Глава Пентагону Остін стурбований нарощуванням військ РФ біля кордону України та підтримує контакти з Європою щодо ситуації, - Кірбі

Міністр оборони США Ллойд Остін стурбований повідомленнями про стягування Збройних сил Росії до кордону з Україною. Глава Пентагону обговорює ситуацію з колегами в Європі.

Пр це заявив прессекретар Пентагону Джон Кірбі, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

У пресі продовжує з'являтися інформації про нарощування військ РФ на кордоні України.

"Ми продовжуємо стежити за ситуацією. Міністр як і раніше стурбований цим нарощуванням сил, ми продовжуємо уважно стежити. Остін як і раніше підтримує контакти з представниками військового керівництва високого рангу тут, в Пентагоні, а також в Європі", - сказав Кірбі.

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Нагадаємо, днями видання The Washington Post із посиланням на власні джерела повідомило, що Росія останнім часом відновила нарощування військової сили на кордоні з Україною - чиновники США і Європи зі стурбованістю фіксують нерегулярне переміщення техніки і військовослужбовців.

Згодом у вітчизняному Міноборони спростували цю інформацію. "За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, станом на 1 листопада 2021 року додаткове перекидання російських підрозділів, озброєння та військової техніки до державного кордону з Україною не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що розвідка не фіксує значного переміщення російських військ, їх наближення чи нетипового збільшення на кордоні України.

В свою чергу прессекретар президента Сергій Никифоров заявив, что підтвердження інформації про нарощування російських військ на кордонах України немає.