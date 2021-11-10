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Глава Пентагону Остін стурбований нарощуванням військ РФ біля кордону України та підтримує контакти з Європою щодо ситуації, - Кірбі

Глава Пентагону Остін стурбований нарощуванням військ РФ біля кордону України та підтримує контакти з Європою щодо ситуації, - Кірбі

Міністр оборони США Ллойд Остін стурбований повідомленнями про стягування Збройних сил Росії до кордону з Україною. Глава Пентагону обговорює ситуацію з колегами в Європі.

Пр це заявив прессекретар Пентагону Джон Кірбі, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна. 

У пресі продовжує з'являтися інформації про нарощування військ РФ на кордоні України.

"Ми продовжуємо стежити за ситуацією. Міністр як і раніше стурбований цим нарощуванням сил, ми продовжуємо уважно стежити. Остін як і раніше підтримує контакти з представниками військового керівництва високого рангу тут, в Пентагоні, а також в Європі", - сказав Кірбі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія перекинула до українського кордону батальйон танків Т-80У. Це може бути не залякування, а активна загроза, - Bloomberg

Нагадаємо, днями видання The Washington Post із посиланням на власні джерела повідомило, що Росія останнім часом відновила нарощування військової сили на кордоні з Україною - чиновники США і Європи зі стурбованістю фіксують нерегулярне переміщення техніки і військовослужбовців.

Згодом у вітчизняному Міноборони спростували цю інформацію. "За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, станом на 1 листопада 2021 року додаткове перекидання російських підрозділів, озброєння та військової техніки до державного кордону з Україною не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що розвідка не фіксує значного переміщення російських військ, їх наближення чи нетипового збільшення на кордоні України.

В свою чергу прессекретар президента Сергій Никифоров заявив, что підтвердження інформації про нарощування російських військ на кордонах України немає.

Автор: 

армія рф (17250) кордон (4754) Пентагон (1417) США (22590) Кірбі Джон (526) Остін Ллойд (521)


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Топ коментарі
+4
А главе 95 кварталу пофіг, у його офісі заявили, що американці брешуть.
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10.11.2021 08:55
+4
А преЗЕк, зовсім не стурбований, продовжує дерибанити країну(
Боно продовжуе велике бу(кра)дівництво.
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10.11.2021 08:57
+4
Я с июня по сентябрь постоянно на Цензоре размещала вопрос - почему никто не отчитывается СКОЛЬКО ГАЗА В ХРАНИЛИЩАХ ?

ни один журналист , ни один троль, ни один депутат - не реагировали , статей не писали, расследований не делали.

Не хотелось бы думать , что оппозиция потирая руки ждала этого прокола , начхав на простых украинцев
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10.11.2021 09:25
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А главе 95 кварталу пофіг, у його офісі заявили, що американці брешуть.
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10.11.2021 08:55 Відповісти
Показово також те, що американці ведуть консультації з партнерами по НАТО, з європейськими партнерами, з сусідами України і не ведуть жодних консультацій з самою Україною. Напевне тому, що в Україні вести консультації просто немає з ким. Вся аерхівка - прокацапські і відверто кацапську агенти.
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10.11.2021 09:54 Відповісти
А преЗЕк, зовсім не стурбований, продовжує дерибанити країну(
Боно продовжуе велике бу(кра)дівництво.
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10.11.2021 08:57 Відповісти
Коли ви були останній раз в Україні?????
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10.11.2021 09:03 Відповісти
Не понял, шо, велике крадiвництво свернулось?...
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10.11.2021 09:08 Відповісти
Він мабуть працює на катку, дороги будує)
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10.11.2021 09:12 Відповісти
Там все проще - зебуину хвост заносит на поворотах.
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10.11.2021 09:21 Відповісти
Я і зараз тут, дороги бачив, подекуди будуються, з'їхав на узбіччя (візуально рівненьке, рівненьке) майже перекинуся, бо узбіччя було насипане ПИЛОМ. Подекуди узбіччя не роблять від слова взагалі, декотрі тачки (європрофіль 50 або навіть 45) не можуть виїхати на основну трасу. І багато, багато іншого. Про тендери та кошторис за 1 км я просто промовчу.
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10.11.2021 09:11 Відповісти
А я другую фишку видел: Кировоград - Умань... Только что уложили асфальт, но через какое-то время срезали на значительном расстоянии весь асфальт и - по новой укладывать. Каарочи, двойной распил и Васька не чешись.
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10.11.2021 09:24 Відповісти
А че там с Кировоград - Херсон (очень давно была хорошей ночной альтернативкой одесской трассе на крым, пока там фуры массово не не появились и не превратили 200 км в париж-даккар). Привели к норм виду?
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10.11.2021 09:33 Відповісти
А у зебуина - никакой сторбованностi , бо он же янилох тупой... Кста, так усердно тянет на досрочные, бо даже муйло начал отрицательно влиять на его рейтинг (через бацьку) Сначала янелоху грит , мол , бери электроэнергию... Янелох себя распиарил на этом деле, дальше некуда. А на второй день от бацьки с муйлушей, - мол накось, выкуси, а не электроэнергию.
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10.11.2021 09:00 Відповісти
Ви прапорець чесний вішайте біля ніку!!!!!
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10.11.2021 09:04 Відповісти
Продолжайте отжиг. Я оч внимательно прислушиваюсь к вашим словам.
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10.11.2021 09:07 Відповісти
Янелошок до сих пор не вкурил насчет заглянуть муйлуше в бэлькы, мол, какое это лживое существо, настоящий "хозяин" своего слова - хочет дает, хочет забирает его обратно.
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10.11.2021 09:05 Відповісти
Янелошок підготувався до зими таким чином, що країна лишиться без світла та тепла.
Або він виміняє їх у пуйла на воду в Крим. І привезе цеє нам у вигляді своєї перемоги.
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10.11.2021 09:07 Відповісти
Шо могу сказать по этому случаю: шо зебуин, шо шлепер два речення не в состоянии совокупить в какую-то завершенную логическую мысль... Шлепер даже форы дал зебуину. Он не ляпал впустую насчет желания заглянуть пыне в глаза, а беспардонно где сгреб... там и заглянул(чи в москве, чи в Крыму - не важно), а где невпрядал, дык тут же выбегал из залы ВР и тупо звонил пыне , спрашивал совет, как дальше себя иметь... Шо шлепер избиением студентов, шо янелох ничегонеделаньем, лишь стяжательствует, не производя ничего, максимум нагибают страну к гражданскому противостоянию. САМЫЙ ЯРКИЙ ПРИМЕР С ОТОПЛЕНИЕМ В ЗИМУ - саботаж... думается шо правовая оценка будет вскоре дана, главное, пресечь попытку слинять с Украины.
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10.11.2021 09:19 Відповісти
Не знаю, що і хто наробив, але наробив.
Здається, якийсь поляк говорив - чого ви переобираєте президента ? Один термін то ніщо. Певно він про Порошенка говорив. Для перетворення країни потрібно більше часу. Як показала практика, українці самі не готові жити по новому. Європейці відчувають свою відповідальність, закачує рукави і працює, створює. Наш же піпл хоче почуватись паном, якому прислуговують, за яким прибирають і прикладають до бороди слюнявчика.
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10.11.2021 09:23 Відповісти
Якби ж то так... В жерновах совка сгинули нормальные трезвомыслящие люди - остались тупые приспособленцы. Это та брешь, которую еще только предстоит заделывать... И тут много вопросов к трезво мыслящей интеллигенции.
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10.11.2021 09:27 Відповісти
От ! Де нам взяти інтелігенцію ? Її давно вибили совки. Лідери думок це блогери, а вони бувають різними, від якоїсь надпопулярної цицькастої хвойди до нікому не цікавого ботана. А ще в нас є спортсмени та купа православних півічек, які своїм прикладом надихають на мир з піарашками.
Народ як отара баранів без поводирів.
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10.11.2021 09:37 Відповісти
Лідери думок - це технологія Кремля , загнати народ як стадо в стоїло .
Треба цій технології чинити опір
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10.11.2021 09:55 Відповісти
В Словакии президент Киска был один термин , но привёл к власти молодого ПРОЗАПАДНОГО президента Чапутову .
А я считаю ,что в молодых демократических странах , президенты должны быть один срок . Надо менять их почаще , чтобы электорат взрослел , а не жил годами в уме как со сталиным или Брежневым - отцом родным 😀😀😀
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10.11.2021 09:29 Відповісти
Не погоджуюсь, Софія. Стабільність це те, чого потребує країна. Коли вже сформуються та закріпляться інституції, тоді можна обрати нових політиків. Ми ще фундамент не побудували. Нам не варто думати про форму вікон чи даху.
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10.11.2021 09:34 Відповісти
Ксения, я уже привыкла , что со мной сначала спорят , а через год меняют мнения.
человеческий фактор есть во всех президентах - всем мало и одного и двух и трёх сроков - особенно выросшим в совке .
И ради пользования бесконтрольно ресурсами страны ( деньги, люди, полезные ископаемые) БОЛЬШИНСТВО НА ПОСТУ ПРЕЗИДЕНТА будет рассказывать об отсутствии стабильности и институтов ( пример Лукашенко , хутин, и др пост совковые лидеры)
Вы не боитесь прожить всю жизнь с одним президентом , как в Беларуси ?

Одного срока достаточно - главное после каждого ДЕЛАТЬ АУДИТ ( хозяйственный и политический
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10.11.2021 09:49 Відповісти
Почекайте.. Скільки років жила Німеччина із Меркель ?
Хай вона не президент, формально, але в реальності так.
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10.11.2021 09:53 Відповісти
И шо она имеет - мигрантов кормят работая на двух трёх работах ?
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10.11.2021 10:03 Відповісти
И газ по 2000 евро
А почему - КТО ОТДАЛ хутину Сирию , Ливию и другие страны , влияющие на энергетические потоки в ЕС ??
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10.11.2021 10:08 Відповісти
Софія, я не перехожу на особистості. Просто Ви оцінюєте ситуацію зі своєї сторони. Погодьтесь, вона відрізняється від моєї. В нас не та ситуація, щоб відкидати розумного політика і ставити замість нього невідомо кого. Не ті обставини. Можна ж догратись. Скільки минає часу поки нова влада зрозуміє куди вона попала, скільки ще треба місяців, щоб вони нарешті зрозуміли що потрібно робити ? А в нас немає такого ресурсу. В нас війна. В нас незахищена і неготова до викликів держава. Ми не переживемо ще одного макрона чи зеленського. Чого вас так лякають ДВА терміни ?
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10.11.2021 14:08 Відповісти
Два термины ?
у нас идёт смена поколений
в Словакии вся власть молодая +40. В Украине тоже уже омолодилась . Вот уже и в живых нет вечного депутата Звягильского .
Мне кажется, что стране нужны молодые политики и чиновники.
В Киеве когда-то Омельченко сделал много нового и прогрессивного за что ему надо памятник ставить ( развязки на Протасовом яру, Байковом кладбище и т д) . Но он не вырастил достойного приемника. Сделал себе партию Еднисть под себя. Итог - в Киеве до сих пор нет нормального мэра - Киев просто гробят.
Потому я спрашиваю оппозицию - где смена ? Вот россияне готовят Розумкова и Верещук ( под неё уде фильм 1+1 снял - сейчас идёт по тв Новая жизнь учительницы) . Ее уже просунули в вице премьеры и потянут на президента. Оппозиция жто понимает ???
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10.11.2021 14:22 Відповісти
Так. Все. Бачу ми не порозуміємось. У вас одні ідеї в голові. Наші нові політики ніхто у західному світі. Вони банально не вміють поводитись. При зеленському хто тільки Україною ноги не витирав. А при Порошенку не сміли. Польща встановилась, бо вони не обрали молодого афериста, а дали можливість чинному президенту попрацювати другий термін. Мені вже набрид цей політичний балаган. Я хочу стабільності і розвитку, а не молодих облич.
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10.11.2021 14:28 Відповісти
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10.11.2021 14:32 Відповісти
Вашу модель ми маємо зараз. Я вважаю, що було надважливо обрати Порошенка двічі поспіль.
Ми би вже жили в іншій державі. Вам то все одно, бо Ви фактично виїхали.
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10.11.2021 09:55 Відповісти
Ксения - не переходите на личности . Все мы работаем на Украину - платим налоги, содержим бюджетников, просвещаем идиотов, тратя жизненное время , которое не вернуть .
Есть в политике сбитые лётчики . Плохо , если на их место попадут пророссийские силы . Потому надо уделять время раскрутке не только Порошенко , но и молодым прозападным политикам Украины .

вы их можете назвать ?
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10.11.2021 10:02 Відповісти
А я могу назвать кого усиленно тянет Кремль в президенты -

это Розумков и Верещук .

а оппозиция ?
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10.11.2021 10:22 Відповісти
Не туди написала. Ладно.
Де лідери опозиції ? Ви маєте на увазі блок кримля ?
Інших окрім Порошенка я не знаю. *** не рахується, бо вона ніби в опозиції, але при кориті.
Ви самі то назвете хоч одну притомну рейтингову особу ?
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10.11.2021 14:13 Відповісти
Юля тобто
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10.11.2021 14:18 Відповісти
В том то и дело - молодёжи в оппозиции дорогу не дают и не раскручивают ( кроме Гончаренко - но он не проходной).

Ксения, посмотрите на все со стороны не заинтересованного лица
- Розумков проходной, Верещук ( вместо Юли) - проходная .
ЭТО ВСЕ РУЦКИЙ МИР . Почитайте досье на мадам - я ссылку дала в автотеме.
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10.11.2021 14:30 Відповісти
Та в нас з прохідних не кацапських лише Порошенко.
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10.11.2021 14:45 Відповісти
Так и с Омельченко было,
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10.11.2021 14:46 Відповісти
Омельченко был до последнего уверен в своей победе . Волноваться он начал за несколько дней до выборов - и обошёл его Лёня- космос
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10.11.2021 14:47 Відповісти
Пораджу Вам поцікавитись історією УНР, Директорії.
Там була часта зміна влади, багато нових молодих облич. Ну і про результат теж почитайте.
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10.11.2021 14:49 Відповісти
Ксения, УНР существовала 3 года ( с ноября 1017 по ночбрь 1920)

Независимая Украина существует уже 30 лет . И каждый раз перед выборами лохам раскатывают - Кучма- стабильность ( разворовали все за 10 лет) , Янек- стабильность( разворовали остатки) .
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10.11.2021 15:07 Відповісти
Давайте на іншому прикладі. Що лишилось після Хмельницького ?
Молоді та гарячі ?
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10.11.2021 15:09 Відповісти
Ксения! Я, конечно, извиняюсь, что вмешиваюсь в ваш диалог. Но у меня к вам два вопроса. А какие были альтернативы у Б. Хмельницкого? И почему "оригинала Переяславских статей" уже 360 лет никто не видел?
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10.11.2021 15:20 Відповісти
Я не збиралась обговорювати саме це питання. Мова про те, що він зарано помер. Нормального сина теж убили. Хто там був далі.. Всі нові і молоді. Але ж результат плачевний.
Щодо Переяславських угод, то їх як таких і не було. Богдан найняв москалів. Так тоді робили.
Всі проблеми в нас через відсутність центральної влади. Королівства вижили, а ми були придатком до сусідів, вічно поділені, вічно пригноблені.
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10.11.2021 15:29 Відповісти
Все адекватные тогда ушли за Дунай и служили туркам .

Там в Галаце похоронен Мазепа и никто из власти украинской ( от Ющенко до Порошенко) туда не едет венкивозлагать .
А как воспитать в народе национальную гордость и привить историческую память ? Все президенты этого никогда не делали ,
Вот давайте , к примеру, выберем братьев Капрановых - они историю Украины вложат в каждую голову
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10.11.2021 15:23 Відповісти
Знаєте, Софія, в нас стільки по Україні місць загибелі визначних українців, масових побоїщ, що всі отак одразу і не об'їдеш.
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10.11.2021 15:30 Відповісти
Мазепа - не простой человек .
его имя кгб до сих пор втаптывает в землю . Посреди войны кгб настояло, чтобы румыны взорвали церковь , в которой он был похоронен.
Я не слышала, чтобы кто-то из власти ездил в Галац - 200 км от Одессы .
Зато Оман, Мальдивы, США , Париж .

Ксения, это долгий разговор и вести его лучше на наших темах .
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10.11.2021 15:35 Відповісти
Я с июня по сентябрь постоянно на Цензоре размещала вопрос - почему никто не отчитывается СКОЛЬКО ГАЗА В ХРАНИЛИЩАХ ?

ни один журналист , ни один троль, ни один депутат - не реагировали , статей не писали, расследований не делали.

Не хотелось бы думать , что оппозиция потирая руки ждала этого прокола , начхав на простых украинцев
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10.11.2021 09:25 Відповісти
Панночко София, оппозиция в меншинстве. И оппозиция довольно таки не молчит... Но монобольшинство зашугано молчит, а разные там ***** в такий кшталт изголяются над Порохом, шо смогли ему взамен привести во власть дэбила. Но с другой стороны, дэбил-дэбилом, а попытка разразить в Украине гражданское противостояние, в данном случае ПРИ помощи проблем отоплением, - ДЫК, ЭТО ПОЧЕРК МУЙЛУШИ.
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10.11.2021 09:32 Відповісти
Пан Шамов,
Оппозиция про заполнение газом хранилищ все лето молчала - я наблюдала и удивлялась . Люди может в шахматы не играют и не могут просчитать ходы ??!

Цензор тоже молчал .
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10.11.2021 09:36 Відповісти
Не мовчали. Нагадували. Але ж ніхто не слухав.
А для опозиції - чим гірше, тим краще. Все одно до їхніх порад не дослухаються, роблять навпаки.
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10.11.2021 09:38 Відповісти
Мне не попадалось в сми отчёт Нафтогаза о заполнении хранилищ в течении лета , когда цена была приемлемой.
и не было запросов депутатов на жту тему
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10.11.2021 09:52 Відповісти
Софіє, торгівля газом, не складніша за проектування. Але, якщо, трейдери почнуть розповідати вам про навантаження металевих конструкцій, я щиро сподіваюсь, що ви розсмієтесь їм у вічі.
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10.11.2021 11:44 Відповісти
А при Порошенко Коболев все лето отчитывался о процентах заполнения газовых хранилищ
ТАК ЧТО ЭТО НЕ Я ПРИДУМАЛА , и все лето спрашивала ПОЧЕМУ ВИТРЕНКО НЕ ОТЧИТЫВАЕТСЯ ПЕРЕД УКРАИНЦАМИ о закупке газа в народные хранилища ?

а Вы могли бы и сами задуматься ПОЧЕМУ ? Может хранилища втихаря заполнили дешевым газом олигархи ?
Вы об этом явно не подумали, зато укусили меня
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10.11.2021 11:56 Відповісти
Софіє, вам спочатку намагаються пояснити ваші помилки, але, з огляду на ваше альтернативне мислення, десь за рік махають на це рукою. Сподіваюсь, ви не образитесь на мене за відвертість.
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10.11.2021 12:03 Відповісти
Нет пророка в своём отечестве ,
сначала Вы со мной спорите , потом повторяете мои мысли .
Я ВАМ ЗАДАЛА ВОПРОС ПОЧЕМУ Коболев регулярно отчитывался о заполненности хранилищ , а Витренко - нет
но Вы, как обыкновенный троль, перешли на мою личность .
Завтра Вы начнёте вместе со всеми возмущаться, почему Витренко не отчитывался о заполнении газом народных хранилищ . И ещё будете спрашивать - а чьим же газом были заполнены эти хранилища летом ( о чем я пишу уже 5 месяцев)

А я понаблюдаю со своим альтернативным мнением о заполненности газом народных хранилищ 😀😀😀
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10.11.2021 12:35 Відповісти
Поза тим, що я - троль, я не буду продовжувати діалог. Це не личить тролю, тож я поведу себе альтернативно. А про справжні причини ви ніколи не дізнаєтесь.
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10.11.2021 13:25 Відповісти
«Как троль» перешли на мою личность
И не ответили На вопрос ПОЧЕМУ Коболев регулярно отчитывался о заполненности хранилищ , а Витренко - нет ?

есть два варианта
1. Вы не знаете ответа
2. Вы представляете интересы одного из олигархов

на этом общение можно завершить 😛😛
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10.11.2021 14:12 Відповісти
Они тебя просто не прочитали. лол
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10.11.2021 09:38 Відповісти
А теперь переживают из-за газа.
читать надо умных хозяйственных женщин

Стратегический запас должен всегда быть
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10.11.2021 09:41 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&__cft__[0]=AZVG7tlYjYbsAVivGVx3AzCGtbaFZmLO4H0y_wSZ_3wrJYlK-BwAaVUQNvOa8mMFwKf04v5EeuUkRS8IWSlrssnVJw274caRWwhdgl1kc0cO7zX-VDTo_5mYS6-fph0LN8U&__tn__=-UC%2CP-R Андрій Смолій

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4561168943920872&id=100000834337338&__cft__[0]=AZVG7tlYjYbsAVivGVx3AzCGtbaFZmLO4H0y_wSZ_3wrJYlK-BwAaVUQNvOa8mMFwKf04v5EeuUkRS8IWSlrssnVJw274caRWwhdgl1kc0cO7zX-VDTo_5mYS6-fph0LN8U&__tn__=%2CO%2CP-R 12 ч. ·



Bloomberg повідомляє, що Росія продовжує нарощувати сили, зокрема перекидає додаткові танкові підрозділи до районів поблизу з українським кордоном.

Такі дані надала британська розвідувальна компанія Janes. Щонайменше батальйон бойових танків Т-80У був перекинутий до залізничної станції у Воронезькій області», - зазначає агентство.

***
Зате сьогодні прес секретар Зеленського Сергій Нікіфоров заявив що «це звичайна передислокація». Ще раніше секретар РНБО заявляв що «іноземні ЗМІ розповсюджують фейки».

Весь світ каже, що Росія підтягує війська.
На кордоні з Польщею путінський посіпака Лукашенко влаштував бійню.
Литва оголосила надзвичайний стан вперше за 30 років.
Польща готується до можливих атак.

У Зеленського виправдовують Московію, мовчать за ситуацію з Польщею. Комусь дуже хочеться заглядати в очі Путіну і не дратувати росіян.

І це все на фоні наростаючих проблем з електроенергією та теплопостачанням. Бачу чим далі тим буде гірше…з такою владою добра не чекай…
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10.11.2021 09:25 Відповісти
Дык ясно, шо мальчиш-плохиш - продолжатель рыговского дела (януковощ-пыня-кровосися).
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10.11.2021 09:39 Відповісти
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10.11.2021 10:36 Відповісти
 
 