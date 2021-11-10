В Україні за добу від COVID-19 померли 816 осіб, зафіксовано 23 283 нові випадки зараження, 16 277 осіб одужали
В Україні зафіксовано 23 283 нові випадки зараження COVID-19 станом на ранок 10 листопада.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.
"За добу 09 листопада в Україні:
зафіксовано 23 283 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 539, медпрацівників – 529);
267 401 людину вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 150 663 людини, повністю імунізовані - 116 738 людей.
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 5 696 осіб;
летальних випадків – 816;
одужало – 16 277 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 3 130 772 особи;
одужало – 2 553 842 особи;
летальних випадків – 74 206;
проведено ПЛР-тестувань – 14 999 766.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 11 697 386 людей, з них отримали одну дозу – 11 697 384 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 8 154 792 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 19 852 176 щеплень.
91,1 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини", - розповіли в МОЗ.
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Вирахуємо скільки померлих булоб в Грузії в умовах Британії 166/67*3,7=9
Розбіжність більше, ніж в 7 разів.
"Зараз ми і спостерігаємо зменшення смертності у Великобританії при загальній збільшуванності захворюваннь тільки тому, що на данний момент та група, яка підпідає під ризик загинути від хвороби більшістю вже перехворіла та нажаль багато хто помер. Зараз хворіє більш молода група. Там смертність на щастя значно нижча. Так що думаю молодих цей вірус так не буде вбивати."
То хто там у вас "більшість вже перехворіла та нажаль багато хто помер"?
Не підміняйте статистику смертності, статистикою зараження. Ваша інформація до статистики смертності і важкого перебігу хвороби не має ніякого відношення.
Вакцинують увесь світ за одними правилами. До чого наша влада ? Вона навпаки не надто бажала щеплювати українців.
"ua Палєо Мустьє
І хто ті "правила" вигадав? Був якийсь науковий консиліум? А дискримінаційні заходи щодо нещеплених це певно відверте небажання тотальної вакцинації від влади.
10.11.2021 10:51"
Я розумію що власна Ваша тупість заважає тримати думку, склерозом не страждаєте!? Консиліум Врачів Світового Масштабу - не вдоволені!? Ви Нобелівський лауреат в галузі МЕДИЦИНИ!? ОЙ вибачте... Не впізнала...
P.S. наукового звання чи ступеню не маю. Маю базову біологічну освіту та досвід роботи з патогенними мікроорганізмами.
"Є лише сумнівні рішення та масовий одобрямс з боку залежних і зацікавлених." - Палєо Мустьє.
Оооо... ТАК!!! КРАЇНИ СВІТУ ВСІ залежні та заціквлені в тому щоб вберегти своє населення.
ВОТ И ВСЬЬЬО!! МАСКІ СОРВАНЫ!!! Вінават ва всьм ВОЗ!!! Ані хатят нас всєх убіть!!!
Наприклад, вакцинацію від грипу роблять кожний рік. Що, там враховується хто хворів та/або вже був вакцінований раніше?
COVID-19 vaccination is recommended for everyone aged 5 years and older, regardless of a history of symptomatic or asymptomatic SARS-CoV-2 infection; this includes people with prolonged post-COVID-19 symptoms and applies to primary series doses, additional primary doses, and booster doses. Viral testing to assess for acute SARS-CoV-2 infection or serologic testing to assess for prior infection is not recommended for the purpose of vaccine decision-making. Present data are insufficient to determine an antibody titer threshold that indicates when an individual is protected from SARS-CoV-2 infection. There is neither any FDA-authorized or FDA-approved test nor any other scientifically validated strategy that vaccination providers or the public can use to reliably determine whether a person is protected from infection.
Тут написано, що 1) вакцинація рекомендована усім від 5 років незалежно від того хворів чи ні; 2) тестування та аналізи перед вакцинацією для того, щоб робити рішення чи вакцинувати чи ні, не рекомендовані, тому ще нема чітких даних стосовно рівню антитіл, який можна вважати вирішальним.
Для мене рекомендації Центру з Контролю та Профілактики Захворювань США та дані виробників вакцин є набагато більш вагомими, ніж слова якогось одіозного юриста, по непорозумінню займаючого посаду міністра.
Я правильно зрозуміла Праведний спітч Озарєнія?!!!!!
99% больных короной выздоравливают.
Амністія поширюється лише на тих покупців ковід сертифікатів , які добровільно повідомили про це.
На всіх кого здав лікар , щоб зменшити собі термін ув'язнення - амністія не поширюється . Гарна нагода уникнути кримінальної відповідальності.
Все буде Україна!!! Долаємо корупцію разом .