Прем'єр Грузії Гарібашвілі, заявив про готовність допомагати НАТО у Чорному морі: "Ми добре розуміємо важливість безпеки"

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив про готовність Грузії надавати допомогу НАТО у питаннях безпеки у Чорному морі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Грузія є відданим союзником та учасником глобальної безпеки. Ми добре розуміємо важливість безпеки Чорного моря та націлені допомагати нашим союзникам у цьому напряму", - сказав Гарібашвілі.

У вівторок увечері він побував на борту флагманського корабля 6-го флоту ВМС США "Mount Whitney", що увійшов до порту Батумі. Прем’єра цитує його прес-служба.

За словами Гарібашвілі, візит до Батумі кораблів 6-го флоту США "Mount Whitney" та "Porter" ще раз підтверджує сильні стратегічні відносини між Грузією та США.

"Сумісність між командуваннями, сконцентрована на партнерстві навчання та об'єднання наших сил, у кризові періоди є найкращим засобом забезпечення миру в регіоні", - сказав грузинський прем'єр на урочистому прийомі, який було організовано на борту "Mount Whitney".

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Зі свого боку, посол США в Грузії Келлі Дегнан, звертаючись до присутніх, заявила, що візит американських кораблів до порту Батумі підтверджує тверду підтримку США суверенітету та територіальної цілісності Грузії.

Командувач 6-м флотом США віце-адмірал Джин Блек у своїй промові заявив, що Грузія є стратегічним партнером США, і Сполучені Штати віддані збереженню тісних двосторонніх відносин і продовжать надавати Грузії допомогу у сфері її обороноздатності.

Кораблі 6-го флоту ВМС США "Mount Whitney" та "Porter" увійшли до грузинського порту Батумі минулого понеділка.

Як повідомило раніше посольство США в Грузії, візит американських кораблів до територіальних вод Грузії наголошує на важливості відносин між союзниками НАТО та Грузією.

Кораблі ВМС США пробудуть у Батумі до 10 листопада.