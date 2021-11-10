За добу у світі від COVID-19 померли 7,6 тис. осіб. Україна - у трійці лідерів за летальними випадками. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 10 листопада у світі зареєстрували 461 749 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу – 7 695 оcоби.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

За даними центру, у світі зафіксували 251 587 055 випадків інфікування, з них 461 749 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 5 080 745 осіб, з них 7 695 за минулу добу.

Побороли хворобу та вилікувалися 227,7 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 – США, Індія, Бразилія, Велика Британія та Росія.

Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу та на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 6-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 4-ту, за летальними випадками - 3-тю позицію у світі і 2-гу в Європі.



