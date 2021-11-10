За добу у світі від COVID-19 померли 7,6 тис. осіб. Україна - у трійці лідерів за летальними випадками. ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок 10 листопада у світі зареєстрували 461 749 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу – 7 695 оcоби.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
За даними центру, у світі зафіксували 251 587 055 випадків інфікування, з них 461 749 лише за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 5 080 745 осіб, з них 7 695 за минулу добу.
Побороли хворобу та вилікувалися 227,7 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 – США, Індія, Бразилія, Велика Британія та Росія.
Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу та на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 6-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 4-ту, за летальними випадками - 3-тю позицію у світі і 2-гу в Європі.
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Ти ж НЕлох, поясни!
Чи ти, таки досягнув мети, вивів країну на перші щабелі світового рейтингу?
але боти ,падли-антиваксери продовжують свою підлу роботу...
внаслідок якої половина населення України проти вакцинації(а інших варіантів боротьби з Ковід в Україні принаймні ще пів року немає)...
Они и есть агитаторы на которых смотрит масса подобных тебе зебилов.
Причем, они имели доступ к любой вакцине, а не как остальной пипл, только к китайському фуфломицину.
После появления осенью файзера им уже вакцинировалось уже больше, чем за все время остальными вакцинами.
И нехрен тут свистеть, что народ не хотел вакцинироваться.
Ответ получил на родном для тебя язЫке и привычном доя тебя тоне.) Ферштейн?
https://dumskaya.net/news/devyat-milyardiv-ukrajinskih-griven-zastryagli-v-154623/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
Недоверие людей к вакцинации внесено в список десяти главных проблем здравоохранения, над которыми ВОЗ работала в 2019 году
валЭра путин куйло , а ты как путин, порох и зелень в 100 раз куйловее
посему - ты либо темники проси новые по параше и по вакцине тоже , либо меняй ник, ибо ты стал унылым овном как путинпорохизелень одновременно