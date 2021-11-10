УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6185 відвідувачів онлайн
Новини
2 334 20

Міграційні потоки з Білорусі можуть пройти через Україну, - прем'єр Польщі Моравецький

Міграційні потоки з Білорусі можуть пройти через Україну, - прем'єр Польщі Моравецький

Нелегальні мігранти з Білорусі можуть спробувати потрапити в країни Євросоюзу не тільки через Польщу, але і через територію України.

Про це попередив польський прем’єр Матеуш Моравецький під час виступу у Сеймі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на  "Європейську правду".

"Ми усвідомлюємо ризик того, що якщо цей кордон буде дуже щільним, міграційні потоки можуть пройти через Україну, тому ми вживаємо відповідних заходів для зміцнення цього кордону по всій довжині", - цитує Моравецького канцелярія прем’єра.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна зміцнює кордон з Білоруссю технікою та безпілотниками. Прикордонники готові до провокацій, - Єнін

Автор: 

Білорусь (7925) мігранти (1108) нелегали (383) Польща (8488) Моравецький Матеуш (371)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+3
водометы на границу, холод пришел, водой облить, эта саранча теплолюбивое сушество, быстро в бялорусь пойдет грется...если попруться в Украину это будет жопа!
показати весь коментар
10.11.2021 09:06
+3
Вангую. Отродье полезет в Украину, возникнет конфликт, будет застрелен картофельный пограничник, нас обвинят в вооруженной агрессии против Беларуси.... и у плешивого с председателем колхоза будут развязаны руки
показати весь коментар
10.11.2021 10:13
+2
Ну ми то їх затримувати не будемо. Давайте краще одразу спрямуємо коридором через Польщу у Німеччину. Вони ж туди збираються.
показати весь коментар
10.11.2021 09:06
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну ми то їх затримувати не будемо. Давайте краще одразу спрямуємо коридором через Польщу у Німеччину. Вони ж туди збираються.
показати весь коментар
10.11.2021 09:06 Відповісти
В таком случае ху@ло с бульбашом убьют сразу двух зайцев: нагнут Европу и поссорят Украину с ЕС. Да еще конфликт на границе Украины с Биларусью создадут.
показати весь коментар
10.11.2021 11:06 Відповісти
водометы на границу, холод пришел, водой облить, эта саранча теплолюбивое сушество, быстро в бялорусь пойдет грется...если попруться в Украину это будет жопа!
показати весь коментар
10.11.2021 09:06 Відповісти
Замінуйте кордон.
показати весь коментар
10.11.2021 09:09 Відповісти
Я бы на месте поляков дал им коридор до Калининградской области пусть там их путлеровцы кормят и танцуют…
показати весь коментар
10.11.2021 09:10 Відповісти
Не може, а попруть, якщо вже не поперли.
показати весь коментар
10.11.2021 09:11 Відповісти
Закрыть границу, как поляки, мы не сможем ввиду бессилия власти и неспособности ее принимать решения. Водометами мы сделаем из черножопой Орды мучеников для жалостливой Европы. Остаются пулеметы. Или опустить руки и отдать свою страну на растерзание дикарям.
показати весь коментар
10.11.2021 09:12 Відповісти
мені ідея з кулеметом до вподоби.
показати весь коментар
10.11.2021 11:46 Відповісти
Хих.... мне это напоминает украинскую медицину. ....Полный хаос. Ну начнем с того, что все потоки мигрантов надо....систематизировать!! Ввести полный учет, для этого надо задействовать саму ООН, которая кроме предупреждений, сама ничего не сделала, хотя ее предупреждали, задолго до ее предупреждений.
Все аэропорты мира, и морские перевозки тоже!, обязаны передавать данные регистрации пассажиров, включая транзитных, через ИКАО, через базы данных, как хошь. Должен введен строгий учет перемещенных и искусственно перемаещаемых лиц через авиаперевозки. Задействовать все вплоть до нейросети, информация должна поступать странам северного полушария, а это по сути США, Канада и ...тот же Евросоюз. С каждым повышение градуса будет расти поток, который нужно отслеживать.
Да, есть люди, которые не хотят, не умеют, не могут бороться с трудностями на своей территории, а есть те, которых просто используют кремлевские говнила.
показати весь коментар
10.11.2021 09:19 Відповісти
Вангую. Отродье полезет в Украину, возникнет конфликт, будет застрелен картофельный пограничник, нас обвинят в вооруженной агрессии против Беларуси.... и у плешивого с председателем колхоза будут развязаны руки
показати весь коментар
10.11.2021 10:13 Відповісти
І що ? Це хіба що РФ впишеться ...
показати весь коментар
10.11.2021 10:14 Відповісти
що значить "хіба що"? Саме свнсбкстан це і буде робити, московитськими солдатами в білоруській формі.
показати весь коментар
10.11.2021 11:49 Відповісти
Цікаво ... По ідеї прикордонники повинні стріляти. Наші. Про Європу мовчу.
На кордоні з РФ так точно.
З Бєларуссю формально війни нема. Довжина кордону становить 1084 км.
Пєсєц ...
показати весь коментар
10.11.2021 10:13 Відповісти
Сто процентов через Украину могут, особенно если заработает Северный поток-2, выражаю озабоченность!!!
показати весь коментар
10.11.2021 11:11 Відповісти
Вангуйте. цікавтесь. Ставте прапорці буцім ви з України. Але я вас б...й бачу неозброєним окам.
показати весь коментар
10.11.2021 11:37 Відповісти
Думаю, бубочка нелох не пожаліє вкрадених у нас грошей на світлофори із зеленим світлом.
показати весь коментар
10.11.2021 12:19 Відповісти
Від метелика чую.
показати весь коментар
10.11.2021 12:33 Відповісти
"Я Вам не это, а очень и очень"
показати весь коментар
10.11.2021 12:35 Відповісти
Укрепить границу разве что под Черниговом. На севере Волыни леса и болота. И лунный ландшафт от "бурштынной мафии".
Бурштинная мафия если договорится с Лукой за плюшки проводить через границу ихтамнетов, то будет как весной 2014 когда погранцы за 500$ с человека пропускали к нам Гиркиных.
И тогда Бурштынная Народная Недореспублика постучит с тыла
показати весь коментар
10.11.2021 12:53 Відповісти
Не можуть, а уже идут.
показати весь коментар
10.11.2021 14:38 Відповісти
 
 