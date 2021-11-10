Міграційні потоки з Білорусі можуть пройти через Україну, - прем'єр Польщі Моравецький
Нелегальні мігранти з Білорусі можуть спробувати потрапити в країни Євросоюзу не тільки через Польщу, але і через територію України.
Про це попередив польський прем’єр Матеуш Моравецький під час виступу у Сеймі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
"Ми усвідомлюємо ризик того, що якщо цей кордон буде дуже щільним, міграційні потоки можуть пройти через Україну, тому ми вживаємо відповідних заходів для зміцнення цього кордону по всій довжині", - цитує Моравецького канцелярія прем’єра.
Топ коментарі
+3 Andre2014
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Все аэропорты мира, и морские перевозки тоже!, обязаны передавать данные регистрации пассажиров, включая транзитных, через ИКАО, через базы данных, как хошь. Должен введен строгий учет перемещенных и искусственно перемаещаемых лиц через авиаперевозки. Задействовать все вплоть до нейросети, информация должна поступать странам северного полушария, а это по сути США, Канада и ...тот же Евросоюз. С каждым повышение градуса будет расти поток, который нужно отслеживать.
Да, есть люди, которые не хотят, не умеют, не могут бороться с трудностями на своей территории, а есть те, которых просто используют кремлевские говнила.
На кордоні з РФ так точно.
З Бєларуссю формально війни нема. Довжина кордону становить 1084 км.
Пєсєц ...
Бурштинная мафия если договорится с Лукой за плюшки проводить через границу ихтамнетов, то будет как весной 2014 когда погранцы за 500$ с человека пропускали к нам Гиркиных.
И тогда Бурштынная Народная Недореспублика постучит с тыла