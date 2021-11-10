Будівництво нової дороги в обхід Молдови стартує на Одещині, - Служба автомобільних доріг

В Одеській області почались підготовчі роботи до будівництва нової дороги, яка пройде в обхід території Республіки Молдова. Її протяжність складе 15,4 км/

Про це інформує Служба автомобільних доріг в Одеській області, передає Цензор.НЕТ.

Нова ділянка автошляху між селами Лісне і Єлизаветівка стане частиною дороги Т-16-44 КПП "Лісне" - КПП "Малоярославець Перший". Її збудують в рамках президентської програми "Велике будівництво" для більш зручного сполучення між населеними пунктами Болградського району.

"Існуюча дорога Т-16-44 частково проходить по території Республіки Молдова, рух транспорту на цій ділянці перекрито, це створює великі незручності для жителів сіл Лісне, Ганнівка та Єлизаветівка. Майбутня дорога проходитиме за новим напрямком через село Ганнівку та з’єднає села Лісне та Єлизаветівка в обхід Республіки Молдова", - розповіли в автодорі.

Згідно з проєктом, дорога матиме два шари асфальтобетонного покриття і посилену основу, нові автобусні зупинки та посадкові майданчики, зовнішнє освітлення, тротуари і дорожні знаки. Рух у напряму Миколаївки, Єлизаветівки, Новоселівки та Лісного стане круговим.

Як повідомлялось раніше, за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" у 2021-2022 років збудують і відремонтують 600 км прикордонних доріг і відкриють нові КПП.

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