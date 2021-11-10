УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6313 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
9 268 162

В Україні за добу від COVID-19 померли 816 осіб, зафіксовано 23 283 нові випадки зараження, 16 277 осіб одужали

В Україні за добу від COVID-19 померли 816 осіб, зафіксовано 23 283 нові випадки зараження, 16 277 осіб одужали

В Україні зафіксовано 23 283 нові випадки зараження COVID-19 станом на ранок 10 листопада.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"За добу 09 листопада в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 816 осіб, зафіксовано 23 283 нові випадки зараження, 16 277 осіб одужали 02 зафіксовано 23 283 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 539, медпрацівників – 529);

В Україні за добу від COVID-19 померли 816 осіб, зафіксовано 23 283 нові випадки зараження, 16 277 осіб одужали 02 267 401 людину вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 150 663 людини, повністю імунізовані - 116 738 людей.

Також за минулу добу:

В Україні за добу від COVID-19 померли 816 осіб, зафіксовано 23 283 нові випадки зараження, 16 277 осіб одужали 02 госпіталізовано – 5 696 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 816 осіб, зафіксовано 23 283 нові випадки зараження, 16 277 осіб одужали 02 летальних випадків – 816;

В Україні за добу від COVID-19 померли 816 осіб, зафіксовано 23 283 нові випадки зараження, 16 277 осіб одужали 02 одужало – 16 277 осіб.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пік захворюваності на коронавірус в Україні, ймовірно, пройдено, - НАН

За весь час пандемії в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 816 осіб, зафіксовано 23 283 нові випадки зараження, 16 277 осіб одужали 02 захворіло – 3 130 772 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 816 осіб, зафіксовано 23 283 нові випадки зараження, 16 277 осіб одужали 02 одужало – 2 553 842 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 816 осіб, зафіксовано 23 283 нові випадки зараження, 16 277 осіб одужали 02 летальних випадків – 74 206;

В Україні за добу від COVID-19 померли 816 осіб, зафіксовано 23 283 нові випадки зараження, 16 277 осіб одужали 02 проведено ПЛР-тестувань – 14 999 766.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 11 697 386 людей, з них отримали одну дозу – 11 697 384 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 8 154 792 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 19 852 176 щеплень.

91,1 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини", - розповіли в МОЗ.

В Україні за добу від COVID-19 померли 816 осіб, зафіксовано 23 283 нові випадки зараження, 16 277 осіб одужали 10
В Україні за добу від COVID-19 померли 816 осіб, зафіксовано 23 283 нові випадки зараження, 16 277 осіб одужали 11
В Україні за добу від COVID-19 померли 816 осіб, зафіксовано 23 283 нові випадки зараження, 16 277 осіб одужали 12
В Україні за добу від COVID-19 померли 816 осіб, зафіксовано 23 283 нові випадки зараження, 16 277 осіб одужали 13

Автор: 

МОЗ (5391) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+17
Мне тут на днях кореш выдал кейс почему зеленский не призывает с экранов телевизора всех вакцинироваться. Оказывается все гениально просто: электорат найвеличнишого - это долпоепы, долпоепы и антиваксеры - это одни и те же люди. Т.е призывать к вакцинации в данном случае означает терять свой елохторат. Шах и мат порохоботы.
показати весь коментар
10.11.2021 08:35
+11
https://www.youtube.com/watch?v=5XSCwjGKY24&ab_channel=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9 ШОКУЮЧА ПРАВДА ПРО ВАКЦИНАЦІЮ
показати весь коментар
10.11.2021 08:20
+11
А Косоворотка вчора хвалився, що збирається будувати нові потяги. Люди мруть, як мухи, а воно хизується дорогами, університетми і мільярдними лісами. Та це ж не твої гроші, Володя, це гроші платників податків, які ти витрачаєш не по призначенню, бо сьогодні вони в першу чергу мають йти на медицину і на армію.
показати весь коментар
10.11.2021 08:21
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
У всякому разі її керівник одужав та одна з співробітниць також. Інша теж начеб то іде на поправку.
показати весь коментар
10.11.2021 17:10 Відповісти
Давай перевіримо твою гіпотезу. У Британії перехворіло 137001 на мільон. Візьмемо Грузію, там перехворіло 192727 на мільон, тож з твоєї гіпотези, щоденна смертність від ковіду там має бути меншою. Населення Грузії 3,7 млн, Британії 67. Середнє число померлих від ковіду за 7 останніх днів Британія 166, Грузія - 64.
Вирахуємо скільки померлих булоб в Грузії в умовах Британії 166/67*3,7=9
Розбіжність більше, ніж в 7 разів.
показати весь коментар
10.11.2021 11:15 Відповісти
А давай перевіримо мою гипотезу на мені ось зараз? В мене зараз дружина ковід принесла з роботи. Вчора позитивний результат тесту отримала. Дома наразі лікується за призначенням нашого сімейного лікаря. Звісно ми з сином на самоізоляції поки вживаємо афлубін для профілактики. Самопочуття в нас с сином поки що норм. Тобто проявів хвороби поки що не відчуваємо. У дружини бронхіт та грипозне відчуття. Запаху та вкусу не відчуває. Донька з зятем попереджені. Вони окремо від нас живуть.
показати весь коментар
10.11.2021 12:39 Відповісти
Давай. За твоєю гіпотезою

"Зараз ми і спостерігаємо зменшення смертності у Великобританії при загальній збільшуванності захворюваннь тільки тому, що на данний момент та група, яка підпідає під ризик загинути від хвороби більшістю вже перехворіла та нажаль багато хто помер. Зараз хворіє більш молода група. Там смертність на щастя значно нижча. Так що думаю молодих цей вірус так не буде вбивати."


То хто там у вас "більшість вже перехворіла та нажаль багато хто помер"?
показати весь коментар
10.11.2021 13:44 Відповісти
Погляньте минулий рік. І взагалі я Вам запронував перевірити на мені. Як на мене найкраща перевірка.
показати весь коментар
10.11.2021 13:48 Відповісти
Ну так я вас і питаю. Хто до того у вас перехворів і вже помер? Ви ж саме цим чинником пояснювали низьку смертність в Британії? ось тут
показати весь коментар
10.11.2021 13:52 Відповісти
Я мав на увазі небезпеку самого вірусу та ще й таку що без вакцінації ну просто ніяк. Тобто колись бо помреш. А лікувати не треба.
показати весь коментар
10.11.2021 13:58 Відповісти
Ти писав ось це "А давай перевіримо мою гипотезу на мені ось зараз?". Так що тепер нема чого тобі перевзуватися в повітрі. І я двіряю статистиці Грузії та Британії набагото більше, ніж розповідям антиваксерів.
показати весь коментар
10.11.2021 14:04 Відповісти
Ну в такому разі, добродію, шмаляй куди подалі. Мені взагалі з тобою немає про що розмовляти. Бай.
показати весь коментар
10.11.2021 14:19 Відповісти
каким образом штаммы отличают друг от друга???
показати весь коментар
10.11.2021 14:28 Відповісти
Из этой группы - 53 тысяч человек, которые не сделали прививки и подхватили "дельту", - более 52 тысяч заболевших были моложе 50 лет.
Не підміняйте статистику смертності, статистикою зараження. Ваша інформація до статистики смертності і важкого перебігу хвороби не має ніякого відношення.
показати весь коментар
11.11.2021 02:01 Відповісти
враховуючи те, що (судячи з дій влади) головне не збереження максимальної кількості життів, а максимальна кількість щеплень. тільки так можу пояснити патологічне бажання вакцинувати тих, хто вже перехворіли. додайте сюди і тих, хто перехворів, але з різних причин не має офіційної інформації про це. вважаю, що це жахлива ситуація.
показати весь коментар
10.11.2021 09:20 Відповісти
Неправильно.
Вакцинують увесь світ за одними правилами. До чого наша влада ? Вона навпаки не надто бажала щеплювати українців.
показати весь коментар
10.11.2021 09:44 Відповісти
І хто ті "правила" вигадав? Був якийсь науковий консиліум? А дискримінаційні заходи щодо нещеплених це певно відверте небажання тотальної вакцинації від влади.
показати весь коментар
10.11.2021 10:51 Відповісти
ВОЗ вигадав, а ВОЗ звідки взявся!? Чи в капусті знайшли!? Господи ви такий смішний провокатор Анттиваксер. В середні віки корабель який не хотів ставати в порту на Канантин просто топили. Отож радійте!!
показати весь коментар
10.11.2021 11:06 Відповісти
Притомністю ви не страждаєте. ВОЗ це фактично контора яка живе на гроші спонсорів. Яке вона має право наполягати на якихсь діях? Максимум - поради і рекомендації. І у чому моя провокативність? Заважаю твому роботодавцю криваву копійчину заробити?
показати весь коментар
10.11.2021 11:28 Відповісти
Треба бути абсолютно несвідомим овочем-баклажаном, щоб таке писати як ви. Контора ВОЗ як ви кажете, хоч і існує на кошти ВІД ДЕРЖАВ, дякуйте що Україна гола-боса не платить, вона й видає ті Правила. А якщо Упоротий Антиваксер перечитає своє дурнувате питання щодо : -
"ua Палєо Мустьє

І хто ті "правила" вигадав? Був якийсь науковий консиліум? А дискримінаційні заходи щодо нещеплених це певно відверте небажання тотальної вакцинації від влади.

10.11.2021 10:51"
Я розумію що власна Ваша тупість заважає тримати думку, склерозом не страждаєте!? Консиліум Врачів Світового Масштабу - не вдоволені!? Ви Нобелівський лауреат в галузі МЕДИЦИНИ!? ОЙ вибачте... Не впізнала...
показати весь коментар
10.11.2021 11:50 Відповісти
Можна посилання на факт обговорення методології вакцинації від ковіду в широких наукових колах?
показати весь коментар
10.11.2021 11:56 Відповісти
А можна взнати ваш вчений ступінь в галузі медицини!? Бо на "Антиваксерську" ці обговорення ніхто не переводив. Чи що ви там хочете зрозуміти!? Без медичної освіти!? А що за Наукові Кола ви мали на увазі!? Фізиків - математиків!? Чи істориків та географів з геологами??? Чи може архітектори з інженерами!?
показати весь коментар
10.11.2021 12:10 Відповісти
Посилання на факти широкого обговорення в наукових колах. Немає? Немає. Є лише сумнівні рішення та масовий одобрямс з боку залежних і зацікавлених.
P.S. наукового звання чи ступеню не маю. Маю базову біологічну освіту та досвід роботи з патогенними мікроорганізмами.
показати весь коментар
10.11.2021 12:33 Відповісти
Ви розумієте всю абсурдніссть вашого "прохання", якщо ви не в змозі відкрити в гуглі сайт ВОЗ, то ви вимагаєте щоб я скидала вам посилання!? У світі 193 держави, в кожній є свій МОЗ, на кожному сайті публікутся дані з Вакцинації... Чи гуглом навчити користуватись!?
"Є лише сумнівні рішення та масовий одобрямс з боку залежних і зацікавлених." - Палєо Мустьє.
Оооо... ТАК!!! КРАЇНИ СВІТУ ВСІ залежні та заціквлені в тому щоб вберегти своє населення.
ВОТ И ВСЬЬЬО!! МАСКІ СОРВАНЫ!!! Вінават ва всьм ВОЗ!!! Ані хатят нас всєх убіть!!!
показати весь коментар
10.11.2021 12:45 Відповісти
Лікуйтесь.
показати весь коментар
10.11.2021 12:59 Відповісти
Покажіть це на власному прикладі, для початку
показати весь коментар
10.11.2021 13:07 Відповісти
Я безнадійний, а вам, можливо, ще можна допомогти.
показати весь коментар
10.11.2021 18:18 Відповісти
Я вже це, вакцинувалась. Черга за вами. Це буде доречно. Не зважаючи на весь ваш набір "фентезі-теорій змов" - це забобони.
показати весь коментар
10.11.2021 18:26 Відповісти
Теорії вже не існує. Вже практика.
показати весь коментар
10.11.2021 18:40 Відповісти
Є певні межі між вашими фантазіями Змови - та всесвітніми організаціями, Лікарями зі світовими іменами, незліченною кількістю перевірок та дослідженнь найкращих виробників фармації у світі. Але ці межі має поставити психіатр.
показати весь коментар
10.11.2021 18:52 Відповісти
Час покаже.
показати весь коментар
10.11.2021 18:58 Відповісти
На жаль так само думали позавчорашні 833, та вчорашні 816, їм також час мав щось показати, але вони цього вже не побачать. А чи не краще Вам Шановний пане приєднатись до вакцінованих громадян, та разом чекати коли час щось краще нам з Вами покаже!?
показати весь коментар
10.11.2021 19:04 Відповісти
Я вже ляканий. Це мої особисті проблєми.
показати весь коментар
10.11.2021 19:07 Відповісти
Ну то для чого ви пропагуете ваш "параноїдальний переляк" на загальний глум!? Манія змови та переслідування - вона лікується, і доволі успішно. Якщо би то була Ваща власна справа - то ви б це на загал не виносили публічно на форумі. Ви ж не виносите ваші власні справи з подружнього ліжка!?
показати весь коментар
10.11.2021 19:12 Відповісти
По ковіду та можливим методікам вакцинації було безліч наукових статей, конференцій тощо. Рішення щодо того, як саме треба вакцинувати, в першу чергу рекомендуються виробником та командою науковців в ньому (які також є співавторами відповідних статей, які є вільному доступі). Потім все це обговорюється у відповідних комітетах кожної країни, що буде викорисовувати вакцину. Широким науковим колам ніхто не заважає перевіряти вакцину у власних дослідженнях, збирати та публікувати дані. Це й є обговорення. Чи треба було щоб персональо вам зателефонували голови ВООЗ, МОЗ, FDA/EMA з питанням, чи не проти Палєо запропонованої методології?
показати весь коментар
10.11.2021 12:33 Відповісти
Чому тоді не враховано жодних елементарних класичних застережень?
показати весь коментар
10.11.2021 12:36 Відповісти
Яких ще "елементарних класичних застережень"?
показати весь коментар
10.11.2021 12:37 Відповісти
Наприклад вакцинація тих, хто перехворів. Це ази.
показати весь коментар
10.11.2021 12:39 Відповісти
Какіє такіє "ази"?? Де ви все це відкопуєте, цю єрєсь, що не можна вакцінувати тих, хто вже хворів? Ну де, скажіть мені, бо я не в курсі.

Наприклад, вакцинацію від грипу роблять кожний рік. Що, там враховується хто хворів та/або вже був вакцінований раніше?
показати весь коментар
10.11.2021 12:52 Відповісти
Ну вибачайте, отримував знання до ери глобалізації.
показати весь коментар
10.11.2021 13:01 Відповісти
Церковно-приходська школа чи що!?
показати весь коментар
10.11.2021 13:06 Відповісти
Туди не взяли. Сказали, що програму не потягну.
показати весь коментар
10.11.2021 18:16 Відповісти
Ну невже ви самі не розумієте, що виставляєте себе на загальний глум!? Інколи таку дурню пишете, що неможливо втриматись. Брак освіти - це проблема. Але самоосвітою краще займатись на офіційних сайтах ВОЗ, або університетських програмах, а ніж за переглядом фейкового шлаку з-за ПАРЄБРІКА.
показати весь коментар
10.11.2021 18:30 Відповісти
Якщо хоч один лікар мені скаже, що у мене не повинно бути побічних ефектів за наявності букету моїх хвороб, то можливо я розгляну це питання.
показати весь коментар
10.11.2021 18:39 Відповісти
То ви хоч до лікаря сходіть, а не розказуйте тут на форумі всіляку маячню. Пройдіть обстеження нарешті. Якщо у Вас насправді є ппотипоказання до щеплення - то вам дадуть довідку. А ваші претензії стосовно 100 % безпеки навіть жоден виробник пігулок не дасть, набсолютно всі ліки мають протипоказання. Чи ви таблеток не п'єте при вашому букеті хвороб!? Наведіть мені ліки наприкад без протипоказаннь!? Окрім подорожнику, та й то обісратись можна, якщо сирим істи.
показати весь коментар
10.11.2021 18:59 Відповісти
Ви ще більше погіршуєте мою думку щодо вашої адекватності. Не пишіть мені більше.
показати весь коментар
10.11.2021 19:10 Відповісти
Не маєте аргументів?!? Злив зараховано Антиваксе-Провокаторе.
показати весь коментар
10.11.2021 19:16 Відповісти
Не терплю невігласів , які роздають поради абсолютно незнайомим людям базуючись на своєму вбогому та заштампованому сприйнятті реальності. Не занадто складно? До побачення.
показати весь коментар
10.11.2021 20:04 Відповісти
Самокритично, навіть як для Вас
показати весь коментар
10.11.2021 20:24 Відповісти
Ну невже ви самі не розумієте, що виставляєте себе на загальний глум? Какіє такіє "ази"? Може для вас слова цілого Міністра охорони здоров'я України не аргумент?
показати весь коментар
11.11.2021 02:10 Відповісти
Ну то значить Ляшко ідіот, якщо він таке ляпнув. Те, що він зараз міністр охорони здоров'я взагалі ні про що не говорить, тому що він за освітою юрист. Тих, хто перехворів, не вакцинують не тому, що є якісь там протипоказання, а тому ще це не має сенсу - хворобу можна розглядати як вакцинацію. Ось вам офіціальні рекомендації центру CDC США https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/clinical-considerations/covid-19-vaccines-us.html#CoV-19-vaccination :

COVID-19 vaccination is recommended for everyone aged 5 years and older, regardless of a history of symptomatic or asymptomatic SARS-CoV-2 infection; this includes people with prolonged post-COVID-19 symptoms and applies to primary series doses, additional primary doses, and booster doses. Viral testing to assess for acute SARS-CoV-2 infection or serologic testing to assess for prior infection is not recommended for the purpose of vaccine decision-making. Present data are insufficient to determine an antibody titer threshold that indicates when an individual is protected from SARS-CoV-2 infection. There is neither any FDA-authorized or FDA-approved test nor any other scientifically validated strategy that vaccination providers or the public can use to reliably determine whether a person is protected from infection.

Тут написано, що 1) вакцинація рекомендована усім від 5 років незалежно від того хворів чи ні; 2) тестування та аналізи перед вакцинацією для того, щоб робити рішення чи вакцинувати чи ні, не рекомендовані, тому ще нема чітких даних стосовно рівню антитіл, який можна вважати вирішальним.

Для мене рекомендації Центру з Контролю та Профілактики Захворювань США та дані виробників вакцин є набагато більш вагомими, ніж слова якогось одіозного юриста, по непорозумінню займаючого посаду міністра.
показати весь коментар
11.11.2021 10:27 Відповісти
Ау, антиваксер, почитай при каком проценте иммунизированых останавливается рост числа заражений.
показати весь коментар
10.11.2021 10:31 Відповісти
Продолжаем удерживать мировое лидерство.
показати весь коментар
10.11.2021 08:55 Відповісти
Я б не був таким песимістом . Все таки кількість антиваксерів стрімко зменшується . Значить все буде добре .
показати весь коментар
10.11.2021 21:22 Відповісти
Донецкая область в лидерах, а ведь там большая часть населения не учитывается.
показати весь коментар
10.11.2021 08:59 Відповісти
-А ви знаєте чому одним колять вакцину в праву руку , а іншим в ліву , ні ? - Вони сортують людей !
показати весь коментар
10.11.2021 09:06 Відповісти
а вот ано что....
показати весь коментар
10.11.2021 10:44 Відповісти
Необхідно притягувати до відповідальності голов громад, мерів міст, які відкривають навчальні заклади! Вчителі вакциновані, але діти, особливо після 14, активно заражають один одного у тісних класах, а потім несуть ковід додому до батьків, а що особливо небезпечно, до літніх родичів. Також вони в переважній більшості не носять маски в транспорті. На даний момент дистанційна освіта повністю задовольняє учнів в освітньому процесі, а хто не вчився в школі, той й вдома не буде вчитись. Спілкуватись можна і на вулциі, де ризик підхопити чи заразитись ковідом мінімальний. https://newch.tv/wp-content/uploads/2020/11/o_1e6emtipqi541i21r2uij51jot41.jpg
показати весь коментар
10.11.2021 10:04 Відповісти
Как можно делать выводы, что вакцинированные не умирают от осложнений после ковида? Ковидом болеют все: и вакцинированные и не вакцинированные. Только вакцинированные вроде как в лёгкой форме. Но после этой лёгкой формы все равно вакцинированные умрут. Так почему нельзя сказать, что последствия даже лёгкой формы все равно сказались на здоровье и вакцинированный умер в том числе и из-за перенесенного ковида? Потому что кое-кому невыгодна такая трактовка. Выгодно говорить, что вакцинированные это практически бессмертные. Но это не так. Они будут умирать все равно. Но смерть будут списывать на что угодно, только не на ковид.
показати весь коментар
10.11.2021 10:56 Відповісти
Зрада! Змова! УСЕМИРНОГО МАСШТАБА!!! ВСЕ патологоанатоми світу змовились! Померають насправді від вакцини!!! Всі патологоанатоми брешуть Вам, щоб переконати Васю з Мухосранську щоб він не пішов Чіпуруваться сраною вакциною, тому що все рівно він "по итогу ласти склеїть".
Я правильно зрозуміла Праведний спітч Озарєнія?!!!!!
показати весь коментар
10.11.2021 11:21 Відповісти
Ребят, главное не вакцинируйтесь! Прививка убьет вас. Это эвтаназия замедленного действия.

99% больных короной выздоравливают.
показати весь коментар
10.11.2021 11:04 Відповісти
Чем больше антиваксеров - тем меньше антиваксеров
показати весь коментар
10.11.2021 13:22 Відповісти
Друзі , влада запровадила ковід - амністію . Хто купив сертифікат , але вирішив вакцинуватись - сміло признавайтесь , здавайте лікаря - хабарника і куплений сертифікат буде анульований . Шлях до вакцинації - відкритий . Лікар , щоб зменшити термін ув'язнення може піти на співпрацю зі слідством і здати решту покупців , що не признались .
Амністія поширюється лише на тих покупців ковід сертифікатів , які добровільно повідомили про це.
На всіх кого здав лікар , щоб зменшити собі термін ув'язнення - амністія не поширюється . Гарна нагода уникнути кримінальної відповідальності.
Все буде Україна!!! Долаємо корупцію разом .
показати весь коментар
10.11.2021 19:03 Відповісти
А тим вакцинованим, хто бажає ще вмазатись позачергово, так би мовити, для більшого еффекта, можна скористатися амністією, заявивши, що купили сертифікат в невідомої особи.
показати весь коментар
11.11.2021 02:16 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 