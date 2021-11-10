Міграційні потоки з Білорусі можуть пройти через Україну, - прем'єр Польщі Моравецький

Нелегальні мігранти з Білорусі можуть спробувати потрапити в країни Євросоюзу не тільки через Польщу, але і через територію України.

Про це попередив польський прем’єр Матеуш Моравецький під час виступу у Сеймі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"Ми усвідомлюємо ризик того, що якщо цей кордон буде дуже щільним, міграційні потоки можуть пройти через Україну, тому ми вживаємо відповідних заходів для зміцнення цього кордону по всій довжині", - цитує Моравецького канцелярія прем’єра.

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