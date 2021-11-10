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Новини
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Кулеба прибув до Вашингтона для підписання оновленої хартії Україна-США: "Адміністрації в Білому домі можуть змінюватися, але вона продовжуватиме діяти"

Кулеба прибув до Вашингтона для підписання оновленої хартії Україна-США:

Оновлена хартія Україна-США про стратегічне партнерство матиме кілька принципово нових аспектів у порівнянні з попереднім документом, і вони будуть пов’язані, зокрема, з протидією російській агресії.

Про це розповів у вівторок глава МЗС України Дмитро Кулеба, який прибув до Вашингтона з метою участі в засіданні Комісії стратегічного партнерства Україна-США, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми погодили текст з американською стороною, там є декілька речей, які для нас принципово важливо було зафіксувати в частині протидії російській агресії. Коли ви побачите цей текст і частину, присвячену російській агресії, це буде свідченням незворотності американської політики щодо підтримки України у протидії РФ і російській агресії", - відповів міністр на запитання Укрінформу.

Він підкреслив, що хартія – це стратегічний документ, який на десятиліття визначатиме, за якими напрямами розвиватимуться відносини між Україною і Сполученими Штатами. "Тобто, теоретично можуть змінюватися адміністрації в Білому домі, але хартія продовжуватиме діяти", - підкреслив глава МЗС України.

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Водночас, за його словами, Україна і США уже зараз напрацьовують конкретні кроки взаємодії не тільки в стратегічному майбутньому, але і в найближчій перспективі.

"Ми вже уклали цього року безпекову угоду зі США, і наше Міноборони спільно працює з американськими колегами, щоби "розшивати" її в конкретні програми і проєкти взаємодії", - зауважив Кулеба.

У цьому зв’язку він також підкреслив, що під час нинішнього візиту до Вашингтона українська делегація також матиме зустрічі в Пентагоні, Раді національної безпеки США й експертних колах, які впливають на формування американської політики.

Як повідомляв Укрінформ, у середу, 10 листопада заплановане засідання Комісії стратегічного партнерства Україна-США, на якому головуватимуть глави зовнішньополітичних відомств Дмитро Кулеба й Ентоні Блінкен. Планується, що вони підпишуть оновлену хартію Україна-США про стратегічне партнерство, яка замінить попередній документ, укладений ще в 2008 році між двома країнами.

Автор: 

росія (64969) США (22590) Кулеба Дмитро (3604) Блінкен Ентоні (1156)


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Топ коментарі
+5
Тільки нелоха туди не беріть. Хай краще мовчить і ні до чого не торкається
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10.11.2021 08:48
+3
Глава Пентагона Ллойд Остин посетил Киев 20 октября совсем не случайно...,привез пару сотен иподарков кремлевским шакалов...но это не Мистеры Джавелины...а что то покруче...с пустыми руками в гости не прилетают...,тем более Пентагон....
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10.11.2021 09:14
+2
Тобто, таманський металобрухт зможемо здавати, по шість гривень за кіло, вагонами?!
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10.11.2021 09:17
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Тільки нелоха туди не беріть. Хай краще мовчить і ні до чого не торкається
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10.11.2021 08:48 Відповісти
Я об этом партнерстве уже 10 дней на Цензоре талдычу...
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10.11.2021 09:11 Відповісти
Глава Пентагона Ллойд Остин посетил Киев 20 октября совсем не случайно...,привез пару сотен иподарков кремлевским шакалов...но это не Мистеры Джавелины...а что то покруче...с пустыми руками в гости не прилетают...,тем более Пентагон....
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10.11.2021 09:14 Відповісти
Тобто, таманський металобрухт зможемо здавати, по шість гривень за кіло, вагонами?!
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10.11.2021 09:17 Відповісти
Ракетів у Америці доста....усяких.... Джавеліни то вже пройдений шлях...
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10.11.2021 09:20 Відповісти
Американську пускову в кожну хату! замість новорічних петард!
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10.11.2021 09:28 Відповісти
Печеньки самый полезный подарок был, и вкусный.
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10.11.2021 09:22 Відповісти
Очередное Кулебовское бла-бла бла, как и Крымская платформа. Это теперь главные достижения зеленой власти. Украине надо надеяться на себя: сгноить олигархов и укреплять оборону, создавать реальную армию, а не сопли перед западом пускать и клянчить бабло. Потресите того, кто все это украл.
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10.11.2021 09:17 Відповісти
Встреча Кулебы будет в комитете начальников штабов США,это Круто...кто из высших офицеров Украины и Генштаба прибыл в Вашингтон не сообщается...,а что они там то не ваше Моцкальское дело...Стадо Путлерское...
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10.11.2021 09:23 Відповісти
Якась Маркарова говорила, що нам не потрібне союзництво США. Вона вже поїхала в Україну чи має ще надію, що у неї приймуть вірчі грамоти?
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10.11.2021 09:25 Відповісти
Да какая она посол? выплолняющая обязанности кукла для Зелемойских...
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10.11.2021 09:27 Відповісти
Ее послали - и она посол 😀😀
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10.11.2021 09:31 Відповісти
В интернете была инфа , что именно Маркарова записала ту компрмитирующую речь премьера гончарука про Зе по заданию Ермака
Так что проявив верность Ермаку , получила следующее задание
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10.11.2021 09:33 Відповісти
Порошенко и Байден вчера говорили по телефону закрытому 3 часа....Что Сказал Алексеич Байдену то Секрет...
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10.11.2021 09:29 Відповісти
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10.11.2021 09:30 Відповісти
Злые языки кажуть что Порошенко отказался от Джавелинов...предатель...
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10.11.2021 09:35 Відповісти
 
 