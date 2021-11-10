Кулеба прибув до Вашингтона для підписання оновленої хартії Україна-США: "Адміністрації в Білому домі можуть змінюватися, але вона продовжуватиме діяти"

Оновлена хартія Україна-США про стратегічне партнерство матиме кілька принципово нових аспектів у порівнянні з попереднім документом, і вони будуть пов’язані, зокрема, з протидією російській агресії.

Про це розповів у вівторок глава МЗС України Дмитро Кулеба, який прибув до Вашингтона з метою участі в засіданні Комісії стратегічного партнерства Україна-США, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми погодили текст з американською стороною, там є декілька речей, які для нас принципово важливо було зафіксувати в частині протидії російській агресії. Коли ви побачите цей текст і частину, присвячену російській агресії, це буде свідченням незворотності американської політики щодо підтримки України у протидії РФ і російській агресії", - відповів міністр на запитання Укрінформу.

Він підкреслив, що хартія – це стратегічний документ, який на десятиліття визначатиме, за якими напрямами розвиватимуться відносини між Україною і Сполученими Штатами. "Тобто, теоретично можуть змінюватися адміністрації в Білому домі, але хартія продовжуватиме діяти", - підкреслив глава МЗС України.

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Водночас, за його словами, Україна і США уже зараз напрацьовують конкретні кроки взаємодії не тільки в стратегічному майбутньому, але і в найближчій перспективі.

"Ми вже уклали цього року безпекову угоду зі США, і наше Міноборони спільно працює з американськими колегами, щоби "розшивати" її в конкретні програми і проєкти взаємодії", - зауважив Кулеба.

У цьому зв’язку він також підкреслив, що під час нинішнього візиту до Вашингтона українська делегація також матиме зустрічі в Пентагоні, Раді національної безпеки США й експертних колах, які впливають на формування американської політики.

Як повідомляв Укрінформ, у середу, 10 листопада заплановане засідання Комісії стратегічного партнерства Україна-США, на якому головуватимуть глави зовнішньополітичних відомств Дмитро Кулеба й Ентоні Блінкен. Планується, що вони підпишуть оновлену хартію Україна-США про стратегічне партнерство, яка замінить попередній документ, укладений ще в 2008 році між двома країнами.