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Будівництво нової дороги в обхід Молдови стартує на Одещині, - Служба автомобільних доріг

Будівництво нової дороги в обхід Молдови стартує на Одещині, - Служба автомобільних доріг

В Одеській області почались підготовчі роботи до будівництва нової дороги, яка пройде в обхід території Республіки Молдова. Її протяжність складе 15,4 км/

Про це інформує Служба автомобільних доріг в Одеській області, передає Цензор.НЕТ.

Нова ділянка автошляху між селами Лісне і Єлизаветівка стане частиною дороги Т-16-44 КПП "Лісне" - КПП "Малоярославець Перший". Її збудують в рамках президентської програми "Велике будівництво" для більш зручного сполучення між населеними пунктами Болградського району.

"Існуюча дорога Т-16-44 частково проходить по території Республіки Молдова, рух транспорту на цій ділянці перекрито, це створює великі незручності для жителів сіл Лісне, Ганнівка та Єлизаветівка. Майбутня дорога проходитиме за новим напрямком через село Ганнівку та з’єднає села Лісне та Єлизаветівка в обхід Республіки Молдова", - розповіли в автодорі.

Згідно з проєктом, дорога матиме два шари асфальтобетонного покриття і посилену основу, нові автобусні зупинки та посадкові майданчики, зовнішнє освітлення, тротуари і дорожні знаки. Рух у напряму Миколаївки, Єлизаветівки, Новоселівки та Лісного стане круговим.

Як повідомлялось раніше, за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" у 2021-2022 років збудують і відремонтують 600 км прикордонних доріг і відкриють нові КПП.

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Будівництво нової дороги в обхід Молдови стартує на Одещині, - Служба автомобільних доріг 01

Автор: 

дороги (3056) Одеська область (3186) Велике будівництво (741)


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Топ коментарі
+4
связано исключительно с конфигурацией земельных наделов местных жителей. ничего странного.
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10.11.2021 09:39
+2
Важко зрозуміти логіку тих, хто такими зигзагами визначав кордон. До топографії ці форми відношення не мають.
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10.11.2021 09:17
+2
нахрен оно нужно. Лучше говорите с румынами что бы мост через Дунай в районе Измаила строить, что б через Джурджулешты не ездить!!
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10.11.2021 09:28
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Важко зрозуміти логіку тих, хто такими зигзагами визначав кордон. До топографії ці форми відношення не мають.
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10.11.2021 09:17 Відповісти
связано исключительно с конфигурацией земельных наделов местных жителей. ничего странного.
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10.11.2021 09:39 Відповісти
нахрен оно нужно. Лучше говорите с румынами что бы мост через Дунай в районе Измаила строить, что б через Джурджулешты не ездить!!
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10.11.2021 09:28 Відповісти
Чого і Трансальпіна і Трансфегераш то бомба)) завжди туди тягне...
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10.11.2021 09:51 Відповісти
А как сейчас дорога до Измаила? Раньше туда попасть было тяжелее, чем на Луну?
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10.11.2021 15:43 Відповісти
подождите мороза и снега, не нарушайте славных традиций автодора
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10.11.2021 09:35 Відповісти
Дорога в никуда, опять упирается в молдаванскую границу, а в кармане останется приятный шелест купюр.
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10.11.2021 09:49 Відповісти
Зачем ее строить, нужно требовать от Молдовы передачи территории согласно договора. Или пусть с портом в Джурджулешты пусть продаются
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10.11.2021 09:59 Відповісти
це якась зе-інтеграція. . . . а дорогу що використовувало селище Ukrainka (Молдова) тепер знищать. Ау ??????
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10.11.2021 10:24 Відповісти
 
 