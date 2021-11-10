Україна зміцнює кордон з Білоруссю технікою та безпілотниками. Прикордонники готові до провокацій, - Єнін
Україна повністю контролює ситуацію на своєму кордоні з Білоруссю. Наразі прикордонники посилюють захист та готові до можливих провокацій.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі РБК-Україна сказав перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін.
"Ситуація на кордоні повністю контролюється. Сусіди мають усвідомлювати, що українські кордони підготовлені до подібних провокацій. Вже прораховані ймовірні напрямки, якими можуть дістатися до України мігранти", - розповів він.
Єнін зазначив, що зараз на ділянці українсько-білоруського кордону проводиться посилення сил та засобів, щоб стримати потік мігрантів у разі потреби.
"Вживаються заходи з інженерного облаштування ділянки державного кордону України з Білоруссю. Органи охорони державного кордону України посиляться особовим складом, технікою та спеціальними засобами, у тому числі безпілотниками, та службовими собаками", - повідомив представник МВС.
Нагадаємо, в МВС також звинуватили "сусідні країни" у намірі створити в Україні міграційну кризу, такий як зараз у Польщі та Литві.
Водночас прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький не виключав, що мігранти з Білорусі можуть піти в ЄС через Україну.
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Бурштинная мафия если договорится с Лукой за плюшки проводить через границу ихтамнетов то будет как весной 2014 когда погранцы за 500$ с человека пропускали к нам Гиркиных.
И тогда Бурштынная Народная Недореспублика постучит с тыла
Сейчас тем же нехитрым способом эта банда (а это одна и та же банда вот уже 27 лет, как бы Лукашенко ни упирался насчет «глубокой интеграции») ведет войну против Запада, против Евросоюза, против цивилизованного мира. Протоплазма организованно завозится авиарейсами, свозится к европейским границам - и вбрасывается туда силой, организуемая на таран и прорыв пограничных заграждений из спирали Бруно не кем-нибудь, а беларусскими пограничниками (то есть КГБ).
Бубочка ( ермак) этот проект закрыл ????
Арсений. ЛУЧШИЙ.
..енин источник дезинформации..
а от, що стримають наші прикордонники - не вірю.
мабуть тому, що перед очима приклад лайна-саакашвілі та паскуді-тимошенко.
И тогда Бурштынная Народная Недореспублика постучит с тыла