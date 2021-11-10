В Україні за добу від COVID-19 померли 816 осіб, зафіксовано 23 283 нові випадки зараження, 16 277 осіб одужали

В Україні зафіксовано 23 283 нові випадки зараження COVID-19 станом на ранок 10 листопада.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"За добу 09 листопада в Україні:

зафіксовано 23 283 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 539, медпрацівників – 529);

267 401 людину вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 150 663 людини, повністю імунізовані - 116 738 людей.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 5 696 осіб;

летальних випадків – 816;

одужало – 16 277 осіб.

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За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 130 772 особи;

одужало – 2 553 842 особи;

летальних випадків – 74 206;

проведено ПЛР-тестувань – 14 999 766.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 11 697 386 людей, з них отримали одну дозу – 11 697 384 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 8 154 792 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 19 852 176 щеплень.

91,1 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини", - розповіли в МОЗ.







