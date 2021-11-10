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Новини Коронавірус і карантин
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За добу у світі від COVID-19 померли 7,6 тис. осіб. Україна - у трійці лідерів за летальними випадками. ІНФОГРАФІКА

За добу у світі від COVID-19 померли 7,6 тис. осіб. Україна - у трійці лідерів за летальними випадками. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 10 листопада у світі зареєстрували 461 749 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу – 7 695 оcоби.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

За даними центру, у світі зафіксували 251 587 055 випадків інфікування, з них 461 749 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 5 080 745 осіб, з них 7 695 за минулу добу.

За добу у світі від COVID-19 померли 7,6 тис. осіб. Україна - у трійці лідерів за летальними випадками 01

Побороли хворобу та вилікувалися 227,7 млн осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні за добу від COVID-19 померли 816 осіб, зафіксовано 23 283 нові випадки зараження, 16 277 осіб одужали

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 – США, Індія, Бразилія, Велика Британія та Росія.

За добу у світі від COVID-19 померли 7,6 тис. осіб. Україна - у трійці лідерів за летальними випадками 02

Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу та на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 6-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 4-ту, за летальними випадками - 3-тю позицію у світі і 2-гу в Європі.

За добу у світі від COVID-19 померли 7,6 тис. осіб. Україна - у трійці лідерів за летальними випадками 03
За добу у світі від COVID-19 померли 7,6 тис. осіб. Україна - у трійці лідерів за летальними випадками 04

статистика (2247) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+1
А нахрена ты этих подонков выбрал в верховну раду?
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10.11.2021 09:01
+1
Ну, як не крути, Яна Зінкевич чи кіборг Шараскін, кращі за зелених уклоністів!
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10.11.2021 09:13
+1
Гы, выбрали подобных себе идиотов половина из которых отказалась вакцинироваться и развели сопли что кто-то там антиваксер и агитатор.
Они и есть агитаторы на которых смотрит масса подобных тебе зебилов.
Причем, они имели доступ к любой вакцине, а не как остальной пипл, только к китайському фуфломицину.
После появления осенью файзера им уже вакцинировалось уже больше, чем за все время остальными вакцинами.
И нехрен тут свистеть, что народ не хотел вакцинироваться.
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10.11.2021 09:16
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ЗЕля, за що і чому?
Ти ж НЕлох, поясни!
Чи ти, таки досягнув мети, вивів країну на перші щабелі світового рейтингу?
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10.11.2021 08:53 Відповісти
Україна ,ВДУМАЙТЕСЬ ,дає десяту частину смертей від Ковід у СВІТІ !

але боти ,падли-антиваксери продовжують свою підлу роботу...

внаслідок якої половина населення України проти вакцинації(а інших варіантів боротьби з Ковід в Україні принаймні ще пів року немає)...
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10.11.2021 08:57 Відповісти
А нахрена ты этих подонков выбрал в верховну раду?
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10.11.2021 09:01 Відповісти
Ти обрав кращих? А чи був вибір?
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10.11.2021 09:04 Відповісти
Ну, як не крути, Яна Зінкевич чи кіборг Шараскін, кращі за зелених уклоністів!
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10.11.2021 09:13 Відповісти
Гы, выбрали подобных себе идиотов половина из которых отказалась вакцинироваться и развели сопли что кто-то там антиваксер и агитатор.
Они и есть агитаторы на которых смотрит масса подобных тебе зебилов.
Причем, они имели доступ к любой вакцине, а не как остальной пипл, только к китайському фуфломицину.
После появления осенью файзера им уже вакцинировалось уже больше, чем за все время остальными вакцинами.
И нехрен тут свистеть, что народ не хотел вакцинироваться.
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10.11.2021 09:16 Відповісти
Слыш, лох пиз.обольный, ты уже знаешь, кого я выбирал, приписал к своей фракции ЗЕбилов, ты че оракУл мля? Бог мля?, язык в попу и там ворочай.
Ответ получил на родном для тебя язЫке и привычном доя тебя тоне.) Ферштейн?
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10.11.2021 09:23 Відповісти
с китайским "фуфломицином" ситуация неясная, ведь если исходить из данных воз - то он очень и очень действенный препарат, иначе обьяснить мин.% данных о заболеваемости китайцев нечем (они ведь им коляться массово и детей начали) или же, моз как и китайцы звездят в данных....
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10.11.2021 10:05 Відповісти
Кажуть, за рік Україна https://dumskaya.net/news/minzdrav-potratil-na-vaktcinatciyu-ukraintcev-85-154733/ витратила на вакцини 8,5 мільярда гривень. На жаль, перевірити це і встановити, за які саме вакцини і які суми було сплачено, ми не можемо: ця інформація є закритою.
https://dumskaya.net/news/devyat-milyardiv-ukrajinskih-griven-zastryagli-v-154623/
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10.11.2021 09:04 Відповісти
По оценкам ВОЗ, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F иммунизация позволяет ежегодно предотвращать от 2 до 3 миллионов смертельных случаев. Это один из самых эффективных с точки зрения стоимости видов инвестиций в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 здравоохранение https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0#cite_note-who-2018-week-8 [8] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0#cite_note-who-immun-9 [9] . Технически возможно ежегодное предотвращение дополнительных четырех миллионов случаев смертиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0#cite_note-%D0%92%D0%9E%D0%97,_2008,_%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%91%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-10 [

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0

Недоверие людей к вакцинации внесено в список десяти главных проблем здравоохранения, над которыми ВОЗ работала в 2019 году
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10.11.2021 09:07 Відповісти
Украина нат пару с рахой дали более тридцати процентов суточной смертности в мире....
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10.11.2021 09:18 Відповісти
Пересчитайте на млн населения, поржете
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10.11.2021 09:21 Відповісти
Украина лидер по увеличению %% вакцинированных "естественным путём"
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10.11.2021 09:45 Відповісти
валера , кол-во смертности растет с цифрой проколотых , шо там в методичках говорят? оправдывают ляшка,кузю,шмыгаля , или антиваксеры виноваты и точка?
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10.11.2021 10:08 Відповісти
Хе-хе. https://news.liga.net/world/news/99-umershih-ot-koronavirusa-ne-byli-vaktsinirovany-voz 99% умерших от коронавируса не были вакцинированы - ВОЗ
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10.11.2021 10:11 Відповісти
валЭра, это старые перлы, даже ляшко с кузей эти мантры не повторяют тебя заклинило или ты не веришь ляшку?
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10.11.2021 10:17 Відповісти
кстати валерик, как ты относишься к ситуации когда не проколотый медик (ему пофик, на работу и так зовут) ,херячит "вакцину" перепуганому которого бЭз бумажки не пускают горбатиться .Норма это или нет.Шо там в ваших темниках пишут?
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10.11.2021 10:20 Відповісти
Хе-хе. кацапские пропагандоны-ольгинцы никак не могут старую методичку сменить
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10.11.2021 10:22 Відповісти
Эх валЭравалЭра, ну давай по твоей методичке пройдем :
валЭра путин куйло , а ты как путин, порох и зелень в 100 раз куйловее
посему - ты либо темники проси новые по параше и по вакцине тоже , либо меняй ник, ибо ты стал унылым овном как путинпорохизелень одновременно
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10.11.2021 10:28 Відповісти
Хе-хе. вы, лапти козлорылые, уже готовы и ***** ****** назвать, лишь бы задание ольгинского куратора выполнить
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10.11.2021 10:41 Відповісти
валера ну скучно, ты настолько упоротый бот шо аж страшно за тех кто тебе платит,ибо они имбицилы давай шота исЧо кидани кстати у тебя такие познания об ольгинцах, это твои конкуренты?
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10.11.2021 10:49 Відповісти
Хе-хе. антиваксерная мокша принялась скулить на болотах
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10.11.2021 10:54 Відповісти
 
 